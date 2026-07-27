Бенчев: Необходимите количества суров петрол са осигурени до средата на септември

Във вторник се навършват пет месеца от избухването на военния конфликт между Иран и САЩ с участието и на Израел. След няколко неуспешни опита за неговото потушаване сега ситуацията е по-скоро патова. Активни бойни действия от дни няма. Пак се заговори за мирни преговори, но Ормузкият пролив продължава да е блокиран за корабоплаване. А цените на петрола отново тръгнаха нагоре - миналата седмица за кратко достигнаха 100 долара за барел.

„Все още няма проблем с доставките на петрол у нас и се надявам да няма. Преди два дни разговаряхме с представители на рафинерията. Мога да кажа, че необходимите количества суров петрол са осигурени до средата на септември. Планирани са и следващи доставки, така че към момента ситуацията изглежда спокойна по отношение на снабдяването с горива в страната". Това заяви в "Интервюто в Новините на NOVA" председателят на Българска петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.

По думите му единственото по-сериозно притеснение засега е свързано с цената на пропан-бутана. „При него котировките не се определят ежедневно, както е при останалите нефтопродукти, а на месечна база. Очакваме новата месечна цена, която най-вероятно ще бъде по-висока заради случващото се в Близкия изток. Вероятно ще има известно поскъпване“, обясни той.

Според него през следващия месец и половина не се очакват затруднения с наличностите. „Към днешна дата и през следващите около месец и половина доставките са осигурени. След това вече всичко зависи от развитието на международната обстановка. Правим всичко възможно и съм убеден, че няма да има проблеми“, изрази надежда Бенчев.

Той коментира и покачването на цените по бензиностанциите. „Освен цената на суровия петрол значение имат и котировките на готовите нефтопродукти. Една рафинерия не може да продава на цена, по-ниска от международните котировки. Въпреки това, ако погледнем статистиката, България продължава да е сред държавите с най-ниски цени на бензина и дизела в Европейския съюз. Изключение е единствено Малта, която е специфичен случай“, подчерта Бенчев.

По думите му поскъпването е следствие от международната конюнктура: „Да, цените се повишиха, особено при дизела - с около 16% за една седмица. Това обаче е резултат от процесите на международните пазари. За съжаление, не можем да избягаме от тях“.

Темата за дерогациите също остава ключова за работата на бургаската рафинерия. „На 29 октомври изтича американската дерогация. Преди това, на 13 август, изтича и дерогацията по британските санкции. Правителството работи и по двата въпроса. Според мен е важно решенията да бъдат взети по-рано, защото доставките за рафинерията трябва да бъдат потвърдени предварително. Ако има яснота дори 20-30 дни по-рано, това ще даде допълнителна сигурност, че няма да възникнат проблеми с доставките на суров петрол“, изтъкна Бенчев.

Той предупреди, че при продължаване на кризата в Близкия изток последиците могат да бъдат сериозни. Но успокои: „Засега страната ни е сравнително добре. Разполагаме с работеща рафинерия и осигурени доставки, което ни поставя в по-добра позиция от някои европейски държави, които закриха собствените си рафинерии и разчитат изцяло на внос на готови горива“.