Новини
България »
Държавата иска да придобие противопожарни самолети

Държавата иска да придобие противопожарни самолети

29 Юли, 2026 17:51 1 044 32

  • противопожарни самолети-
  • румен радев-
  • димитър стоянов-
  • leonardo

Това обсъди премиерът Радев с представители на компанията Leonardo

Държавата иска да придобие противопожарни самолети - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Модернизацията на Българската армия и интересът на България да придобие противопожарни самолети обсъди министър-председателят Румен Радев с представители на италианския концерн Leonardo. В срещата в Министерския съвет участва и министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Доброто сътрудничество между България и Leonardo в процеса на модернизация на Българските въоръжени сили, както и доставката и поддръжката на хеликоптерите, които днес се използват в спешната медицинска помощ по въздуха у нас, бяха сред акцентите на срещата. Придобиването на транспортни средства и други общи проекти бяха очертани като потенциали сфери на сътрудничество.

Министър-председателят Радев подчерта, че политиката на българското правителство по отношение на модернизацията на Въоръжените сили е не само придобиването на отбранителна техника, но и ефективното участие на български компании във веригите на доставки на части и компоненти за нейната поддръжка, както и създаване на съвместно производство.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Любопитен

    14 11 Отговор
    Това е изключително скъпо и ненужно. Само заплатите на пилотите и подръжката на самолетите ще струват много повече от парите за пожарната в МВР.

    Коментиран от #9, #23

    17:57 29.07.2026

  • 3 Kaлпазанин

    14 4 Отговор
    Време е за нови борчове и данъци ,да се държат оФцете на каишка ,

    18:00 29.07.2026

  • 4 Kaлпазанин

    16 1 Отговор
    И някой ще се сети ли за залесяване ,или е по лесно само да се сече

    18:00 29.07.2026

  • 5 Лена

    10 8 Отговор
    След летящите американски чертежи, платени на 100% авансово, крадците в държавата точат зъби и за противипожарни
    Такива.Е е лошо, пак народа ще плаща!

    18:01 29.07.2026

  • 6 Дам

    5 4 Отговор
    Някакви руски предполагам

    18:01 29.07.2026

  • 7 Има в света само

    16 2 Отговор
    Само два ефективни противопожарни самолета Ил-76 Бе/Бериев/ -200. Всичко друго е безполезно!

    Коментиран от #29, #30

    18:02 29.07.2026

  • 8 Лена

    7 7 Отговор
    След летящите американски чертежи, платени на 100% авансово, крадците в държавата точат зъби за противипожарни
    такива. Е, не е лошо, пак народа ще плаща!

    18:03 29.07.2026

  • 9 Европеец

    12 3 Отговор

    До коментар #2 от "Любопитен":

    Мисля че си прав, въпреки че съм красил пожар в полето..... Пожарът е лошо нещо, Но тия самолети ще гасят евентуално горите ,а и няма да успеят да загасят пожара докато не завали дъжд..... По време на социализма ТКЗС-та обработваха земята, имаха техника и при най-малкия пожар го загасваха, рядко се ползваше пожарната.....

    18:03 29.07.2026

  • 10 Тамо са Парите !

    7 1 Отговор
    Ъх ! Ъх ! Ъх !

    Коментиран от #11

    18:04 29.07.2026

  • 11 Дебели Сделки !

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "Тамо са Парите !":

    Дебели !

    печалби !

    18:07 29.07.2026

  • 12 Рефер

    7 4 Отговор
    Затова Боташ купува миг 29(скрп) .За борба с пожарите....

    18:15 29.07.2026

  • 13 Овчар

    5 2 Отговор
    Държавата нищо не иска , някой иска да ги купим и натиска яко...! Обикновенно такива успяват ..!

    18:20 29.07.2026

  • 14 Кую

    3 1 Отговор
    Заредени със вода.

    18:21 29.07.2026

  • 15 БЕ-200 са най-добрите

    7 2 Отговор
    но всичко руско е под забрана. Евроглупаци. Испания имат 10 руски противопожарни вертолета, ама нали са руски - по-добре да изгорят половин Испания....

    Коментиран от #24

    18:21 29.07.2026

  • 16 ?????

