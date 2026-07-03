Важните новини във ФАКТИ на 03.07.2026 г.

Десислава Атанасова: Не съм летяла до Дубай с Пеевски

Конституционният съдия Десислава Атанасова отрича да е пътувала с частен полет до Дубай с Делян Пеевски на 5 април 2024 г., като заявява, че според удостоверение от МВР на същата дата е отпътувала за Турция с редовен полет на Turkish Airlines.

Контрера: Управлението на София няма посока. То не знае какво иска и как да го постигне

Управлението на София няма посока. То не знае какво иска и как да го постигне. Това заяви общинският съветник от ВМРО Карлос Контрера в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Той коментира предупреждението на Столична община, че има риск за градския транспорт, ако не бъдат преразгледани параметрите на бюджета и не бъдат осигурени още 25,4 млн. евро. „Не е тайна, че общественият транспорт в София от години е недофинансиран, така че до известна степен Столичната община и кметът Васил Терзиев имат основания да поискат повече средства от държавата по линия на компенсациите”, каза Контрера.

По думите му част от исканите средства са напълно основателни, тъй като са свързани с охраната на метрото. „Тези средства би трябвало всяка година да се предвиждат и да се плащат от държавата към общината. Смениха се много правителства, но никога този разход не влиза като базов в държавния бюджет. Това е недопустимо както от гледна точка на публичните финанси, така и на сигурността”, подчерта той.

Контрера постави под съмнение искането за допълнително финансиране на транспортната дейност. Според него има противоречие в действията на администрацията. „Общината иска още 23 милиона евро за движението на метрото, автобусите, тролеите и трамваите. В същото време има 121 милиона евро преходен остатък – неусвоени средства от миналата година. Логично е хората да питат защо не се направи по-добра организация на бюджета и част от тези средства не се насочат към транспорта”, заяви общинският съветник.

"Няма да продължаваме да търпим всички лъжи". Протест срещу управляващите в центъра на София

Граждани протестират пред сградата на президентството срещу правителството. Демонстрацията под надслов „АНТИРадев“ е организирана в социалните мрежи. Движението по улица "Леге", между сградата на президентството и Националния археологически институт и музей, е затворено, предават от БТА.

Трагедия в река Струма: Две деца се издирват по течението. Баба им и дядо им са намерени удавени

Трагедия в река Струма край село Пастух, община Невестино. Две деца се издирват по течението на реката, те са на възраст около 10 години. Баба им и дядо им са открити удавени в реката, потвърдиха от полицията за NOVA. Предполага се, че семейството е било на пикник.

Димитър Петров (ПБ): Темата, че ГЕРБ предлага помощ за избора на нов ВСС, е провокация

При промените в Закона на съдебната власт сме спазвали всички правила и норми. Някои от предложенията на опозицията бяха на ръба да са конституционни допуснати. Темата, че ГЕРБ предлага помощ за избора на нов ВСС, е провокация. Всички виждат, че единствено ние, "Продължаваме промяната" и "Демократична България" участвахме дейно в промените в Закона за съдебната власт. ГЕРБ не направиха нито едно предложение, мълчаха в комисия и зала при дебатите и изведнъж излязоха и обявиха, че ще подкрепят всички наши кандидати. Това е тенденциозно поведение. Искат да внушат, че едва ли не вече водим разговори, а такова нещо няма.

Рашков: В МВР има длъжностни лица поклонници или на ДПС, или на ГЕРБ. Те могат да покрият или да унищожат информация

Когато се говори за съдия, за прокурор, не можем да се спираме само на въпроса извършено ли е престъпления или не. Конституцията изисква тези лица да притежават високи нравствени качества. Какъв е моралът на един конституционен съдия, който не е декларирал разходите си по задгранични пътувания? Това заяви бившият вътрешен министър и депутат от „Продължаваме промяната“ Бойко Рашков в предаването „Още от деня“ по БНТ, цитиран от novini.bg.

Край септемврийското село Лозен: Багерист загина, след като пропадна в изкоп заедно с машината

Голяма трагедия е станала в българско село. Багерист е загинал при тежък инцидент по време на изкопни работи за добив на инертни материали в землището на септемврийското село Лозен, съобщават от "24 часа", цитирани от novini.bg.

