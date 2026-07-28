Андрей Райчев: Не ми се вярва Йотова да вземе военен за вицепрезидент. Ще заложи на интелектуалец

Президентът Илияна Йотова обяви, че ще бъде издигната за кандидат-президент от инициативен комитет.

„За мен няма съмнение, че „Прогресивна България“ ще подкрепят кандидатурата ѝ. Взаимодействието между Радев и Йотова е с 9-годишна история. Това е много добър тандем. Не ми се вярва те да се разделят и да доставят такава радост на противниците си“, коментира в „Тази сутрин“ социологът Андрей Райчев.

„Тя трябва да си намери вицепрезидент. В благоприятно положение е в това отношение. Може да го подбира не по човек, а по типаж. Не ми се вярва да вземе военен, а според мен ще заложи на интелектуалец“, смята социологът.

По думите му Илияна Йотова не иска да е Цецка Цачева, която беше посочена от Бойко Борисов като кандидат за президент.

„Тя кандидатства като самостоятелно лице и обяви ясна политическа програма и в центъра е националната сигурност. Освен това тя не е от ПБ, а от БСП“, коментира той.

„Изглежда много вероятно за ПБ да подкрепят Йотова, но бих изчакал какво ще каже премиерът Румен Радев“, каза от своя страна политологът доц. Стойчо Стойчев.

„Различни представители на ПБ казват, че в лично качество за тях това е кандидатът, но не сме чули Радев и дали той ще застане зад тази кандидатура“, посочи той.

Според него е стратегически правилно да заявиш кандидатура, а не да си човек, посочен от някого.

„Въпросът е дали тази подкрепа, която консолидираш зад себе си, е искрена или не. За мен въпросът е дали подкрепата на ПБ ще бъде искрена и дали хората на тази партия ще работят за тази кандидатура. Ако не се случи това нещо, е възможно да видим обрат през есента“, на мнение е политологът.

„Мисля, че инициативата е вече в Йотова. Това е начин тя да не се издигне като кандидата на ПБ, а като кандидата и на БСП, както се очертава. В този смисъл това изпреварващо нейно действие ѝ даде инициативата“, каза политологът Георги Проданов.

„В този смисъл е много силна лична постъпка. Каквито и да са мотивите да излезе и да каже, че се кандидатира, означава, че оттук нататък тя е слонът в стаята, който предопределя правилата“, смята той.

Според него ПБ на практика са изправени до стената – дали да бъдат обвинени в нелоялност, ако по някаква причина не я подкрепят, или просто да приключат темата с един партиен форум, на който се съгласяват на нейното решение да бъде независим кандидат.

„Това я слага и в различна роля – не като президента на Румен Радев, а президентът, който може да си позволи да играе и самостоятелна роля“, смята Проданов.