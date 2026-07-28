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Има ли реална заплаха за България след новата нота от Иран?

Има ли реална заплаха за България след новата нота от Иран?

28 Юли, 2026 11:06 1 552 74

  • иран-
  • българия-
  • заплаха

Засилват охраната на въздушното ни пространство и на летище Безмер

Има ли реална заплаха за България след новата нота от Иран? - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ново предупреждение от Иран към България предизвика политически реакции и притеснения сред хората, след като Техеран определи разполагането на американски военни самолети в авиобаза “Безмер” като "опасно решение". В ефира на „Твоят ден" журналистът Огнян Даскарев и бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев коментираха има ли реална опасност за страната ни и какви са възможните последствия. Според експертите непосредствен риск от ракетна атака срещу България няма, но кибератаките и хибридните заплахи остават възможен сценарий.

"Няма опасност, но напълно разбирам притесненията на хората", заяви Огнян Даскарев. По думите му Иран разполага с ограничен ресурс от балистични ракети: „Иран няма ракети, за да стреля по Безмер. Дори да изстрелят ракета, има четири линии на защита - американският и средиземноморският флот, Турция, Гърция и нашата противовъздушна отбрана. Вероятността клони към нула", подчерта той.

Според Милен Керемедчиев новата дипломатическа нота на Иран не се различава съществено от първата. „Няма разлика между първата и втората нота. Това е нормална дипломатическа практика. Подобни предупреждения са изпратени и до други държави, включително Великобритания, където ситуацията е по-критична", каза той. По думите му обаче София е трябвало да реагира по-категорично: „Трябва да бъде извикан иранският посланик, след което ясно да се заяви, че България като член на НАТО и Европейския съюз ще защитава своята територия заедно със своите съюзници", заяви Керемедчиев.

Двамата анализатори коментираха и развитието на конфликтите в Близкия изток и войната в Украйна. Според тях икономическият натиск върху Иран чрез ограниченията върху петролната търговия остава основният инструмент на САЩ, докато в Украйна най-неотложната необходимост е засилването на противовъздушната отбрана. Даскарев изрази скептицизъм относно очакваната среща между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп във Вашингтон, докато Керемедчиев подчерта, че за Киев е жизненоважно да получи повече системи за противовъздушна защита.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 заплаха от русия и Иран

    18 33 Отговор
    Заплаха винаги е имало!

    11:07 28.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Важното

    32 3 Отговор
    Е какво излъга кРадев. Фактите са си факти.

    11:08 28.07.2026

  • 4 Овчар

    24 8 Отговор
    Тази гатанка може да я реши само Соломон Паси и приятеля му от ЛУДОГОРЕЦ ..!

    11:08 28.07.2026

  • 5 1488

    31 5 Отговор
    ако иран не свали румен, ние ще го направим

    румен дори не знае ко прай на премиерския стол

    Коментиран от #13, #36, #65

    11:09 28.07.2026

  • 6 Последния Софиянец

    35 4 Отговор
    Никой не говори за икономическите загуби.България е най големият партньор на Иран в Източна Европа.Никакви инвестиции и туристи няма да има заради войната.

    Коментиран от #48

    11:09 28.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 мда

    29 4 Отговор
    Иранците да пускат ракетите.

    11:12 28.07.2026

  • 9 име

    31 3 Отговор
    Точно в момента краварите са свършили ПВОто, като предишните два пъти, а да не говорим, че Иран им унищожиха и радарите. Така, че от четирите линии на защита, има една, най-много две ако броим нашето ПВО. Зависи от това от къде ще мине ракетата, през Турция или през Гърция.

    Коментиран от #12, #16, #66, #67

    11:13 28.07.2026

  • 10 Факти

    17 3 Отговор
    А чуждите системи как ще спрат кибератака или самоубийствен атентат като този на летището в Бургас? Лудите ирански ислямисти ще ни отърват от Радев. Какъв неочакван обрат.

