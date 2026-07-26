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Демерджиев: Чист съм пред НАП, ДПС спекулира

Демерджиев: Чист съм пред НАП, ДПС спекулира

26 Юли, 2026 04:29, обновена 26 Юли, 2026 04:33 726 9

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  • дпс

Вътрешният министър Иван Демерджиев отвърна на атаките на ДПС с официални данни от данъчната ревизия, които показват нула лева несъответствия в доходите му

Демерджиев: Чист съм пред НАП, ДПС спекулира - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

„Между истината и спекулациите има голяма разлика“, коментира вътрешният министър Иван Демерджиев в официалния си профил в социалната мрежа Фейсбук.

Изявлението му идва в отговор на обвинения от страна на ДПС, след като Националната агенция за приходите (НАП) проведе и обяви резултатите от щателна ревизия на неговото имуществено състояние.

Според министъра, политическите му опоненти проявяват краен цинизъм, опитвайки се да манипулират темата с неговата собственост. „Цинизмът на ДПС да коментира собствеността и приходите ми приключва там, където започват фактите, изнесени от НАП: НУЛА лева несъответствия, никакви данъчни задължения и значително превишаване на законните приходи над разходите“, категоричен бе Демерджиев, цитиран от БНР. Той изрично подчерта, че през целия си живот не е получил нито един лев от обществени средства.

Конфликтът ескалира часове по-рано, когато представители на ДПС, включително народният представител Хамид Хамид, излязоха с твърдения, че вътрешният министър е изпаднал в паника заради ревизията. Данъчните проверки обаче не откриват никакви законови нарушения в личните финанси и активи на министъра, а произходът на всички негови средства е напълно доказан.

Демерджиев бе категоричен, че атаките няма да го разколебаят: „Големият въпрос, от който статуквото бяга, е как в България се влиза в политиката с празен джоб, а се излиза със стотици милиони за една година. Паниката им показва, че съм на прав път“, допълни министърът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха Ха

    4 4 Отговор
    Оди и клепа: В България има хора, които се опитват да заобикалят чуждестранни санкции. Национален предател за вътрешен министър - докъде ни докара Демонкрацията. Ало Другарко, този не слуша

    Коментиран от #3

    04:49 26.07.2026

  • 2 Да Бе Да

    6 1 Отговор
    Аз все пак бих разследвал тези 411 недвижими имоти на Демерджиев. От реституцията ли са?

    04:52 26.07.2026

  • 3 Съгласен

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ха Ха":

    Това и по комунистическо го нямаше.

    05:07 26.07.2026

  • 4 Хмм

    3 1 Отговор
    може да е законно, но защо му са толкова имоти

    05:32 26.07.2026

  • 5 Майора

    4 1 Отговор
    Блажени вярващите Демерджиев!Аз имам 43 години стаж и освен заеми през работата си , нищо друго няма и сега съм на пенсия! Н виждам как за 26 години стаж може да имаш имоти на стойност 26 млн лв!?

    05:55 26.07.2026

  • 6 Глупавите

    1 0 Отговор
    политици държат богатството си в недвижимо имущество, а форумните специалисти пукат балони и обясняват как не трябва да се купуват жилища а да се живее под наем. Та се чудя кого са слушам...

    06:32 26.07.2026

  • 7 420 имота от заплата

    0 0 Отговор
    Чист съм!

    06:45 26.07.2026

  • 8 раз

    0 0 Отговор
    Демерджиев: Чист съм,сутринта се къпах.

    06:58 26.07.2026

  • 9 Д-р Ментал

    0 0 Отговор
    Ще видите как след този натиск от ДПС ще има затишие около Пеевски и как Дерменджиев ще намали реториката. Така действа прасето, използва бухалки и плаши

    07:02 26.07.2026

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