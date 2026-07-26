Демерджиев: Чист съм пред НАП, ДПС спекулира

„Между истината и спекулациите има голяма разлика“, коментира вътрешният министър Иван Демерджиев в официалния си профил в социалната мрежа Фейсбук.
Изявлението му идва в отговор на обвинения от страна на ДПС, след като Националната агенция за приходите (НАП) проведе и обяви резултатите от щателна ревизия на неговото имуществено състояние.
Според министъра, политическите му опоненти проявяват краен цинизъм, опитвайки се да манипулират темата с неговата собственост. „Цинизмът на ДПС да коментира собствеността и приходите ми приключва там, където започват фактите, изнесени от НАП: НУЛА лева несъответствия, никакви данъчни задължения и значително превишаване на законните приходи над разходите“, категоричен бе Демерджиев, цитиран от БНР. Той изрично подчерта, че през целия си живот не е получил нито един лев от обществени средства.
Конфликтът ескалира часове по-рано, когато представители на ДПС, включително народният представител Хамид Хамид, излязоха с твърдения, че вътрешният министър е изпаднал в паника заради ревизията. Данъчните проверки обаче не откриват никакви законови нарушения в личните финанси и активи на министъра, а произходът на всички негови средства е напълно доказан.
Демерджиев бе категоричен, че атаките няма да го разколебаят: „Големият въпрос, от който статуквото бяга, е как в България се влиза в политиката с празен джоб, а се излиза със стотици милиони за една година. Паниката им показва, че съм на прав път“, допълни министърът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха Ха
Коментиран от #3
04:49 26.07.2026
2 Да Бе Да
04:52 26.07.2026
3 Съгласен
До коментар #1 от "Ха Ха":Това и по комунистическо го нямаше.
05:07 26.07.2026
4 Хмм
05:32 26.07.2026
5 Майора
05:55 26.07.2026
6 Глупавите
06:32 26.07.2026
7 420 имота от заплата
06:45 26.07.2026
8 раз
06:58 26.07.2026
9 Д-р Ментал
07:02 26.07.2026