    11:14 28.07.2026

  • 11 То все едно е да питаш баба

    12 6 Отговор
    Има ли възможност, да ти дойде цикъла, бвбо?
    Няма, отговорила бабата.
    И в случая, вече сме във войната. Няма връщане назад!
    Радев на кладата!

    11:14 28.07.2026

  • 12 Последния Софиянец

    24 3 Отговор

    До коментар #9 от "име":

    През Черно море ще ударят.Най близо и без защита.

    11:14 28.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Зловещо

    16 3 Отговор
    Всяка година изчезват 10 милиарда евро от България за тънки у.бийства на Българи,дори и в чужбина ги уб.иват като кучета! Борисов и МВР неразбирали!

    11:17 28.07.2026

  • 15 Да Да ?? ???

    4 2 Отговор
    Няколко въпроса, които заслужават обществен дебат

    1. Реакция при международно напрежение

    Нормално е държава, която се чувства пряко засегната от даден конфликт, да отправя предупреждения или ултиматуми към друга държава. Това е част от международните отношения, независимо дали подобни действия са правилни или не.

    2. Защитата на държавното ръководство и критичната инфраструктура

    По-важният въпрос е дали държавата предприема достатъчно мерки за собствената си сигурност. При повишен риск трябва да бъдат засилени мерките за охрана на президента, министър-председателя, членовете на правителството и ключови държавни институции.

    Също толкова важно е да бъде защитена критичната инфраструктура – електропреносната мрежа, летищата, пристанищата, комуникационните центрове, военните обекти и други стратегически съоръжения. Съвременните заплахи включват не само класически атаки, но и дронове, ракети с малък обсег, артилерийски боеприпаси и други средства, срещу които трябва да има адекватни системи за наблюдение и защита.

    3. Конституционна приемственост

    Ако някога се стигне до ситуация, в която президентът не може временно да изпълнява функциите си, а няма действащ вицепрезидент, възниква въпросът дали законодателството осигурява достатъчно ясна приемственост на властта и непрекъснатост на държавното управление. Това е тема, която заслужава обществено обсъждане и евентуален анализ дали са необходими промени в законодателството.

    4. Сигурността на

    11:17 28.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 УдоМача

    13 2 Отговор
    Има разбира се, но на кой му пука???

    11:18 28.07.2026

  • 18 Олга

    20 3 Отговор
    На САЩ отказали в использовании на своята инфраструктура и воздушно пространство във военни операции против Иран, следните държави: Испания, Франция , Италия, Австрия. Защо ли?Били не осъзнавали опасността?Техеран има ракети до 4000 км.

    Коментиран от #49

    11:18 28.07.2026

  • 19 Гробар

    17 2 Отговор
    Тоест експертите ни казват: можем спокойно да си трепем жени и деца, няма да има последствия, не се стегайте.

    11:19 28.07.2026

  • 20 Да Да ????

    2 4 Отговор
    4. Сигурността на изборния процес

    Друг важен въпрос е как ще се гарантира провеждането на избори при евентуално високо ниво на терористична заплаха или други сериозни рискове за националната сигурност. Необходимо е предварително планиране, ясни процедури и координация между всички компетентни институции.

    5. Кой следва да осигурява защитата?

    При защита на висшите държавни ръководители и стратегическите обекти основната отговорност е на специализираните държавни структури. Който ги нямаме. Специални Сили жалки останки. Държавна сигурност вече няма тя трябваше да пази сгради и обекти. При необходимост различните служби могат да действат съвместно в рамките на закона, така че да се осигури максимална защита на гражданите и държавните институции.

    Сигурността не трябва да се разглежда като тема едва след възникване на криза. Добрата подготовка, превенцията и ясното разпределение на отговорностите са най-добрата защита за държавата и обществото.

