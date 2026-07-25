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Министър Абровски: Бракониерски лодки с над половин тон черна мида са заловили служители на ИАРА край Варна

Министър Абровски: Бракониерски лодки с над половин тон черна мида са заловили служители на ИАРА край Варна

25 Юли, 2026 15:45 487 4

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  • варна

Проверката е в района на Варненския залив и в акваторията около града, посочи министър Абровски. По думите му черната мида в двете бракониерски лодки е извадена от територията на двата канала в района, в които уловът на двучерупчестото морско мекотело е абсолютно забранен поради хигиенни изисквания.

Министър Абровски: Бракониерски лодки с над половин тон черна мида са заловили служители на ИАРА край Варна - 1
Снимка: МЗХ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) са заловили рано тази сутрин две бракониерски лодки с над 500 килограма черна мида в района на Варна. Това съобщи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, който днес посети крайморския град, предават от БТА. Заедно с него бяха областният управител на Варна Марио Смърков, директорът на ИАРА Христо Панайотов, д-р Николай Георгиев, началник на сектор „Рибарство и контрол“ – Варна.

Проверката е в района на Варненския залив и в акваторията около града, посочи министър Абровски. По думите му черната мида в двете бракониерски лодки е извадена от територията на двата канала в района, в които уловът на двучерупчестото морско мекотело е абсолютно забранен поради хигиенни изисквания.

Служителите на ИАРА провеждат регулярно такива акции, защото туристите по нашето Черноморие трябва да се чувстват добре и да ядат качествена и безопасна българска черна мида, изтъкна Абровски. Той припомни, че до магазините трябва да стигат единствено мекотели от вътрешността на морето, където водата е чиста.

Министърът допълни, че в рамките на днешната акция инспекторите са намерили и няколко драгиращи съоръжения, които също са забранени.

Санкциите за такива нарушения са прекалено малки, посочи Абровски. По думите му в момента глобата е от 250 лева (около 125 евро) до 2000 евро. Министърът допълни, че вече се работи по промяна в законодателството, която да доведе до повишаване на санкциите, за да имат те и превантивна функция. Другата цел е да бъдат определени зони в акваторията, за да се гарантира, че аквакултурата, която се вади, е с най-високо качество.

За резултатите от жътвената кампания земеделският министър коментира, че реколтата е много добра. Заради конфликта в Украйна и последните бомбардировки цената на зърното се вдига, което е много добре за нашите производители, посочи Абровски.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спецназ

    6 0 Отговор
    Досега колко тона л.няна мида от канала са изядени или

    това разследващите не ги интересува- 125 евро глоба и утре ПАК!

    15:59 25.07.2026

  • 2 Коста

    5 0 Отговор
    Тези всички миди отиват в заведенията на Варна. Бон Апети!

    16:03 25.07.2026

  • 3 Гларус

    3 0 Отговор
    В Бургас и региона се вадят с тонове
    Мият ги с барабани по пристанищата и лодкостоянки

    16:07 25.07.2026

  • 4 Павел Пенев

    2 1 Отговор
    На кого ги продават тези миди. Те филтрират вода която е фекална,радиационна и пълна с мазут. Това е чиста отрова а не морски дарове. Трябва пълна забрана за улов на миди в Черно море по здравословни причини.

    16:11 25.07.2026

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