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Андрей Райчев: Не ми се вярва Йотова да вземе военен за вицепрезидент. Ще заложи на интелектуалец

Андрей Райчев: Не ми се вярва Йотова да вземе военен за вицепрезидент. Ще заложи на интелектуалец

28 Юли, 2026 09:52 862 47

  • андрей райчев-
  • илияна йотова-
  • вицепрезидент-
  • интелектуалец

„Мисля, че инициативата е вече в Йотова. Това е начин тя да не се издигне като кандидата на ПБ, а като кандидата и на БСП, както се очертава. В този смисъл това изпреварващо нейно действие ѝ даде инициативата“, каза политологът Георги Проданов

Андрей Райчев: Не ми се вярва Йотова да вземе военен за вицепрезидент. Ще заложи на интелектуалец - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова обяви, че ще бъде издигната за кандидат-президент от инициативен комитет.

„За мен няма съмнение, че „Прогресивна България“ ще подкрепят кандидатурата ѝ. Взаимодействието между Радев и Йотова е с 9-годишна история. Това е много добър тандем. Не ми се вярва те да се разделят и да доставят такава радост на противниците си“, коментира в „Тази сутрин“ социологът Андрей Райчев.

„Тя трябва да си намери вицепрезидент. В благоприятно положение е в това отношение. Може да го подбира не по човек, а по типаж. Не ми се вярва да вземе военен, а според мен ще заложи на интелектуалец“, смята социологът.

По думите му Илияна Йотова не иска да е Цецка Цачева, която беше посочена от Бойко Борисов като кандидат за президент.

„Тя кандидатства като самостоятелно лице и обяви ясна политическа програма и в центъра е националната сигурност. Освен това тя не е от ПБ, а от БСП“, коментира той.

„Изглежда много вероятно за ПБ да подкрепят Йотова, но бих изчакал какво ще каже премиерът Румен Радев“, каза от своя страна политологът доц. Стойчо Стойчев.

„Различни представители на ПБ казват, че в лично качество за тях това е кандидатът, но не сме чули Радев и дали той ще застане зад тази кандидатура“, посочи той.

Според него е стратегически правилно да заявиш кандидатура, а не да си човек, посочен от някого.

„Въпросът е дали тази подкрепа, която консолидираш зад себе си, е искрена или не. За мен въпросът е дали подкрепата на ПБ ще бъде искрена и дали хората на тази партия ще работят за тази кандидатура. Ако не се случи това нещо, е възможно да видим обрат през есента“, на мнение е политологът.

„Мисля, че инициативата е вече в Йотова. Това е начин тя да не се издигне като кандидата на ПБ, а като кандидата и на БСП, както се очертава. В този смисъл това изпреварващо нейно действие ѝ даде инициативата“, каза политологът Георги Проданов.

„В този смисъл е много силна лична постъпка. Каквито и да са мотивите да излезе и да каже, че се кандидатира, означава, че оттук нататък тя е слонът в стаята, който предопределя правилата“, смята той.

Според него ПБ на практика са изправени до стената – дали да бъдат обвинени в нелоялност, ако по някаква причина не я подкрепят, или просто да приключат темата с един партиен форум, на който се съгласяват на нейното решение да бъде независим кандидат.

„Това я слага и в различна роля – не като президента на Румен Радев, а президентът, който може да си позволи да играе и самостоятелна роля“, смята Проданов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Отец Дионисий

    11 3 Отговор
    Няма как евретичка тамплиерка да води православна България.

    09:56 28.07.2026

  • 3 Значи Фуражката не е интелектуалец

    14 3 Отговор
    казаха в студиото!

    Коментиран от #15, #34

    09:59 28.07.2026

  • 4 Овчар

    6 0 Отговор
    Пак лумперите наредени навсякъде и Карбовски е виновен...!! Така не става хора ще хвърчат камъни...! Медиите и власта е едно и също но всяко начало си има край..!

    09:59 28.07.2026

  • 5 Що бе?

    11 1 Отговор
    Сега фуражките и зелените чорапи са на мода, но когато дойдат да управляват става по зле за държавата.
    Да питам интелектуалци останаха ли в БГ то?

    Коментиран от #10

    10:00 28.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ШЕФА

    8 3 Отговор
    На който и да заложи Идиотова тя е краварска подлога и нац.предателка и никога няма да се уреди с хранилката Президент ! Представете си че тази ще е върховен главнокомандващ !

