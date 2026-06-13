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Трима загинаха за денонощие при пътни инциденти в страната
  Тема: Войната на пътя

Трима загинаха за денонощие при пътни инциденти в страната

13 Юни, 2026 11:49, обновена 13 Юни, 2026 10:52 729 16

  • загинали-
  • пътища-
  • статистика

Ранените са 38

Трима загинаха за денонощие при пътни инциденти в страната - 1
Снимка: БГНЕС
БТА БТА

Трима души са загинали при пътни инциденти през изминалото денонощие у нас, пише на сайта на МВР.

Регистрирани са са 26 пътнотранспортни произшествия (ПТП), ранени са 38 души.

За София се съобщава за три тежки инцидента на пътя, четирима са ранени. Леките произшествия са 22.

От началото на месеца в страната са станали 278 ПТП. Загинали са 16 души, 362-ма са ранени.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    8 2 Отговор
    Е как така...?! Нали вече камери висят отвсякъде, повече отколкото висят прани гащи по просторите...?! Това не оправи ли цялата пътна обстановка, или само рекета оправи...?!

    Коментиран от #8

    10:55 13.06.2026

  • 2 Факт

    2 1 Отговор
    Ами Нормално е , То по пътищата никъде няма полицаи и всеки ви кара както си му дойде на акъла ...на 100 км отсечка по второстепенни пътища няма нито една полицейска кола никъде...Това Не е нормално , разчитат Камерите Да Накарат Шофьорите да се съобразяват Как да карат и най вече Къде и Как Да Изпреварват , което е най големия проблем в България , защото 80 процента от Катастрофите стават заради Неправилно Изпреварване ..А Не се Сещам Как Камерата Ще Респектират Шофьорите да Не Изпреварват където им падне , В България Шофьорите са Луди и трябва на всеки 10 км да има по една патрулка , само и единствено тогава Лудите ще имат някакъв респект че може да попаднат на полицаи по време на Изпреварване на завои ..пък то няма И половин патрулка на 100 км , Така Не става ! Може ей така Фалшива Патрулка да има на 10 км но поне нещо да има ..иначе какво ще ме притеснява че някъде тук там има Камери ..дето засичат скоростта..ама те Катастрофите стават най вече заради Неправилно изпреварване а не заради превишена скорост ..така че от МВР да вземат мерки по този Въпрос с Изпреварването по завои, а не само да се чудят как да събират Пари !

    Коментиран от #9, #15

    11:07 13.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 1 Отговор
    Не са много загиналите,за съжаление.🦧😪🦧

    11:11 13.06.2026

  • 7 Бангаранга

    5 0 Отговор
    Изобщо пътищата ни са пълна БАНГАРАНГА, НО ВИЕ СИ плащайте Винетки, застраховки, ГТП, данъци скъпи и супер некачествени горива и карайте в кратерите, за да си строшите автомобилите.

    11:13 13.06.2026

  • 8 ичке

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    пак ли оправяне търсиш

    Коментиран от #11

    11:15 13.06.2026

  • 9 9944

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    От къде да ти ги намерят тези полицаи като ги съкратиха до минимум и останаха само администрацията ?
    Или и ти мислиш, че са 55000 човека ?

    11:15 13.06.2026

  • 10 кат

    6 0 Отговор
    Ако са имали стикери на пожарогасителите,не се броят тогава.

    11:22 13.06.2026

  • 11 Пич

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "ичке":

    Ами да! Твоите цугтромбони ме оправят най хубаво!

    Коментиран от #12

    11:23 13.06.2026

  • 12 мий га

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    zягата.идвам!

    Коментиран от #13

    11:28 13.06.2026

  • 13 И там

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "мий га":

    Ли ще облизваш?

    11:31 13.06.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Няма значение! Важно е милиционерите да ви тероризират, камерите да цъкат и вие да си плащате глобичките - а че ще мрете... че кой има файда да ви спасява жалкия живот?!

    Ако не мрете по пътищата как ще се оправдаят БМВтата на ченгетата?!
    Бонусите за шефчетата, милионите изтекли от джоба на в общи линии изрядни водачи на които им е писнало от поредното безумно сложено ограничение...

    Трябва да мрете драги, иначе системата ще издъхне и приходите ще спрат!

    11:40 13.06.2026

  • 15 Калиопа

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Изхода е мили мои,свирепи глоби и наказания.Но в такъв размер,че години наред да им държат влага.И то прилагане веднага.Никакво отлагане.Например някой може ли да обясни защо в лабораториите за изследване на кръвта има служител на МВР?Какво по-дяволите търси там?Да,досетихте се.Да отсява недосегаемите "наши"хора.Хората които не подлежат на санкции.Просто е.Равенство,братство,свобода!

    Коментиран от #16

    11:46 13.06.2026

  • 16 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Калиопа":

    Поредната куха лейка мазохист!
    Глобите са последното нещо в пътната безопасност след инфраструктурата, след обучението и след автопарка - чак тогава идват "глобите"
    Да строиш кула във въздуха виждаме какъв е резултата - глобите се увеличават всяка година Х2 - жертвите не намаляват, защото липсват основите!
    Вие сте ненормалници - мазохисти, които искат някой да ги бичува по цял ден!

    12:00 13.06.2026

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