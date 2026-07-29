Министър Стоянов: Правителството търси самолети МиГ-29 само за резервни части

"Правителството търси изтребители МиГ-29 само за резервни части", съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов преди заседанието на ресорната парламентарна комисия.
"Не искаме да правим ескадрила от МиГ-29 или наново да купуваме МиГ-29, имаме достатъчно самолети, но ни трябват резервни части. Това искаме - нищо повече", поясни той.
Изпратени са писма и до Пентагона, и до Швеция за употребявани самолети F-16 и Gripen, каза министърът, но добави, че не очаква страната ни да получи такива самолети.
Мога да получа резервни части единствено от страни, които в момента експлоатират МиГ-29. Това са Полша и преди години - Унгария. Изпратил съм писма и съм запитал дали могат да ни предоставят за резервни части. Когато от един самолет вземеш двигатели, кутията на самолетните агрегати и други неща, от самолета нищо не остава, обясни министърът.
Ако можем да придобием Gripen "втора ръка" или F-16 "втора ръка", тогава няма да има нужда да продължаваме толкова дълго експлоатацията на МиГ-29, каза още министърът. Той добави, че причината да бъде удължавана експлоатацията на МиГ-29 е забавянето на вторите осем самолета F-16, които България трябва да получи.
Министърът показа справка за заявка за части за МиГ-29, която не е изпълнена от 2021 г. Нищо не е доставено от 2021 г., допълни Стоянов.
Относно американските самолети, които трябва да бъдат разположени на авиобаза "Безмер", министърът каза, че все още на са дошли. Това е сложна операция. Обикновено предварително информация не се дава, каза Стоянов.
Военният министър покани представителите на младежката организация на "Да, България" - "МлаДа България", които тази сутрин му "подариха" стар автомобил "Москвич" с призив правителството да не купува изтребители МиГ-29, утре в 13:00 ч. да отидат в Министерството на отбраната, за да им обясня за какво става въпрос и да им прочете чл. 9 от Конституцията и Закона за отбраната и въоръжените сили, където ясно е записано, че нашите въоръжени сили гарантират националната сигурност.
Тези млади хора обаче бяха прави в едно – тук не е руски свят, но тук не е и украински свят. Тук е български свят, заяви Димитър Стоянов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #12
20:39 29.07.2026
2 Жеро
Реверсивните, удариха бинго с него, все нещо чака, а писмата се трупат на бюрото!
Аман от празноглавци!
20:44 29.07.2026
3 Казуар
20:45 29.07.2026
4 Ганя Путинофила
Коментиран от #16
20:47 29.07.2026
5 " Млада България" пита:
20:49 29.07.2026
6 Щирлицъ тцъ
20:50 29.07.2026
7 поредно
20:50 29.07.2026
8 СВО 1 616 дни РЕЗИЛ
Това може да го изгенерира само полковник от резерва на ВВС
20:52 29.07.2026
9 Mинистър Стоянов,
20:52 29.07.2026
10 какво стана
20:53 29.07.2026
11 така, така
20:53 29.07.2026
12 провинциалист от провинция Тракия
До коментар #1 от "Сатана Z":И кой търси резервни части за нова техника в гаранционен срок? Или на ф-ките им изтече гаранцията докато се сетят да ни ги доставят?
20:57 29.07.2026
13 Тагаренко
20:58 29.07.2026
14 СВО 1 616 дни РЕЗИЛ
"полските власти обявиха, че българската страна всъщност иска да изкупи всички 14 останали съветски машини, за които от дълго време претендира и Украйна."
Някой определено хитрува или по-точно казано - ЛЪЖЕ.
20:58 29.07.2026
15 Боци
21:01 29.07.2026
16 Ганчооо
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":"Фуражката" предпочиташе Gripen. "Фуражката" каза и, че не сме готови за еврозонота. Айди пробвай пак.
21:04 29.07.2026
17 Търсим войници до 59 г.
21:04 29.07.2026
18 Фифи
21:05 29.07.2026