Роман Василев за "Баба Алино": Очаква се да излязат много интересни неща по случая

След като си публична личност, личният ти живот е публичен. Има няколко масива с данни в МВР. Те се ползват по различен начин. Няма пречка да се установи пътуване до Дубай или обратно. Полетните списъци се пазят и може да се провери. Това каза бившият зам.-главен прокурор на София Роман Василев в предаването „Лице в лице“ по bTV, цитиран от novini.bg

Русинова: Крайно време е недоразумението, наречено АМ "Хемус" да заприлича на истински път, а не на лунен пейзаж

На АМ "Хемус" задръстването е над 10 км (посока Варна). Това не е заради ремонт, не е и заради мантинели, а е заради поредният шофьор на камион, който е решил, че е по-силен и примерен от законите на физиката.

Жалко, защото има много съвестни водачи, които с чест си вършат работата.

Този терор няма да спре докато МВР и Министерството на транспорта не започнат да си вършат работата.

От друга страна е крайно време това недоразумение, наречено АМ "Хемус" да заприлича на истински път, а не на лунен пейзаж.

Кабинетът предлага промени в договорите за доставка на бронираната техника за армията

Правителството предлага промени в договорите за доставката на бронираната техника за Сухопътните войски. От взетото решение става ясно, че страната ни ще плати повече за доставката на машините "Страйкър", съобщават от БНР. Парламентът трябва да се произнесе по промените.

Около 67 000 възрастни и хора с увреждания ще продължат да получават топъл обяд и догодина

Около 67 000 самотно живеещи възрастни и хора с увреждания ще продължат да получават безплатен топъл обяд и през 2027 г. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на днешния парламентарен контрол, цитиран от пресцентъра на МТСП.

Министерството на труда и социалната политика вече осигури допълнителен ресурс за мярката по Програма „Храни и основно материално подпомагане“ до юли 2027 г. Министър Ефремова пое ангажимент предоставянето на топъл обяд да бъде удължено до края на 2027 г., когато изтича настоящият програмен период на програмите, съфинансирани с евросредства.

Наталия Ефремова добави, че от 1 август 2026 г. ще бъде увеличена и ставката за една порция топъл обяд – от 1,86 евро на 2,10 евро. Ръстът ще позволи да се компенсира инфлацията от последната индексация на сумата през юли 2024 г. и така да се запази качеството на храната.

Тя информира народните представители, че ще се увеличат и средствата, които се предоставят на общините за допълнителна подкрепа на подпомаганите с топъл обяд за преодоляване на социалната изолация и бедността в дългосрочен план. „Чрез нея потребителите могат да бъдат насочени към социално подпомагане, социални услуги, здравна помощ и други форми на подкрепа“, каза Наталия Ефремова.

Министърът на труда и социалната политика обясни, че 224-те общини, които предлагат топъл обяд към момента, поетапно подписват договорите си за удължаването на мярката. „Като работим заедно, правим много повече, за да могат нашите най-уязвими сънародници да чувстват подкрепата и грижата на държавата“, подчерта министър Ефремова и благодари на местните власти за доброто сътрудничество.

Теменужка Петкова в НС: Предложеният Бюджет за 2026 г. противоречи на закона и може да бъде атакуван пред КС

Възможно ли е предложеният Бюджет 2026 от кабинета "Радев" да бъде оспорен пред Конституционния съд? За това алармира бившият финансов министър и настоящ депутат от ГЕРБ Теменужка Петкова в пленарна зала по време на блиц контрола, предаде репортер на ФОКУС.

Тир катастрофира на АМ „Хемус“, движението към София е блокирано

Катастрофа с тир блокира движението по автомагистрала "Хемус" в посока София в следобедните часове днес. Инцидентът е станал на около 15 километра преди входа на столицата - в района на моста на Елешница. Мантинелите и перилата на моста са разбити.

Регионалното министерство инвестира 14 млн. евро за развитие на пограничните райони

14 млн. евро ще бъдат инвестирани за развитие на бизнеса, общините и неправителствения сектор в пограничните населени места на България със Сърбия и Република Северна Македония.

Средствата са осигурени по управляваните от Министерството на регионалното развитие и благоустройството програми за трансгранично сътрудничество Интеррег между България и двете съседни страни., съобщават от пресцентъра на МРРБ., цитирани от Нова телевизия.

Иван Таков: Разумът надделя. Предотвратихме нова криза заради заплатите в градския транспорт

Имаше напрежение, но разумът надделя и предотвратихме нова криза в градския транспорт заради липса на увеличение на заплатите на работещите там. Това каза Иван Таков, председател на групата на Местна коалиция "БСП за България" и на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност в СОС в ефира на телевизия Bulgaria ON AIR. Той добави, че тази година кметът Васил Терзиев и администрацията на Столична община са имали сравнително навременна реакция и е постигнато разбирателство със синдикатите за размера на увеличението на заплатите на работещите в градския транспорт. Така възнаграждението на всеки служител ще бъде увеличено с 62 евро. Актуализацията е в сила от 1 януари 2026 година, което означава, че средствата ще бъдат изплатени със задна дата.

