Министър Стоянов: Правителството търси самолети МиГ-29 само за резервни части

"Правителството търси изтребители МиГ-29 само за резервни части", съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов преди заседанието на ресорната парламентарна комисия.

"Не искаме да правим ескадрила от МиГ-29 или наново да купуваме МиГ-29, имаме достатъчно самолети, но ни трябват резервни части. Това искаме - нищо повече", поясни той.

Изпратени са писма и до Пентагона, и до Швеция за употребявани самолети F-16 и Gripen, каза министърът, но добави, че не очаква страната ни да получи такива самолети.

Мога да получа резервни части единствено от страни, които в момента експлоатират МиГ-29. Това са Полша и преди години - Унгария. Изпратил съм писма и съм запитал дали могат да ни предоставят за резервни части. Когато от един самолет вземеш двигатели, кутията на самолетните агрегати и други неща, от самолета нищо не остава, обясни министърът.

Ако можем да придобием Gripen "втора ръка" или F-16 "втора ръка", тогава няма да има нужда да продължаваме толкова дълго експлоатацията на МиГ-29, каза още министърът. Той добави, че причината да бъде удължавана експлоатацията на МиГ-29 е забавянето на вторите осем самолета F-16, които България трябва да получи.

Министърът показа справка за заявка за части за МиГ-29, която не е изпълнена от 2021 г. Нищо не е доставено от 2021 г., допълни Стоянов.

Относно американските самолети, които трябва да бъдат разположени на авиобаза "Безмер", министърът каза, че все още на са дошли. Това е сложна операция. Обикновено предварително информация не се дава, каза Стоянов.

Военният министър покани представителите на младежката организация на "Да, България" - "МлаДа България", които тази сутрин му "подариха" стар автомобил "Москвич" с призив правителството да не купува изтребители МиГ-29, утре в 13:00 ч. да отидат в Министерството на отбраната, за да им обясня за какво става въпрос и да им прочете чл. 9 от Конституцията и Закона за отбраната и въоръжените сили, където ясно е записано, че нашите въоръжени сили гарантират националната сигурност.

Тези млади хора обаче бяха прави в едно – тук не е руски свят, но тук не е и украински свят. Тук е български свят, заяви Димитър Стоянов.