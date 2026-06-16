150 евро глоба за бащата на 15-годишния шофьор, който беше засечен да управлява луксозен автомобил в София

150 евро глоба за бащата на 15-годишното момче, което беше засечено да управлява луксозен автомобил в София, докато на пасажерските седалки седели собствените му родители. Случаят е установен по време на специализирана полицейска операция за контрол на пътя.
За казуса подробности в ефира на „Здравей, България“ по "Нова телевизия" разказа заместник-началникът на Трето районно управление комисар Станислава Тодорова. По думите ѝ акцията била част от разпоредени от МВР и СДВР засилени проверки по линия на пътната безопасност.
„На 12 юни около 23:00 часа екип на Трето районно управление, съвместно с екип на Специализираните полицейски сили, предприемат спиране на лек автомобил. При проверката се установява, че той се управлява от 15-годишен младеж“, обясни тя.
В автомобила били и двамата родители на момчето. Според полицейските служители бащата бил във видимо нетрезво състояние. При първоначалния разговор с полицаите родителите обяснили, че синът им пожелал да управлява автомобила и те му позволили да го направи за кратък участък от пътя. „Те са сметнали, че в района няма кой знае какво движение“, посочи комисар Тодорова. Впоследствие родителите и непълнолетният водач са били призовани в районното управление, но са отказали да дадат сведения по случая.
Освен неправоспособния водач, проверката разкрила и други нарушения. Представеният регистрационен талон на автомобила бил обявен за нередовен. „Колата е на лизингова фирма, която проверяваме“, обясни заместник-началникът на Трето РУ.
Полицията е установила както лицето, вписано като ползвател в невалидния талон, така и реалния ползвател. И двамата са били призовани и са дали сведения.
Според действащото законодателство санкцията за предоставяне на автомобил на неправоспособен водач е административна и възлиза на 150 евро. „Глобата ние отчитаме като неефективна“, заяви комисар Тодорова.
Тя направи и сравнение с наказанията за шофиране след употреба на алкохол. „Ако в издишания въздух има под 1,2 промила, санкцията е административна. Ако е над 1,2 промила, се образува досъдебно производство. При определени случаи автомобилът може да бъде иззет и санкциите са значително по-сериозни“, обясни тя.
На въпрос дали на практика се оказва по-изгодно за нетрезв родител да предостави управлението на автомобила на детето си, вместо сам да шофира, комисар Тодорова отговори лаконично: „Може би да“.
Тя коментира и действията на полицията срещу незаконните автомобилни гонки и дрифт събирания в столицата. По думите ѝ участниците се организират основно чрез социалните мрежи и избират широки и слабо натоварени пространства - паркинги на търговски обекти и необитаеми терени, където могат да ускоряват скоростта.
Полицията следи групите чрез видеонаблюдение, сигнали от граждани и изграждане на контролни пунктове. Според комисар Тодорова участниците вече се опитват да избягват местата, на които има засилено полицейско присъствие.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А ЗАЩО
Коментиран от #3, #4
08:45 16.06.2026
2 о ужастъ
08:45 16.06.2026
3 Защото
До коментар #1 от "А ЗАЩО":Не простите определят това, а закона!
08:49 16.06.2026
4 честен ционист
До коментар #1 от "А ЗАЩО":Защото бащата е дал показания на дрегера под 1,2 промила, а синът не са го тествали, зашото нямат право. Това е хитра схема да те возят, когато си се почерпил, за която не съдя бащата, той така си е купил и скъпото возило. А съм сигурен, че 15 год син може и да има стаж доста по-голям от пацаните на по 18г.
Коментиран от #9
08:50 16.06.2026
5 Без име
Коментиран от #14
08:50 16.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Без име
08:54 16.06.2026
9 Гост
До коментар #4 от "честен ционист":И какво общо има нивото на алкохола на бащата със санкцията, би ли обяснил? И като какъв са тествали бащата за алкохол? Като навигатор? ......
Коментиран от #11
08:55 16.06.2026
10 Хаха
Естествено другата вина е на родителите или преотстъпващите автомобилите на лица без книжки с мотива: "да покарат малко"...
08:55 16.06.2026
11 Хаха
До коментар #9 от "Гост":Още по-голямо нарушение би трябвало да е пиян баща да дава на неправосппособния си 15 годишен син автомобила си да го "вози", отколкото него да го хванат да кара пил!
Абе такива като теб и "родители", като тези не сте ли чували за "дринк енд драйв"!?
08:59 16.06.2026
12 Те много важни тези
Другият път като кара чавето им докато са пияни полицията да ги пита искат ли сладолед в тази жега…
Боже, какви времена доживях!
09:07 16.06.2026
13 Хубаво лекуваше милицията
Аааааах, ах, демокрация ли…
Само кесме за такива!
09:12 16.06.2026
14 Може това
До коментар #5 от "Без име":Да е новата тарифа за глоби след тиражирането на страшните мерки
09:13 16.06.2026
15 150 кинта глоба
Какви са тези да ми обясняват закона?
09:15 16.06.2026