Бойко Рашков: Радев има политическа амнезия. Пламен Тончев е неподходящ за шеф на ДАНС

След като чухме от премиера Румен Радев за т.нар. "външнополитическа шизофрения“ по темата за Киевската декларация, сега ставаме свидетели и на политическа амнезия от негова страна. Това заяви в Народното събрание депутатът от "Продължаваме промяната" и бивш вътрешен министър Бойко Рашков, предаде репортер на ФОКУС.
Според Рашков тази "политическа амнезия" е свързана с разследването на отделни участъци от автомагистрала "Хемус" през 2021 г. Той категорично отхвърли твърденията, че ДАНС, ръководена тогава от Пламен Тончев, е участвала институционално в проверката, както и че е оказвала съдействие на МВР по случая.
Народният представител изрази несъгласие с решението на премиера Румен Радев отново да издигне Пламен Тончев за председател на ДАНС, като посочи като аргумент липсата на действия от негова страна по казуса с АМ "Хемус“.
По думите му Тончев не е подходящ за поста председател на ДАНС. Рашков заяви, че не е изненадан от новата му номинация и я сравни с практиката за многократно удължаване на мандати и продължително заемане на една и съща длъжност без осезаем обществен резултат.
Той отправи критики и за поведението на Пламен Тончев по случая "Баба Алино“, свързан с незаконното строителство край Варна. Според Рашков, въпреки че по темата са били уведомени както тогавашният президент Румен Радев, така и настоящият министър-председател Росен Желязков, председателят на ДАНС не е предприел необходимите действия.
Рашков изрази мнение, че временно изпълняващият длъжността председател на ДАНС Деньо Денев не бива да носи отговорност за натрупаните проблеми в държавата.
В заключение той заяви, че между Пламен Тончев и премиера Радев съществува силна връзка, която, според него, обяснява защо министър-председателят представя като значими несъществуващи, по думите му, успехи на ДАНС при разследването на АМ "Хемус“ и приписва на службата заслуги, които тя не е имала.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АБЕ
ЩО НЕ ИЗЛИЗАШ В ПЕНСИЯ?
Коментиран от #11
15:10 17.07.2026
2 Гост
15:12 17.07.2026
3 пръц
15:12 17.07.2026
4 Жорко жабето
15:14 17.07.2026
5 Без майтап
15:14 17.07.2026
6 Сашо дико
15:15 17.07.2026
7 Цвете
15:16 17.07.2026
8 Ти да видиш
15:16 17.07.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ДБ ПП СА МНОГО СТАРА ПАРТИЯ
.....
ДБ ПП НИКОГА НЕ СА КАЗАЛИ НА ГЛАС ИМЕНАТА НА СИКАДЖИИТЕ КОИТО КОНТРОЛИРАТ БЪЛГАРИЯ ИЛИ НА МУЛТАЦИТЕ
.. ЗАЩО ?
15:19 17.07.2026
10 Крадев хич го не бива,
15:27 17.07.2026
11 Защото, дединото,
До коментар #1 от "АБЕ":за всеки комунист е най-сладко да цоцкa немъчени пари от две дъжавни бo3ки - хем заплатата за нищоправене върви, хем пенцията се превежда на 7-мо число!
15:30 17.07.2026
12 Абсурдистан
15:35 17.07.2026