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Здравната вноска за самоосигуряващите се става 24,81 евро от 1 август

Здравната вноска за самоосигуряващите се става 24,81 евро от 1 август

28 Юли, 2026 17:21 957 23

  • здравна вноска-
  • нзок-
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Проверка може да бъде направена и на телефон 0700 18 700

Здравната вноска за самоосигуряващите се става 24,81 евро от 1 август - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Хората, които сами внасят задължителните си здравноосигурителни вноски – например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата – ще плащат по 24,81 евро месечно от 1 август 2026 г.

Причината е увеличението на минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 550,66 евро на 620,20 евро. По закон хората, които не са осигурени на друго основание, внасят здравни осигуровки върху доход, не по-нисък от половината от минималния месечен доход за самоосигуряващите се. Така вноската се изчислява като 8% върху минимум 310,10 евро.

От 1 август се променя и максималният месечен осигурителен доход, който става 2300 евро.

От НАП напомнят, че здравноосигурителните вноски се внасят до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Така вноската за август трябва да бъде платена най-късно до 25 септември 2026 г.

Всички, за които възниква задължение сами да внасят здравните си осигуровки, трябва да подадат в НАП декларация Образец №7. Тя може да бъде подадена електронно с ПИК на НАП или КЕП чрез Портала за електронни услуги, както и в офис на приходната агенция. Срокът е до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението.

Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус и да проверят периодите, за които липсват данни за здравно осигуряване, чрез електронната услуга със свободен достъп в Портала на НАП.

Проверка може да бъде направена и на телефон 0700 18 700, като разговорът се таксува според тарифата на съответния оператор. Услугата е автоматична и изисква единствено въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Системата показва и месеците и годините, за които не са внесени задължителните здравноосигурителни вноски. Телефонната справка е достъпна денонощно, седем дни в седмицата.

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ. Прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите се възстановяват при условие, че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца. Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за този период.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 а що само в бг в цяло ес

    20 1 Отговор
    например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата

    докато другаде получават обезщетение за безработица
    тиквите не го направиха и ек не ги пита

    Коментиран от #7

    17:25 28.07.2026

  • 3 Супер, много съм доволен

    18 0 Отговор
    от Клуба на Богатите и Райската градина на Борел, новите такси и цените на винетките и замразените заплати.

    Коментиран от #9

    17:25 28.07.2026

  • 4 Искаме унифицирано ЕС законодателство

    25 3 Отговор
    Мунчовите бандити щавят безработните,които няма как да плащат здравни осигуровки. Антибългарската територия "bg" е единствената в ЕС, в която безработните се щавят за здравни осигуровки!

    17:25 28.07.2026

  • 5 демек нова тесла от 5е докато те свържат

    20 0 Отговор
    Проверка може да бъде направена и на телефон 0700 18 700, като разговорът се таксува според тарифата на съответния оператор

    17:27 28.07.2026

  • 6 А бе

    8 2 Отговор
    Да плащат прибиращите в пликове парите и не се осигуряват но плащат за телк-ове

    17:37 28.07.2026

  • 7 Европеец

    16 0 Отговор

    До коментар #2 от "а що само в бг в цяло ес":

    Пак да кажа, как трайно безработните, които не получават обезщетение за безработица могат да си плащат здравните осигуровки, като нямат доходи.... Емигрантите и украинските "гости", по-добре звучи от навлеци получават и ползват здравни услуги без да се плащат здравни осигуровки,,, А българските граждани, които са безработни трябва да плащат, А как заплащат като нямат доходи..... Не съм се интересувал Как е В другите държави, но това в бг територията е някакъв парадокс, както е и парадокс , че имаме компетентни управляващи.... Не знам дали все още в конституцията е записано, че здравеопазването е безплатно.... Въобще сбъркана държава, Не че е има де....

    17:46 28.07.2026

  • 8 безработен

    7 5 Отговор
    Щом са трайно безработни, от къде имат пари за здравни осигуровки.
    Щом имат пари да плащат осигуровки , значи работят на черно т.е. сива икономика.

    Коментиран от #22

    17:47 28.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 оставете

    6 3 Отговор
    Стига с тия украинци. Ставате досадни. Украинците скоро ще си идат. Ние какво правим. Преди да дойдат украинците беше същата смрад. Глад мизерия студ недоимък.

