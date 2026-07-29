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Антон Кутев: Опитаха да злепоставят Йотова и провокират протести

Антон Кутев: Опитаха да злепоставят Йотова и провокират протести

29 Юли, 2026 21:44 809 34

  • антон кутев-
  • илияна йотова-
  • пб

"Прогресивна България" няма да се провали, заяви той

Антон Кутев: Опитаха да злепоставят Йотова и провокират протести - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

След решението на Илияна Йотова да не връща Бюджет 2026 за ново обсъждане, политическият дебат далеч не приключва. Защо президентът предприе този ход?

"Това е предизборна идея. За кого работят тези, които искат да я уязвят? Нямаме друга кандидатура. Това сега са празнословия. Сценката с Йотова е направена с цел злепоставяне за президентските избори. Г-жа Йотова ще бъде независима, защото тя е такава като човек, като характер. Тя оставя своя белег и не е управляема. Много хора знаят, че няма да могат да ѝ се месят в работата", заяви депутатът от "Прогресивна България" Антон Кутев в "Денят ON AIR".

Той отбеляза, че не е чул нито едно обяснение защо трябва да наложи вето, тук няма незаконност на бюджета. Според Кутев е важно вицепрезидентът в двойка с Илияна Йотова да бъде избран от "Прогресивна България".

"Цялата победа и доверието зад "Прогресивна България" в огромна степен са изработени от Радев, той си спечели победата", подчерта депутатът пред Bulgaria ON AIR. Кутев смята, че Конституционният съд ще потвърди, че няма противоконституционни текстове в бюджета, а парите на държавата се разпределят по правила.

Депутатът от "Прогресивна България" е на мнение, че потенциално вето единствено би довело до продължаващи икономически проблеми в държавата.

"Правим възможния бюджет, обяснихме го хиляди пъти. Не можем да променим същността през втората половина на годината. Нашият бюджет ще дойде през 2027 г. Този бюджет е наложен от по-предишното правителство, не просто от предишното", уточни Кутев и добави: "Прокуратурата беше изключителна пречка да имаме нормално функционираща съдебна система. Целта ни не е да сменим едната олигархия с друга. Целта е да въведем ред и той да важи с еднаква сила за досегашните, настоящите и бъдещите. Трябва превенция - всички да знаят, че са в опасност, ако крадат", настоя Кутев. По думите му голяма част от кметовете не са се разплатили на фирмите и са ги пуснали да работят, но те искат да им върнат поне ДДС-то.

"Ние нямаме шанс освен да разградим всичко това. Убеден съм от действията на Радев, че целта е тази. Въпросът е доколко ще ни стигне времето и капацитетът. Намерението на това правителство е да спре досегашните практики и да направи работеща държава. Ако се нарушават правилата, няма да излезе нищо от правораздаването", каза още народният представител от ПБ.

"Ясно ми е, че хората очакват от нас повече и трябва да работим по-бързо. Длъжни сме да направим необходимите промени. Няма да се провалим. Да, имаме нова парламентарна група, хората трудно влизат. За 3 месеца никой не е станал депутат. Полагаме огромни усилия в подготовката на тези хора", разясни Кутев.

Намалихме дефицита на 5,7%. Можехме да намалим дефицита на 3%, но това щеше да означава огромна част от механизмите на държавата да спрат да работят. Кутев посочи, че опозицията очаква протестите с нетърпение, защото "няколко пъти бяха сваляни с протести". "Провокират тези протести с надеждата, че те ще свалят правителството. Чакат с нетърпение да легнат на паветата", изтъкна депутатът. Кутев отрече решението за американските самолет в авиобаза "Безмер" да е взето от правителството под натиск.

"Махнахме ги от гражданското летище в София, мястото им е в натовските летища. Имаме договор от 2006 г. със САЩ, които са стратегически партньор. Нашата отбрана не може сама да охранява България, за съжаление. Спазваме договорите със съюзниците. Това е само добро за България, става дума за отстояване на българските интереси", заключи депутатът от ПБ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    28 4 Отговор
    Този цял живот на гърбът на народа , ядене и пиене , никаква файда + още 240 парцала..!

    21:51 29.07.2026

  • 2 НИЩО МУ НЯМА

    18 4 Отговор
    С такъв шпокер на мс
    Не ти трябва да отваряш
    Малкият ХЛАДИЛНИК МРАЗ 75😀

    Коментиран от #3

    21:52 29.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 г(р)умен печат

    24 4 Отговор
    Йотова е отдавна известен активен политик от БСП и с действията си и с бездействията си и с папагалските приеквания на пилотската позиция, сама си обезценява влиянието и сама се злепоставя, като се обезличава. Даже Корнелия обяви, че не може да разпознае Илияна. А Г.Първанов умно мълчи.

