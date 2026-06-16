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Мартин Димитров: Криза с бюджета имаше 1997 г., сега няма такава и ситуацията е напълно решима

Мартин Димитров: Криза с бюджета имаше 1997 г., сега няма такава и ситуацията е напълно решима

16 Юни, 2026 16:16 491 22

  • мартин димитров-
  • криза-
  • бюджет-
  • дълг

Хазната не е празна и това са приказки без всякакви доказателства, които се използват за вземане на огромни заеми. 3,8 млрд. евро дълг без никаква обосновка

Мартин Димитров: Криза с бюджета имаше 1997 г., сега няма такава и ситуацията е напълно решима - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Истинска криза с бюджета на страната е имало 1997 година, докато сега ситуацията е напълно решима, като приказките за лошото състояние на публичните финанси се използват, за да се взимат големи дългове без никаква обосновка. Това коментира Мартин Димитров от „Демократична България“, който говори в кулоарите на парламента, след като Комисията по бюджет и финанси одобри на второ четене вдигането на тавана на дълга с до 3,8 млрд. евро до приемането на редовен бюджет за тази година.

Хазната не е празна и това са приказки без всякакви доказателства, които се използват за вземане на огромни заеми. 3,8 млрд. евро дълг без никаква обосновка“, каза Димитров.

По думите му, това е много опасен път и правителството трябва да се забърза с представянето на мерки за оптимизиране на разходите, вместо да тегли нови дългове. Той изчисли, че от началото на тази година с вече поетия дълг в размер на 1,4 млрд. евро таванът на дълга преди приемането на редовен бюджет реално се вдига до 5,2 млрд. евро.

Според Димитров криза с бюджета няма, а ситуацията е напълно решима.

„Но колкото повече се натрупват панически действия, бавене от страна на правителството, толкова проблемите се задълбочават“, каза той, давайки пример с Румъния, която си е докарала криза в резултат на забавени бюджетни мерки.

По думите му това, че от „Прогресивна България“ се бавят с редовния бюджет за тази година, разширява мащаба на кризата, която иначе е напълно решима.

„Сами създават допълнителни проблеми с приказки за 7,4 процента дефицит, които са абсолютно необосновани и с вземането на огромни дългове“, каза Димитров.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всичко е решимо когато вие сте

    17 6 Отговор
    Далеч от власта

    Коментиран от #7

    16:18 16.06.2026

  • 2 Анонимен

    15 6 Отговор
    Досега точно вие теглехте далеч по-големи дългове, никой не разбра за какво или къде отидоха.

    16:18 16.06.2026

  • 3 Сталин

    13 6 Отговор
    Марш бе негодник ,кога България е взимала всеки месец заеми да плаща заплати и пенсии,представете си какво става ако банките на Ротшилд не пуснат заем този месец, България е фалирала държава

    16:19 16.06.2026

  • 4 честен ционист

    7 7 Отговор
    1997г имаше хиперинфлация по независещи от страната причини, днес също може да има хиперинфлация пак по независещи от страната обстоятелства. Обаче и тогава и сега някой си с фамилията Гечев мъти водата.

    Коментиран от #12

    16:20 16.06.2026

  • 5 Малтин Димитлов

    13 5 Отговор
    е тъп пeдeлаcт!

    16:20 16.06.2026

  • 6 ЕКСПЕЛТА МАЛТИНЧО

    10 5 Отговор
    И през 1997 и сега няма и един работен ден.

    16:20 16.06.2026

  • 7 Данъкоплатец

    7 8 Отговор

    До коментар #1 от "Всичко е решимо когато вие сте":

    Предизборната димка на Радев беше,
    че ще пребори корупцията.
    Запитаха ли се гласувалите за него,
    защо не се бори с корупцията, докато беше Президент?
    Защо не заведе нито едно дело срещу нито един корумпиран,
    след като ДАНС му предоставяха списъци,
    начело с най-видните корупционери???
    като Гешев, Борисов, Пеевски, Владимир Горанов, Васил Божков, Цветан Василев, Сарафов...

    16:21 16.06.2026

  • 8 един никога не работил аутист

    9 2 Отговор
    всеки ден дава съвети...

    16:21 16.06.2026

  • 9 Ако Ти експропреират Ваданлъка !

