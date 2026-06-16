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Министър Иван Василев: Над 30% от спечелените обществени поръчки са били с участието само на една фирма

Министър Иван Василев: Над 30% от спечелените обществени поръчки са били с участието само на една фирма

16 Юни, 2026 21:15 464 19

  • иван василев-
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  • спечелване-
  • една фирма

"Предстоят промени в ръководството на „Информационно обслужване“, обяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация

Министър Иван Василев: Над 30% от спечелените обществени поръчки са били с участието само на една фирма - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев представи новата платформа „Сигма“, която дава възможност на гражданите да проследяват как се разходват публичните средства чрез обществени поръчки. По думите му в „Още от Деня“ по БНТ основната цел на системата е да осигури прозрачност и по-ефективен граждански контрол върху разходването на държавни и общински средства.
„Представихме платформата „Сигма“ днес, за да бъде лесно и удобно на всички български граждани да видят как се харчат общите ни пари като данъкоплатци през годините, къде отиват те, как всяка една институция ги изразходва, какво си купува тя от фирмите. Коя фирма пък колко получава пари от държавни институции и общини. Защото вярвам, че прозрачността е най-доброто лекарство срещу корупцията.“, каза още Василев. Той посочи и един от най-притеснителните изводи от анализа на данните в платформата.

„Интересен факт, който всички зрители могат да видят, е, че когато отворят „Сигма“, ще видят едно число – над 30% от спечелените обществени поръчки са били с участието само на една фирма. Това означава, че 16 милиарда евро през годините са отивали в процедури с много слаба конкуренция. Така са били направени поръчките, че да ограничават участието, което намалява конкуренцията, вероятно завишава стойностите и със сигурност влияе негативно върху качеството и ефективността при разходването на публичните средства.“

Според министър Василев платформата ще бъде надграждана с инструменти за автоматичен контрол върху обществените поръчки.

„В първата версия даваме прозрачност. Казваме: парите са отивали тук. В следващата версия ще надградим с контрол в процеса на възлагане, така че да не се фаворизират фирми и да не се пишат поръчки за конкретен изпълнител. В последващ етап ще оценяваме и офертите на компаниите, за да не се завишават изкуствено цените на стоките и услугите, които се продават на държавата.“, каза още той. И обяви предстоящи промени в ръководството на „Информационно обслужване“.

„Ще свикам ново Общо събрание в кратък срок, на което ще предстоят промени в ръководството на „Информационно обслужване“. Има нужда от свежест, има нужда от изграждане на екип и капацитет, така че да продължи ускореното развитие на дигиталните услуги, които да отговарят на нуждите на гражданите. В момента имаме добра основа, която обаче трябва да бъде надграждана.“

Министърът даде пример как е използвал новата платформа „СИГМА“.

„Направих си експеримент, защото обичам животните, за една община - община Белица. Може да видите фирмата, която най-много пари е спечели от община Белица. Вижте тази фирма дали е получила пари от други общини, които са със същото политическо лидерство и ръководство. Ние като Министерство на иновацията и дигиталната трансформация, нашата роля не е да сочим с пръст, а да дадем инструментите на всички хора, да могат те да направят своите изводи, а ние чрез технологията да правим по-ефективното разходване на публичните средства.“

Министърът съобщи още, че в новото Министерство на иновациите и дигиталната трансформация се предвижда съкращаване на щатни бройки.

„Предложили сме нова структура, в която съкращаваме 120 щатни бройки“, каза Иван Василев.

Той подчерта, че целта на дигиталната трансформация е администрацията да стане по-бърза и по-ефективна чрез използването на технологии.

„Технологията ни дава възможност да постигаме повече с по-малко. Тя може да помогне някои процеси да се случват по-бързо, автоматично и незабележимо за хората. Да няма нужда държавата да ви иска документ, който сама ви е издала. Правим всички системи интегрирани, за да бъде бързо, лесно и удобно за хората“, заяви министърът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойко Разбойко

    3 2 Отговор
    Фирма Зайчарника ЕООД.хо хо хо

    21:23 16.06.2026

  • 2 Европеец

    3 1 Отговор
    Това добре за прозрачността,Ама коя е тая фирма,що не кажат....

    21:23 16.06.2026

  • 3 двата нереза

    2 1 Отговор
    изядат всичко от години

    21:23 16.06.2026

  • 4 82818

    0 2 Отговор
    Ще им спрат папкането, всички прости, нискочели и крадливи ще хващат пътя вече.

    21:24 16.06.2026

  • 5 В територията

    2 1 Отговор
    Спешно трябва да се строят много затвори за политиците и управителите на обръчите от фирми.

