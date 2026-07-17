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Бойко Рашков: Радев има политическа амнезия. Пламен Тончев е неподходящ за шеф на ДАНС

Бойко Рашков: Радев има политическа амнезия. Пламен Тончев е неподходящ за шеф на ДАНС

17 Юли, 2026 15:05 851 12

  • бойко рашков-
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  • шеф на данс

Бившият вътрешен министър заяви, че между Пламен Тончев и премиера Радев съществува силна връзка, която, според него, обяснява защо министър-председателят представя като значими несъществуващи, по думите му, успехи на ДАНС при разследването на АМ "Хемус“ и приписва на службата заслуги, които тя не е имала.

Бойко Рашков: Радев има политическа амнезия. Пламен Тончев е неподходящ за шеф на ДАНС - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

След като чухме от премиера Румен Радев за т.нар. "външнополитическа шизофрения“ по темата за Киевската декларация, сега ставаме свидетели и на политическа амнезия от негова страна. Това заяви в Народното събрание депутатът от "Продължаваме промяната" и бивш вътрешен министър Бойко Рашков, предаде репортер на ФОКУС.

Според Рашков тази "политическа амнезия" е свързана с разследването на отделни участъци от автомагистрала "Хемус" през 2021 г. Той категорично отхвърли твърденията, че ДАНС, ръководена тогава от Пламен Тончев, е участвала институционално в проверката, както и че е оказвала съдействие на МВР по случая.

Народният представител изрази несъгласие с решението на премиера Румен Радев отново да издигне Пламен Тончев за председател на ДАНС, като посочи като аргумент липсата на действия от негова страна по казуса с АМ "Хемус“.

По думите му Тончев не е подходящ за поста председател на ДАНС. Рашков заяви, че не е изненадан от новата му номинация и я сравни с практиката за многократно удължаване на мандати и продължително заемане на една и съща длъжност без осезаем обществен резултат.

Той отправи критики и за поведението на Пламен Тончев по случая "Баба Алино“, свързан с незаконното строителство край Варна. Според Рашков, въпреки че по темата са били уведомени както тогавашният президент Румен Радев, така и настоящият министър-председател Росен Желязков, председателят на ДАНС не е предприел необходимите действия.

Рашков изрази мнение, че временно изпълняващият длъжността председател на ДАНС Деньо Денев не бива да носи отговорност за натрупаните проблеми в държавата.

В заключение той заяви, че между Пламен Тончев и премиера Радев съществува силна връзка, която, според него, обяснява защо министър-председателят представя като значими несъществуващи, по думите му, успехи на ДАНС при разследването на АМ "Хемус“ и приписва на службата заслуги, които тя не е имала.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АБЕ

    11 5 Отговор
    ДЕДЕ,
    ЩО НЕ ИЗЛИЗАШ В ПЕНСИЯ?

    Коментиран от #11

    15:10 17.07.2026

  • 2 Гост

    8 4 Отговор
    Каква политическа амнезия? Много си е добре човека. Не разбрахте ли, че само сменяме крадецът и модела продължава.

    15:12 17.07.2026

  • 3 пръц

    18 1 Отговор
    Тоя разбирач не арестува ли тиквата по заповед на про100то като вместо да му извадят очите му изписаха веждите на банкянския престъпник.

    15:12 17.07.2026

  • 4 Жорко жабето

    9 4 Отговор
    А я съм негде руйно вино пио,я съм негде с дамаджанка био

    15:14 17.07.2026

  • 5 Без майтап

    7 10 Отговор
    На Радев му заповядват, той просто изпълнява.

    15:14 17.07.2026

  • 6 Сашо дико

    5 0 Отговор
    Абе тоз Вигенин кой е..? Искам да изкажа мнение , вече колко време ама маки не става..! Някой знае ли да не е купил фактологията..?

    15:15 17.07.2026

  • 7 Цвете

    7 2 Отговор
    КОГАТО СВАЛИХА ОТ ПРЕДИШНИЯТ ПОСТ ТОНЧЕВ, НЕ БЕШЕ ЛИ ЗАРАДИ СИНЪТ МУ? ПАК ИМАШЕ ПРИКАЗКИ ПО ФОРУМИТЕ ЗАРАДИ ДАЛАВЕРА ?

    15:16 17.07.2026

  • 8 Ти да видиш

    10 6 Отговор
    Рашков, ти си ненужен отпадък от доста време вече, не го ли разбра!?

    15:16 17.07.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 0 Отговор
    ДБ ПП СА ЛЮСПИТЕ НА ЦИГАНИНА ВАНЬО ОТ СДС
    .....
    ДБ ПП СА МНОГО СТАРА ПАРТИЯ
    .....
    ДБ ПП НИКОГА НЕ СА КАЗАЛИ НА ГЛАС ИМЕНАТА НА СИКАДЖИИТЕ КОИТО КОНТРОЛИРАТ БЪЛГАРИЯ ИЛИ НА МУЛТАЦИТЕ
    .. ЗАЩО ?

    15:19 17.07.2026

  • 10 Крадев хич го не бива,

    2 3 Отговор
    но и ти, Дамаджне червен, не си много в час. Особено, когато през повечето врмее на денонощието не си тавряс.

    15:27 17.07.2026

  • 11 Защото, дединото,

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "АБЕ":

    за всеки комунист е най-сладко да цоцкa немъчени пари от две дъжавни бo3ки - хем заплатата за нищоправене върви, хем пенцията се превежда на 7-мо число!

    15:30 17.07.2026

  • 12 Абсурдистан

    3 3 Отговор
    Тоя го проверявайте с дрегер преди интервю. Що се отнася до решенията на мамника, то те са продиктувани основно от неговите зависимости и ограничен умствен капацитет.

    15:35 17.07.2026

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