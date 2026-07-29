Обезопасено е корабоплаването в района на засегнатия тръбопровод край къмпинг „Златна рибка“

Корабоплаването в района на засегнатия участък от отвеждащата тръба на пречиствателната станция край къмпинг „Златна рибка“ е обезопасено след предприемането на необходимите действия от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и ДП „Пристанищна инфраструктура“. Веднага след установяването на точните координати, ИА „Морска администрация“ разпространи навигационно съобщение за опасен район с цел своевременно предупреждение на преминаващите плавателни съдове, а ДП „Пристанищна инфраструктура“ постави обозначителен буй, който маркира местоположението и осигурява необходимата видимост в зоната. Районът е под наблюдение и към момента няма данни за затруднения на корабоплаването.
Съоръжението е част от системата за дълбоководно отвеждане и изпускане на пречистени отпадъчни води навътре в морската акватория на пречиствателната станция на гр. Созопол и насочва водите навътре в морето на контролирана дълбочина.
Случаят се отнася до инфраструктурен обект, а не до навигационен проблем, поради което по-нататъшните действия по възстановяване са в компетентността на Община Созопол и собственика/оператора на пречиствателната станция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #15
19:48 29.07.2026
2 Ужастъ
Коментиран от #17
19:48 29.07.2026
3 Делю Хайдутин
19:49 29.07.2026
4 между другото
19:50 29.07.2026
5 Хаджи Папурко
Коментиран от #12
19:56 29.07.2026
6 Последния Софиянец
19:56 29.07.2026
7 Дзак
20:03 29.07.2026
8 И замириса
20:05 29.07.2026
9 Този залив все така го помня
20:06 29.07.2026
10 Газопровод-провежда газ,
Тръбопровод какво провежда?
Коментиран от #21, #22
20:07 29.07.2026
11 Пич
20:09 29.07.2026
12 Там е за сърфисти
До коментар #5 от "Хаджи Папурко":не е за брусисти.
20:09 29.07.2026
13 Kaлпазанин
20:15 29.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Чакай
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Това не е ли чудовището от Локх Нес?
20:15 29.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Беше
До коментар #2 от "Ужастъ":Ижаса беше преди да направят пречиствателна. А как е положението на Каеаците?
20:16 29.07.2026
18 Буха ха
20:19 29.07.2026
19 Али Бега
20:22 29.07.2026
20 Това е кит
20:23 29.07.2026
21 Пешо от панелката
До коментар #10 от "Газопровод-провежда газ,":По тръбопроводите текат флуиди под налягане. Ако канализацията беше под налягане, нали се сещате какви кафяви гейзери щяха да изригнат за ужас на летовниците
20:24 29.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Гoвнoвoз
мнoга в мирe тюльпaнoв и рoз,
мнoгo в мирe кoнфeт и винa,
но еще бoльшe в мирe гaвнa!
20:30 29.07.2026
24 Уха
20:38 29.07.2026
25 Алекс
20:47 29.07.2026
26 Петя
20:59 29.07.2026