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Ремонт в подстанция на ЕСО може да предизвика смущения на електрозахранването на територията на общините Долна Митрополия и Гулянци

Ремонт в подстанция на ЕСО може да предизвика смущения на електрозахранването на територията на общините Долна Митрополия и Гулянци

27 Юли, 2026 10:43, обновена 27 Юли, 2026 10:48 1 095

  • ерм запад-
  • гулянци-
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  • ремонти-
  • есо-
  • електоснабдяване

Сред потенциално засегнатите са гр. Гулянци и селата Брест, Гиген, Искър, Милковица и Сомовит в община Гулянци, област Плевен, както и в селата Крушовене, Байкал, Ореховица и Славовица в община Долна Митрополия, област Плевен

Ремонт в подстанция на ЕСО може да предизвика смущения на електрозахранването на територията на общините Долна Митрополия и Гулянци - 1
Снимка: ФАКТИ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавният Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ уведоми ЕРМ Запад, че на 30 юли 2026 г. /четвъртък/, поради ремонтни дейности в подстанция „Гулянци“ 110/20 кV, се налага промяна в схемата на електрозахранване на подстанцията.

Поради промяната в схемата на електрозахранване на подстанцията на ЕСО, за периодите от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 17:00 ч. до 21:00 ч. на 30 юли 2026 г., са възможни смущения в електрозахранването в гр. Гулянци и селата Брест, Гиген, Искър, Милковица и Сомовит в община Гулянци, област Плевен, както и в селата Крушовене, Байкал, Ореховица и Славовица в община Долна Митрополия, област Плевен.

ЕРМ Запад, в качеството си на оператор на електроразпределителната мрежа, е длъжно да осигури безопасни условия за осъществяване на дейностите по съоръжението на ЕСО. Промяната на схемата на електрозахранване не може да се осъществи без оперативни превключвания, които водят до кратки прекъсвания на електрозахранването.

ЕРМ Запад предприема всички мерки да сведе до минимум неудобствата за потребителите. Дружеството е в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.

Бърз и удобен достъп до информация за прекъсвания на електрозахранването в реално време дава новата дигитална услуга на Електрохолд – чатбот във Viber, чрез който потребителите могат да проверяват за прекъсвания – както планирани, така и аварийни, като използват клиентски номер или номер на точка на измерване. Чатботът може да бъде намерен чрез изписване на електрохолд или electrohold в търсачката на Viber.


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