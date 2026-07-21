Ресорната комисия обсъжда Бюджет 2026 на второ четене

Днес от 12:30 часа ресорната бюджетна комисия в Народното събрание започва ключовото разглеждане на второ четене на проектобюджета за 2026 година.
След като миналата седмица народните представители вече приеха окончателно план-сметките на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и държавното обществено осигуряване (ДОО), фокусът се пренася изцяло върху "големия" държавен бюджет.
Ключови параметри и дебати за дефицита
Основните икономически макропоказатели в проектобюджета залагат:
- Бюджетен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт (БВП).
- Икономически ръст в размер на 2,6 на сто.
- Средногодишна инфлация от 4,3% според хармонизирания индекс.
Опозицията отправя сериозни критики към нивата на дефицита. От Министерството на финансите обаче поясняват, че голяма част от тези проценти представляват авансово акумулирани приходи и предварително планирани плащания. Според разчетите на ведомството без тези фактори реалният дефицит възлиза на 2,3 на сто.
Десетки поправки между двете четения
Между първо и второ четене на законопроекта депутатите от различните политически сили са внесли общо 69 предложения за изменения. Повечето корекции, предложени от управляващото мнозинство, засягат прецизиране на текстове и регламентиране на ясен ред за финансиране на общински проекти.
Опозиционните партии настояват за отпускане на допълнителни средства за социални плащания, поддръжка на пътната мрежа и регионални проекти. Сред по-специфичните предложения се открояват искания за осигуряване на средства за държавните служители и целево финансиране за реставрация на паметника на Шипка.
Проектобюджетът залага още таван на новия държавен дълг за годината от 10,1 млрд. евро, в който се включва и заем по европейския инструмент SAFE.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 От пусто в
07:00 21.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 безпартиен
07:08 21.07.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #7
07:09 21.07.2026
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7 НАТО ще загуби лошо
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Ми не. Предлага на парламента да го гласуват. През последните 25 години и на много други места, където не трябва да се набутали.
07:14 21.07.2026
8 Киро Пора
Аз питам: кой ще ни даде парииииии????
07:14 21.07.2026
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18 Радев
07:22 21.07.2026
19 Ток и жица
07:25 21.07.2026
20 Полезният нaш идиooот дрьььтия пaaацyyл
Коментиран от #21
07:25 21.07.2026
21 Точен сте
До коментар #20 от "Полезният нaш идиooот дрьььтия пaaацyyл":Боташа крадлив се превърна в най мразеното изчaaдиee в държавата и зимата няма да мине само с оставка
07:30 21.07.2026
22 Крадене ! Крадене ! И Пак Крадене !
Крадене !
И Пак Крадене !
Най - Безотговорно !
И Най - Безпардонно !
Имаш Право !
Глей Си Работата !
Така Искам Аз !
07:39 21.07.2026