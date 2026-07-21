Ресорната комисия обсъжда Бюджет 2026 на второ четене

Днес от 12:30 часа ресорната бюджетна комисия в Народното събрание започва ключовото разглеждане на второ четене на проектобюджета за 2026 година.

След като миналата седмица народните представители вече приеха окончателно план-сметките на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и държавното обществено осигуряване (ДОО), фокусът се пренася изцяло върху "големия" държавен бюджет.

Ключови параметри и дебати за дефицита

Основните икономически макропоказатели в проектобюджета залагат:

Бюджетен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт (БВП).

от 5,7% от брутния вътрешен продукт (БВП). Икономически ръст в размер на 2,6 на сто.

в размер на 2,6 на сто. Средногодишна инфлация от 4,3% според хармонизирания индекс.

Опозицията отправя сериозни критики към нивата на дефицита. От Министерството на финансите обаче поясняват, че голяма част от тези проценти представляват авансово акумулирани приходи и предварително планирани плащания. Според разчетите на ведомството без тези фактори реалният дефицит възлиза на 2,3 на сто.

Десетки поправки между двете четения

Между първо и второ четене на законопроекта депутатите от различните политически сили са внесли общо 69 предложения за изменения. Повечето корекции, предложени от управляващото мнозинство, засягат прецизиране на текстове и регламентиране на ясен ред за финансиране на общински проекти.

Опозиционните партии настояват за отпускане на допълнителни средства за социални плащания, поддръжка на пътната мрежа и регионални проекти. Сред по-специфичните предложения се открояват искания за осигуряване на средства за държавните служители и целево финансиране за реставрация на паметника на Шипка.

Проектобюджетът залага още таван на новия държавен дълг за годината от 10,1 млрд. евро, в който се включва и заем по европейския инструмент SAFE.