Иван Демерджиев: Искам да изненадам Пеевски- Санкциите по "Магнитски" важат и в България

Сигналите на Калин Стоянов вече са станали монотонно известни. Зад подаването на сигнали от Стоянов не стои нищо освен натискане на бутон от Делян Пеевски. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев в кулоарите на парламента, цитиран от novini.bg.

Близо 95% от българските ученици вече използват изкуствен интелект в образованието

94,7% от българските ученици вече използват изкуствен интелект за учебни цели, а близо половината (47,6%) работят с него всеки ден или няколко пъти седмично. Образователната система търси най-подходящия начин да интегрира изкуствения интелект безопасно, отговорно и ефективно. Това показват резултатите от първото национално изследване на организационната, технологичната и педагогическата готовност за интеграция на изкуствен интелект в българските училища, проведено от БАСКОМ съвместно с Министерството на образованието и науката.

Глобиха чужденци, влезли в едно от Седемте рилски езера

Граждани на Израел, навлезли в езеро Рибното на територията на Национален парк „Рила“, са установени при обход на служители „Паркова охрана и контрол“ на Парков участък „Дупница“ на 30 юни 2026 г.

Новата Национална жилищна стратегия се очаква да бъде готова до края на 2027 г.

До края на 2027 година се очаква да бъде готова новата Национална жилищна стратегия. В ход е процедура по създаване на нов стратегически документ в съответствие със съвременните обществено-политически, социално-икономически и демографски условия и проблеми в страната, съобразен с актуалните жилищни политики и усилия за осигуряване на достъпност на жилищата в Европейския съюз. Предвижда се той да бъде със срок на действие най-малко до 2040 г. Целта е да се създаде рамката за национална жилищна политика за цялото население. Това стана ясно на среща на заместник-министрите на регионалното развитие и благоустройството Павлета Пеловска и Десислава Георгиева с Комисаря по правата на човека на Съвета на Европа Майкъл О’Флаерти и неговия екип.

127 млн. евро за бизнеса във въглищните региони остават блокирани

127 млн. евро европейско финансиране за малки и средни предприятия в областите Стара Загора, Перник и Кюстендил остават блокирани повече от шест месеца. За това предупреди в ефира на NOVA NEWS Веселина Господинова от Българската асоциация на консултантите по европейски програми.

МТС и водният сектор обединяват усилия за по-голяма конкурентоспособност на българските пристанища

Конкурентоспособността на българските морски и речни пристанища и ролята им в развитието на стратегическия Среден коридор бяха акцент в работна среща, проведена в Министерството на транспорта и съобщенията. В нея участваха министър Георги Пеев, заместник-министър Анна Натова, представители на държавни и частни пристанищни оператори, както и на браншови организации от морския и речния транспорт.

Калин Стоянов: Кой разреши използването на PNR за пътуванията на Пеевски? Сезирам прокуратурата!

Подавам сигнал до и.ф. главен прокурор на страната Ваня Стефанова във връзка с всичко онова, което се случи вчера в пленарна зала по повод изслушването на министъра на вътрешните работи за полетите на Делян Пеевски. Това съобщи пред медии в парламента депутатът от ДПС Калин Стоянов.

ДПС подаде сигнал до и.ф. главен прокурор заради изслушването на вътрешния министър

ДПС са подали сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова по повод изслушването на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев на вчерашното пленарно заседание. Това съобщи народният представител Калин Стоянов от ДПС пред журналисти в кулоарите на парламента.

Обвиниха бивш служител на район „Приморски“ за удостоверения с невярно съдържание в „Баба Алино“

70-годишен мъж от Варна, който е бивш служител на район „Приморски“ към Община Варна, е привлечен като обвиняем по разследване на Районната прокуратура за издаване на официални документи с невярно съдържание. По разпореждане на наблюдаващ прокурор той е задържан за срок до 72 часа, докато съдът реши каква мярка за неотклонение да му бъде наложена.

Жена пострада при парашутен скок край Ихтиман

Гражданка на Латвия е пострадала при парашутен скок в района на летището край ихтиманското село Черньово, съобщи кореспондентът на БТА в Самоков Иван Ласкин.