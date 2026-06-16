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Експерти сканираха с дрон незаконния град до Варна

Експерти сканираха с дрон незаконния град до Варна

16 Юни, 2026 16:20 670 20

  • варна-
  • незаконен град-
  • баба алино

То е по инициатива на Камарата на архитектите във Варна

Експерти сканираха с дрон незаконния град до Варна - 1
Снимка: БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Експерти от Националния център за геопространствени изследвания и технологии към Софийския университет направиха пълно лазерно сканиране с дрон на незаконния град в местността „Баба Алино“ край Варна. Данните ще покажат параметрите на застрояването и как е променена територията там. Районът беше заснет в 3D модел с точност до 2–3 сантиметра. Изследването обхваща площ от около 500 декара, съобщава БНТ.

То е по инициатива на Камарата на архитектите във Варна, които ще анализират данните и след месец ще съобщят кои обекти са незаконно изградени. Резултатите ще се предоставят и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Проф. Стелиян Димитров, директор на Националния център за геопространствени изследвания и технологии към Софийския университет: „Ние ще имаме пълен дигитален модел на цялата територия. Ще можем дигитално да отстраним растителността и да видим абсолютно всички обекти, които са изградени от човек в рамките на тази територия.“

Арх. Марин Велчев, Регионална колегия във Варна на Камарата на архитектите в България:
„Освен че ще се заснеме сградният фонд, ще се заснемат и пътищата, инфраструктурата, всичко по терена, което е изградено. И така ще сравним кое е съществувало и кое е новоизграденото."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    9 1 Отговор
    По-скоро ще правят рекламна брошура за новия собственик.

    16:27 16.06.2026

  • 2 Незаконен

    18 2 Отговор
    град с нотариални актове , партиди за вода и тоци ?

    Коментиран от #13

    16:27 16.06.2026

  • 3 Красимир Петров

    12 0 Отговор
    Обзалагам се,че няма да го сринат

    Коментиран от #5

    16:27 16.06.2026

  • 4 ЧОЧП

    12 0 Отговор
    И какво като го снимате! Къде бяхте докато го строят!

    16:29 16.06.2026

  • 5 честен ционист

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "Красимир Петров":

    Може и да го сринат по документи само като съборят 1-2 барбекюта като при Росенец.

    16:29 16.06.2026

  • 6 Коя

    7 2 Отговор
    институция е оторизирала въпросните експерти да сканират ?

    16:30 16.06.2026

  • 7 Пич

    11 1 Отговор
    Брях, Маа У !!! Демек - голяма работа са свършили?! Не могли да го обиколят пеша по нормалния начин?! А вече трябваше да са започнали да бутат, и - Благо в затвора! Да пише, кои са другите!

    16:30 16.06.2026

  • 8 БАНДЕРСКИТЕ БАНДИ

    8 1 Отговор
    Са сканирали тази местност още преди шест годни. Бандерите са по-големи "експерти"

    16:32 16.06.2026

  • 9 Варненец

    8 3 Отговор
    Ппдб-лите с поредното национално предателство! И то в интерес на някаква долна укра!

    16:33 16.06.2026

  • 10 Сталин

    7 2 Отговор
    Руските медии пишат за скандала във Варна,- Одеската мафия строят таен град за главатарите на Азов в България

    16:33 16.06.2026

  • 11 иван костов

    6 2 Отговор
    След беззаконията в Петроханският балкан, ппдб/ЛГБТ са построили незаконен град! Колят и бесят навсякъде, за тях няма прокуратура, съдии и закони!

    16:34 16.06.2026

  • 12 Ура,,Ура

    6 0 Отговор
    За всичките безобразия там не знам, но е достатъчно само да не е спазено отстоянието между сградите и те да бъдат съборени. А че не са строени по БДС е ясно и в определен момент те могат да бъдат опасни за живеене.

    16:35 16.06.2026

  • 13 Зависи

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Незаконен":

    Партиди може да има и върху парцел.

    Коментиран от #19

    16:37 16.06.2026

  • 14 Баба ви Алина

    3 0 Отговор
    БРАВО БЕ.
    НАЙ-НАКРАЯ СИ ОТВОРИХТЕ ШИРОКО ЗАТВОРЕНИТЕ ОЧИ.
    ЧУДЯ СЕ,АКО НЕ БЕШЕ ИЗБУХНАЛ ТОЗИ СКАНДАЛ,КОЛКО ОЩЕ ЩЯХА ДА ЗАСТРОЯТ!?

    16:38 16.06.2026

  • 15 Оооо

    5 0 Отговор
    Абе какво толкова се ровите? Законът е ясен: незаконно строителство се събаря. Точка.

    16:40 16.06.2026

  • 16 Арх

    2 0 Отговор
    Проектите не са одобрени, от смяната на предназначение, през застроителния план, та до проектите на самите сгради. Украинските проектанти не са получили правомощия да проектират у нас. Самите сгради, вижда се от снимката, са наблъскани на недопустимо разстояние една от друга. Е, какво следва? Празни приказки или съд за всички, от кмета до чиновниците в София. И събаряне.

    Коментиран от #20

    16:41 16.06.2026

  • 17 Мимч

    3 0 Отговор
    Щом започнаха уж това да искат онова,ясно е,че нищо няма да направят и построеното ще го узаконят.Ще има само мижаво уж събаряне на пет шест барки,като за парлама.

    16:42 16.06.2026

  • 18 Преди беше само гора

    3 0 Отговор
    Всичко е незаконно! Построено е с помощта, съдействието и прикритието от всички държавни органи : От районното кметство и всички от веригата по вертикала... до няколко правителства и парламент!

    16:42 16.06.2026

  • 19 Има ни пак

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Зависи":

    Да ама партидите не са за всеки отделен собственик, а са на корпорацията КУБ. И това е незаконно. Това си е чиста проба държава в държавата.

    16:44 16.06.2026

  • 20 Мимчят

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Арх":

    То може да следва,а и да следват много работи,но важното е,че нищо няма да направят и всичко ще си остане...

    16:44 16.06.2026

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