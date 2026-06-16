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Приеха на комисия правилата за избор на членове на КПК

Приеха на комисия правилата за избор на членове на КПК

16 Юни, 2026 17:49 470 7

  • комисия-
  • кпк

Тя ще е петчленна

Приеха на комисия правилата за избор на членове на КПК - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Депутатите от Комисията по превенция и противодействие на корупцията приеха процедурните правила за избор на член на Комисията за противодействие на корупцията от парламентарната квота. За разликата от закритата от 51-вото Народно събрание, тя ще е петчленна.

Право да излъчат свои представители имат още президентът, Общите събрания на Върховния касационен и Върховния административен съд и Висшият адвокатски съвет.

Единственият спорен въпрос по време на заседанието на ресорната комисия беше трябва ли в процедурните правила да се запише изрично обсъждане на евентуални негативни становища за номинираните за членове на Антикорупционната комисия.

Предложението беше направено от Димитър Найденов от "Демократична България", но срещу него остро възрази Владимир Николов от "Прогресивна България":

"Не е необходимо да се дискутират тук само отрицателните становища, тъй като ще обсъждаме само един черен пиар".

"Тук не говорим за черен пиар, а точно обратното - ще има възможност да се коментира това отрицателно становище", отговори Найденов.

Дотук - не е една, а две номинации са направили само от Висшия адвокатски съвет. Това са столичните адвокати Милена Калчева и Милен Шопов.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цвете

    5 1 Отговор
    НИКОЛОВ РАЗБРА ЛИ, ЧЕ МЕРКЕЛ ОТДАВНА НЕ Е НА ВЛАСТ? ТРУДНО СЕ РАЗБИРА ВСЯКО НЕГОВО ИЗКАЗВАНЕ.СЪЖАЛЯВАМ .

    17:56 16.06.2026

  • 2 Владо Интелекта

    2 0 Отговор
    Преди години от ГЕРБ имахме Лъчо Мозъка. Този парламент Радев ни даде Владо Интелекта. Няма интервю или цитат изваден от неговите му думи, с които да не се изложи.

    17:59 16.06.2026

  • 3 Саша Грей

    2 2 Отговор
    Толкова много уважавах Владо Николов. Стефка Костадинова също, тъжно.

    Коментиран от #7

    18:06 16.06.2026

  • 4 Корупцията си вилнее

    2 0 Отговор
    От къде изровиха брата на Чарли от Трима мъже и половина, излага се дори повече от него.

    18:10 16.06.2026

  • 5 Б.си бokлyka !

    1 0 Отговор
    За какво ти трябваше бе ....
    Владо Николов копае в тинята и няма никакъв изглед да достигне дъното.
    Освен "икономист" , владко разбирал и от право. Ма то туй момче вундеркин бе.
    Тотално разочарование ...

    18:16 16.06.2026

  • 6 Даа...

    0 0 Отговор
    След още един месец с волейболистчето в Парламента, никой няма да си спомня лафовете на Божинката. Имаме си нова звезда .
    Даже банкята не е намирал такъв тъnaн по кръстовищата. Поне аз не се сещам.

    18:20 16.06.2026

  • 7 Защо да ги уважаваш

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Саша Грей":

    Спортист с акъл няма, с образование също, интересуват се само от пари, бързи и лесни

    18:20 16.06.2026

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