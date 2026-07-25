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Димитър Здравков: Йотова е най-достойният възможен кандидат за президент

Димитър Здравков: Йотова е най-достойният възможен кандидат за президент

25 Юли, 2026 19:50, обновена 25 Юли, 2026 18:53 624 32

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  • прогресивна българия-
  • политика

Депутатът от „Прогресивна България“ определи Йотова като политик с мащаб, който рядко се среща в българската политика

Димитър Здравков: Йотова е най-достойният възможен кандидат за президент - 1
Снимка: БГНЕС
NOVA NOVA

Президентът Илияна Йотова е най-подходящата кандидатура за държавен глава, а обявеното от нея намерение да се включи в президентската надпревара е добра новина за българската демокрация.

Това заяви в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов“ депутатът от „Прогресивна България“ Димитър Здравков.

По думите му окончателното решение за подкрепа ще бъде взето от колективните органи на партията, но той не скри личното си мнение. „Едва ли България заслужава по-достоен президент от госпожа Йотова. Вчера беше хубав ден за българската демокрация. Тази новина ме зарадва искрено“, заяви Здравков.

Той определи Йотова като политик с мащаб, който рядко се среща в българската политика. „Тя се изгради през годините като един от най-добрите ни политици. Заедно с президента Радев запазиха отношенията в президентската институция такива, каквито не сме виждали досега. Те винаги са били водени от националния интерес“, каза депутатът.

Здравков коментира и критиките, че евентуален мандат на Йотова би бил „трети мандат на Румен Радев“, като отвърна с иронична реплика към бившия министър на правосъдието Надежда Йорданова. „Изкушавам се да кажа, че нейното присъствие в Министерството на правосъдието беше неуспешно продължение на мандата на Христо Иванов“, заяви той.

Основна тема в разговора бе и решението на правителството да разреши временното разполагане на американски самолети-цистерни в авиобаза „Безмер“. Според Здравков страховете сред обществото се пораждат не от самото решение, а от политическите внушения около него. „Българските граждани трябва да бъдат спокойни. Обезпокоението идва от лицемерието и говоренето на сглобкаджиите, които насаждат изкуствено напрежение и страх в обществото“, каза той.

Депутатът подчерта, че „Прогресивна България“ последователно защитава мира и дипломатическите решения на международните конфликти. „И президентът Радев, и премиерът Радев винаги са утвърждавали мира като основна цел. Той трябва да бъде постигнат чрез дипломация, а не чрез силата на войната“, заяви Здравков.

По думите му решението за приемането на американските самолети е свързано с ангажиментите на България като член на НАТО и партньор на Съединените щати. „Ние изпълняваме своите ангажименти като лоялен партньор на Съединените щати и надежден член на НАТО“, каза народният представител.

Той допълни, че всички подобни действия трябва да преминават през ясна процедура и прозрачност. „Когато има въпрос, свързан с наши договорености със САЩ, трябва да покажем, че сме надежден партньор. Решенията трябва да се вземат прозрачно и по установения ред“, посочи Здравков.

Депутатът категорично отхвърли твърденията, че страната ни се въвлича във война. „Категорична е позицията и на правителството, и на парламентарното мнозинство - България не е вражеска държава за Иран. Напротив, имаме традиционно добри отношения с Иран и сме против военния конфликт“, заяви той.

По думите му няма непосредствен риск за сигурността на страната. „Не считам, че България е заплашена от война. Доверявам се на оценките на военния министър и на военните експерти“, каза Здравков.

Попитан дали България трябва да търси икономически ползи от подкрепата си към Съединените щати, депутатът заяви, че националният интерес трябва да бъде водещ. „Външната политика не е разменна монета и не е търговски инструмент. Но тя дава възможности България като лоялен партньор на САЩ да развива не само отбранителното, но и икономическото си сътрудничество и инвестициите“, каза той.

Според него усилията за отпадането на американските визи за български граждани също продължават. „Не считам, че това решение е разменна монета за визите, но съм убеден, че усилията на правителството в тази посока продължават с пълна сила“, подчерта Здравков.

Народният представител защити посещението на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в САЩ и работата му по разследвания, свързани със санкциите по закона „Магнитски“.

„Всяко едно действие на министър Демерджиев е потвърждение на нашата предизборна цел - моделът трябва да бъде разграден“, заяви Здравков.

Той подчерта, че министърът е участвал в международен форум по покана на американската администрация и е провел срещи с представители на Министерството на правосъдието и други институции.

По повод разпространените от ДПС данни за имущество на Демерджиев, Здравков посочи, че проверката на НАП не е открила нарушения.

„Проверката на Националната агенция за приходите приключи с констатацията, че законните приходи на Иван Демерджиев значително надвишават разходите му. Какво повече трябва да се каже по този въпрос?“, попита той.

Димитър Здравков направи равносметка за първите близо три месеца работа на кабинета и парламентарното мнозинство.

„Ако трябва да използвам метафората с училището - за поведение бих си поставил шестица. По отношение на изпълнението на задачите поехме управлението в края на втория срок, но за времето, което имаме, мисля, че парламентът и правителството се справят много добре“, заяви той.

Като председател на парламентарната комисия по образование Здравков заяви, че въвеждането на новия учебен предмет „Добродетели и религии“ остава един от основните му приоритети.

„Образованието е единствената тема, по която политиката трябва да отстъпи пред националния интерес, защото става въпрос за нашите деца“, каза той.

По думите му предметът няма как да бъде въведен още тази есен, тъй като предстои изработване на учебни програми, подготовка на преподаватели и учебници.

„Нашата амбиция е предметът да влезе от учебната 2027/2028 година. Ако не успеем изцяло, ще започнем с пилотно въвеждане. Това е моя лична мисия и ще я доведем докрай“, заяви председателят на образователната комисия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Помак

    21 0 Отговор
    И ас съм достоен българин какво ми има ,а ...тя какво е по достоина от меня...ходя на работа като роб ,плащам данак сгради,смет, гледам 14 офце и агнета и 3 кози ...искам да съм президент ..и визитка ша си направя

    18:57 25.07.2026

  • 3 От сега почнаха с внушенията за наредени

    17 5 Отговор
    "избори". На балотажа ще нагласят Идиотова и Гяуров, а това е като да избираш между чумата и холерата.

    18:57 25.07.2026

  • 4 големдебил

    24 1 Отговор
    Димитър Здравков,ти си смешник.Каква идиотова,кви 5 лв. бре.Гледах я на годишнината от обесването на левски,барнала се в едно костюме струващо стотици евро,и си мислех, ех, Апостоле,ти увисна на бесилото с потури и цървули,но виж гордата ни президентка как се е накиприла.

    Коментиран от #6

    18:58 25.07.2026

  • 5 И муньо

    19 1 Отговор
    беше най-достойният и се оказа единствения, който си подаде оставката с цел долнопробна шашма Йоца и муньо изпълняват сценарий за овладяване на държавата.Хората предстои да решат дали това е достойно. Йоцата и муньо са мошеници

    19:01 25.07.2026

  • 6 Бяла мечка

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "големдебил":

    Голяма ИСТИНА казваш.

    Коментиран от #12

    19:01 25.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 1111

    7 0 Отговор
    Пилотно щяли да въвеждат нов предмет!
    Децата няма да ви чакат да се размотавате!
    И без това сте закъсняли с 30 години!

    19:03 25.07.2026

  • 10 Без име

    4 0 Отговор
    Ха ха ....ха ха

    19:03 25.07.2026

  • 11 Тоя

    9 0 Отговор
    църньо да се цани някъде за бустанско плашило , а не да не важничи и лаквйства с тъпните си , както и да виси на джоба на читавите данъкоплатци !

    19:05 25.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Фют

    9 6 Отговор
    Впрочем, Гюров е по-достоен.

    Коментиран от #15

    19:05 25.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 цървул

    5 7 Отговор

    До коментар #13 от "Фют":

    Делян Добрев е най-достоен

    Коментиран от #21

    19:08 25.07.2026

  • 16 Хора ли сме, или

    12 0 Отговор
    Колко процента мислите че са тези депутати от ПБ, които са там само да гласуват в строй. Спомням си как гласуваха депутатите преди 1989 - и сега започва да изглежда същото. Какъв срам за нашия народ, не можа да поумнее, а оглупя още повече!

    19:08 25.07.2026

  • 17 Боци

    14 0 Отговор
    Бегай скрйй се некъде с тая Йотова.

    19:08 25.07.2026

  • 18 Горски

    8 0 Отговор
    Тая даскалица свикнала да разтяга локуми за светлото бъдеще на развития социализъм за който Тодор Живков каза че е едно недоносче, сега ги разтяга същите локуми за светлото бъдеще на регресистите прогресисти. Президентът на една държава трябва да бъде мъж ,защото той е главнокомандващ въоръжените сили на страната .Как една жена като тази която е бивша учителка ще взима решения ако стане война . Нямам против жените но тази специално не става за президент. И къде да бъде обявена, ако не в слугинското предаване на слугинажната бнт с водещ удобен слуга.

    19:10 25.07.2026

  • 19 Калоян

    7 0 Отговор
    Смятам , че Емили Тротинеткова е съизмеримо достойна .
    Аа , да,руса е.
    Нищо,ще се боядише в оранжево.

    19:15 25.07.2026

  • 20 Пунта мара

    6 0 Отговор
    Тя е удобен президент за ПБ. И заедно да се борите срещу ЕС и да гънете путинската линия. Чий е Крим?

    Коментиран от #26

    19:19 25.07.2026

  • 21 Фил

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "цървул":

    Що ? На Делян Магнитски к,во му е?
    Има ли значение как ще се казва вождът на резервата?

    19:19 25.07.2026

  • 22 Мнение

    11 0 Отговор
    Моля скриите се, плашите хората. Колкото до госпожата със самодоволната физиономия, няма да стане. Българите обедняха, изпосталяха и търсят промяна. Моля, вземете си кондидатката обратно, негодна е.

    19:20 25.07.2026

  • 23 нннн

    12 0 Отговор
    Тоя всички българи ли познава? Между 6 милиона може и да се намери по- достоен от Йотова президент. Даже мнозина...

    19:20 25.07.2026

  • 24 Направо да повърнеш

    8 0 Отговор
    От толкова лизачество!
    Йотова е едно посредствено женище, което не блести нито ум, нито с идеи, нито с излъчване, нито е душевно надарена итнетна помледно място е противоречива сама на себе си, без собствена позиция и излъчване!

    19:24 25.07.2026

  • 25 Зеления

    7 0 Отговор
    Испания и Италия имат абсолютно същите подписани договори със САЩ за съвместно ползване на бази, какъвто договор има и България. Дори при Испания договора е от много по далечна година 1998, а при България е от 2006.

    Лъжите на Прогресивна България, че сме били длъжни да приемем американските самолети са огромна наглост. При същите договори Испания и Италия отказаха на САЩ.

    19:25 25.07.2026

  • 26 Темнота Дремучая

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "Пунта мара":

    ,,Каква ,, путинска линия" ?
    Това е само камуфлажка на задокеанския перчем.Прочети биографията на един човек и ще си наясно за кого ще работи.
    А чий е Крим? Крим е на този,който плаща пенсиите на кримчани,който предвижда разходи в бюджета си за развитие на Крим.Крим е автономна област и посещението му се осъществява с руска виза.Чия е Аляска?

    19:27 25.07.2026

  • 27 Брейнлес

    9 0 Отговор
    Пълни глупости Йотова е кръгла нула а този няма нищо в главата!

    19:30 25.07.2026

  • 28 Анонимен

    6 0 Отговор
    Само мога да напиша уууууууууууууууууу безпаметни лъжи от този никой

    19:31 25.07.2026

  • 29 Тая Крава !

    2 0 Отговор
    За Нищо Не става !

    Дори да ми лъска !

    Обувките !

    Огъзила се !

    Да ми инспектира !

    Самолет !

    Толкова За Нея !

    И Нейния !

    Политически !

    Кабинет !

    19:35 25.07.2026

  • 30 !!!?

    7 1 Отговор
    Само безумци могат да приемат Раболипието към кремълските емисари в България за достойнство !!!?

    19:36 25.07.2026

  • 31 Благой от СОФстрой

    3 0 Отговор
    За гологлавеца това парче от козина и кокаляци Йотва е най възможнатa ЗЕКсуал парче!!!

    19:40 25.07.2026

  • 32 🦁ЩЩД🦁

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Точен сте пaаaaцyyуулeeее💯👌":

    Вас трябва да ви трият.И не,защото нямате право на мнение.Напротив- имате,пишете си свободно! Обаче с тия глупости,дето ги пишете,правите на пълен,ама пълен резил ...ППДБ.Това ли е нивото на избирателите им ?Имаше един друг,който 100 пъти написа "DARA ги разби".И я направи за посмешище !

    19:56 25.07.2026

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