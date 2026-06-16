Мартин Димитров: Криза с бюджета имаше 1997 г., сега няма такава и ситуацията е напълно решима

Истинска криза с бюджета на страната е имало 1997 година, докато сега ситуацията е напълно решима, като приказките за лошото състояние на публичните финанси се използват, за да се взимат големи дългове без никаква обосновка. Това коментира Мартин Димитров от „Демократична България“, който говори в кулоарите на парламента, след като Комисията по бюджет и финанси одобри на второ четене вдигането на тавана на дълга с до 3,8 млрд. евро до приемането на редовен бюджет за тази година.

Хазната не е празна и това са приказки без всякакви доказателства, които се използват за вземане на огромни заеми. 3,8 млрд. евро дълг без никаква обосновка“, каза Димитров.

По думите му, това е много опасен път и правителството трябва да се забърза с представянето на мерки за оптимизиране на разходите, вместо да тегли нови дългове. Той изчисли, че от началото на тази година с вече поетия дълг в размер на 1,4 млрд. евро таванът на дълга преди приемането на редовен бюджет реално се вдига до 5,2 млрд. евро.

Според Димитров криза с бюджета няма, а ситуацията е напълно решима.

„Но колкото повече се натрупват панически действия, бавене от страна на правителството, толкова проблемите се задълбочават“, каза той, давайки пример с Румъния, която си е докарала криза в резултат на забавени бюджетни мерки.

По думите му това, че от „Прогресивна България“ се бавят с редовния бюджет за тази година, разширява мащаба на кризата, която иначе е напълно решима.

„Сами създават допълнителни проблеми с приказки за 7,4 процента дефицит, които са абсолютно необосновани и с вземането на огромни дългове“, каза Димитров.