    11:19 28.07.2026

  • 21 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    24 3 Отговор
    Само за 2 сесмици ИРАН е унищожил 11 броя USсамолети дислоцирани в бази в ОАЕ,Катар,Кувейт
    БЕЗ проблем иранските дронове с боен радиус 2500 километра СТИГАТ до Бургаската рафинерия коята ДАВА горива на USсамолетите във Безмер

    Коментиран от #23

    11:19 28.07.2026

  • 22 Гост

    20 4 Отговор
    Оказването на логистична подкрепа и предоставянето на военни бази на една от воюващите страни в конкретен военен конфликт ВИНАГИ ОЗНАЧАВА ПРЯКО УЧАСТИЕ В КОНФЛИКТА!

    Коментиран от #72

    11:22 28.07.2026

  • 23 Гробар

    13 4 Отговор

    До коментар #21 от "Моше Честния с "Чесна 208 В"":

    Пускат ги от кораб от Каспийско море и заобикалят Турция. Може би САЩ точно това искат.

    Коментиран от #33

    11:23 28.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Трябва яснота по въпроса

    3 20 Отговор
    Нашето министерство поиска ли обясненше от посланика.Защо заплашват България която си изпълнява ангажиментите.

    11:26 28.07.2026

  • 26 До Иран

    23 2 Отговор
    Ние,българските граждани,
    НЕ ЖЕЛАЕМ ДА НИ ВЪВЛИЧАТ ВЪВ ВОЙНА!
    Затова Ви даваме зелен коридор до Парламента, но гледайте да е през работно време .

    11:29 28.07.2026

  • 27 Оставка

    12 0 Отговор
    тъпунгер!

    11:33 28.07.2026

  • 28 Не няма заплаха да ви се не види

    18 2 Отговор
    Естествено че има и ще бъде реализирана заплахата. Ще загинат хора от сега да си го знаете. Никой не казва кой и как ще ги овъзмезди ?!?

    Коментиран от #41

    11:34 28.07.2026

  • 29 Ба бааааа

    13 1 Отговор
    Профисионалиста Тагарев каза че нема най много да взривят базата в Безмер

    11:34 28.07.2026

  • 30 Дали има опасност

    17 1 Отговор
    По важно е че са ни дали роля на мишки.

    11:35 28.07.2026

  • 31 Пич

    16 1 Отговор
    Размисли!
    Разполагането на говедарските самолети в България е неотменно и неспираемо!!!
    Един шут се прави на президент, и купища по долни му пригласят. Но най вероятно България ще бъде ударена!!! Защо?! Ами, защото вероятно точно това е целта на проекта!!! България да бъде ударена, и чл.5 да бъде задействан срещу Иран!!! Избрани сме като най безполезни за НАТО, като може да сме им полезни само като курбан. Не може да аракуваме нищо, защото няма с какво, и не може да се отбраняваме от нищо, защото няма с какво!!! Безполезни, освен като курбан, който да задейства определени реакции!!!

    Коментиран от #74

    11:36 28.07.2026

  • 32 Еврон Хампърцумяу

    14 0 Отговор
    Забравихте ли, че с такива медийнотиражирани лъжи ви напраихме милионери в €? Хихихи!

    11:37 28.07.2026

  • 33 Не са САЩ Израел са тези които

    11 6 Отговор

    До коментар #23 от "Гробар":

    Ни натикват във войната , защото те я започнаха. Не помните ли ? Всичко което става е постановка от началото.

    Коментиран от #38

    11:40 28.07.2026

  • 34 А50

    14 0 Отговор
    Никой не може да пршчини това, което ни причиняват наще политици

    Коментиран от #68

    11:42 28.07.2026

  • 35 фАНТОМасс

    13 1 Отговор
    Тази война я започнаха САЩ и ИЗРАЕЛ ! Нали никой не мисли , че ИРАН се е САМОнападнал ?

