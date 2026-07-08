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Наложиха възбрана на имоти на фирмата на Олег Невзоров „Форест Клуб Варна“

Наложиха възбрана на имоти на фирмата на Олег Невзоров „Форест Клуб Варна“

8 Юли, 2026 09:55 1 882 27

  • олег невзоров-
  • „форест клуб варна“-
  • баба алино-
  • нидерландия

Подобни дела са с ограничен достъп

Наложиха възбрана на имоти на фирмата на Олег Невзоров „Форест Клуб Варна“ - 1
Сниммка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Окръжният съд във Варна наложи възбрана на имоти на фирмата на Олег Невзоров „Форест Клуб Варна“. Причината е заведено дело от нидерландско семейство, което иска да възстанови парите си за имот в местността „Баба Алино“, съобщава бТВ.

Преди година и половина семейство от Нидерландия започва да търси имот в района на Варна с цел закупуване на лятна вила в близост до морето. Чрез брокери стигат до местността„ Баба Алино“.

„Отидох до Варна, за да разгледам. Това беше през септември 2025 година. Строителството беше в разгара си. Всичко изглеждаше отлично – зелен парк близо до гората, малки езерца, добре поддържани терени с озеленяване. Така че решихме да направим покупка. Цената беше разумна за нас и тъй като България е част от Европейския съюз, изглеждаше, че няма за какво да се притесняваме“, разказа Оксана Анатолиевна.

„Получихме предварителния договор, подписан от Олег Невзоров. Изглеждаше добре, имотът беше официално регистриран в кадастъра. Разбрахме, че „КУБ“ е голяма, добре известна компания от Украйна и ѝ се доверихме. За съжаление, не можахме да направим повече проверки на документите, тъй като те не са достъпни за гражданите“, каза още тя.

През септември миналата година семейството подписва предварителен договор с „Форест Клуб Варна“ за покупка на апартамент в двуетажна жилищна сграда на стойност 124 000 евро. От тях плащат близо 70 000 евро.
През май тази година сключват и втори договор с „КУБ – Кънстракшън“, този път за довършителни строително-ремонтни работи за още над 30 000 евро, със 70% авансово плащане.

„Планираният срок за завършване беше в края на февруари 2026 година. В края на април тази година цялото ни семейство летя до Варна, за да видим апартамента. Всичко беше почти готово, като оставаха само остъкляването на балкона и монтажът на входната врата. Знаехме, че „КУБ“ предлагат и довършителни услуги, затова се срещнахме с интериорен дизайнер. Подписахме договор за довършителни работи и платихме 70% депозит“, разказа Оксана Анатолиевна.

Няколко дни по-късно от медийни публикации разбират за проблем с разрешителните за строеж.

„Оттам нататък ситуацията бързо стана от лоша към по-лоша. Оказа се, че нашият търговски агент вече не е служител на „КУБ“ от края на април, а ние нямахме друго лице за контакт. „КУБ“ спря да отговаря на обаждания и имейли, така че осъзнахме, че имаме нужда от адвокат“, сподели Оксана Анатолиевна.

„Сега се надяваме на помощ от българското и европейското законодателство, за да успеем да си възстановим инвестицията. За съжаление, мечтата ни да притежаваме прекрасна крайморска резиденция, в която да отсядаме понякога през лятото, беше разбита“, допълни тя.

През юни тази година семейството на Оксана се свързва с адвокатска кантора с цел разваляне на предварителния договор поради невъзможност да ползват имота си и страх, че той може да бъде премахнат. След неуспешен опит да решат казуса извънсъдебно, пристъпват към съдебни действия.

„Бяха доста притеснени. Сградата е построена, има сравнително завършен вид, но естествено не е актувана. Бяха издадени съответните заповеди за спиране на строителството. Доколкото ни е известно, за някои от сградите има заповеди за събаряне, които всъщност се обжалват. Така че общо взето има един незавършен проект“, коментира Адриан Мурлиев, адвокат на семейството.