    9 1 Отговор
    Уф.
    За най-добрите противопожарни самолети в света Бе-200 и Ил-76П не можем и да си помислим щото началниците не дават дори да ги вземаме под наем.
    А навремето руснаците ни ги пращаха безплатно. Плащахме само керосина и обслужването.
    Затова пък миналата година шведите ни пратиха два преоборудвани селскостопански авиона и то не безплатно - европейска солидарност така да се каже.
    В Испания между другото в момента осем противопожарни въртолета Ка-32 собственост на испанска фирма не учавстват в гасенето на пожарите щото попадат под европейски санкции.
    Евролелките добре са го измислили.

    Коментиран от #26, #31

    18:22 29.07.2026

  • 17 Абе, хора

    3 5 Отговор
    Като Ви чета коментарите се питам Вие нормални ли сте? Франция и Испания горят. По някаква случайност в България до момента, тази година няма големи пожари. Тенденцията е, поради климатичните промени в цяла Европа, включително и в България, да има все повече пожари. На кого ще се надяваме да ни помогне, ако се запали нещо? На Франция и на Испания, които едвам смогват ли?

    Коментиран от #20

    18:23 29.07.2026

  • 18 Механик

    4 0 Отговор
    И аз искам да придобия Спейс Екс и Тесла, ма немам пАре.
    Същото е и с тия самолети.
    Дайте първо да си получим платените преди 10 години на САЩ самолети, па тога ва да мислим за други.

    18:23 29.07.2026

  • 19 Къде е Рекултивацията ?

    7 0 Отговор
    На Опожарените Масиви ?

    18:27 29.07.2026

  • 20 Дай Да Измрем !

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Абе, хора":

    Па после си Гаси Пожарите !

    18:29 29.07.2026

  • 21 Тия

    3 0 Отговор
    само искат да цедят народа , ЕС и от където могат !

    18:32 29.07.2026

  • 22 регресивна блъхария

    5 1 Отговор
    якоу крадване

    18:33 29.07.2026

  • 23 Коце

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Любопитен":

    Направи го с въздушните линейки (пълен провал), защо да не го направи и с пожарната? След като и тези комисионни се усвоят, очаквайте въздушно сметосъбиране.

    18:39 29.07.2026

  • 24 Соломон

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "БЕ-200 са най-добрите":

    Къде са тия Бееее 200.То вече и в любимата Расия от тях.Да не говорим че ще трябва да го зареждат от морето със солена вода

    18:41 29.07.2026

  • 25 Дрън, дрън съветски чугун

    6 1 Отговор
    Копринко кРадев се чуди от къде да открадне някой и друг милиард и да обвини за това предишните, с които е бил 9 години.

    18:43 29.07.2026

  • 26 Соломон

    0 4 Отговор

    До коментар #16 от "?????":

    Глупости на Таркалета

    Коментиран от #27

    18:43 29.07.2026

  • 27 Глупости

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Соломон":

    На най...
    Точен е колегата9

    18:48 29.07.2026

  • 28 Навремето руснаците

    3 0 Отговор
    Изгониха пожарите в Старозагорско и без пари.Само керосин

    18:49 29.07.2026

  • 29 Кажи честно ... 🤣

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Има в света само":

    Видяхме ги как за миг потушаваха пожарите на ударените от отломки нефтопреработващи заводи, военни заводи и логистични центрове. То не може да се разбере, че е бушувал огън след като мине веднъж .
    🤣🤣🤣

    18:59 29.07.2026

  • 30 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Има в света само":

    "Бе-200" е най-доброто, но е руски и ще има голям вой на хиените.
    За това е по-добре да се вземе нещо по-малко и европейско.
    А щом е европейско, ЕС може (а и би трябвало) да отпусне средства.
    Ние сме бедна държава и една финансова помощ от ЕС няма да ни е излишна,
    особено за нещо от което имаме нужда, а и не само ние.
    Всяка година в половин Европа има пожари.

    19:05 29.07.2026

  • 31 🦁ЩЩД🦁

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "?????":

    Всичко си написал добре,обаче " тия лелките ,нищо не са измислили,защото те могат да мислят!".Те НИЩО не могат да измислят.Ние просто трябва да дочакаме (кога ли ще е това?),да се яви един истински Водач и да им каже"Държавата ми гори,тя за някакви санкции ми говори.Оди търкаляй аспирини! И купуваме два самолета Пе 200 и се приключва историята !

    19:09 29.07.2026

  • 32 Едно наистина добро и оправдано

    0 0 Отговор
    За държавата и хората намерение , за което е недопустимо да има противници , вместо да се дават средства за оръжия е по належащо да се купи ефективна противопожарна техника

    19:12 29.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове