Трима загинаха за денонощие при пътни инциденти в страната

Трима души са загинали при пътни инциденти през изминалото денонощие у нас, пише на сайта на МВР.
Регистрирани са са 26 пътнотранспортни произшествия (ПТП), ранени са 38 души.
За София се съобщава за три тежки инцидента на пътя, четирима са ранени. Леките произшествия са 22.
От началото на месеца в страната са станали 278 ПТП. Загинали са 16 души, 362-ма са ранени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #8
10:55 13.06.2026
2 Факт
Коментиран от #9, #15
11:07 13.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Mими Кучева🐕🦺
11:11 13.06.2026
7 Бангаранга
11:13 13.06.2026
8 ичке
До коментар #1 от "Пич":пак ли оправяне търсиш
Коментиран от #11
11:15 13.06.2026
9 9944
До коментар #2 от "Факт":От къде да ти ги намерят тези полицаи като ги съкратиха до минимум и останаха само администрацията ?
Или и ти мислиш, че са 55000 човека ?
11:15 13.06.2026
10 кат
11:22 13.06.2026
11 Пич
До коментар #8 от "ичке":Ами да! Твоите цугтромбони ме оправят най хубаво!
Коментиран от #12
11:23 13.06.2026
12 мий га
До коментар #11 от "Пич":zягата.идвам!
Коментиран от #13
11:28 13.06.2026
13 И там
До коментар #12 от "мий га":Ли ще облизваш?
11:31 13.06.2026
14 ДрайвингПлежър
Ако не мрете по пътищата как ще се оправдаят БМВтата на ченгетата?!
Бонусите за шефчетата, милионите изтекли от джоба на в общи линии изрядни водачи на които им е писнало от поредното безумно сложено ограничение...
Трябва да мрете драги, иначе системата ще издъхне и приходите ще спрат!
11:40 13.06.2026
15 Калиопа
До коментар #2 от "Факт":Изхода е мили мои,свирепи глоби и наказания.Но в такъв размер,че години наред да им държат влага.И то прилагане веднага.Никакво отлагане.Например някой може ли да обясни защо в лабораториите за изследване на кръвта има служител на МВР?Какво по-дяволите търси там?Да,досетихте се.Да отсява недосегаемите "наши"хора.Хората които не подлежат на санкции.Просто е.Равенство,братство,свобода!
Коментиран от #16
11:46 13.06.2026
16 ДрайвингПлежър
До коментар #15 от "Калиопа":Поредната куха лейка мазохист!
Глобите са последното нещо в пътната безопасност след инфраструктурата, след обучението и след автопарка - чак тогава идват "глобите"
Да строиш кула във въздуха виждаме какъв е резултата - глобите се увеличават всяка година Х2 - жертвите не намаляват, защото липсват основите!
Вие сте ненормалници - мазохисти, които искат някой да ги бичува по цял ден!
12:00 13.06.2026