    4 2 Отговор
    Сигурно Няма Да Има !

    16:22 16.06.2026

  • 10 ПРЕЖИВЯЛ ПРЕХОДА

    9 2 Отговор
    Ситуацията е подобна - и тогава и сега народа беше обран до голо с изкуствена огромна инфлация.

    16:22 16.06.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    8 2 Отговор
    Представяте ли си - този отпадъчен материал вече 30 години търка столове в НС и ви "оправя" живота!!! Безумна наглост!!!

    16:28 16.06.2026

  • 12 Всъщност 97 г. имаше хипер дефлация

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    - всичко струваше по няколко цента .Но погрешно се наложи в историята като "хипер инфлация" благодарение на неграмотни мисирки и подобни "експерти".

    Коментиран от #14

    16:29 16.06.2026

  • 13 Скрий се

    7 2 Отговор
    Скрий се , платен демократ малоумен

    16:31 16.06.2026

  • 14 честен ционист

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Всъщност 97 г. имаше хипер дефлация":

    През март 1997г левът се обезцени с 2000% спрямо USD като България беше световен първенец по инфлация за месеца, после пак отстъпи мястото на Зимбабве.

    Коментиран от #18

    16:32 16.06.2026

  • 15 Факти

    4 2 Отговор
    Крадев лъже. Трябва да открадне едни милиарди за да се разплати със спонсорите си.

    Коментиран от #21

    16:32 16.06.2026

  • 16 Мурка

    3 1 Отговор
    ох БАНЯ ох КЕФ СЕЛСКАТА БАНЯ- ГОЛЯМ КЕФ------БОЛНИЦИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВАИ СЪДЪТ ТРЯБВА ДА Е ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО И МВР И ПРОКУРАТУРАТА

    16:32 16.06.2026

  • 17 Миме

    4 0 Отговор
    педуханеца мартинчо откачат от яд, че не е в сглобка с боко и шиши и затова неможе да краде така яко кат преди

    16:33 16.06.2026

  • 18 Именно , затова

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "честен ционист":

    сметката ти за ток стана 15 цента понеже си беше в левове. За другите стоки - същото. Сега стопли ли или още ще се чешеш?

    16:39 16.06.2026

  • 19 Моряка

    4 0 Отговор
    Тоа пъ, дебело......ъзец,дето не е работил един ден през живота си нещо продуктивно.Само една плюеща уста и периодична смяна на поредната безполезна партия.Даже не го е срам да си получава огромната заплата.

    16:39 16.06.2026

  • 20 Николаос 66

    3 0 Отговор
    Мартинчо къде се извъди такъв популистки финансист.Защо като беше в сглобката не даваше акъли а сега

    16:40 16.06.2026

  • 21 Да, но

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Факти":

    това не прави от бавняра ви Малтично нещо повече от малоумен кърлеж.

    16:41 16.06.2026

  • 22 Хаха

    0 0 Отговор
    Криза с бюджета НЯМА и няма как да има! "Кризата" я измислят политиците от телевизора, заедно с подопечните им олигарси и журналисти!
    Целта е да се мачка и гърчи безгранично търпящият ненамачкания за 37 години "преход" народ!
    Нека някоя говоряща глава като този от телевизора да даде смислено обяснение как аджеба при непрекъснатите повишавания на цени на всичко - горива, храни, дрехи, стоки от бита, услуги и т.н., респективно при ненамаляващо потребление, къде отива повишеното ДДС, акцизи, мита и други данъци и такси!? Защо въобще се налага и на кой е нужен този безсмислен нов заем и кой измисля и отчита тези "дефицити" при повишение на ддс и другите данъци, следствие на поскъпването на стоки и услуги!?
    Това не пълни ли бюджета повече за разлика от преди повишението на цените или отиват някъде другаде тези приходи, не се събират умишлено или какво се случва!?
    Инфлацията я предизвикват точно олигарсите, които изнасят и тъпчат неприлично високи доходи от легални и нелегални бизнеси по офшорки и чекмеджета! Когато парите не са в оборот, а по сметки, чекмеджета и буркани, тогава има инфлация и недостиг!
    Хората, които харчат всичко изкарано в рамките на месеца и изплащат кредити стимулират растежа на икономиката, а не инфлацията!

    16:45 16.06.2026

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