    Коментиран от #7

    21:25 16.06.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    ЕВРОХОЛД - СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЧЕЗ - И СОФИЯ СА ПОЛУЧИЛИ 180 МИЛИОНА ЕВРО ЗА ФОТОВОЛТАИЦИ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ЕВРОПОМОЩИ :)...
    А ЦЯЛАТА СДЕЛКА КОГА КУПИХА ЧЕЗ ОТ ЧЕХИТЕ БЕШЕ 300 МИЛИОНА ЕВРО
    ......
    И СЕТНЕ ВИ ПРОДАВАТ СКЪП ТОК И КОМИСИЯТА ПО ТОКА ВДИГА ЦЕНИТЕ 4-5 % ВСЯКО ТРИМЕСЕЧИЕ:)

    Коментиран от #9

    21:27 16.06.2026

  • 7 Последния Софиянец

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "В територията":

    В Китай са разстреляни 10 000 корумпирани чиновници и 120 000 са осъдени на 20 г затвор.

    Коментиран от #11

    21:28 16.06.2026

  • 8 Яшар

    3 0 Отговор
    Аз не мога да разбера новата власт и подхода на г-н р Радев ,какво очаква от нас като изнася тези Дани с уклончивото "..вижте какво са направили .." ..ние ,обществото няма как да арестуваме тези престъпници ,но и г-н Радев като всеки редови комунист не ще да си цапа ръцете като арестува опг то Бойко и Ено ..нищо не се знае какво ще стане утре ..п..Ко генерал летец ..

    Коментиран от #13

    21:30 16.06.2026

  • 9 Последния Софиянец

    0 3 Отговор

    До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Енерго София го купи Ники Василев.

    Коментиран от #12

    21:30 16.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    НИЕ ТРЯБВА ДА ПРАВИМ РАЗСТРЕЛИ И В АВСТРИЯ
    ... ПАК МЕ ОРЯЗАХА В ДИР БГ КАТО СЕ ИЗКАЗАХ ЗА МОНИКА СТАНИШЕВА , АТАНАС ТИЛЕВ И ПЕЦАТА МАНДЖУКОВ:)

    21:31 16.06.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    АТАНАС ТИЛЕВ = НИКИ ВАСИЛЕВ = МОНИКА ЙОСОФОВА =И МАЛКО ПРИНЦ КИРЧО САКС КОБУРГ + КМЕТА ВАСКО + ДЖЕВДЖЕТ ЧАКЪРОВ :)
    .....
    ПО СЛОЖНА Е ПОКУПКАТА НА ЧЕЗ

    21:33 16.06.2026

  • 13 Последния Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Яшар":

    Граждански арести и Народен съд.

    Коментиран от #14, #17

    21:33 16.06.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    АЗ СИ ПИЯ КОКТЕЙЛ-ЧЕТА
    В МАНДАРИНКА БАР ООД
    С ТАТКОВЦИТЕ И ЧИЧОВЦИТЕ НА СОБСТВЕНИЧКИТЕ

    21:35 16.06.2026

  • 15 Край

    3 0 Отговор
    ИМИТАЦИЯ На дейност. Това министерство е за закриване. Има Агенция за обществените поръчки и нейната система ЦАИС която прави това от години. Само дето махнаха търсенето по изпълнител което го имаше преди.

    21:35 16.06.2026

  • 16 Експерг

    2 0 Отговор
    Много общи приказки. Очевидно не познава и работата на Информационно обслужване. Дигитални услуги да, но в България няма електронна идентификация, което е базата за развитието на е-услуги, това не зависи от Информационно.

    21:36 16.06.2026

  • 17 Яшар

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Е няма как, трябва да работим и да създаваме блага,да се храним ..виж в ако се върне комунизма и ми плащат да не работя съм ок

    21:36 16.06.2026

  • 18 Дик диверсанта

    0 0 Отговор
    Какво се учудвате, сякаш не знаехте, че бойко разкоства България.

    21:39 16.06.2026

  • 19 Смърфиета

    1 0 Отговор
    Един военен летец от Ямбол ми каза точно преди 10 години при задушевен философски разговор в Борисовата градина, че във всеки мъщ имало нещо πелеρасκο. Сега почва да ме е страх за Радев – с какъвто се съберещ такъв ставащ. В случея с министър Иван Василев, бившият замесник на Терзиев, всичко е ясно: момата е дγπεна.

    И това за осемстотинте дни сме го чували. Пиарът е изтъркан. Сал едно "не питайте" едно "ще, ще, ще" и "вервайте ни." Под IQ-то на джензитата е. Купили са отнякъде права върху някакъв изкуствен интелект, някакъв базисен софтуер и интерфейс, и ще се изкарат едва ли не, че те са го разработили: да знаят колко самолета с оръжие са изпратили за Тигре. Чушки! Кадровият подбор е под всякаква критика. Очаквахме част от същото, но не съм очаквала чак пък толкова. Те просто не знаят какво правят и се крият зад ярко боядисана фасада.

    21:40 16.06.2026

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