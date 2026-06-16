Приеха на комисия правилата за избор на членове на КПК

Депутатите от Комисията по превенция и противодействие на корупцията приеха процедурните правила за избор на член на Комисията за противодействие на корупцията от парламентарната квота. За разликата от закритата от 51-вото Народно събрание, тя ще е петчленна.
Право да излъчат свои представители имат още президентът, Общите събрания на Върховния касационен и Върховния административен съд и Висшият адвокатски съвет.
Единственият спорен въпрос по време на заседанието на ресорната комисия беше трябва ли в процедурните правила да се запише изрично обсъждане на евентуални негативни становища за номинираните за членове на Антикорупционната комисия.
Предложението беше направено от Димитър Найденов от "Демократична България", но срещу него остро възрази Владимир Николов от "Прогресивна България":
"Не е необходимо да се дискутират тук само отрицателните становища, тъй като ще обсъждаме само един черен пиар".
"Тук не говорим за черен пиар, а точно обратното - ще има възможност да се коментира това отрицателно становище", отговори Найденов.
Дотук - не е една, а две номинации са направили само от Висшия адвокатски съвет. Това са столичните адвокати Милена Калчева и Милен Шопов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цвете
17:56 16.06.2026
2 Владо Интелекта
17:59 16.06.2026
3 Саша Грей
Коментиран от #7
18:06 16.06.2026
4 Корупцията си вилнее
18:10 16.06.2026
5 Б.си бokлyka !
Владо Николов копае в тинята и няма никакъв изглед да достигне дъното.
Освен "икономист" , владко разбирал и от право. Ма то туй момче вундеркин бе.
Тотално разочарование ...
18:16 16.06.2026
6 Даа...
Даже банкята не е намирал такъв тъnaн по кръстовищата. Поне аз не се сещам.
18:20 16.06.2026
7 Защо да ги уважаваш
До коментар #3 от "Саша Грей":Спортист с акъл няма, с образование също, интересуват се само от пари, бързи и лесни
18:20 16.06.2026