    21:54 29.07.2026

  • 5 Невена

    21 5 Отговор
    Не е вярно, че Реверсивните, с две напред
    две назад и две в страни ще се провалят!
    Те за 100 дни се провалиха тотално!
    Този полски свирач, Кутев, да каже едно нещо, дето изпълниха и доведоха до успешен край? Колкото до Йотова, спрете да залагате все на куци и сакати коне!

    21:55 29.07.2026

  • 6 Робот

    12 0 Отговор
    Абе няма ли родолюбци в София да пратят един дрон натоварен с Ц.4. към народния цирк на кърлежите и да ги събудят тези 240 рантутници..! За ръчно управляем дрон няма още ефективна защита , не е измислена. .!

    21:57 29.07.2026

  • 7 Никой не може никого да провали

    14 1 Отговор
    Ако той сам не се провали. По принцип .

    21:59 29.07.2026

  • 8 Да , бе

    18 3 Отговор
    Щото тя света вода ненапита , както и ти самия ! Лапате яко колкото можете , на народен гръб тежите като воденични камъни ! Полза никаква , само загуби и негативизъм .

    22:00 29.07.2026

  • 9 протести НЯМА да има

    3 11 Отговор
    Пурата не е съгласен

    22:01 29.07.2026

  • 10 Протестите

    13 3 Отговор
    ще са на есен бе,сдуханИАк!

    22:09 29.07.2026

  • 11 Стар виц

    16 2 Отговор
    Милиционер роднина. Старият виц от соц време. Това е антуражът на прогресистите.

    Коментиран от #28

    22:10 29.07.2026

  • 12 Боруна Лом

    9 1 Отговор
    КОТЬО, ПОДЛОГО КРАВАРСКА МИРИЗЛИВА

    22:10 29.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Аман

    18 2 Отговор
    от калинки и политически трупове покрай тоя Радев !

    22:11 29.07.2026

  • 15 ЦСКА

    9 0 Отговор
    Три в едно е това същество Антоанета,некадърна,жалка и долна.

    22:12 29.07.2026

  • 16 Онуфри

    6 3 Отговор
    Е те да видим кога и колко ша са на протести щото сезона в отпускарски!!!

    22:14 29.07.2026

  • 17 факт

    8 1 Отговор
    мимикрирали партийци...

    22:19 29.07.2026

  • 18 Боци

    14 3 Отговор
    Споко Кутев, не изпадай в паника още от сега. Тепърва ще става по лошо. Сега набираме само злоба от това което се случва. Но ооо на есен? Не ми се мисли какво ви чака.

    22:20 29.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ЕЛА НА МОЙТО МЯСТО И ГЛАСУВАЙ ЗА

    7 2 Отговор
    ЬОТОВА ИЛИ ГУРЛЬОВ - АЗ СЪМ РАБОТНИК И САМ КЛАСОВО ОСЪЗНАТ ПЪК ТЕ СА ПАРАЗИТИ И КЪРЛЕЖИ !

    22:22 29.07.2026

  • 22 влао

    4 2 Отговор
    радев го сложиха да им избърше за дни ците на с ра ни , от страх от народната любов...

    22:22 29.07.2026

  • 23 Свършили

    6 2 Отговор
    Някакви дреболии,а колко вреди на обществото и се фукат.Няма ли да се провалят.Вие вече сте се провалили ,ама не си признавате.Радев само дрънка за сглобка.Няма по-голяма сглобка от радевата сбирщина на некадърници от втора ръка от ОПГГЕРБ,ДПС-НН,ИТН. Много слаби неадекватни калинки прибра и продължава да дрънка глупости за другите,но истината крещи.Кск убихте за един месец най-уязвимите слоеве на обществото.Това само злодеи,които мразят бедните и ги ограбват брутално могат да направят Кога лъскави задни...ще посегнете на богатите олигарси и бизнесмени,които са такива,защото ги хрантутите на държавната софра да ви пазят властта?....

    22:23 29.07.2026

  • 24 Сатана Z

    4 7 Отговор
    И кой ще излезе н протести? Шепа жътопаветни изкуфели реститути с тяхното котило чакащо подаяния от ППДБраската пасмина?
    Нискочелото чучело Минчев ли ще ги води?Пълен тшак!

    22:25 29.07.2026

  • 25 Баце

    3 1 Отговор
    Яд ги е, че не могат да свирят излишък от 1.5 милиарда, които ще отиде в бюджета за 2027. Сори, ама да не са лъгали с дефицити и да не са прибирали през 2025 година данъци от печалба за 2026 година. Да вият сега и да лижат жълтия паваж като са толкова нагли и лъжливи. Цао

    22:30 29.07.2026

  • 26 Българин

    8 1 Отговор
    Най - много до есента сте пътници! Кутевци, копринки всички сте аут!

