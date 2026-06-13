Трима загинаха за денонощие при пътни инциденти в страната

Трима души са загинали при пътни инциденти през изминалото денонощие у нас, пише на сайта на МВР.

Регистрирани са са 26 пътнотранспортни произшествия (ПТП), ранени са 38 души.

За София се съобщава за три тежки инцидента на пътя, четирима са ранени. Леките произшествия са 22.

От началото на месеца в страната са станали 278 ПТП. Загинали са 16 души, 362-ма са ранени.