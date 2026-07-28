Здравната вноска за самоосигуряващите се става 24,81 евро от 1 август

Хората, които сами внасят задължителните си здравноосигурителни вноски – например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата – ще плащат по 24,81 евро месечно от 1 август 2026 г.

Причината е увеличението на минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 550,66 евро на 620,20 евро. По закон хората, които не са осигурени на друго основание, внасят здравни осигуровки върху доход, не по-нисък от половината от минималния месечен доход за самоосигуряващите се. Така вноската се изчислява като 8% върху минимум 310,10 евро.

От 1 август се променя и максималният месечен осигурителен доход, който става 2300 евро.

От НАП напомнят, че здравноосигурителните вноски се внасят до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Така вноската за август трябва да бъде платена най-късно до 25 септември 2026 г.

Всички, за които възниква задължение сами да внасят здравните си осигуровки, трябва да подадат в НАП декларация Образец №7. Тя може да бъде подадена електронно с ПИК на НАП или КЕП чрез Портала за електронни услуги, както и в офис на приходната агенция. Срокът е до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението.

Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус и да проверят периодите, за които липсват данни за здравно осигуряване, чрез електронната услуга със свободен достъп в Портала на НАП.

Проверка може да бъде направена и на телефон 0700 18 700, като разговорът се таксува според тарифата на съответния оператор. Услугата е автоматична и изисква единствено въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Системата показва и месеците и годините, за които не са внесени задължителните здравноосигурителни вноски. Телефонната справка е достъпна денонощно, седем дни в седмицата.

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ. Прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите се възстановяват при условие, че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца. Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за този период.