Мартин Димитров: Криза с бюджета имаше 1997 г., сега няма такава и ситуацията е напълно решима

Истинска криза с бюджета на страната е имало 1997 година, докато сега ситуацията е напълно решима, като приказките за лошото състояние на публичните финанси се използват, за да се взимат големи дългове без никаква обосновка. Това коментира Мартин Димитров от „Демократична България“, който говори в кулоарите на парламента, след като Комисията по бюджет и финанси одобри на второ четене вдигането на тавана на дълга с до 3,8 млрд. евро до приемането на редовен бюджет за тази година.
Хазната не е празна и това са приказки без всякакви доказателства, които се използват за вземане на огромни заеми. 3,8 млрд. евро дълг без никаква обосновка“, каза Димитров.
По думите му, това е много опасен път и правителството трябва да се забърза с представянето на мерки за оптимизиране на разходите, вместо да тегли нови дългове. Той изчисли, че от началото на тази година с вече поетия дълг в размер на 1,4 млрд. евро таванът на дълга преди приемането на редовен бюджет реално се вдига до 5,2 млрд. евро.
Според Димитров криза с бюджета няма, а ситуацията е напълно решима.
„Но колкото повече се натрупват панически действия, бавене от страна на правителството, толкова проблемите се задълбочават“, каза той, давайки пример с Румъния, която си е докарала криза в резултат на забавени бюджетни мерки.
По думите му това, че от „Прогресивна България“ се бавят с редовния бюджет за тази година, разширява мащаба на кризата, която иначе е напълно решима.
„Сами създават допълнителни проблеми с приказки за 7,4 процента дефицит, които са абсолютно необосновани и с вземането на огромни дългове“, каза Димитров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Всичко е решимо когато вие сте
Коментиран от #7
16:18 16.06.2026
2 Анонимен
16:18 16.06.2026
3 Сталин
16:19 16.06.2026
4 честен ционист
Коментиран от #12
16:20 16.06.2026
5 Малтин Димитлов
16:20 16.06.2026
6 ЕКСПЕЛТА МАЛТИНЧО
16:20 16.06.2026
7 Данъкоплатец
До коментар #1 от "Всичко е решимо когато вие сте":Предизборната димка на Радев беше,
че ще пребори корупцията.
Запитаха ли се гласувалите за него,
защо не се бори с корупцията, докато беше Президент?
Защо не заведе нито едно дело срещу нито един корумпиран,
след като ДАНС му предоставяха списъци,
начело с най-видните корупционери???
като Гешев, Борисов, Пеевски, Владимир Горанов, Васил Божков, Цветан Василев, Сарафов...
16:21 16.06.2026
8 един никога не работил аутист
16:21 16.06.2026
9 Ако Ти експропреират Ваданлъка !
16:22 16.06.2026
10 ПРЕЖИВЯЛ ПРЕХОДА
16:22 16.06.2026
11 ДрайвингПлежър
16:28 16.06.2026
12 Всъщност 97 г. имаше хипер дефлация
До коментар #4 от "честен ционист":- всичко струваше по няколко цента .Но погрешно се наложи в историята като "хипер инфлация" благодарение на неграмотни мисирки и подобни "експерти".
Коментиран от #14
16:29 16.06.2026
13 Скрий се
16:31 16.06.2026
14 честен ционист
До коментар #12 от "Всъщност 97 г. имаше хипер дефлация":През март 1997г левът се обезцени с 2000% спрямо USD като България беше световен първенец по инфлация за месеца, после пак отстъпи мястото на Зимбабве.
Коментиран от #18
16:32 16.06.2026
15 Факти
Коментиран от #21
16:32 16.06.2026
16 Мурка
16:32 16.06.2026
17 Миме
16:33 16.06.2026
18 Именно , затова
До коментар #14 от "честен ционист":сметката ти за ток стана 15 цента понеже си беше в левове. За другите стоки - същото. Сега стопли ли или още ще се чешеш?
16:39 16.06.2026
19 Моряка
16:39 16.06.2026
20 Николаос 66
16:40 16.06.2026
21 Да, но
До коментар #15 от "Факти":това не прави от бавняра ви Малтично нещо повече от малоумен кърлеж.
16:41 16.06.2026
22 Хаха
Целта е да се мачка и гърчи безгранично търпящият ненамачкания за 37 години "преход" народ!
Нека някоя говоряща глава като този от телевизора да даде смислено обяснение как аджеба при непрекъснатите повишавания на цени на всичко - горива, храни, дрехи, стоки от бита, услуги и т.н., респективно при ненамаляващо потребление, къде отива повишеното ДДС, акцизи, мита и други данъци и такси!? Защо въобще се налага и на кой е нужен този безсмислен нов заем и кой измисля и отчита тези "дефицити" при повишение на ддс и другите данъци, следствие на поскъпването на стоки и услуги!?
Това не пълни ли бюджета повече за разлика от преди повишението на цените или отиват някъде другаде тези приходи, не се събират умишлено или какво се случва!?
Инфлацията я предизвикват точно олигарсите, които изнасят и тъпчат неприлично високи доходи от легални и нелегални бизнеси по офшорки и чекмеджета! Когато парите не са в оборот, а по сметки, чекмеджета и буркани, тогава има инфлация и недостиг!
Хората, които харчат всичко изкарано в рамките на месеца и изплащат кредити стимулират растежа на икономиката, а не инфлацията!
16:45 16.06.2026