Андрей Райчев: Не ми се вярва Йотова да вземе военен за вицепрезидент. Ще заложи на интелектуалец

Президентът Илияна Йотова обяви, че ще бъде издигната за кандидат-президент от инициативен комитет.
„За мен няма съмнение, че „Прогресивна България“ ще подкрепят кандидатурата ѝ. Взаимодействието между Радев и Йотова е с 9-годишна история. Това е много добър тандем. Не ми се вярва те да се разделят и да доставят такава радост на противниците си“, коментира в „Тази сутрин“ социологът Андрей Райчев.
„Тя трябва да си намери вицепрезидент. В благоприятно положение е в това отношение. Може да го подбира не по човек, а по типаж. Не ми се вярва да вземе военен, а според мен ще заложи на интелектуалец“, смята социологът.
По думите му Илияна Йотова не иска да е Цецка Цачева, която беше посочена от Бойко Борисов като кандидат за президент.
„Тя кандидатства като самостоятелно лице и обяви ясна политическа програма и в центъра е националната сигурност. Освен това тя не е от ПБ, а от БСП“, коментира той.
„Изглежда много вероятно за ПБ да подкрепят Йотова, но бих изчакал какво ще каже премиерът Румен Радев“, каза от своя страна политологът доц. Стойчо Стойчев.
„Различни представители на ПБ казват, че в лично качество за тях това е кандидатът, но не сме чули Радев и дали той ще застане зад тази кандидатура“, посочи той.
Според него е стратегически правилно да заявиш кандидатура, а не да си човек, посочен от някого.
„Въпросът е дали тази подкрепа, която консолидираш зад себе си, е искрена или не. За мен въпросът е дали подкрепата на ПБ ще бъде искрена и дали хората на тази партия ще работят за тази кандидатура. Ако не се случи това нещо, е възможно да видим обрат през есента“, на мнение е политологът.
„Мисля, че инициативата е вече в Йотова. Това е начин тя да не се издигне като кандидата на ПБ, а като кандидата и на БСП, както се очертава. В този смисъл това изпреварващо нейно действие ѝ даде инициативата“, каза политологът Георги Проданов.
„В този смисъл е много силна лична постъпка. Каквито и да са мотивите да излезе и да каже, че се кандидатира, означава, че оттук нататък тя е слонът в стаята, който предопределя правилата“, смята той.
Според него ПБ на практика са изправени до стената – дали да бъдат обвинени в нелоялност, ако по някаква причина не я подкрепят, или просто да приключат темата с един партиен форум, на който се съгласяват на нейното решение да бъде независим кандидат.
„Това я слага и в различна роля – не като президента на Румен Радев, а президентът, който може да си позволи да играе и самостоятелна роля“, смята Проданов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Отец Дионисий
09:56 28.07.2026
3 Значи Фуражката не е интелектуалец
Коментиран от #15, #34
09:59 28.07.2026
4 Овчар
09:59 28.07.2026
5 Що бе?
Да питам интелектуалци останаха ли в БГ то?
Коментиран от #10
10:00 28.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ШЕФА
Коментиран от #39
10:01 28.07.2026
8 Ако хи Като Нея !
Кофата !
За Боклук !
10:03 28.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ако Парите Са Новия Интелект !
До коментар #5 от "Що бе?":Много !
10:04 28.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Варна
10:05 28.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 добър ден
До коментар #3 от "Значи Фуражката не е интелектуалец":Сега ли го разбра?
10:06 28.07.2026
16 Браво
10:08 28.07.2026
17 Удри
10:10 28.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 поредното прозрение на райчев
10:11 28.07.2026
20 Питане
Коментиран от #26
10:11 28.07.2026
21 хъхъхъ
До коментар #18 от "Левски":Фатмашко изказване, старши!
10:12 28.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Джанго
До коментар #20 от "Питане":Комунис и цциганин най го е страх от кръв и мъгла.
10:17 28.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Явно И ние !
Да Крадем !
Като Тях !
10:20 28.07.2026
31 баце
10:20 28.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 8888
Коментиран от #41
10:24 28.07.2026
34 Правилно Си Чул !
До коментар #3 от "Значи Фуражката не е интелектуалец":---- --- !
Коментиран от #38
10:24 28.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Грозилия Свиленова
10:34 28.07.2026
37 Дъртият
10:34 28.07.2026
38 ЦК на БКП
До коментар #34 от "Правилно Си Чул !":А бе, ВИЕ от детската ясла ли сте ???
Единственото коепо се намира под фуражка е - вакуум и "Да ! Слушам".
Това се забелязва най-вече при фуражки с цвят червен
10:36 28.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 сара
10:43 28.07.2026
41 анонимен
До коментар #33 от "8888":Е, тогава значи държавата ще е без президент...
10:43 28.07.2026
42 кой разбрал, разбрал
10:43 28.07.2026
43 Вицепрезидент е излишна фигура
10:47 28.07.2026
44 !!!?
10:48 28.07.2026
45 След като имаш два мандата
10:50 28.07.2026
46 Райчо стана много актуален напоследък
10:52 28.07.2026
47 Нексус
Или всички са дебелашки охранени дърти физиономии, тип Явор Гечев и Румен Миланов?
10:52 28.07.2026