Експерти сканираха с дрон незаконния град до Варна

Експерти от Националния център за геопространствени изследвания и технологии към Софийския университет направиха пълно лазерно сканиране с дрон на незаконния град в местността „Баба Алино“ край Варна. Данните ще покажат параметрите на застрояването и как е променена територията там. Районът беше заснет в 3D модел с точност до 2–3 сантиметра. Изследването обхваща площ от около 500 декара, съобщава БНТ.
То е по инициатива на Камарата на архитектите във Варна, които ще анализират данните и след месец ще съобщят кои обекти са незаконно изградени. Резултатите ще се предоставят и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Проф. Стелиян Димитров, директор на Националния център за геопространствени изследвания и технологии към Софийския университет: „Ние ще имаме пълен дигитален модел на цялата територия. Ще можем дигитално да отстраним растителността и да видим абсолютно всички обекти, които са изградени от човек в рамките на тази територия.“
Арх. Марин Велчев, Регионална колегия във Варна на Камарата на архитектите в България:
„Освен че ще се заснеме сградният фонд, ще се заснемат и пътищата, инфраструктурата, всичко по терена, което е изградено. И така ще сравним кое е съществувало и кое е новоизграденото."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
16:27 16.06.2026
2 Незаконен
Коментиран от #13
16:27 16.06.2026
3 Красимир Петров
Коментиран от #5
16:27 16.06.2026
4 ЧОЧП
16:29 16.06.2026
5 честен ционист
До коментар #3 от "Красимир Петров":Може и да го сринат по документи само като съборят 1-2 барбекюта като при Росенец.
16:29 16.06.2026
6 Коя
16:30 16.06.2026
7 Пич
16:30 16.06.2026
8 БАНДЕРСКИТЕ БАНДИ
16:32 16.06.2026
9 Варненец
16:33 16.06.2026
10 Сталин
16:33 16.06.2026
11 иван костов
16:34 16.06.2026
12 Ура,,Ура
16:35 16.06.2026
13 Зависи
До коментар #2 от "Незаконен":Партиди може да има и върху парцел.
Коментиран от #19
16:37 16.06.2026
14 Баба ви Алина
НАЙ-НАКРАЯ СИ ОТВОРИХТЕ ШИРОКО ЗАТВОРЕНИТЕ ОЧИ.
ЧУДЯ СЕ,АКО НЕ БЕШЕ ИЗБУХНАЛ ТОЗИ СКАНДАЛ,КОЛКО ОЩЕ ЩЯХА ДА ЗАСТРОЯТ!?
16:38 16.06.2026
15 Оооо
16:40 16.06.2026
16 Арх
Коментиран от #20
16:41 16.06.2026
17 Мимч
16:42 16.06.2026
18 Преди беше само гора
16:42 16.06.2026
19 Има ни пак
До коментар #13 от "Зависи":Да ама партидите не са за всеки отделен собственик, а са на корпорацията КУБ. И това е незаконно. Това си е чиста проба държава в държавата.
16:44 16.06.2026
20 Мимчят
До коментар #16 от "Арх":То може да следва,а и да следват много работи,но важното е,че нищо няма да направят и всичко ще си остане...
16:44 16.06.2026