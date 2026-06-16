Приеха на комисия правилата за избор на членове на КПК

Депутатите от Комисията по превенция и противодействие на корупцията приеха процедурните правила за избор на член на Комисията за противодействие на корупцията от парламентарната квота. За разликата от закритата от 51-вото Народно събрание, тя ще е петчленна.

Право да излъчат свои представители имат още президентът, Общите събрания на Върховния касационен и Върховния административен съд и Висшият адвокатски съвет.

Единственият спорен въпрос по време на заседанието на ресорната комисия беше трябва ли в процедурните правила да се запише изрично обсъждане на евентуални негативни становища за номинираните за членове на Антикорупционната комисия.

Предложението беше направено от Димитър Найденов от "Демократична България", но срещу него остро възрази Владимир Николов от "Прогресивна България":

"Не е необходимо да се дискутират тук само отрицателните становища, тъй като ще обсъждаме само един черен пиар".

"Тук не говорим за черен пиар, а точно обратното - ще има възможност да се коментира това отрицателно становище", отговори Найденов.

Дотук - не е една, а две номинации са направили само от Висшия адвокатски съвет. Това са столичните адвокати Милена Калчева и Милен Шопов.