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Регионалният министър Иван Шишков закрива дирекция "Обществени поръчки" в МРРБ

Регионалният министър Иван Шишков закрива дирекция "Обществени поръчки" в МРРБ

19 Юли, 2026 12:42 992 17

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  • новини българия

Общо 39 щата се съкращават в министерството, като това съставлява 6% от щатната численост на персонала

Регионалният министър Иван Шишков закрива дирекция "Обществени поръчки" в МРРБ - 1
Снимка: БГНЕС
News.bg News.bg

Регионалният министър Иван Шишков ще разформирова цялата дирекция "Обществени поръчки" в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, съобщават БНР и в. "Сега".

Дирекцията повече няма да съществува, а функциите ѝ ще бъдат поети от дирекция "Правна".

Общо 39 щата се съкращават в МРРБ, като това съставлява 6% от щатната численост на персонала.

Промените в правилника на регионалното министерство са мотивирани с нуждата от по-добро регламентиране на дейностите на отделни дирекции, както и със заложеното 10% намаляване на разходите за персонал в проектобюджета за 2026 г.

В момента дирекция "Обществени поръчки" на МРРБ е с численост 15 щата. Ведомството не се явява толкова голям възложител на поръчки, макар че под шапката му се разплащат милиарди - и по линия на програма "Развитие на регионите", и по линия на пътищата.

При пътищата възложител е Агенция "Пътна инфраструктура", а при регионалната програма повечето поръчки се обявяват от самите бенефициенти.

В мотивите на предложените промени се посочва, че дирекция "Обществени поръчки" се припокрива като дейност с функциите на дирекция "Правна" и съществуването на две отделни структури само затруднява и забавя съгласуването и работата по процедурите. С цел по-добра организация двете дирекции се сливат в една и вместо 41 щатни бройки за тези функции остават 35, или оптимизация с 6 щатни бройки.

Не е ясно дали този подход - на сливане на дирекция "Правна" и дирекция "Обществени поръчки", ще бъде възприет и от други министерства.

Щатният състав на МРРБ се намалява от 627 на 588 бройки. Орязването в политическия кабинет на министъра е само с един щат - от 13 на 12 бройки, като съветниците в него стават 7 вместо 8. Общата администрация се намалява от 146 на 128 бройки, специализираната - от 443 на 424 бройки.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ужас !!!

    1 8 Отговор
    Про Руската Измет Изчезна от БГ!!!

    12:45 19.07.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    11 0 Отговор
    Нищо не е. То това не е октопод, а хидра. След рязане трябва се минава с огън.

    12:46 19.07.2026

  • 3 Петър Витанов

    4 2 Отговор
    Необходимо е изместване на фокусс

    12:46 19.07.2026

  • 4 Даа

    15 3 Отговор
    Това е добра първа крачка! Още куп съкращения в държавна администрация са нужни, защото през последните 15 години управление на ГЕРБ- ДПС се изгради огромна държавна администрация! Рекорден брой спрямо цяла Европа! Това са им избирателите, плюс ромските махали, други нямат.....

    Коментиран от #5

    12:48 19.07.2026

  • 5 Окооо

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Даа":

    ГЕРБ- ДПС, управляващи- бяха, да.... Но без патерици бяха за никъде( ИТН, БСП, ПП, ДБ, ВМРО, Марешки, Атака, АБВ, Реформаторски блок, Яне Янев и прочие, предали избирателите си партийки)

    Коментиран от #9

    12:55 19.07.2026

  • 6 Кьорфишек

    0 3 Отговор
    А с олигархията вече преборихте ли се?
    П.П. И кой победи?

    Коментиран от #8

    13:05 19.07.2026

  • 7 ТОВА КОРУМПЕ

    2 2 Отговор
    Земите следите.

    13:09 19.07.2026

  • 8 Ахааа

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Кьорфишек":

    Трай бабо за хубост! Борбата с олигархия, няма как да стане без съдебната реформа, защото там са назначения на ГЕРБ- ДПС! Вече има нов закон за съдебната власт, следва нов ВСС, нов главен прокурор, нови висши съдии! Тогава , няма да има кой да ги закриля и да ги пази от правосъдие и възмездие!

    13:11 19.07.2026

  • 9 Евроатлантик

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Окооо":

    Да не пропускаме и Валери Симеонов и той беше патерица на ГЕРБ- ДПС! А, да не забравяме и вечната им скрита патерица- Възраждане, те винаги гласуваха " правилно", най- важните решения....

    13:14 19.07.2026

  • 10 ББ от Банкя

    2 0 Отговор
    Какво и да съкращавате 40% от сички поръчки у мойто чекмедже

    13:18 19.07.2026

  • 11 Нещо друго

    2 0 Отговор
    Ами добре, да се радвами ли, да плачем ли?

    13:20 19.07.2026

  • 12 Бабиното

    2 2 Отговор
    мноогоо тъпичък! Трябваше първо теб да съкратиш. Радев се е обградил с некадърници и простаци, а и той е същият! Наесен си отиват!!!

    13:23 19.07.2026

  • 13 Кръч

    1 0 Отговор
    Винаги изглежда като да е с тежък махмурлук... комедия

    13:28 19.07.2026

  • 14 Служител

    1 0 Отговор
    Много добре! Въвв всички министерства и администрации са нужни такива съкращения. В МВР също, ако го е страх министъра как да махне пенсионерите и с ТЕЛКовете. И без това има много "наши" хора, които повече спъват работата на всеки нов министър, кмет, изпълнителен директор, управител или който и да е нов управляващ. Отделно дето има доста, които са секретарка на секретарката или съветник на съветника и някои само се водят и даже не ходят на работа или ако са там, са там само, за да тракат с токчета по коридорите или да показват тоалети. Същата работа с вътрешните одитори и одитните комитети. Сумати народ назначени и на заплати, а резултатите ги виждаме всекидневно. Оказа се, че одитора на БДЖ холдинг получавал колкото изпълнителния директор по няколко хиляди евро на месец и сумати още примери защо са там някои на подобни длъжности.

    13:31 19.07.2026

  • 15 Чаровник

    0 0 Отговор
    Голям симпатяга ей....

    13:37 19.07.2026

  • 16 браво шишка

    1 0 Отговор
    само че дирекция "Обществени поръчки"
    не трябва ли да бъде разследване
    кви са им банкови сметки и офшорки
    и ако се установят яки бъркания в кацата с мед
    в затвора на гости при бай ставри

    13:40 19.07.2026

  • 17 бая хорица на хранилка и кьор софра

    1 0 Отговор
    Щатният състав на МРРБ се намалява от 627 на 588 бройки

    13:43 19.07.2026

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