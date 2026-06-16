150 евро глоба за бащата на 15-годишния шофьор, който беше засечен да управлява луксозен автомобил в София

150 евро глоба за бащата на 15-годишното момче, което беше засечено да управлява луксозен автомобил в София, докато на пасажерските седалки седели собствените му родители. Случаят е установен по време на специализирана полицейска операция за контрол на пътя.

За казуса подробности в ефира на „Здравей, България“ по "Нова телевизия" разказа заместник-началникът на Трето районно управление комисар Станислава Тодорова. По думите ѝ акцията била част от разпоредени от МВР и СДВР засилени проверки по линия на пътната безопасност.

„На 12 юни около 23:00 часа екип на Трето районно управление, съвместно с екип на Специализираните полицейски сили, предприемат спиране на лек автомобил. При проверката се установява, че той се управлява от 15-годишен младеж“, обясни тя.

В автомобила били и двамата родители на момчето. Според полицейските служители бащата бил във видимо нетрезво състояние. При първоначалния разговор с полицаите родителите обяснили, че синът им пожелал да управлява автомобила и те му позволили да го направи за кратък участък от пътя. „Те са сметнали, че в района няма кой знае какво движение“, посочи комисар Тодорова. Впоследствие родителите и непълнолетният водач са били призовани в районното управление, но са отказали да дадат сведения по случая.

Освен неправоспособния водач, проверката разкрила и други нарушения. Представеният регистрационен талон на автомобила бил обявен за нередовен. „Колата е на лизингова фирма, която проверяваме“, обясни заместник-началникът на Трето РУ.

Полицията е установила както лицето, вписано като ползвател в невалидния талон, така и реалния ползвател. И двамата са били призовани и са дали сведения.

Според действащото законодателство санкцията за предоставяне на автомобил на неправоспособен водач е административна и възлиза на 150 евро. „Глобата ние отчитаме като неефективна“, заяви комисар Тодорова.

Тя направи и сравнение с наказанията за шофиране след употреба на алкохол. „Ако в издишания въздух има под 1,2 промила, санкцията е административна. Ако е над 1,2 промила, се образува досъдебно производство. При определени случаи автомобилът може да бъде иззет и санкциите са значително по-сериозни“, обясни тя.

На въпрос дали на практика се оказва по-изгодно за нетрезв родител да предостави управлението на автомобила на детето си, вместо сам да шофира, комисар Тодорова отговори лаконично: „Може би да“.

Тя коментира и действията на полицията срещу незаконните автомобилни гонки и дрифт събирания в столицата. По думите ѝ участниците се организират основно чрез социалните мрежи и избират широки и слабо натоварени пространства - паркинги на търговски обекти и необитаеми терени, където могат да ускоряват скоростта.

Полицията следи групите чрез видеонаблюдение, сигнали от граждани и изграждане на контролни пунктове. Според комисар Тодорова участниците вече се опитват да избягват местата, на които има засилено полицейско присъствие.