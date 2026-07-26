Демерджиев: Чист съм пред НАП, ДПС спекулира

„Между истината и спекулациите има голяма разлика“, коментира вътрешният министър Иван Демерджиев в официалния си профил в социалната мрежа Фейсбук.

Изявлението му идва в отговор на обвинения от страна на ДПС, след като Националната агенция за приходите (НАП) проведе и обяви резултатите от щателна ревизия на неговото имуществено състояние.

Според министъра, политическите му опоненти проявяват краен цинизъм, опитвайки се да манипулират темата с неговата собственост. „Цинизмът на ДПС да коментира собствеността и приходите ми приключва там, където започват фактите, изнесени от НАП: НУЛА лева несъответствия, никакви данъчни задължения и значително превишаване на законните приходи над разходите“, категоричен бе Демерджиев, цитиран от БНР. Той изрично подчерта, че през целия си живот не е получил нито един лев от обществени средства.

Конфликтът ескалира часове по-рано, когато представители на ДПС, включително народният представител Хамид Хамид, излязоха с твърдения, че вътрешният министър е изпаднал в паника заради ревизията. Данъчните проверки обаче не откриват никакви законови нарушения в личните финанси и активи на министъра, а произходът на всички негови средства е напълно доказан.

Демерджиев бе категоричен, че атаките няма да го разколебаят: „Големият въпрос, от който статуквото бяга, е как в България се влиза в политиката с празен джоб, а се излиза със стотици милиони за една година. Паниката им показва, че съм на прав път“, допълни министърът.