    11:42 28.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Да, бе

    10 1 Отговор

    До коментар #33 от "Не са САЩ Израел са тези които":

    Не са cPащ и изCрaел, а са техните подлоги като тоя на снимката. Искаш да кажеш пак "Путин е виновен".

    11:43 28.07.2026

  • 39 Не знам дали всички ще умрем

    14 1 Отговор

    До коментар #7 от "Бягайте":

    Но ще има жертви това е съвсем сигурно.

    11:43 28.07.2026

  • 40 Истинско обещание 🇮🇷

    11 2 Отговор
    Радев вкара България във война ! Този долен мизерник започна пълното унищожение на държавата ни така както и Боко не го е правил

    11:43 28.07.2026

  • 41 Реалист

    8 7 Отговор

    До коментар #28 от "Не няма заплаха да ви се не види":

    Иран чрез Хамас вече извърши нападение над България през 2012-та, когато взривиха летище Бургас.

    Коментиран от #46

    11:44 28.07.2026

  • 42 Не е чалма

    13 0 Отговор

    До коментар #36 от "Крадев":

    Юдейска келимявка е.

    11:45 28.07.2026

  • 43 А50

    8 0 Отговор
    Наще политбандити колко оръжеини склада взривиха, за да прикрият липсите там. Проблема е много по-дълбок от един удар по краварски самолет

    11:45 28.07.2026

  • 44 Най-голямата заплаха за България са

    4 10 Отговор
    помаците, които застават на страната на терористичния режим в Техеран, който заплашва България!

    11:46 28.07.2026

  • 45 Реалист

    2 12 Отговор
    Ха на бас, че Иран няма да нападне България директно, а ще плати на копейкаджия, който с удоволствие ще взриви бомба в България.

    11:47 28.07.2026

  • 46 Кой каза че е Хамаз ?

    11 0 Отговор

    До коментар #41 от "Реалист":

    Израел настояваше на всяка цена нашите служби да кажат това че е Хамаз. Израел го повтори това сто пъти. Обаче кой го направи ? Човека от снимката беше бял човек не ми се видя палестинец или иранец още по малко. Така че това за Хамаз е опорка.

    Коментиран от #52, #56, #59

    11:48 28.07.2026

  • 47 КарабасБарабас

    6 1 Отговор
    Реалната заплаха за България беше БОЙКОВЩИНАТА , която комбинирана с ПЕЕВЩИНАТА , коли и беси безнаказано години наред !
    Сега те официално поне не са на власт , но така са се пропили навсякъде в Родината ни , че нямат махане !

    11:50 28.07.2026

  • 48 .....

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    КенеFейк !!!

    11:52 28.07.2026

  • 49 така е

    9 0 Отговор

    До коментар #18 от "Олга":

    Към момента голяма част от европейските държави - членки на НАТО са затворили въздушното си пространство за американски военни самолети, които участват във войната срещу Иран. Забележете - не само не са предоставили военни бази, но и са затворили въздушното си пространство. Към момента само Германия, Великобритания, Португалия, Гърция и България осигуряват американската логистика. Кои от тези 5 държави попадат в обсега на балистичните ракети на Иран? Само България и Гърция /остров Крит/. Няма нужда да обсъждаме дали ще ни ударят или не, важният въпрос е имат ли техническата възможност да го направят в случай, че решат. И отговорът е - да, могат, останалото е въпрос на желание.

    Коментиран от #61

    11:53 28.07.2026

  • 50 ХИПОтеза

    11 1 Отговор
    Спомняте ли си преди години , когато САЩ и Британия нападнаха Ирак , защо извършвали геноцид с тонове химическо оръжие ?
    А после ссе оказа , че не намериха никакви лаборатории и скрадове с химически бомби.
    Даже англичанския премиер , мънкайки се извиняваше , че нещо са объркали !!!!
    Още ли имате вяра на Великите Демократични Братя ?
    Всичко е заради петрола , парите и властта !