    Коментиран от #39

    10:01 28.07.2026

  • 8 Ако хи Като Нея !

    2 0 Отговор
    Мушни Ги В !

    Кофата !

    За Боклук !

    10:03 28.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ако Парите Са Новия Интелект !

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Що бе?":

    Много !

    10:04 28.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Варна

    9 1 Отговор
    Президенството трябва да се закрие,това е хранилка за безделници,некадърници и продажници,с бюджет един милиард Евро които се харчат за шопинг,екскурзии (визита) ядене и пиене !!!

    10:05 28.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 добър ден

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Значи Фуражката не е интелектуалец":

    Сега ли го разбра?

    10:06 28.07.2026

  • 16 Браво

    5 1 Отговор
    От много военни и интелектуалци от Харвард държавата през последните 5 години затъна в заеми, инфлация, дефицит и прогресивно обедняване.

    10:08 28.07.2026

  • 17 Удри

    10 0 Отговор
    На есен трябва да се гласува против секретарката Йотова и зеления чорап.

    10:10 28.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 поредното прозрение на райчев

    7 0 Отговор
    Ще избере този, който и бъде спуснат от горе! Не виждаш ли, че не слиза от амбразурата и влиза в обяснителен режим след всеки гаф на чорапа? Така и ще бъде!

    10:11 28.07.2026

  • 20 Питане

    3 0 Отговор
    Щерка ти, нещ...ко, дето я буташ... Иначе защо е вече пръв комунист ???

    Коментиран от #26

    10:11 28.07.2026

  • 21 хъхъхъ

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Левски":

    Фатмашко изказване, старши!

    10:12 28.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Джанго

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Питане":

    Комунис и цциганин най го е страх от кръв и мъгла.

    10:17 28.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Явно И ние !

    4 0 Отговор
    Трябва Да Започнем !

    Да Крадем !

    Като Тях !

    10:20 28.07.2026

  • 31 баце

    2 0 Отговор
    И кво, нещо зависи ли от тези тримата на снимката. Като да не зависи

    10:20 28.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 8888

    3 1 Отговор
    Йотова няма да е следващия президент!

    Коментиран от #41

    10:24 28.07.2026

  • 34 Правилно Си Чул !

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Значи Фуражката не е интелектуалец":

    ---- --- !

    Коментиран от #38

    10:24 28.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Грозилия Свиленова

    2 0 Отговор
    Ами да, ще вземе Рачо и ще си въптат функциите до 80 само с 1 изпълнен мандат 😀

    10:34 28.07.2026

  • 37 Дъртият

    2 0 Отговор
    "интелектуалец" ще е екстра за вице на "интелектуалката"

    10:34 28.07.2026

  • 38 ЦК на БКП

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Правилно Си Чул !":

    А бе, ВИЕ от детската ясла ли сте ???
    Единственото коепо се намира под фуражка е - вакуум и "Да ! Слушам".
    Това се забелязва най-вече при фуражки с цвят червен

    10:36 28.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 сара

    1 0 Отговор
    Тези нафталинени номенклатури вече не ги и слушам. Светът върви напред ние сме в килера с такива капацитети. Живейте си живота и не включвайте телевизора. Облъчването е голямо.

    10:43 28.07.2026

  • 41 анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "8888":

    Е, тогава значи държавата ще е без президент...

    10:43 28.07.2026

  • 42 кой разбрал, разбрал

    2 0 Отговор
    Основната цел не е да правят тандем с Радев, а просто да няма коректив срещу Радев за да може да действа без задръжки.

    10:43 28.07.2026

  • 43 Вицепрезидент е излишна фигура

    1 0 Отговор
    Която както се видя беше използвана за политически цели и трябва да бъде премахната. Поне една добрина може да се направи да се премахне поста.

    10:47 28.07.2026

  • 44 !!!?

    0 0 Отговор
    Руска рулетка !!!?

    10:48 28.07.2026

  • 45 След като имаш два мандата

    1 0 Отговор
    Може ли изобщо да се кандидатираш за трети ?

    10:50 28.07.2026

  • 46 Райчо стана много актуален напоследък

    0 0 Отговор
    Ми да го издигнат него за вице не че има нужда от такъв пост.

    10:52 28.07.2026

  • 47 Нексус

    0 0 Отговор
    Някой виждал ли е комунист-интелектуалец?
    Или всички са дебелашки охранени дърти физиономии, тип Явор Гечев и Румен Миланов?

    10:52 28.07.2026

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