Има ли реална заплаха за България след новата нота от Иран?

Ново предупреждение от Иран към България предизвика политически реакции и притеснения сред хората, след като Техеран определи разполагането на американски военни самолети в авиобаза “Безмер” като "опасно решение". В ефира на „Твоят ден" журналистът Огнян Даскарев и бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев коментираха има ли реална опасност за страната ни и какви са възможните последствия. Според експертите непосредствен риск от ракетна атака срещу България няма, но кибератаките и хибридните заплахи остават възможен сценарий.
"Няма опасност, но напълно разбирам притесненията на хората", заяви Огнян Даскарев. По думите му Иран разполага с ограничен ресурс от балистични ракети: „Иран няма ракети, за да стреля по Безмер. Дори да изстрелят ракета, има четири линии на защита - американският и средиземноморският флот, Турция, Гърция и нашата противовъздушна отбрана. Вероятността клони към нула", подчерта той.
Според Милен Керемедчиев новата дипломатическа нота на Иран не се различава съществено от първата. „Няма разлика между първата и втората нота. Това е нормална дипломатическа практика. Подобни предупреждения са изпратени и до други държави, включително Великобритания, където ситуацията е по-критична", каза той. По думите му обаче София е трябвало да реагира по-категорично: „Трябва да бъде извикан иранският посланик, след което ясно да се заяви, че България като член на НАТО и Европейския съюз ще защитава своята територия заедно със своите съюзници", заяви Керемедчиев.
Двамата анализатори коментираха и развитието на конфликтите в Близкия изток и войната в Украйна. Според тях икономическият натиск върху Иран чрез ограниченията върху петролната търговия остава основният инструмент на САЩ, докато в Украйна най-неотложната необходимост е засилването на противовъздушната отбрана. Даскарев изрази скептицизъм относно очакваната среща между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп във Вашингтон, докато Керемедчиев подчерта, че за Киев е жизненоважно да получи повече системи за противовъздушна защита.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 заплаха от русия и Иран
11:07 28.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Важното
11:08 28.07.2026
4 Овчар
11:08 28.07.2026
5 1488
румен дори не знае ко прай на премиерския стол
Коментиран от #13, #36, #65
11:09 28.07.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #48
11:09 28.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 мда
11:12 28.07.2026
9 име
Коментиран от #12, #16, #66, #67
11:13 28.07.2026
10 Факти
11:14 28.07.2026
11 То все едно е да питаш баба
Няма, отговорила бабата.
И в случая, вече сме във войната. Няма връщане назад!
Радев на кладата!
11:14 28.07.2026
12 Последния Софиянец
До коментар #9 от "име":През Черно море ще ударят.Най близо и без защита.
11:14 28.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Зловещо
11:17 28.07.2026
15 Да Да ?? ???
1. Реакция при международно напрежение
Нормално е държава, която се чувства пряко засегната от даден конфликт, да отправя предупреждения или ултиматуми към друга държава. Това е част от международните отношения, независимо дали подобни действия са правилни или не.
2. Защитата на държавното ръководство и критичната инфраструктура
По-важният въпрос е дали държавата предприема достатъчно мерки за собствената си сигурност. При повишен риск трябва да бъдат засилени мерките за охрана на президента, министър-председателя, членовете на правителството и ключови държавни институции.
Също толкова важно е да бъде защитена критичната инфраструктура – електропреносната мрежа, летищата, пристанищата, комуникационните центрове, военните обекти и други стратегически съоръжения. Съвременните заплахи включват не само класически атаки, но и дронове, ракети с малък обсег, артилерийски боеприпаси и други средства, срещу които трябва да има адекватни системи за наблюдение и защита.
3. Конституционна приемственост
Ако някога се стигне до ситуация, в която президентът не може временно да изпълнява функциите си, а няма действащ вицепрезидент, възниква въпросът дали законодателството осигурява достатъчно ясна приемственост на властта и непрекъснатост на държавното управление. Това е тема, която заслужава обществено обсъждане и евентуален анализ дали са необходими промени в законодателството.
4. Сигурността на
11:17 28.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 УдоМача
11:18 28.07.2026
18 Олга
Коментиран от #49
11:18 28.07.2026
19 Гробар
11:19 28.07.2026
20 Да Да ????
Друг важен въпрос е как ще се гарантира провеждането на избори при евентуално високо ниво на терористична заплаха или други сериозни рискове за националната сигурност. Необходимо е предварително планиране, ясни процедури и координация между всички компетентни институции.
5. Кой следва да осигурява защитата?
При защита на висшите държавни ръководители и стратегическите обекти основната отговорност е на специализираните държавни структури. Който ги нямаме. Специални Сили жалки останки. Държавна сигурност вече няма тя трябваше да пази сгради и обекти. При необходимост различните служби могат да действат съвместно в рамките на закона, така че да се осигури максимална защита на гражданите и държавните институции.