    11:54 28.07.2026

  • 51 Шаран БГ

    2 6 Отговор
    За България няма абсолютно никаква заплаха и още по-малко опасност.
    Опасността е за някои-други български граждани ....ама не се знае кои са за сега !!
    По- нанананататък ще се разбере от новините.......

    11:54 28.07.2026

  • 52 Извършителя на атентата от снимката беше

    6 0 Отговор

    До коментар #46 от "Кой каза че е Хамаз ?":

    Бял много бял млад човек много висок и много слаб облечен абсолютно по европейски със шлиферни къси 3/4 панталони и с много дълга къдрава коса под шапка с козирка. Да ви прилича това описание на палестинец от Хамаз. На мен Не ми прилича !!!

    12:00 28.07.2026

  • 53 Анонимен

    5 2 Отговор
    Вълкът напада най-слабото звено.Това са слаботелесните, на които се броят ребрата.Те са чистачите в природата.Ний най-добре се вписваме в това определение.Превърнали сме се в плацдарм за нападение срещу трета държава.Да припомним на всезнайковците за това ,че сме членка на отбранителен съюз ,а не на нападателен такъв.Всички нападнати бази в региона са защитавани по последен писък на военното изкуство от ПВОпо-съвършенна от нашата.Правителството прилежно е взело всички мерки София ,а не Ямбол да е защитен от очакваните удари.Колективно отговаряме за хода на събитията.

    12:00 28.07.2026

  • 54 Шахиншахр

    1 0 Отговор
    има обсег на действие 2 хиляди километра, ракетата е балистична, високо соростна.
    Не е редно да ме прекъсвате. Аз само давам познания. Има други, които ще си правят сметката, а не д говорят празни приказки. Пред фактите боговете мълчали.

    12:05 28.07.2026

  • 55 Само латени мисирки по медиите

    4 0 Отговор
    Щом няма опасност НС да се премести да работи в Безмер!!! А , че ставаме мишена на атентати за това мълчат? Но , ако Иран изстрелят ракета никой не може да я спре!

    12:11 28.07.2026

  • 56 Извършителя на атентата от снимката беше

    4 0 Отговор

    До коментар #46 от "Кой каза че е Хамаз ?":

    Бял много бял млад човек много висок и много слаб облечен абсолютно по европейски със шлиферни къси 3/4 панталони и с много дълга къдрава коса под шапка с козирка. Да ви прилича това описание на палестинец от Хамаз. На мен Не ми прилича !!!

    Коментиран от #60

    12:12 28.07.2026

  • 57 Аз сега разбирам от форума че другите

    6 0 Отговор
    Страни от НАТО са затворили въздушното си пространство за американски самолети а ние големите приятели им даваме разрешение за престой ами че това си е участие.

    12:16 28.07.2026

  • 58 Трол

    5 0 Отговор
    САЩ не могат ОАЕ Катар и другите да пазят та камо ли една деградирала България ще пази

    12:17 28.07.2026

  • 59 Факти

    2 4 Отговор

    До коментар #46 от "Кой каза че е Хамаз ?":

    Никой не е казал, че са Хамас, защото бяха Хизбула. И двамата не знаете какво говорите. Хизбула е иранската групировка в Ливан. Извършителят и двамата му съучастници са ливанци. Там хората са доста светли. Ливан неотдавна беше християнска държава.

    12:19 28.07.2026

  • 60 хмм

    0 3 Отговор

    До коментар #56 от "Извършителя на атентата от снимката беше":

    Не е много бял, матов си е. И е ливанец по произход, нищо че е роден в Германия.

    Коментиран от #64

    12:21 28.07.2026

  • 61 На срещата на върха на НАТО в Анкара

    6 0 Отговор

    До коментар #49 от "така е":

    Тръмп и Ердоган бяха толкова близки приятели че няма на къде повече но Турция не е плацдарм на американски самолети и никой не я упреква в това но видиш ли България голямата работа. Израел ни натика във войната. САЩ са просто един подизпълнител.