    17:50 28.07.2026

  • 11 ураааа

    8 3 Отговор
    Мисля, че на безработните и без борса трябва да им се увеличи вноската за здравеопазване, трябва да е поне 50% от дохода, така е правилно, всеки трябва да може да се лекува, това е основно човешко право, даже комунизма не достигна такива нива на мерзост като демократите, ако една държава не може да лекува собственото си население за какво ти е тая държава, хората които не желаят да се лекуват други хора които нямат пари за лечение може би не са достигнали нормалното си човешко и морално развитие

    Коментиран от #17

    17:50 28.07.2026

  • 12 Сатана Z

    4 6 Отговор
    Стига сте ревали. 24,81 евро на месец са нищо и никакви пари за здравно осигуряване.Навсякъде в ЕС е 8% ,в УК също ако изкарваш над 1040£ и 4000£ месечно.Ако си под чертата - не плащаш вноски здравно осигуряване.
    Самонаетите лица плащат £3.65 седмично и то с уговорки.

    17:51 28.07.2026

  • 13 Не ви ли е срам, бе прогресивните

    12 1 Отговор
    Вместо да я намалявате, вие я увеличавате, а здравните услуги под нулата!
    Не стига, че си плащаме лечението, не стига че даваме грешни пари за потребителска такса при личните, не стига че лекарствата са безбожно скъпи, не стигат бомбастичните заплати на некадърните доктори, не стига че лекуваме безплатно украинската гмеж, а сега и това!
    И Радев мисли, че ще подкрепим гривестата четиринога!

    17:54 28.07.2026

  • 14 хахахахаха

    6 0 Отговор
    Стара евраска ценност, скуби бедния до последно, той най малко може да рита, така е в цял ЕС, но вече като при нас и при тях парите почват да намаляват и няма вече кво да се стриже, та ще е до кокал, алчните еврасти не прощават на никого, подгответе се, най добре с оръжие, че не се знае дали и милиционерите няма да ви подкарат.

    17:56 28.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Браво

    7 1 Отговор
    На Другаря Радев. Само така! Увеличение на всичко и замразяване на заплатите.

    18:04 28.07.2026

  • 17 до11

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "ураааа":

    Да точно така, трябва да е процент от дохода им както на работещите, да им вземат 50% от 0 доход хахахахаха, така си е правилно.

    18:07 28.07.2026

  • 18 дядо дръмпир обича точноста-браво!

    3 0 Отговор
    Прекалено много-умувате ,как и защо ,а простичката истина е ,че в бг се говори за социална държава ,но такава няма!В една социална държава германия ,ако сте "РОБИ" и сте БЕзработни роби...Получавате пари за БЕЗРАБОТНИ от тяхното НОИ !Ако парите са недостатъчни до минимума социален ви се дават пари от Социалното министерство.като ви се плаща и наема на жилището както и здравния статус.Затова много хора искат да не работят в Германия.тук мога да ви кажа как е,защото до много скоро плащах ежемесечно на ...бюрократи бг като ЕТ и на всичко отгоре попълвахме куп декларации от 1 и 6 до декларация по член 55.не е необходимо да ви занимавам ,защото няма добро направено ,което да не е донесло зло на направилият Доброто!ПС.Социална няма ,но има много ,които се хранят от това да работят в социални институции.До голяма степен е виновна масква за това ,което сте и в ,което са ви превърнали!

    18:09 28.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Голем

    2 0 Отговор
    прогрес....

    18:15 28.07.2026

  • 21 знаем, можем, ще успеем

    2 0 Отговор
    Само така,
    Д,ранье му е мак,ята.

    И пак гласувайте за ......

    18:18 28.07.2026

  • 22 нои

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "безработен":

    Не бе умник, просто не ги плащат, щото са безработни. И затова са здравно неусигурени. Здравно неусигурените гонят 600-700 хил. По конституция данъци се дължат само върху доход. А такъв няма -зеро. Ама какво значи тука някаква си Коституция. Хеле пък не знам омбудсмана къде спи.

    18:21 28.07.2026

  • 23 От 1991-година

    0 0 Отговор
    Световен путинизъм.

    18:27 28.07.2026

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