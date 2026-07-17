Бойко Рашков: Радев има политическа амнезия. Пламен Тончев е неподходящ за шеф на ДАНС

След като чухме от премиера Румен Радев за т.нар. "външнополитическа шизофрения“ по темата за Киевската декларация, сега ставаме свидетели и на политическа амнезия от негова страна. Това заяви в Народното събрание депутатът от "Продължаваме промяната" и бивш вътрешен министър Бойко Рашков, предаде репортер на ФОКУС.

Според Рашков тази "политическа амнезия" е свързана с разследването на отделни участъци от автомагистрала "Хемус" през 2021 г. Той категорично отхвърли твърденията, че ДАНС, ръководена тогава от Пламен Тончев, е участвала институционално в проверката, както и че е оказвала съдействие на МВР по случая.

Народният представител изрази несъгласие с решението на премиера Румен Радев отново да издигне Пламен Тончев за председател на ДАНС, като посочи като аргумент липсата на действия от негова страна по казуса с АМ "Хемус“.

По думите му Тончев не е подходящ за поста председател на ДАНС. Рашков заяви, че не е изненадан от новата му номинация и я сравни с практиката за многократно удължаване на мандати и продължително заемане на една и съща длъжност без осезаем обществен резултат.

Той отправи критики и за поведението на Пламен Тончев по случая "Баба Алино“, свързан с незаконното строителство край Варна. Според Рашков, въпреки че по темата са били уведомени както тогавашният президент Румен Радев, така и настоящият министър-председател Росен Желязков, председателят на ДАНС не е предприел необходимите действия.

Рашков изрази мнение, че временно изпълняващият длъжността председател на ДАНС Деньо Денев не бива да носи отговорност за натрупаните проблеми в държавата.

В заключение той заяви, че между Пламен Тончев и премиера Радев съществува силна връзка, която, според него, обяснява защо министър-председателят представя като значими несъществуващи, по думите му, успехи на ДАНС при разследването на АМ "Хемус“ и приписва на службата заслуги, които тя не е имала.