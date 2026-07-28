Здравната вноска за самоосигуряващите се става 24,81 евро от 1 август

Хората, които сами внасят задължителните си здравноосигурителни вноски – например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата – ще плащат по 24,81 евро месечно от 1 август 2026 г.
Причината е увеличението на минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 550,66 евро на 620,20 евро. По закон хората, които не са осигурени на друго основание, внасят здравни осигуровки върху доход, не по-нисък от половината от минималния месечен доход за самоосигуряващите се. Така вноската се изчислява като 8% върху минимум 310,10 евро.
От 1 август се променя и максималният месечен осигурителен доход, който става 2300 евро.
От НАП напомнят, че здравноосигурителните вноски се внасят до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Така вноската за август трябва да бъде платена най-късно до 25 септември 2026 г.
Всички, за които възниква задължение сами да внасят здравните си осигуровки, трябва да подадат в НАП декларация Образец №7. Тя може да бъде подадена електронно с ПИК на НАП или КЕП чрез Портала за електронни услуги, както и в офис на приходната агенция. Срокът е до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението.
Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус и да проверят периодите, за които липсват данни за здравно осигуряване, чрез електронната услуга със свободен достъп в Портала на НАП.
Проверка може да бъде направена и на телефон 0700 18 700, като разговорът се таксува според тарифата на съответния оператор. Услугата е автоматична и изисква единствено въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Системата показва и месеците и годините, за които не са внесени задължителните здравноосигурителни вноски. Телефонната справка е достъпна денонощно, седем дни в седмицата.
Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ. Прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите се възстановяват при условие, че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца. Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за този период.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 а що само в бг в цяло ес
докато другаде получават обезщетение за безработица
тиквите не го направиха и ек не ги пита
Коментиран от #7
17:25 28.07.2026
3 Супер, много съм доволен
Коментиран от #9
17:25 28.07.2026
4 Искаме унифицирано ЕС законодателство
17:25 28.07.2026
5 демек нова тесла от 5е докато те свържат
17:27 28.07.2026
6 А бе
17:37 28.07.2026
7 Европеец
До коментар #2 от "а що само в бг в цяло ес":Пак да кажа, как трайно безработните, които не получават обезщетение за безработица могат да си плащат здравните осигуровки, като нямат доходи.... Емигрантите и украинските "гости", по-добре звучи от навлеци получават и ползват здравни услуги без да се плащат здравни осигуровки,,, А българските граждани, които са безработни трябва да плащат, А как заплащат като нямат доходи..... Не съм се интересувал Как е В другите държави, но това в бг територията е някакъв парадокс, както е и парадокс , че имаме компетентни управляващи.... Не знам дали все още в конституцията е записано, че здравеопазването е безплатно.... Въобще сбъркана държава, Не че е има де....
17:46 28.07.2026
8 безработен
Щом имат пари да плащат осигуровки , значи работят на черно т.е. сива икономика.
Коментиран от #22
17:47 28.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 оставете
17:50 28.07.2026
11 ураааа
Коментиран от #17
17:50 28.07.2026
12 Сатана Z
Самонаетите лица плащат £3.65 седмично и то с уговорки.
17:51 28.07.2026
13 Не ви ли е срам, бе прогресивните
Не стига, че си плащаме лечението, не стига че даваме грешни пари за потребителска такса при личните, не стига че лекарствата са безбожно скъпи, не стигат бомбастичните заплати на некадърните доктори, не стига че лекуваме безплатно украинската гмеж, а сега и това!
И Радев мисли, че ще подкрепим гривестата четиринога!
17:54 28.07.2026
14 хахахахаха
17:56 28.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Браво
18:04 28.07.2026
17 до11
До коментар #11 от "ураааа":Да точно така, трябва да е процент от дохода им както на работещите, да им вземат 50% от 0 доход хахахахаха, така си е правилно.
18:07 28.07.2026
18 дядо дръмпир обича точноста-браво!
18:09 28.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Голем
18:15 28.07.2026
21 знаем, можем, ще успеем
Д,ранье му е мак,ята.
И пак гласувайте за ......
18:18 28.07.2026
22 нои
До коментар #8 от "безработен":Не бе умник, просто не ги плащат, щото са безработни. И затова са здравно неусигурени. Здравно неусигурените гонят 600-700 хил. По конституция данъци се дължат само върху доход. А такъв няма -зеро. Ама какво значи тука някаква си Коституция. Хеле пък не знам омбудсмана къде спи.
18:21 28.07.2026
23 От 1991-година
18:27 28.07.2026