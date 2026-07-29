Антон Кутев: Опитаха да злепоставят Йотова и провокират протести

След решението на Илияна Йотова да не връща Бюджет 2026 за ново обсъждане, политическият дебат далеч не приключва. Защо президентът предприе този ход?
"Това е предизборна идея. За кого работят тези, които искат да я уязвят? Нямаме друга кандидатура. Това сега са празнословия. Сценката с Йотова е направена с цел злепоставяне за президентските избори. Г-жа Йотова ще бъде независима, защото тя е такава като човек, като характер. Тя оставя своя белег и не е управляема. Много хора знаят, че няма да могат да ѝ се месят в работата", заяви депутатът от "Прогресивна България" Антон Кутев в "Денят ON AIR".
Той отбеляза, че не е чул нито едно обяснение защо трябва да наложи вето, тук няма незаконност на бюджета. Според Кутев е важно вицепрезидентът в двойка с Илияна Йотова да бъде избран от "Прогресивна България".
"Цялата победа и доверието зад "Прогресивна България" в огромна степен са изработени от Радев, той си спечели победата", подчерта депутатът пред Bulgaria ON AIR. Кутев смята, че Конституционният съд ще потвърди, че няма противоконституционни текстове в бюджета, а парите на държавата се разпределят по правила.
Депутатът от "Прогресивна България" е на мнение, че потенциално вето единствено би довело до продължаващи икономически проблеми в държавата.
"Правим възможния бюджет, обяснихме го хиляди пъти. Не можем да променим същността през втората половина на годината. Нашият бюджет ще дойде през 2027 г. Този бюджет е наложен от по-предишното правителство, не просто от предишното", уточни Кутев и добави: "Прокуратурата беше изключителна пречка да имаме нормално функционираща съдебна система. Целта ни не е да сменим едната олигархия с друга. Целта е да въведем ред и той да важи с еднаква сила за досегашните, настоящите и бъдещите. Трябва превенция - всички да знаят, че са в опасност, ако крадат", настоя Кутев. По думите му голяма част от кметовете не са се разплатили на фирмите и са ги пуснали да работят, но те искат да им върнат поне ДДС-то.
"Ние нямаме шанс освен да разградим всичко това. Убеден съм от действията на Радев, че целта е тази. Въпросът е доколко ще ни стигне времето и капацитетът. Намерението на това правителство е да спре досегашните практики и да направи работеща държава. Ако се нарушават правилата, няма да излезе нищо от правораздаването", каза още народният представител от ПБ.
"Ясно ми е, че хората очакват от нас повече и трябва да работим по-бързо. Длъжни сме да направим необходимите промени. Няма да се провалим. Да, имаме нова парламентарна група, хората трудно влизат. За 3 месеца никой не е станал депутат. Полагаме огромни усилия в подготовката на тези хора", разясни Кутев.
Намалихме дефицита на 5,7%. Можехме да намалим дефицита на 3%, но това щеше да означава огромна част от механизмите на държавата да спрат да работят. Кутев посочи, че опозицията очаква протестите с нетърпение, защото "няколко пъти бяха сваляни с протести". "Провокират тези протести с надеждата, че те ще свалят правителството. Чакат с нетърпение да легнат на паветата", изтъкна депутатът. Кутев отрече решението за американските самолет в авиобаза "Безмер" да е взето от правителството под натиск.
"Махнахме ги от гражданското летище в София, мястото им е в натовските летища. Имаме договор от 2006 г. със САЩ, които са стратегически партньор. Нашата отбрана не може сама да охранява България, за съжаление. Спазваме договорите със съюзниците. Това е само добро за България, става дума за отстояване на българските интереси", заключи депутатът от ПБ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
21:51 29.07.2026
2 НИЩО МУ НЯМА
Не ти трябва да отваряш
Малкият ХЛАДИЛНИК МРАЗ 75😀
Коментиран от #3
21:52 29.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 г(р)умен печат
21:54 29.07.2026
5 Невена
две назад и две в страни ще се провалят!
Те за 100 дни се провалиха тотално!
Този полски свирач, Кутев, да каже едно нещо, дето изпълниха и доведоха до успешен край? Колкото до Йотова, спрете да залагате все на куци и сакати коне!
21:55 29.07.2026
6 Робот
21:57 29.07.2026
7 Никой не може никого да провали
21:59 29.07.2026
8 Да , бе
22:00 29.07.2026
9 протести НЯМА да има
22:01 29.07.2026
10 Протестите
22:09 29.07.2026
11 Стар виц
Коментиран от #28
22:10 29.07.2026
12 Боруна Лом
22:10 29.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Аман
22:11 29.07.2026
15 ЦСКА
22:12 29.07.2026
16 Онуфри
22:14 29.07.2026
17 факт
22:19 29.07.2026
18 Боци
22:20 29.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ЕЛА НА МОЙТО МЯСТО И ГЛАСУВАЙ ЗА
22:22 29.07.2026
22 влао
22:22 29.07.2026
23 Свършили
22:23 29.07.2026
24 Сатана Z
Нискочелото чучело Минчев ли ще ги води?Пълен тшак!
22:25 29.07.2026
25 Баце
22:30 29.07.2026
26 Българин
22:32 29.07.2026
27 Уронг Търн
22:35 29.07.2026
28 влао
До коментар #11 от "Стар виц":що другите да не са от луната
22:35 29.07.2026
29 Много кофти същества са русофилите
ТА ВИЕ ОТ ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ СТЕ ПО ГОЛЕМИ КРАДЦИ И ОТ ТЕЗИ, КОИТО НАБЕЖДАВХТЕ, ЗА ТАКИВА, отвратителна русофилска измет сте... винаги сте били такава, просто сега на хората им се отвориха очите за истината, за Прогресивна България.
22:36 29.07.2026
30 Кутевият "прогресивен" наглец
22:36 29.07.2026
31 Цвете
22:40 29.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Цвете
22:44 29.07.2026
34 Райка Чикиджан
22:47 29.07.2026