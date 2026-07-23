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Депутатите избраха Пламен Тодоров за член на Комисията за противодействие на корупцията

Депутатите избраха Пламен Тодоров за член на Комисията за противодействие на корупцията

23 Юли, 2026 11:34 578 3

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Николай Копринков ли предложи тази кандидатура, попита Димитър Найденов от "Демократична България"

Депутатите избраха Пламен Тодоров за член на Комисията за противодействие на корупцията - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Парламентът избра Пламен Веселинов Тодоров за член на Комисията за противодействие на корупцията (КПК), предават от БТА. Той беше и единственият кандидат за член на антикорупционния орган от квотата на парламента.

"За" бяха 124 народни представители от парламентарната група (ПГ) на "Прогресивна България" (ПБ). Против бяха 71 депутати - от ГЕРБ-СДС, "Демократична Българя", "Продължаваме промяната" и "Възраждане". Нямаше въздържали се народни представители. Парламентарната група на ДПС не участва в гласуването.

До днешния избор за член на КПК Пламен Тодоров е директор на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), предложен от вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев.

При обсъждането на кандидатурата от "Демократична България" заявиха, че няма да я подкрепят, защото при изслушването Тодоров не е отговорил на редица въпроси в това число по казус с курортната база в Албена на АДФИ, както и как би реагирал при политически натиск върху антикорупционната комисия. Не чух конкретен, убедителен план за прозрачност, посочи Димитър Найденов. По думите му тежестта не е върху народните представители да прокарват съмнения, а върху кандидата да ги разсейва с конкретни ясни отговори. Николай Копринков ли предложи тази кандидатура, попита Найденов.

Имах разговори с всички вас и ви подканих да издигнете свои кандидати, отговори му председателят на парламентарната комисия за противодействие на корупцията Димитър Балев от "Прогресивна България". Не Копринков е предложил кандидата, предложил съм го аз, каза той. И обясни, че Комисията е колективен орган и няма как да бъде използвана като „бухалка“. Във връзка с казуса с базата има преписка в прокуратурата, уточни председателят на комисията за противодействие на корупцията.

Горе се сменят хора, долу остават същите, коментира Ивайло Мирчев от "Демократична България". Така ли се бори моделът, попита той. Според него Тодоров е изключително неподготвен.

"Продължаваме промяната" няма да подкрепи тази кандидатура, неизвестен е човекът, който стои зад нея, това не е г-н Балев, коментира Велислав Величков.

"Възраждане" също няма да подкрепят кандидатурата, каза Димо Дренчев и уточни, че не е заради личните качества на претендента. По време на изслушването останах с впечатление, че е правилен кандидат, но според нас съществуването на комисията е безсмислено, не мисля, че тя може да проведе смислено разследване, обясни депутатът.

Според Мирослав Иванов от "Продължаваме промяната" трябва да има орган, който да се занимава с противодействие на корупцията. Той отбеляза, че в изказването си Дренчев не е казал нищо срещу ГЕРБ и ДПС, а се търси нещо около Бойко Рашков, при положение, че, по думите му, КПК години наред е покровителствана от ГЕРБ и ДПС.

Много угоднически от ПП забравят, че "Възраждане" е тази, която през годините отказа да влиза в коалиции с ГЕРБ, репликира го Цончо Ганев. Не ние назначихме с тях Десислава Атанасов за конституционен съдия или подуправителите на БНБ, изтъкна той.

Пламен Тодоров е роден през 1979 г. в Плевен , посочи при представяне на кандидатурата председателят на парламентарната комисия за противодействие на корупцията Димитър Балев. Завършил е Академията на МВР, факултет „Сигурност“ със степен „бакалавър“. Пламен Тодоров е магистър по право от Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград, от 2007 г. Професионалната си дейност започва в МВР в Плевен. От 2017 г. до момента работи в АДФИ. Преминал е през обучение в Международната академия по правоприлагане (ILEA) в Будапеща, Унгария, и стажове в европейските институции. Тодоров притежава високи професионални и морални качества, необходими за член на КПК, изтъкна Балев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прогресивни съветски шарлатани !

    4 0 Отговор
    Пламен Тодоров е свързан с Таки и Илко Желязков, санкциониран за корупция по глобалния закон "Магнитски" от САЩ. Тези връзки не бяха отречени нито от Пламен Тодоров, нито от депутатите от "Прогресивна България".

    11:37 23.07.2026

  • 2 Иванов

    4 0 Отговор
    Поредна -копринка-калинка, цял живот на държавна службица. И тоя Пацо като оня Пацо ама по-зле

    11:40 23.07.2026

  • 3 Оооо

    5 0 Отговор
    С тия нови назначения напоследък на хора от ИТН и ГЕРБ рейтинга на Радев ще пада стремглаво надолу. И с мотаенето около ВСС и олигархията. Единствено Демерджиев и Шишков дават пример как трябва да се работи.

    11:42 23.07.2026

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