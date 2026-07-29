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Обезопасено е корабоплаването в района на засегнатия тръбопровод край къмпинг „Златна рибка“

Обезопасено е корабоплаването в района на засегнатия тръбопровод край къмпинг „Златна рибка“

29 Юли, 2026 19:43 858 26

  • златна рибка-
  • созопол-
  • тръбопровод

Съоръжението е част от системата за дълбоководно отвеждане и изпускане на пречистени отпадъчни води навътре в морската акватория

Обезопасено е корабоплаването в района на засегнатия тръбопровод край къмпинг „Златна рибка“ - 1
Снимка: МТС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Корабоплаването в района на засегнатия участък от отвеждащата тръба на пречиствателната станция край къмпинг „Златна рибка“ е обезопасено след предприемането на необходимите действия от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и ДП „Пристанищна инфраструктура“. Веднага след установяването на точните координати, ИА „Морска администрация“ разпространи навигационно съобщение за опасен район с цел своевременно предупреждение на преминаващите плавателни съдове, а ДП „Пристанищна инфраструктура“ постави обозначителен буй, който маркира местоположението и осигурява необходимата видимост в зоната. Районът е под наблюдение и към момента няма данни за затруднения на корабоплаването.

Съоръжението е част от системата за дълбоководно отвеждане и изпускане на пречистени отпадъчни води навътре в морската акватория на пречиствателната станция на гр. Созопол и насочва водите навътре в морето на контролирана дълбочина.

Случаят се отнася до инфраструктурен обект, а не до навигационен проблем, поради което по-нататъшните действия по възстановяване са в компетентността на Община Созопол и собственика/оператора на пречиствателната станция.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 2 Отговор
    Хайде на морето!

    Коментиран от #15

    19:48 29.07.2026

  • 2 Ужастъ

    12 0 Отговор
    безброй кафеви тръби

    Коментиран от #17

    19:48 29.07.2026

  • 3 Делю Хайдутин

    11 0 Отговор
    Златната рибка стана Фекалната рибка.

    19:49 29.07.2026

  • 4 между другото

    13 0 Отговор
    Правите ли разлика между "тръбопровод" и "канализация" за отпадни води?

    19:50 29.07.2026

  • 5 Хаджи Папурко

    9 0 Отговор
    Ай ся плувайте в г..на.

    Коментиран от #12

    19:56 29.07.2026

  • 6 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    Вече два дни никой не взима никакви мерки.

    19:56 29.07.2026

  • 7 Дзак

    8 0 Отговор
    Чудовището Лох Нес!

    20:03 29.07.2026

  • 8 И замириса

    13 0 Отговор
    на........

    20:05 29.07.2026

  • 9 Този залив все така го помня

    9 0 Отговор
    С изплуващи кафяви подводници.

    20:06 29.07.2026

  • 10 Газопровод-провежда газ,

    8 0 Отговор
    водопровод - провежда вода, електропровод - провежда електричство.
    Тръбопровод какво провежда?

    Коментиран от #21, #22

    20:07 29.07.2026

  • 11 Пич

    9 0 Отговор
    Добре, но защо в статията липсва, какво се е случило с това съоръжение? Или пък да гледаме на карти?

    20:09 29.07.2026

  • 12 Там е за сърфисти

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хаджи Папурко":

    не е за брусисти.

    20:09 29.07.2026

  • 13 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Колко готино ,навътре в морето и после що му викали Черно море това не е море а европейска тоалетна

    20:15 29.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Чакай

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Това не е ли чудовището от Локх Нес?

    20:15 29.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Беше

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ужастъ":

    Ижаса беше преди да направят пречиствателна. А как е положението на Каеаците?

    20:16 29.07.2026

  • 18 Буха ха

    8 0 Отговор
    От тръбите рукнаха гуйна. Това е проблем за курортистите, а не за мореплавателите.

    20:19 29.07.2026

  • 19 Али Бега

    7 0 Отговор
    Миризмата си е още там и част от излива, ама това е натурално, мие се лесно, не като нефтените петна. Айде идвайте, че и мидите дето ще сервираме ще са с по-богат вкус.

    20:22 29.07.2026

  • 20 Това е кит

    3 0 Отговор
    Не е тръба!

    20:23 29.07.2026

  • 21 Пешо от панелката

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Газопровод-провежда газ,":

    По тръбопроводите текат флуиди под налягане. Ако канализацията беше под налягане, нали се сещате какви кафяви гейзери щяха да изригнат за ужас на летовниците

    20:24 29.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Гoвнoвoз

    2 0 Отговор
    Гoвнoвoз, Гoвнoвoз, Гoвнoвoз,
    мнoга в мирe тюльпaнoв и рoз,
    мнoгo в мирe кoнфeт и винa,
    но еще бoльшe в мирe гaвнa!

    20:30 29.07.2026

  • 24 Уха

    0 2 Отговор
    Ако фанеш Кафева краставица това е нов Черноморски деликатес. РунДьо ще оди да се топне до тръбата да докаже че водата е кристал

    20:38 29.07.2026

  • 25 Алекс

    2 0 Отговор
    После ходете да се къпете в тия г.овна. Пречистването на фекалиите става като те се третират и разлагат с киселини. Така като плувате гълтате хем фекалии, хем химически отрови от рода на кислол, сода каустик и дори по силни в големи количества. Ако не ви пука за вас, поне помислете за децата си.

    20:47 29.07.2026

  • 26 Петя

    1 0 Отговор
    Защо Радев да се топне а не например кмета на Созопол или на Бургас,или отговорните за този гаф отпреди 2 седмици и досега???Глупостта ходи по хората разбира се,но пък вече става досадно...........

    20:59 29.07.2026

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