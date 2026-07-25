Димитър Здравков: Йотова е най-достойният възможен кандидат за президент

Президентът Илияна Йотова е най-подходящата кандидатура за държавен глава, а обявеното от нея намерение да се включи в президентската надпревара е добра новина за българската демокрация.

Това заяви в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов“ депутатът от „Прогресивна България“ Димитър Здравков.

По думите му окончателното решение за подкрепа ще бъде взето от колективните органи на партията, но той не скри личното си мнение. „Едва ли България заслужава по-достоен президент от госпожа Йотова. Вчера беше хубав ден за българската демокрация. Тази новина ме зарадва искрено“, заяви Здравков.

Той определи Йотова като политик с мащаб, който рядко се среща в българската политика. „Тя се изгради през годините като един от най-добрите ни политици. Заедно с президента Радев запазиха отношенията в президентската институция такива, каквито не сме виждали досега. Те винаги са били водени от националния интерес“, каза депутатът.

Здравков коментира и критиките, че евентуален мандат на Йотова би бил „трети мандат на Румен Радев“, като отвърна с иронична реплика към бившия министър на правосъдието Надежда Йорданова. „Изкушавам се да кажа, че нейното присъствие в Министерството на правосъдието беше неуспешно продължение на мандата на Христо Иванов“, заяви той.

Основна тема в разговора бе и решението на правителството да разреши временното разполагане на американски самолети-цистерни в авиобаза „Безмер“. Според Здравков страховете сред обществото се пораждат не от самото решение, а от политическите внушения около него. „Българските граждани трябва да бъдат спокойни. Обезпокоението идва от лицемерието и говоренето на сглобкаджиите, които насаждат изкуствено напрежение и страх в обществото“, каза той.

Депутатът подчерта, че „Прогресивна България“ последователно защитава мира и дипломатическите решения на международните конфликти. „И президентът Радев, и премиерът Радев винаги са утвърждавали мира като основна цел. Той трябва да бъде постигнат чрез дипломация, а не чрез силата на войната“, заяви Здравков.

По думите му решението за приемането на американските самолети е свързано с ангажиментите на България като член на НАТО и партньор на Съединените щати. „Ние изпълняваме своите ангажименти като лоялен партньор на Съединените щати и надежден член на НАТО“, каза народният представител.

Той допълни, че всички подобни действия трябва да преминават през ясна процедура и прозрачност. „Когато има въпрос, свързан с наши договорености със САЩ, трябва да покажем, че сме надежден партньор. Решенията трябва да се вземат прозрачно и по установения ред“, посочи Здравков.

Депутатът категорично отхвърли твърденията, че страната ни се въвлича във война. „Категорична е позицията и на правителството, и на парламентарното мнозинство - България не е вражеска държава за Иран. Напротив, имаме традиционно добри отношения с Иран и сме против военния конфликт“, заяви той.

По думите му няма непосредствен риск за сигурността на страната. „Не считам, че България е заплашена от война. Доверявам се на оценките на военния министър и на военните експерти“, каза Здравков.

Попитан дали България трябва да търси икономически ползи от подкрепата си към Съединените щати, депутатът заяви, че националният интерес трябва да бъде водещ. „Външната политика не е разменна монета и не е търговски инструмент. Но тя дава възможности България като лоялен партньор на САЩ да развива не само отбранителното, но и икономическото си сътрудничество и инвестициите“, каза той.

Според него усилията за отпадането на американските визи за български граждани също продължават. „Не считам, че това решение е разменна монета за визите, но съм убеден, че усилията на правителството в тази посока продължават с пълна сила“, подчерта Здравков.

Народният представител защити посещението на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в САЩ и работата му по разследвания, свързани със санкциите по закона „Магнитски“.

„Всяко едно действие на министър Демерджиев е потвърждение на нашата предизборна цел - моделът трябва да бъде разграден“, заяви Здравков.

Той подчерта, че министърът е участвал в международен форум по покана на американската администрация и е провел срещи с представители на Министерството на правосъдието и други институции.

По повод разпространените от ДПС данни за имущество на Демерджиев, Здравков посочи, че проверката на НАП не е открила нарушения.

„Проверката на Националната агенция за приходите приключи с констатацията, че законните приходи на Иван Демерджиев значително надвишават разходите му. Какво повече трябва да се каже по този въпрос?“, попита той.

Димитър Здравков направи равносметка за първите близо три месеца работа на кабинета и парламентарното мнозинство.

„Ако трябва да използвам метафората с училището - за поведение бих си поставил шестица. По отношение на изпълнението на задачите поехме управлението в края на втория срок, но за времето, което имаме, мисля, че парламентът и правителството се справят много добре“, заяви той.

Като председател на парламентарната комисия по образование Здравков заяви, че въвеждането на новия учебен предмет „Добродетели и религии“ остава един от основните му приоритети.

„Образованието е единствената тема, по която политиката трябва да отстъпи пред националния интерес, защото става въпрос за нашите деца“, каза той.

По думите му предметът няма как да бъде въведен още тази есен, тъй като предстои изработване на учебни програми, подготовка на преподаватели и учебници.

„Нашата амбиция е предметът да влезе от учебната 2027/2028 година. Ако не успеем изцяло, ще започнем с пилотно въвеждане. Това е моя лична мисия и ще я доведем докрай“, заяви председателят на образователната комисия.