    22:32 29.07.2026

  • 27 Уронг Търн

    6 1 Отговор
    Йотова няма нужда от злепоставяне тя самата е направила достатъчно в тази посока но виж ти Кутев се злепостави като се застъпваш за нея.

    22:35 29.07.2026

  • 28 влао

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Стар виц":

    що другите да не са от луната

    22:35 29.07.2026

  • 29 Много кофти същества са русофилите

    4 1 Отговор
    Те нямало да се провалят... цялата власт е във вас и пак за нищо не ставате, нищо не можете... а толкова приказвахте, че видите ли край на кражбите, всичко най-най-най-добро за обикновените хора... а какво се оказа, тъкмо обратното.
    ТА ВИЕ ОТ ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ СТЕ ПО ГОЛЕМИ КРАДЦИ И ОТ ТЕЗИ, КОИТО НАБЕЖДАВХТЕ, ЗА ТАКИВА, отвратителна русофилска измет сте... винаги сте били такава, просто сега на хората им се отвориха очите за истината, за Прогресивна България.

    22:36 29.07.2026

  • 30 Кутевият "прогресивен" наглец

    4 0 Отговор
    Наглец, но наглец от най-висока класа! Признак на кошмарни сънища и безсъние са огромните торби под очите на този червен и в червата мерзавец, които торби са по-големи от онези, дето СИКаджийският ортак на Фатмака беше напълнил със стотици милиони евро от "асфалта" на "магистралите" му! Някой бил "злепоставил" тяхната слугиня, Йотовата "пРезидентка"! Хайе охлам, бе Кутево инощжество! Червената и в червата слугиня на фатмака от есло Славяноов, тоиз прононсиран лакей и подлога на кремълското чудовище, не само се "злепостави" сама, тя направо се простреля в коляноот и сега е куца! Българския народ, нищожество Кутево, истинските българи, а не Копейките и "прогресивните" кремълски теляци, никога няма да простят на Йотовата чистачка този отвратителен слугинаж към селяндурина от Славяново, който тя днес така нагло, коварно и безсрамно демонстрира пред българския народ! Затова този народ вече я отсвири! Отсвири я бе, Кутевия!

    22:36 29.07.2026

  • 31 Цвете

    1 0 Отговор
    КУТЕВ, НАЛИ ДОБРЕ ЗНАЕШ, ЧЕ ИМЕННО ЗАРАДИ БЮДЖЕТА НА ПРЕДИШНИТЕ С КОИТО СЕ ИЗВИНЯВАТЕ НЕПРЕКЪСНАТО, ПРАВИТЕЛСТВОТО СИ " ЗАМИНА "? СЕГА НАТЪРТВАШ ,ЧЕ ТОЗИ БЮДЖЕТ Е ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПРЕДИШНОТО УПРАВЛЕНИЕ И ЗАТОВА ВСИЧКИ СА ИЗУМЕНИ ОТ УПОРСТВОТО ВИ ДА ГО НАЛАГАТЕ.ПИАР АКЦИЯТА ТИ НЯМА ДА МИНЕ. ВСЪЩНОСТ ТИ И ДЪЩЕРЯ ТИ ИМАТЕ МАЙ ТАКАВА АГЕНЦИЯ ,НАЛИ? КОЙ ЗОСЛОВИ ПРОТИВ ЙОТОВА, КОМЕНТАРЪТ Е ,ЧЕ ТРЯБВАШЕ ДА НАЛОЖИ ВЕТО. ТОВА Е.

    22:40 29.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Цвете

    1 0 Отговор
    КУТЕВ, НАЛИ ДОБРЕ ЗНАЕШ, ЧЕ ИМЕННО ЗАРАДИ БЮДЖЕТА НА ПРЕДИШНИТЕ С КОИТО СЕ ИЗВИНЯВАТЕ НЕПРЕКЪСНАТО, ПРАВИТЕЛСТВОТО СИ " ЗАМИНА "? СЕГА НАТЪРТВАШ ,ЧЕ ТОЗИ БЮДЖЕТ Е ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПРЕДИШНОТО УПРАВЛЕНИЕ И ЗАТОВА ВСИЧКИ СА ИЗУМЕНИ ОТ УПОРСТВОТО ВИ ДА ГО НАЛАГАТЕ.ПИАР АКЦИЯТА ТИ НЯМА ДА МИНЕ. ВСЪЩНОСТ ТИ И ДЪЩЕРЯ ТИ ИМАТЕ МАЙ ТАКАВА АГЕНЦИЯ ,НАЛИ? КОЙ ЗОСЛОВИ ПРОТИВ ЙОТОВА, КОМЕНТАРЪТ Е ,ЧЕ ТРЯБВАШЕ ДА НАЛОЖИ ВЕТО. ТОВА Е.

    22:44 29.07.2026

  • 34 Райка Чикиджан

    0 0 Отговор
    Мръсен комуняга.

    22:47 29.07.2026

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