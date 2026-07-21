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Ресорната комисия обсъжда Бюджет 2026 на второ четене

Ресорната комисия обсъжда Бюджет 2026 на второ четене

21 Юли, 2026 06:55, обновена 21 Юли, 2026 06:58 458 22

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Парламентарната Комисия по бюджет и финанси се събира на извънредно заседание, за да гласува рамката на държавния бюджет и десетки поправки между двете четения

Ресорната комисия обсъжда Бюджет 2026 на второ четене - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес от 12:30 часа ресорната бюджетна комисия в Народното събрание започва ключовото разглеждане на второ четене на проектобюджета за 2026 година.

След като миналата седмица народните представители вече приеха окончателно план-сметките на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и държавното обществено осигуряване (ДОО), фокусът се пренася изцяло върху "големия" държавен бюджет.

Ключови параметри и дебати за дефицита

Основните икономически макропоказатели в проектобюджета залагат:

  • Бюджетен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт (БВП).
  • Икономически ръст в размер на 2,6 на сто.
  • Средногодишна инфлация от 4,3% според хармонизирания индекс.

Опозицията отправя сериозни критики към нивата на дефицита. От Министерството на финансите обаче поясняват, че голяма част от тези проценти представляват авансово акумулирани приходи и предварително планирани плащания. Според разчетите на ведомството без тези фактори реалният дефицит възлиза на 2,3 на сто.

Десетки поправки между двете четения

Между първо и второ четене на законопроекта депутатите от различните политически сили са внесли общо 69 предложения за изменения. Повечето корекции, предложени от управляващото мнозинство, засягат прецизиране на текстове и регламентиране на ясен ред за финансиране на общински проекти.

Опозиционните партии настояват за отпускане на допълнителни средства за социални плащания, поддръжка на пътната мрежа и регионални проекти. Сред по-специфичните предложения се открояват искания за осигуряване на средства за държавните служители и целево финансиране за реставрация на паметника на Шипка.

Проектобюджетът залага още таван на новия държавен дълг за годината от 10,1 млрд. евро, в който се включва и заем по европейския инструмент SAFE.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От пусто в

    5 0 Отговор
    празно ! Пътя и кой от къде е !

    07:00 21.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 безпартиен

    2 1 Отговор
    Бюджет без СЪКРАЩАВАНЕ НА ЩАТА В БЮДЖЕТНАТА СФЕРА ще води само до нови ЗАЕМИ!Реално плащат ДОО и здравни осигуровки само около 1.2 милиона работещи в ЧАСТНИЯ СЕКТОР! Останалите около 2.1 милиона пенсионери, около 750 хиляди чакащи заплати от държавния и общинския бюджети, около 650 хиляди малолетни и непълнолетни и около 1 милион без образование и професионална квалификация и БЕЗ ТРУДОВИ НАВИЦИ ц..г@ни са зависими от този бюджет! Решението е свързано с непопулярни мерки като съкращаване на щата във всички министерства агенции ведомства учреждения области и всякакви други държавни хранилки с поне 30/100! Спиране на "детски" при 3 неизвинени отсъствия в училище за цял срок на обучение! Помощи за безработица, социални и каквито се сетите от бюджета САМО И ЕДИНСТВЕНО СЛЕД ПОЛАГАНЕ НА ТРУД по почистване, озеленяване, облагородяване на населените места ПОНЕ 21 дни месечно!Не вярвам да има кой да го предложи и кои да го приемат!

    07:08 21.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Радев официално ни вкарва в една безкрайна война която продължава вече 80 години в Близкият изток.

    Коментиран от #7

    07:09 21.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 НАТО ще загуби лошо

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Ми не. Предлага на парламента да го гласуват. През последните 25 години и на много други места, където не трябва да се набутали.

    07:14 21.07.2026

  • 8 Киро Пора

    0 0 Отговор
    Кой ще ни даде парииииии???
    Аз питам: кой ще ни даде парииииии????

    07:14 21.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Радев

    1 0 Отговор
    Още от същото !

    07:22 21.07.2026

  • 19 Ток и жица

    0 0 Отговор
    Предвид ниското ниво на интелигентност на повечето народни представители, не е ли опасно да има контакти 220V близо до копчето за гласуване?

    07:25 21.07.2026

  • 20 Полезният нaш идиooот дрьььтия пaaацyyл

    2 0 Отговор
    Myнчо кayнов бoташов открадна с олигарсите си 14 млрд.евро за 3 месеца. Като добавим и 6,7 млрд.лв.от договора с Боташ мyнча е oграбил обикновения Българин както никой друг досега.

    Коментиран от #21

    07:25 21.07.2026

  • 21 Точен сте

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Полезният нaш идиooот дрьььтия пaaацyyл":

    Боташа крадлив се превърна в най мразеното изчaaдиee в държавата и зимата няма да мине само с оставка

    07:30 21.07.2026

  • 22 Крадене ! Крадене ! И Пак Крадене !

    1 0 Отговор
    Крадене !

    Крадене !

    И Пак Крадене !

    Най - Безотговорно !

    И Най - Безпардонно !

    Имаш Право !

    Глей Си Работата !

    Така Искам Аз !

    07:39 21.07.2026

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