„Все още не са придобили самия имот. Те са на етап предварителен договор, където обаче са платили почти 60-70% от стойността на имота, като тук е важно всъщност да вметна, че в техния случай договорите са два. Веднъж им се обещава прехвърлянето на процесния имот и веднъж втори договор всъщност има една вторична услуга, която е довършителни ремонтни дейности от дружество, свързано с това на инвеститора. Общо двата договора са за близо 200 000 евро“, посочи Мурлиев.

За да защити интересите си, семейството завежда предварително обезпечително производство, а искането им е връщане на платените суми, както и дължимите неустойки по договора.

„Преди да се заведе същинската искова молба срещу инвеститора, законът ни позволява да се обезпечим от негови активи предварително. Стига, разбира се, да имаме достатъчно убедителни писмени доказателства, които в случая са налице. Съдът в рамките на буквално един работен ден наложи възбрани на два други имота на инвеститора, които са в квартал „Чайка“, във Варна. Те не са свързани с този проект, съвсем отделни са. Съответно ние от тези имоти ще можем да се ползваме, след като спечелим делото“, каза адвокатът.

„Възбраната с две думи преустановява всякакви възможности на собственика на тези имоти да прехвърля въпросните имоти“, допълни той.

От Окръжния съд – Варна заявиха, че подобни дела са с ограничен достъп.

„Производството се образува по молба на заинтересовано лице, като за него длъжникът не се уведомява. Идеята на законодателя е длъжникът да не бъде известяван за производството, за да не предприеме действия по разпореждане с имуществото си и да не препятства молителя да реализира правата си“, посочиха от Окръжния съд – Варна.

Адвокат Мурлиев предвижда положителен изход на делото, дори фирмите да обявят несъстоятелност, но е категоричен, че ще отнеме време – от 1 до 3 години.

„Чрез налагането на обезпечителните мерки, с които ние се ползваме, дори това да се случи, за нашите клиенти няма да има последици, доколкото те вече са възбранили имоти, които към момента на възбраната са били свободни от тежести“, посочи той.

Проверка на адвокатската кантора показва, че само малка част от собствениците на имоти в „Баба Алино“ са предприели съдебни действия.

„Това си го обяснявам с факта, че там почти всички купувачи всъщност са чуждестранни граждани и повечето от тях са с украински произход. Такъв е и инвеститорът и може би има едно доверие помежду им, което все пак крепи някаква надежда, че имотите ще бъдат завършени по някакъв начин“, каза Адриан Мурлиев.

„Инвеститорът твърди, че всъщност има заварени сгради и реално погледнато се ползва от тях, което обаче се оказва, че не е истина. Това е последица от една верижна реакция корупционни схеми на всяко едно ниво - общинско, дори държавно. Като доказателство за това са най-малкото сателитните снимки, които са от 2024 година, от които е видно, че едва тогава е започнало строителството. Преди това е нямало имоти, противно на твърдяното в удостоверение за търпимост“, коментира адвокатът.

По думите му преди това е имало само гора. „Лично за мен няма възможност това да се е случило без знанието на високопоставени общински лица“, допълни Мурлиев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    5 30 Отговор
    Страхливецът Пуслер избяга по бели гащи от готвача си, който му потърси сметка за женствеността му.

    Коментиран от #2, #3, #8, #23

    10:01 08.07.2026

  • 2 Бай Ставри

    23 2 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Избяга заедно с леля ти чисто голи

    10:04 08.07.2026

  • 3 А ти

    16 2 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Мъжествено се наниза на острието на шпагата...

    10:05 08.07.2026

  • 4 Имотите с възбрана са ....

    16 1 Отговор
    дерета и стърнища негодни за застояване!

    Този измамник , не разбира ли, че и този който дава подкуп е в играта с
    осъдителните присъди!

    Закона "Магнитски" го чака задължително ,
    има такъв "Шиши -казус" вече !!,

    Коментиран от #10

    10:05 08.07.2026

  • 5 Тома

    25 0 Отговор
    Някой дали е разследвал този украински юнак с какви пари строи и какви милиони е раздал на кметове и общинари

    10:06 08.07.2026

  • 6 Лена

    14 0 Отговор
    За Невзоров,възбрана,за Коцев и другите в играта - потупване по рамото!
    Не е за вярване,виновни отново няма!?

