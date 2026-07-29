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Министър Стоянов: Правителството търси самолети МиГ-29 само за резервни части

Министър Стоянов: Правителството търси самолети МиГ-29 само за резервни части

29 Юли, 2026 20:33 425 18

  • димитър стоянов-
  • миг-29-
  • полша

Изпратени са запитвания и за употребявани F-16 и Gripen

Министър Стоянов: Правителството търси самолети МиГ-29 само за резервни части - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Правителството търси изтребители МиГ-29 само за резервни части", съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов преди заседанието на ресорната парламентарна комисия.

"Не искаме да правим ескадрила от МиГ-29 или наново да купуваме МиГ-29, имаме достатъчно самолети, но ни трябват резервни части. Това искаме - нищо повече", поясни той.

Изпратени са писма и до Пентагона, и до Швеция за употребявани самолети F-16 и Gripen, каза министърът, но добави, че не очаква страната ни да получи такива самолети.

Мога да получа резервни части единствено от страни, които в момента експлоатират МиГ-29. Това са Полша и преди години - Унгария. Изпратил съм писма и съм запитал дали могат да ни предоставят за резервни части. Когато от един самолет вземеш двигатели, кутията на самолетните агрегати и други неща, от самолета нищо не остава, обясни министърът.

Ако можем да придобием Gripen "втора ръка" или F-16 "втора ръка", тогава няма да има нужда да продължаваме толкова дълго експлоатацията на МиГ-29, каза още министърът. Той добави, че причината да бъде удължавана експлоатацията на МиГ-29 е забавянето на вторите осем самолета F-16, които България трябва да получи.

Министърът показа справка за заявка за части за МиГ-29, която не е изпълнена от 2021 г. Нищо не е доставено от 2021 г., допълни Стоянов.

Относно американските самолети, които трябва да бъдат разположени на авиобаза "Безмер", министърът каза, че все още на са дошли. Това е сложна операция. Обикновено предварително информация не се дава, каза Стоянов.

Военният министър покани представителите на младежката организация на "Да, България" - "МлаДа България", които тази сутрин му "подариха" стар автомобил "Москвич" с призив правителството да не купува изтребители МиГ-29, утре в 13:00 ч. да отидат в Министерството на отбраната, за да им обясня за какво става въпрос и да им прочете чл. 9 от Конституцията и Закона за отбраната и въоръжените сили, където ясно е записано, че нашите въоръжени сили гарантират националната сигурност.

Тези млади хора обаче бяха прави в едно – тук не е руски свят, но тук не е и украински свят. Тук е български свят, заяви Димитър Стоянов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    7 5 Отговор
    Абе,шапкар, започнете да дирите и резервни чаркове и за F 16ките,че ръждясаха в гаража.

    Коментиран от #12

    20:39 29.07.2026

  • 2 Жеро

    10 1 Отговор
    Димитър Стоянов-с прозвище, писмото, все писма праща, все писма получава, накрая, все от умрял писмо чака!
    Реверсивните, удариха бинго с него, все нещо чака, а писмата се трупат на бюрото!
    Аман от празноглавци!

    20:44 29.07.2026

  • 3 Казуар

    2 2 Отговор
    Понеже Полша спешно се въоръжава и се чака дълго за самолети беше принудена да купи 48 нови южнокорейски самолети с размер на Грипен.

    20:45 29.07.2026

  • 4 Ганя Путинофила

    10 1 Отговор
    Фуражката си обича рушляшките летящи кюнци!

    Коментиран от #16

    20:47 29.07.2026

  • 5 " Млада България" пита:

    10 0 Отговор
    Кога ще изпукат дрътите русодебили?

    20:49 29.07.2026

  • 6 Щирлицъ тцъ

    7 0 Отговор
    Правителството търси двигатели за миговете, няма значение, че такива двигатели са също с изминали полетни часове на годност. Причината е демагогски обяснена от Д.Стоянов. (Киевските крилати ракети Фламинго, поразяващи руските рафинерии се произвеждат с евтини реактивни самолетни двигатели)

    20:50 29.07.2026

  • 7 поредно

    10 0 Отговор
    доказателство- русороба не е човек.

    20:50 29.07.2026

  • 8 СВО 1 616 дни РЕЗИЛ

    11 0 Отговор
    Ти да видиш. Докато не дойдат другите 8 самолета F-16 тези, които са тук не могат да летят.
    Това може да го изгенерира само полковник от резерва на ВВС

    20:52 29.07.2026

  • 9 Mинистър Стоянов,

    10 2 Отговор
    Ти що не си купиш Москвич бе,умник,деейбаИдебелитиВи,не свършихте

    20:52 29.07.2026

  • 10 какво стана

    10 0 Отговор
    с ефките, защо не летят бе резили?

    20:53 29.07.2026

  • 11 така, така

    9 0 Отговор
    Тия се оказаха по-големи мафиоти от предишните! Жалко за гласувалите за тях! Няма да гласувам за йотовица!!!

    20:53 29.07.2026

  • 12 провинциалист от провинция Тракия

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    И кой търси резервни части за нова техника в гаранционен срок? Или на ф-ките им изтече гаранцията докато се сетят да ни ги доставят?

    20:57 29.07.2026

  • 13 Тагаренко

    0 2 Отговор
    нали води делегация у щатско да видят къде ги правят прословутите "наши" самолети,па се подписа на един шпангоут.циркове без край.ама съюзниците нещо не ги решават.той и суж.външен наРР срещна на някакъв форум А.Блинкен и му каза какво ни трябва.оня си записа прилежно у тефтерче и си го премести!

    20:58 29.07.2026

  • 14 СВО 1 616 дни РЕЗИЛ

    4 0 Отговор
    В статия от вчера във "ФАКТИ":
    "полските власти обявиха, че българската страна всъщност иска да изкупи всички 14 останали съветски машини, за които от дълго време претендира и Украйна."

    Някой определено хитрува или по-точно казано - ЛЪЖЕ.

    20:58 29.07.2026

  • 15 Боци

    3 2 Отговор
    Само кооолко , сте прозрачни, за какви ни вземате бе мошенници пропаднали, не ви ли е срам? Всички знаем какво правит и за кого го правите. Всичко ще ви излезе през задника много скоро. Никога не съм виждал някой да лъже повече от това правителство! Никога!

    21:01 29.07.2026

  • 16 Ганчооо

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    "Фуражката" предпочиташе Gripen. "Фуражката" каза и, че не сме готови за еврозонота. Айди пробвай пак.

    21:04 29.07.2026

  • 17 Търсим войници до 59 г.

    1 0 Отговор
    И на 60 г. Ги уволняваМе... НЯМА ОРА...

    21:04 29.07.2026

  • 18 Фифи

    0 0 Отговор
    Спешно се стягат за война. Планираният тръбопровод ще минава от Турция през България до Румъния и ще се използва единствено за военни цели. Смята се, че този маршрут е с около 1/5 по-евтин от алтернативните предложения, включително маршрути през Гърция или западните съседи на Румъния.

    21:05 29.07.2026

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