Сигурността не трябва да се разглежда като тема едва след възникване на криза. Добрата подготовка, превенцията и ясното разпределение на отговорностите са най-добрата защита за държавата и обществото.
11:19 28.07.2026
21 Моше Честния с "Чесна 208 В"
БЕЗ проблем иранските дронове с боен радиус 2500 километра СТИГАТ до Бургаската рафинерия коята ДАВА горива на USсамолетите във Безмер
Коментиран от #23
11:19 28.07.2026
22 Гост
Коментиран от #72
11:22 28.07.2026
23 Гробар
До коментар #21 от "Моше Честния с "Чесна 208 В"":Пускат ги от кораб от Каспийско море и заобикалят Турция. Може би САЩ точно това искат.
Коментиран от #33
11:23 28.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Трябва яснота по въпроса
11:26 28.07.2026
26 До Иран
НЕ ЖЕЛАЕМ ДА НИ ВЪВЛИЧАТ ВЪВ ВОЙНА!
Затова Ви даваме зелен коридор до Парламента, но гледайте да е през работно време .
11:29 28.07.2026
27 Оставка
11:33 28.07.2026
28 Не няма заплаха да ви се не види
Коментиран от #41
11:34 28.07.2026
29 Ба бааааа
11:34 28.07.2026
30 Дали има опасност
11:35 28.07.2026
31 Пич
Разполагането на говедарските самолети в България е неотменно и неспираемо!!!
Един шут се прави на президент, и купища по долни му пригласят. Но най вероятно България ще бъде ударена!!! Защо?! Ами, защото вероятно точно това е целта на проекта!!! България да бъде ударена, и чл.5 да бъде задействан срещу Иран!!! Избрани сме като най безполезни за НАТО, като може да сме им полезни само като курбан. Не може да аракуваме нищо, защото няма с какво, и не може да се отбраняваме от нищо, защото няма с какво!!! Безполезни, освен като курбан, който да задейства определени реакции!!!
Коментиран от #74
11:36 28.07.2026
32 Еврон Хампърцумяу
11:37 28.07.2026
33 Не са САЩ Израел са тези които
До коментар #23 от "Гробар":Ни натикват във войната , защото те я започнаха. Не помните ли ? Всичко което става е постановка от началото.
Коментиран от #38
11:40 28.07.2026
34 А50
Коментиран от #68
11:42 28.07.2026
35 фАНТОМасс
11:42 28.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Да, бе
До коментар #33 от "Не са САЩ Израел са тези които":Не са cPащ и изCрaел, а са техните подлоги като тоя на снимката. Искаш да кажеш пак "Путин е виновен".
11:43 28.07.2026
39 Не знам дали всички ще умрем
До коментар #7 от "Бягайте":Но ще има жертви това е съвсем сигурно.
11:43 28.07.2026
40 Истинско обещание 🇮🇷
11:43 28.07.2026
41 Реалист
До коментар #28 от "Не няма заплаха да ви се не види":Иран чрез Хамас вече извърши нападение над България през 2012-та, когато взривиха летище Бургас.
Коментиран от #46
11:44 28.07.2026
42 Не е чалма
До коментар #36 от "Крадев":Юдейска келимявка е.
11:45 28.07.2026
43 А50
11:45 28.07.2026
44 Най-голямата заплаха за България са
11:46 28.07.2026
45 Реалист
11:47 28.07.2026
46 Кой каза че е Хамаз ?
До коментар #41 от "Реалист":Израел настояваше на всяка цена нашите служби да кажат това че е Хамаз. Израел го повтори това сто пъти. Обаче кой го направи ? Човека от снимката беше бял човек не ми се видя палестинец или иранец още по малко. Така че това за Хамаз е опорка.
Коментиран от #52, #56, #59
11:48 28.07.2026
47 КарабасБарабас
Сега те официално поне не са на власт , но така са се пропили навсякъде в Родината ни , че нямат махане !
11:50 28.07.2026
48 .....
До коментар #6 от "Последния Софиянец":КенеFейк !!!
11:52 28.07.2026
49 така е
До коментар #18 от "Олга":Към момента голяма част от европейските държави - членки на НАТО са затворили въздушното си пространство за американски военни самолети, които участват във войната срещу Иран. Забележете - не само не са предоставили военни бази, но и са затворили въздушното си пространство. Към момента само Германия, Великобритания, Португалия, Гърция и България осигуряват американската логистика. Кои от тези 5 държави попадат в обсега на балистичните ракети на Иран? Само България и Гърция /остров Крит/. Няма нужда да обсъждаме дали ще ни ударят или не, важният въпрос е имат ли техническата възможност да го направят в случай, че решат. И отговорът е - да, могат, останалото е въпрос на желание.
Коментиран от #61
11:53 28.07.2026
50 ХИПОтеза
А после ссе оказа , че не намериха никакви лаборатории и скрадове с химически бомби.
