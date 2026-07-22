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Ресорната комисия прие Бюджет 2026 на второ четене

Ресорната комисия прие Бюджет 2026 на второ четене

22 Юли, 2026 04:37, обновена 22 Юли, 2026 06:57 1 206 9

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  • гласуване

Депутатите одобриха финансовата рамка след среднощни дебати и спорове за заплати и проекти

Ресорната комисия прие Бюджет 2026 на второ четене - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

След маратонско извънредно заседание, продължило до късно в малките часове на нощта, Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание прие на второ четене Законопроекта за държавния бюджет за 2026 г.

Управляващото мнозинство запази основните параметри на финансовия план, предложен от кабинета, въпреки десетките искания на опозицията за допълнителни разходи.

Ключови решения и оттеглени текстове

По време на над 9-часовите дискусии в ресорната комисия се стигна до сериозни политически дебати и неочаквани обрати:

  • Отпадане на автоматичната формула: Бюджетната комисия отмени формулата за автоматично увеличение на минималната работна заплата, което предизвика остри критики от страна на опозиционните партии.
  • Таванът на заплатите остава: Управляващите изненадващо оттеглиха първоначалното си предложение за налагане на нов таван на възнагражденията на мениджърите в бордовете на държавните дружества.
  • Новият трудов стаж се отлага: Реформата за почасово изчисляване на трудовия стаж при непълно работно време бе отложена и ще влезе в сила от 1 януари 2027 година, а не от септември, както бе планирано.
  • Финансиране на общински проекти: Проектите на общините вече няма да са в специално приложение към бюджета, а ще преминават за одобрение директно през Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Макрорамка и разходи за Шипка

Проектобюджетът за 2026 г. предвижда заложен дефицит в рамките на 5,7%. Опозицията настояваше за повече средства в социалния сектор, семейното подпомагане и образованието, но управляващата партия „Прогресивна България“ отхвърли повечето от тези искания, обещавайки реформи в Бюджет 2027. Сред малкото приети корекции бе предложението да се отпуснат 2 млн. евро за спешна реставрация и ремонт на Паметника на свободата на връх „Шипка“. Максималният размер на новия държавен дълг за годината е фиксиран на 10,1 млрд. евро.

Очаква се Държавният бюджет за 2026 г. да бъде внесен за окончателно гласуване в пленарна зала в рамките на следващата седмица.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Референдум Дойран

    4 0 Отговор
    за връщане на ВБ и Лъв, резерви в злато. НС преди месец гласува България да даде 15 милиарда лева за ЕСМ, къде са лобистите на ойрото да обясняват как няма да спасяваме държави с огромни дефицити. Цените са скочили от 2020 160%, 60% преди ойрото, и сто след ойрото, цените са по-високи от Монако и Малдивите. Скачат само за една година от август 2025 до 2026 парно 5.5%, топла вода подгряване 5.5%, Сградна 30% - незаконна според ЕС и ВАС формула. Вода 20%. Ток 15% цени. 150% административни такси. Безумна спекула ИМОТИ и такси. Мобилни услуги на втората година ужасяващи цени, а си длъжен да имаш мобилен в цифровият свят. 13 милиарда лева заеми до януари. ПВУ 50% заеми, фактурирани предварително за ВЕИ-та от предишните. Милиарди за превъоръжаване и фондове на ЕС.
    Безумни заплати бюджетници над 40 000 лева. Ужасяващи дефицит, инфлация, ценова нестабилност. Непосилни цени на храни и услуги. Парното освен с 30% СИ, вдигна и с 40% услугите си, при наличие, че си плащаш топломера на всеки 10 г. за една батерия.
    Предстои война, вероятно отново в БИ ще има блокиране на Ормуз, повишаване горива.

    06:15 22.07.2026

  • 4 Давид

    7 0 Отговор
    Няма мантинели , има жертви , няма намалени цени на храни ще има увеличение на ток , няма да има американски самолети , няма да има визи , ще има самолети и няма да има визи ;) да ви е честит Румен Доганов .

    06:17 22.07.2026

  • 5 Бойко Българоубиец

    2 0 Отговор
    Хехе вкарах ви го с 200😏

    07:09 22.07.2026

  • 6 един БЪЛГАРИН

    1 0 Отговор
    🤬🤬 Пеевски е докарал държавата до ръба на фалита и иска да продължава да си харчи мощно: за милиционери; за подслушване /незаконно/ и т.н.; а иначе за майчинство и децата пари НЯМА!

    07:22 22.07.2026

  • 7 Цървул

    1 0 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 6,8 .

    08:04 22.07.2026

  • 8 Замразяват минималната заплата

    1 0 Отговор
    Замразяват минималната заплата за 5 години, в същото време се увеличава неколкократно цената на всичко, явно целта на управляващите е да изгонят хората от България.

    08:48 22.07.2026

  • 9 Пневматично окачване

    0 0 Отговор
    Досега тази "ресорна" комисия си беше пълен въздух.

    09:11 22.07.2026

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