Държавата иска да придобие противопожарни самолети

Модернизацията на Българската армия и интересът на България да придобие противопожарни самолети обсъди министър-председателят Румен Радев с представители на италианския концерн Leonardo. В срещата в Министерския съвет участва и министърът на отбраната Димитър Стоянов.
Доброто сътрудничество между България и Leonardo в процеса на модернизация на Българските въоръжени сили, както и доставката и поддръжката на хеликоптерите, които днес се използват в спешната медицинска помощ по въздуха у нас, бяха сред акцентите на срещата. Придобиването на транспортни средства и други общи проекти бяха очертани като потенциали сфери на сътрудничество.
Министър-председателят Радев подчерта, че политиката на българското правителство по отношение на модернизацията на Въоръжените сили е не само придобиването на отбранителна техника, но и ефективното участие на български компании във веригите на доставки на части и компоненти за нейната поддръжка, както и създаване на съвместно производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Любопитен
Коментиран от #9, #23
17:57 29.07.2026
3 Kaлпазанин
18:00 29.07.2026
4 Kaлпазанин
18:00 29.07.2026
5 Лена
Такива.Е е лошо, пак народа ще плаща!
18:01 29.07.2026
6 Дам
18:01 29.07.2026
7 Има в света само
Коментиран от #29, #30
18:02 29.07.2026
8 Лена
такива. Е, не е лошо, пак народа ще плаща!
18:03 29.07.2026
9 Европеец
До коментар #2 от "Любопитен":Мисля че си прав, въпреки че съм красил пожар в полето..... Пожарът е лошо нещо, Но тия самолети ще гасят евентуално горите ,а и няма да успеят да загасят пожара докато не завали дъжд..... По време на социализма ТКЗС-та обработваха земята, имаха техника и при най-малкия пожар го загасваха, рядко се ползваше пожарната.....
18:03 29.07.2026
10 Тамо са Парите !
Коментиран от #11
18:04 29.07.2026
11 Дебели Сделки !
До коментар #10 от "Тамо са Парите !":Дебели !
печалби !
18:07 29.07.2026
12 Рефер
18:15 29.07.2026
13 Овчар
18:20 29.07.2026
14 Кую
18:21 29.07.2026
15 БЕ-200 са най-добрите
Коментиран от #24
18:21 29.07.2026
16 ?????
За най-добрите противопожарни самолети в света Бе-200 и Ил-76П не можем и да си помислим щото началниците не дават дори да ги вземаме под наем.
А навремето руснаците ни ги пращаха безплатно. Плащахме само керосина и обслужването.
Затова пък миналата година шведите ни пратиха два преоборудвани селскостопански авиона и то не безплатно - европейска солидарност така да се каже.
В Испания между другото в момента осем противопожарни въртолета Ка-32 собственост на испанска фирма не учавстват в гасенето на пожарите щото попадат под европейски санкции.
Евролелките добре са го измислили.
Коментиран от #26, #31
18:22 29.07.2026
17 Абе, хора
Коментиран от #20
18:23 29.07.2026
18 Механик
Същото е и с тия самолети.
Дайте първо да си получим платените преди 10 години на САЩ самолети, па тога ва да мислим за други.
18:23 29.07.2026
19 Къде е Рекултивацията ?
18:27 29.07.2026
20 Дай Да Измрем !
До коментар #17 от "Абе, хора":Па после си Гаси Пожарите !
18:29 29.07.2026
21 Тия
18:32 29.07.2026
22 регресивна блъхария
18:33 29.07.2026
23 Коце
До коментар #2 от "Любопитен":Направи го с въздушните линейки (пълен провал), защо да не го направи и с пожарната? След като и тези комисионни се усвоят, очаквайте въздушно сметосъбиране.
18:39 29.07.2026
24 Соломон
До коментар #15 от "БЕ-200 са най-добрите":Къде са тия Бееее 200.То вече и в любимата Расия от тях.Да не говорим че ще трябва да го зареждат от морето със солена вода
18:41 29.07.2026
25 Дрън, дрън съветски чугун
18:43 29.07.2026
26 Соломон
До коментар #16 от "?????":Глупости на Таркалета
Коментиран от #27
18:43 29.07.2026
27 Глупости
До коментар #26 от "Соломон":На най...
Точен е колегата9
18:48 29.07.2026
28 Навремето руснаците
18:49 29.07.2026
29 Кажи честно ... 🤣
До коментар #7 от "Има в света само":Видяхме ги как за миг потушаваха пожарите на ударените от отломки нефтопреработващи заводи, военни заводи и логистични центрове. То не може да се разбере, че е бушувал огън след като мине веднъж .
🤣🤣🤣
18:59 29.07.2026
30 Ами
До коментар #7 от "Има в света само":"Бе-200" е най-доброто, но е руски и ще има голям вой на хиените.
За това е по-добре да се вземе нещо по-малко и европейско.
А щом е европейско, ЕС може (а и би трябвало) да отпусне средства.
Ние сме бедна държава и една финансова помощ от ЕС няма да ни е излишна,
особено за нещо от което имаме нужда, а и не само ние.
Всяка година в половин Европа има пожари.
19:05 29.07.2026
31 🦁ЩЩД🦁
До коментар #16 от "?????":Всичко си написал добре,обаче " тия лелките ,нищо не са измислили,защото те могат да мислят!".Те НИЩО не могат да измислят.Ние просто трябва да дочакаме (кога ли ще е това?),да се яви един истински Водач и да им каже"Държавата ми гори,тя за някакви санкции ми говори.Оди търкаляй аспирини! И купуваме два самолета Пе 200 и се приключва историята !
19:09 29.07.2026
32 Едно наистина добро и оправдано
19:12 29.07.2026