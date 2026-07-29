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Ваня Стефанова разпореди проверка на движението на разследването за "ВиК Бургас"

Ваня Стефанова разпореди проверка на движението на разследването за "ВиК Бургас"

29 Юли, 2026 20:46 395 8

  • ваня стефанова-
  • вик бургас-
  • прокуратура

Всеки прокурор упражнява правомощията си самостоятелно въз основа на събраните по делото доказателства

Ваня Стефанова разпореди проверка на движението на разследването за "ВиК Бургас" - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Във връзка с публично изнесената информация, съдържаща данни за забава при движението на изпратеното по компетентност от Софийска градска прокуратура на Окръжна прокуратура-Бургас досъдебно производство, свързано с дейността на „ВиК“ – гр. Бургас, временно изпълняващият функциите на главен прокурор Ваня Стефанова разпореди извършването на проверка от отдел „Инспекторат“ при Върховната касационна прокуратура.

При установяване на нарушения временно изпълняващият функциите на главен прокурор ще упражни в пълен обем предоставените му от закона правомощия за ангажиране на дисциплинарната отговорност на съответния магистрат и/или административен ръководител.

Временно изпълняващият функциите на главен прокурор вече недвусмислено показа, че при наличие на законови основания няма да се поколебае да инициира реализирането на най-тежката дисциплинарна отговорност спрямо всеки магистрат, чието поведение е несъвместимо с изискванията на закона и професионалната етика.

Настоящото ръководство на Прокуратурата на Република България не разполага с правомощия и не си е позволявало да оказва каквато и да е форма на пряко или косвено въздействие и намеса в работата на наблюдаващи прокурори по образувани досъдебни производства и проверки.

Всеки прокурор упражнява правомощията си самостоятелно въз основа на събраните по делото доказателства, закона и вътрешното си убеждение и носи отговорност за своите действия и решения.

Преди началото на днешното заседание на Министерски съвет премиерът Радев заяви:

"Обществото ни отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежа, за да се случи това прокуратурата поне не трябва да пречи. Българската прокуратура прави точно обратното - колкото по-активно работят МВР и службите за разкриване на крупни корупционни престъпления, толкова повече прокуратурата възпрепятства тяхната работа. В началото на месеца полицията арестува служители на ВиК-Бургас, начело с изпълнителния директор. В хода на разпитите се получиха интересни признания за злоупотреби в огромни размери, говорим за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси и към национално известни фигури. МВР, спазвайки закона, отнася случая към Софийска градска прокуратура, защото сред посочените лица има и такива с имунитет.

Тук започват проблемите. След протакане и консултации на най-високо ниво се решава случаят да бъде изпратен обратно в Бургас. Така го пращат, че делото пътува една седмица от София до Бургас. Първият определен наблюдаващ прокурор - отвод, вторият - отвод, третият - отвод. В момента делото виси и е почти смачкано. В същото време служителите на ВиК-Бургас се разхождат свободно, подложени са на натиск от същите тези политически фигури. Виждайки негласната подкрепа на прокуратурата за смачкване на този случай вече се разколебават и започват да се отричат от първоначалните си показания", добави още министър-председателят.

И допълни: "Интересни са мотивите за отвода, обвързаност със заподозрените лица. Тук идва въпросът кой е работодателят на тези хора - държавата или организираната престъпност. Такова бламиране на правосъдието могат да си позволят само хора, които са или силно уплашени, или силно зависими. Аз не искам да вярвам, че това е лицето на българската прокуратура. От най-високото до най-ниското ниво. Това се случва в навечерието на избор на нов ВСС. Един избор, който трябва да покаже дали съдебната власт е готова да се освободи от зависимостите. Затова и ние заявихме, че компромис с професионалните и нравствени качества на кандидатите за ръководни постове - няма да има. Този избор ще служи на обществото и правосъдието, а не на партийни интереси. Въпреки съпротивата на прокуратурата МВР и службите ще упражнят още по-твърдо своите правомощия за разкриване на голямата политическа корупция, която изпразни хазната и доведе до разруха и бедност".


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да,бе

    7 0 Отговор
    На тая и трябва публично изнесена информация да се усети,че е маман в бардак...За какво си там,бе парцал!

    20:49 29.07.2026

  • 2 Закривай кочината!

    0 1 Отговор
    Кой полезен идиот от Брюксел взе това племе в ЕС?

    20:51 29.07.2026

  • 3 обективен

    3 0 Отговор
    Радев ще вземе душите на тиквите и свинете !! Стойте и гледайте !!

    20:52 29.07.2026

  • 4 Радев, ко стаа бе братчед?

    2 3 Отговор
    Само с констатации ли ще бориш олигархията?

    20:53 29.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 пожелание

    0 0 Отговор
    Поне 99.999 % от сегашният ВСС тряба да са изведени от хранилката -Темида , и да са бичувани от народа !

    20:55 29.07.2026

  • 7 Стефанова да разпореди

    1 0 Отговор
    Проверка в РП Костинброд, как така прокуратурата не намира основание да образува предварително производство, когато някой самоволно си е позволил да безчинства в чужд имот и е причинил на собствениците материални щети!

    20:57 29.07.2026

  • 8 веднага

    1 0 Отговор
    Разследване на всички съдии и магистрати за имотното състояние !! Няма хора от тях които са без 2-3 хотела по мортето и ,и без 5-6 къщи за гости по гръцкото море !!

    21:02 29.07.2026

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