    10:06 08.07.2026

  • 7 Хасковски каунь

    10 0 Отговор
    Няма вече Баба Алино .
    Семейство, идете да почерпите Десислава Атанасова която закри Баба-та Алино. Ние сега сме на нравствена тема.

    10:06 08.07.2026

  • 8 Халюцинираш..

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Като петроханско федофилско ботче..

    10:10 08.07.2026

  • 9 Баце ЕООД

    15 0 Отговор
    Оксана нидерландката 😂🤣😂🤣😂🤣 Мале, ква долна медия сте просто

    10:12 08.07.2026

  • 10 кви детето?

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Имотите с възбрана са ....":

    Чайка знаеш ли къде е, един от най-добрите варненски квартали..

    Коментиран от #26

    10:12 08.07.2026

  • 11 мдаа

    18 0 Отговор
    Тук възниква въпросът защо общината не е наложила възбрани, за да си гарантира, че за събарянето ще се плати с пари на строителя, а не с парите на варненци. А шефката на кадастъра най-нагло даде пресконференция, за да хвърли вината за това безумие на общината, геодезистите и нотариусите. Само тя единствена е напълно невинна. Наглостта е присъща на простите и много алчни хора.

    10:13 08.07.2026

  • 12 име

    8 1 Отговор
    НАПаджиите пак спят. Едни и тъщи имоти в един и същи незаконен комплекс. В единия случай холандеца със законни доходи си го кепева за 124 хиляди евро, в другия случай гaньo eвроатлантика си го купува за 20 хиляди евро. После евроатлантика реве че в държавата имало мафия, рекет, била завладяна, беззаконие царяло. И естествено, руснаците, комунистите и ДС били виновни.

    10:15 08.07.2026

  • 13 Последния Софиянец

    13 0 Отговор
    Всички знаят че КУБ е фирма на одеската мафия.Само това семейство не знае.

    10:15 08.07.2026

  • 14 Дзак

    7 0 Отговор
    Има ли статистика кой ще тръгне да си купува имоти на 2000 км?

    10:16 08.07.2026

  • 15 Баш химик

    11 0 Отговор
    Оксана Анатолиевна, кореняк нидерландка, съди същия като ние б.о.к.л.у.к от У..срайна и после хора били. Ами не са, това са измет, която се занимава само с далавери и измами. А този хубавец, гледам в доста добро здраве и възраст, защо не е на фронта да защитава родината си?!?

    Коментиран от #21

    10:19 08.07.2026

  • 16 Добре, че чужди граждани

    6 1 Отговор
    Запорираха имоти на наглия украинец, което отдавна трябваше да бъде сторено по исканетна наще правоохранителни и правозащитни органи!
    Срам ме е, да кажа че съм българка!

    10:20 08.07.2026

  • 17 Наблюдател

    4 0 Отговор
    Значи ако не бяха нидерландците и щяха да си останат с показното събаряне на част от незаконната ограда на незаконния квартал. Обаче нидерландците са европейци, е, и ние също, ама не чак дотам, както е казал бай Ганьо Балкански.

    10:22 08.07.2026

  • 18 Оксана Анатолиевна от Нидерланде

    5 0 Отговор
    Всичко е законно, ама друг път..

    10:22 08.07.2026

  • 19 Цвете

    6 0 Отговор
    МЕНТАРДЖИЯТА И БАЩА МУ НЕВЗОРОВИ СА ОСТАНАЛИ С ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧЕ МОЖЕ ДА СИ РАЗВЯВАТ КОНЯ И В ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ, НО НЕ СА ПРЕДВИДИЛИ, ЧЕ ТУК ЩЕ СТИГНЕ ДО " УШИТЕ " НА БРЮКСЕЛ И ЩЕ СЕ РАЗСЛЕДВА ОТ КЪДЕ ПРИТЕЖАВАТ ТОЛКОВА НА БРОЙ УКРАИНЦИ СРЕДСТВА, ЧЕ СИ КУПУВАТ ПО НЯКОЛКО ИМОТА И КРАДЛИВИЯ НЕВЗОРОВ, КОЙ ГО Е ПОКРОВИТЕЛСТВАЛ ОТ БЪЛГАРИЯ, ДА СЕ ЧЕТЕ ВЪРХА НА ПИРАМИДАТА.🫵🚔🤦‍♂️🎃🐷🤷‍♀️👀

    10:23 08.07.2026

  • 20 Цвете

    3 0 Отговор
    МЕНТАРДЖИЯТА И БАЩА МУ НЕВЗОРОВИ СА ОСТАНАЛИ С ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧЕ МОЖЕ ДА СИ РАЗВЯВАТ КОНЯ И В ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ, НО НЕ СА ПРЕДВИДИЛИ, ЧЕ ТУК ЩЕ СТИГНЕ ДО " УШИТЕ " НА БРЮКСЕЛ И ЩЕ СЕ РАЗСЛЕДВА ОТ КЪДЕ ПРИТЕЖАВАТ ТОЛКОВА НА БРОЙ УКРАИНЦИ СРЕДСТВА, ЧЕ СИ КУПУВАТ ПО НЯКОЛКО ИМОТА И КРАДЛИВИЯ НЕВЗОРОВ, КОЙ ГО Е ПОКРОВИТЕЛСТВАЛ ОТ БЪЛГАРИЯ, ДА СЕ ЧЕТЕ ВЪРХА НА ПИРАМИДАТА.🫵🚔🤦‍♂️🎃🐷🤷‍♀️👀ЦЯЛАТА СХЕМА ОБЕЗАТЕЛНО ТРЯБВА ДА БЪДЕ РАЗСЛЕДВАНА ОТ ЕВРОПЕИЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ДА ГРЪМНЕ ПРЕСАТА НА ВСИЧКИ. ТОВА ЧУДО НИ ДОКАРА ОМРАЗАТА ЗАРАДИ ЕДИН УКРАИНОРУСКИ БАНДИТ. ЗАТОВА НЯМА ДА ИМАТ ЖЕЛАНИЕ ЧУЖДЕНЦИТЕ ДА ПОСЕЩАВАТ ИНАЧЕ ЧУДЕСНОТО ЧЕРНОМОРИЕ. 😶‍🌫️

    10:30 08.07.2026

  • 21 Виж сега, на фронта пращат само народа

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Баш химик":

    И във Война и мир има едни фронтоваци, които ходят по баловете с мундири и саби, да танцуват с едни красиви дами, и синът на великия Сталин, Василий, двайсетгодишен генерал, защитава родината от столицата.

    10:30 08.07.2026

  • 22 здрасти

    3 0 Отговор
    Кога ще изгоним и украинския посланник?

    10:34 08.07.2026

  • 23 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Факта ще ти е вътре, само фактурите ще се блъскат в твоите!

    10:36 08.07.2026

  • 24 смях в залата

    3 0 Отговор
    Няма как инвеститор и то чужденец да започне да строи град по незаконен начин без предварително да му е обещано съдействие от местната администрация. А дали тя е получавала пликове най вероятно да. Въпросът е кои българи са му помагали и срещу какво

    10:38 08.07.2026

  • 25 6135

    3 0 Отговор
    "Разбрахме, че „КУБ“ е голяма, добре известна компания от Украйна и ѝ се доверихме"

    Това горното е някакво безумно противоречие - хем украинска компания, хем доверие.

    Тези холандци на луната ли са живели досега?

    10:44 08.07.2026

  • 26 Биско Чекмеджето

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "кви детето?":

    Има голяма разлика от жк "Чайка" и КК"Чайка " където е Баба Алино. Като не познавате Варна, не коментирайте

    11:07 08.07.2026

  • 27 Ивайло Свинчеff, БКП-ДБ с.Крушари

    2 0 Отговор
    НЕЕЕЕЕЕЕЕ!!! СВОБОДА ЗА УКРАИНЦИТЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!

    11:12 08.07.2026

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