Даже англичанския премиер , мънкайки се извиняваше , че нещо са объркали !!!!
Още ли имате вяра на Великите Демократични Братя ?
Всичко е заради петрола , парите и властта !
11:54 28.07.2026
51 Шаран БГ
Опасността е за някои-други български граждани ....ама не се знае кои са за сега !!
По- нанананататък ще се разбере от новините.......
11:54 28.07.2026
52 Извършителя на атентата от снимката беше
До коментар #46 от "Кой каза че е Хамаз ?":Бял много бял млад човек много висок и много слаб облечен абсолютно по европейски със шлиферни къси 3/4 панталони и с много дълга къдрава коса под шапка с козирка. Да ви прилича това описание на палестинец от Хамаз. На мен Не ми прилича !!!
12:00 28.07.2026
53 Анонимен
12:00 28.07.2026
54 Шахиншахр
Не е редно да ме прекъсвате. Аз само давам познания. Има други, които ще си правят сметката, а не д говорят празни приказки. Пред фактите боговете мълчали.
12:05 28.07.2026
55 Само латени мисирки по медиите
12:11 28.07.2026
56 Извършителя на атентата от снимката беше
До коментар #46 от "Кой каза че е Хамаз ?":Бял много бял млад човек много висок и много слаб облечен абсолютно по европейски със шлиферни къси 3/4 панталони и с много дълга къдрава коса под шапка с козирка. Да ви прилича това описание на палестинец от Хамаз. На мен Не ми прилича !!!
Коментиран от #60
12:12 28.07.2026
57 Аз сега разбирам от форума че другите
12:16 28.07.2026
58 Трол
12:17 28.07.2026
59 Факти
До коментар #46 от "Кой каза че е Хамаз ?":Никой не е казал, че са Хамас, защото бяха Хизбула. И двамата не знаете какво говорите. Хизбула е иранската групировка в Ливан. Извършителят и двамата му съучастници са ливанци. Там хората са доста светли. Ливан неотдавна беше християнска държава.
12:19 28.07.2026
60 хмм
До коментар #56 от "Извършителя на атентата от снимката беше":Не е много бял, матов си е. И е ливанец по произход, нищо че е роден в Германия.
Коментиран от #64
12:21 28.07.2026
61 На срещата на върха на НАТО в Анкара
До коментар #49 от "така е":Тръмп и Ердоган бяха толкова близки приятели че няма на къде повече но Турция не е плацдарм на американски самолети и никой не я упреква в това но видиш ли България голямата работа. Израел ни натика във войната. САЩ са просто един подизпълнител.
12:22 28.07.2026
62 Съединението прави силата
12:28 28.07.2026
63 Както сега вадят някакъв напълно
12:30 28.07.2026
64 Факти
До коментар #60 от "хмм":Хайде още един чул недочул. Атентаторът в Бургас беше Мохамад Хасан Ел Хюсеини - роден в Ливан, емигрирал във Франция. Имаше двойно гражданство - ливанско и френско. Помощници Мелиад Фарах и Хасан ел Хадж Хасан също с двойно гражданство - ливанско, австралийско, канадско. Единият е роден в Ливан, а другият в Австралия. Двамата помощници направо си бяха кафеви. И тримата са прекарвали много време в Ливан преди атентата, като единият е живеел само там. Хизбула.
12:39 28.07.2026
65 тихо копейка
До коментар #5 от "1488":Колко плаща Мутрофанова за протести против първия евробюджет на България?
12:41 28.07.2026
66 Ние имаме ли ПВО ?
До коментар #9 от "име":Щото може би са го дали на украйна.
12:42 28.07.2026
67 Гост
До коментар #9 от "име":Аре на бас на , че няма да си хабят ракетите за нас иранците …!
Коментиран от #71
12:51 28.07.2026
68 Именно те вкарват в страната чужденци
До коментар #34 от "А50":Под прикритие като работници но повечето не ми приличат на такива освен от бившите съветски републики.
12:52 28.07.2026
69 Анонимен
12:53 28.07.2026
70 ха ха
12:55 28.07.2026
71 Факта че водим този разговор е
До коментар #67 от "Гост":Недостоен , защото управляващите трябва да мислят за народа , но след като не мислят за българския народ а за еврейския народ то българите почнаха сами да мислят за себе си.
12:56 28.07.2026
72 Фют
До коментар #22 от "Гост":Отказването на логистична подкрепа, също, предполагам.
13:00 28.07.2026
73 Чукча писател не читател
13:18 28.07.2026
74 Чл.5 и каквото и да е не важи в случая!
До коментар #31 от "Пич":Държава от нато ако води война срещу друга държава която не е под егидата НАТО няма право на защита! В случая България влиза във война срещу Иран на страната на агресорите! По всички межд.конвенции за конкретния случай Иран е в правото си да отговори с удари срещу България!
13:18 28.07.2026