    12:22 28.07.2026

  • 62 Съединението прави силата

    3 0 Отговор
    Отклонявате темата в друга посока - ако например атаката е по суша - група хора придвижват се на близко разстояние до летището и използват най-обикновени дронове с минимални размери но нанасящи не малки щети - що за глупости ни говорите- вън на самолетите от България - тази война не е на НАТО и не е наша - да ги изгоним - но трябва да сме обединени - само тогава сме силни

    12:28 28.07.2026

  • 63 Както сега вадят някакъв напълно

    5 0 Отговор
    Забравен и измислен договор от преди двайсе години за да ни набутат на войната на Израел в близкия изток и да даваме плацдарм на самолетите и военните на САЩ по същия начин ще извадят договора на Гюро и Зиленски и ще ни натикат във войната срещу Русия макар сега да говорят че договора няма обвързващ характер ама договорите трябвалЛо да се спазват така повтарят. Събудете се !

    12:30 28.07.2026

  • 64 Факти

    0 3 Отговор

    До коментар #60 от "хмм":

    Хайде още един чул недочул. Атентаторът в Бургас беше Мохамад Хасан Ел Хюсеини - роден в Ливан, емигрирал във Франция. Имаше двойно гражданство - ливанско и френско. Помощници Мелиад Фарах и Хасан ел Хадж Хасан също с двойно гражданство - ливанско, австралийско, канадско. Единият е роден в Ливан, а другият в Австралия. Двамата помощници направо си бяха кафеви. И тримата са прекарвали много време в Ливан преди атентата, като единият е живеел само там. Хизбула.

    12:39 28.07.2026

  • 65 тихо копейка

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "1488":

    Колко плаща Мутрофанова за протести против първия евробюджет на България?

    12:41 28.07.2026

  • 66 Ние имаме ли ПВО ?

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "име":

    Щото може би са го дали на украйна.

    12:42 28.07.2026

  • 67 Гост

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "име":

    Аре на бас на , че няма да си хабят ракетите за нас иранците …!

    Коментиран от #71

    12:51 28.07.2026

  • 68 Именно те вкарват в страната чужденци

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "А50":

    Под прикритие като работници но повечето не ми приличат на такива освен от бившите съветски републики.

    12:52 28.07.2026

  • 69 Анонимен

    0 0 Отговор
    С моторни лодки по Черно море.Така се заобикалят много защити.После придвижване до целта от югоизток и последващи действия.Цялата жандармерия да е готова за подобен сценарий.Защото се очаква неочакваното.

    12:53 28.07.2026

  • 70 ха ха

    2 0 Отговор
    заплаха за българите са единствено собствените ни служби и управления , заради психясал министър / мисля за дерменджиев / подопечените му психопати да тормозят деца и възрастни с психотронно оръжие , оставка е малко за тоя , колкото до иран , не е решил не е пратил ракети

    12:55 28.07.2026

  • 71 Факта че водим този разговор е

    5 0 Отговор

    До коментар #67 от "Гост":

    Недостоен , защото управляващите трябва да мислят за народа , но след като не мислят за българския народ а за еврейския народ то българите почнаха сами да мислят за себе си.

    12:56 28.07.2026

  • 72 Фют

    0 4 Отговор

    До коментар #22 от "Гост":

    Отказването на логистична подкрепа, също, предполагам.

    13:00 28.07.2026

  • 73 Чукча писател не читател

    1 0 Отговор
    Хайде стига писахте глупости. Вземете нещо и да прочетете.

    13:18 28.07.2026

  • 74 Чл.5 и каквото и да е не важи в случая!

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Пич":

    Държава от нато ако води война срещу друга държава която не е под егидата НАТО няма право на защита! В случая България влиза във война срещу Иран на страната на агресорите! По всички межд.конвенции за конкретния случай Иран е в правото си да отговори с удари срещу България!

    13:18 28.07.2026

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