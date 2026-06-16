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150 евро глоба за бащата на 15-годишния шофьор, който беше засечен да управлява луксозен автомобил в София
  Тема: Войната на пътя

150 евро глоба за бащата на 15-годишния шофьор, който беше засечен да управлява луксозен автомобил в София

16 Юни, 2026 08:41 952 15

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  • гонки-
  • полиция

Лимузината била с невалиден талон

150 евро глоба за бащата на 15-годишния шофьор, който беше засечен да управлява луксозен автомобил в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

150 евро глоба за бащата на 15-годишното момче, което беше засечено да управлява луксозен автомобил в София, докато на пасажерските седалки седели собствените му родители. Случаят е установен по време на специализирана полицейска операция за контрол на пътя.

За казуса подробности в ефира на „Здравей, България“ по "Нова телевизия" разказа заместник-началникът на Трето районно управление комисар Станислава Тодорова. По думите ѝ акцията била част от разпоредени от МВР и СДВР засилени проверки по линия на пътната безопасност.

„На 12 юни около 23:00 часа екип на Трето районно управление, съвместно с екип на Специализираните полицейски сили, предприемат спиране на лек автомобил. При проверката се установява, че той се управлява от 15-годишен младеж“, обясни тя.

В автомобила били и двамата родители на момчето. Според полицейските служители бащата бил във видимо нетрезво състояние. При първоначалния разговор с полицаите родителите обяснили, че синът им пожелал да управлява автомобила и те му позволили да го направи за кратък участък от пътя. „Те са сметнали, че в района няма кой знае какво движение“, посочи комисар Тодорова. Впоследствие родителите и непълнолетният водач са били призовани в районното управление, но са отказали да дадат сведения по случая.

Освен неправоспособния водач, проверката разкрила и други нарушения. Представеният регистрационен талон на автомобила бил обявен за нередовен. „Колата е на лизингова фирма, която проверяваме“, обясни заместник-началникът на Трето РУ.

Полицията е установила както лицето, вписано като ползвател в невалидния талон, така и реалния ползвател. И двамата са били призовани и са дали сведения.

Според действащото законодателство санкцията за предоставяне на автомобил на неправоспособен водач е административна и възлиза на 150 евро. „Глобата ние отчитаме като неефективна“, заяви комисар Тодорова.

Тя направи и сравнение с наказанията за шофиране след употреба на алкохол. „Ако в издишания въздух има под 1,2 промила, санкцията е административна. Ако е над 1,2 промила, се образува досъдебно производство. При определени случаи автомобилът може да бъде иззет и санкциите са значително по-сериозни“, обясни тя.

На въпрос дали на практика се оказва по-изгодно за нетрезв родител да предостави управлението на автомобила на детето си, вместо сам да шофира, комисар Тодорова отговори лаконично: „Може би да“.

Тя коментира и действията на полицията срещу незаконните автомобилни гонки и дрифт събирания в столицата. По думите ѝ участниците се организират основно чрез социалните мрежи и избират широки и слабо натоварени пространства - паркинги на търговски обекти и необитаеми терени, където могат да ускоряват скоростта.

Полицията следи групите чрез видеонаблюдение, сигнали от граждани и изграждане на контролни пунктове. Според комисар Тодорова участниците вече се опитват да избягват местата, на които има засилено полицейско присъствие.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А ЗАЩО

    13 2 Отговор
    Не са конфискували колата?

    Коментиран от #3, #4

    08:45 16.06.2026

  • 2 о ужастъ

    10 1 Отговор
    това са цели две посещения по 5 минути при зъболекар когато си "здравноосигурен"

    08:45 16.06.2026

  • 3 Защото

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "А ЗАЩО":

    Не простите определят това, а закона!

    08:49 16.06.2026

  • 4 честен ционист

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "А ЗАЩО":

    Защото бащата е дал показания на дрегера под 1,2 промила, а синът не са го тествали, зашото нямат право. Това е хитра схема да те возят, когато си се почерпил, за която не съдя бащата, той така си е купил и скъпото возило. А съм сигурен, че 15 год син може и да има стаж доста по-голям от пацаните на по 18г.

    Коментиран от #9

    08:50 16.06.2026

  • 5 Без име

    5 1 Отговор
    Явно за комисар Тодорова е по-добре да шофира 15-годишен, отколкото трезвата майка да повика такси.

    Коментиран от #14

    08:50 16.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Без име

    3 0 Отговор
    Ако не си платил вноската по Гражданската, 500 глоба, прокурор, 6 месеца без книжка и 10 точки по-малко.

    08:54 16.06.2026

  • 9 Гост

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    И какво общо има нивото на алкохола на бащата със санкцията, би ли обяснил? И като какъв са тествали бащата за алкохол? Като навигатор? ......

    Коментиран от #11

    08:55 16.06.2026

  • 10 Хаха

    2 1 Отговор
    Така ще е, докато инструкторите в школите за подготовка на водачи на МПС поне не спрат да задават първия си въпрос към курсистите: "ти шофирал ли си някога"....
    Естествено другата вина е на родителите или преотстъпващите автомобилите на лица без книжки с мотива: "да покарат малко"...

    08:55 16.06.2026

  • 11 Хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    Още по-голямо нарушение би трябвало да е пиян баща да дава на неправосппособния си 15 годишен син автомобила си да го "вози", отколкото него да го хванат да кара пил!
    Абе такива като теб и "родители", като тези не сте ли чували за "дринк енд драйв"!?

    08:59 16.06.2026

  • 12 Те много важни тези

    2 0 Отговор
    “родители”, бе бате.
    Другият път като кара чавето им докато са пияни полицията да ги пита искат ли сладолед в тази жега…
    Боже, какви времена доживях!

    09:07 16.06.2026

  • 13 Хубаво лекуваше милицията

    0 0 Отговор
    едно време…
    Аааааах, ах, демокрация ли…
    Само кесме за такива!

    09:12 16.06.2026

  • 14 Може това

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Без име":

    Да е новата тарифа за глоби след тиражирането на страшните мерки

    09:13 16.06.2026

  • 15 150 кинта глоба

    0 0 Отговор
    за подигравка с полицията и закона са само поощрение за още такива изпълнения.
    Какви са тези да ми обясняват закона?

    09:15 16.06.2026

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