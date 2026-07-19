Регионалният министър Иван Шишков закрива дирекция "Обществени поръчки" в МРРБ

Регионалният министър Иван Шишков ще разформирова цялата дирекция "Обществени поръчки" в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, съобщават БНР и в. "Сега".
Дирекцията повече няма да съществува, а функциите ѝ ще бъдат поети от дирекция "Правна".
Общо 39 щата се съкращават в МРРБ, като това съставлява 6% от щатната численост на персонала.
Промените в правилника на регионалното министерство са мотивирани с нуждата от по-добро регламентиране на дейностите на отделни дирекции, както и със заложеното 10% намаляване на разходите за персонал в проектобюджета за 2026 г.
В момента дирекция "Обществени поръчки" на МРРБ е с численост 15 щата. Ведомството не се явява толкова голям възложител на поръчки, макар че под шапката му се разплащат милиарди - и по линия на програма "Развитие на регионите", и по линия на пътищата.
При пътищата възложител е Агенция "Пътна инфраструктура", а при регионалната програма повечето поръчки се обявяват от самите бенефициенти.
В мотивите на предложените промени се посочва, че дирекция "Обществени поръчки" се припокрива като дейност с функциите на дирекция "Правна" и съществуването на две отделни структури само затруднява и забавя съгласуването и работата по процедурите. С цел по-добра организация двете дирекции се сливат в една и вместо 41 щатни бройки за тези функции остават 35, или оптимизация с 6 щатни бройки.
Не е ясно дали този подход - на сливане на дирекция "Правна" и дирекция "Обществени поръчки", ще бъде възприет и от други министерства.
Щатният състав на МРРБ се намалява от 627 на 588 бройки. Орязването в политическия кабинет на министъра е само с един щат - от 13 на 12 бройки, като съветниците в него стават 7 вместо 8. Общата администрация се намалява от 146 на 128 бройки, специализираната - от 443 на 424 бройки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ужас !!!
12:45 19.07.2026
2 Евгени от Алфапласт
12:46 19.07.2026
3 Петър Витанов
12:46 19.07.2026
4 Даа
Коментиран от #5
12:48 19.07.2026
5 Окооо
До коментар #4 от "Даа":ГЕРБ- ДПС, управляващи- бяха, да.... Но без патерици бяха за никъде( ИТН, БСП, ПП, ДБ, ВМРО, Марешки, Атака, АБВ, Реформаторски блок, Яне Янев и прочие, предали избирателите си партийки)
Коментиран от #9
12:55 19.07.2026
6 Кьорфишек
П.П. И кой победи?
Коментиран от #8
13:05 19.07.2026
7 ТОВА КОРУМПЕ
13:09 19.07.2026
8 Ахааа
До коментар #6 от "Кьорфишек":Трай бабо за хубост! Борбата с олигархия, няма как да стане без съдебната реформа, защото там са назначения на ГЕРБ- ДПС! Вече има нов закон за съдебната власт, следва нов ВСС, нов главен прокурор, нови висши съдии! Тогава , няма да има кой да ги закриля и да ги пази от правосъдие и възмездие!
13:11 19.07.2026
9 Евроатлантик
До коментар #5 от "Окооо":Да не пропускаме и Валери Симеонов и той беше патерица на ГЕРБ- ДПС! А, да не забравяме и вечната им скрита патерица- Възраждане, те винаги гласуваха " правилно", най- важните решения....
13:14 19.07.2026
10 ББ от Банкя
13:18 19.07.2026
11 Нещо друго
13:20 19.07.2026
12 Бабиното
13:23 19.07.2026
13 Кръч
13:28 19.07.2026
14 Служител
13:31 19.07.2026
15 Чаровник
13:37 19.07.2026
16 браво шишка
не трябва ли да бъде разследване
кви са им банкови сметки и офшорки
и ако се установят яки бъркания в кацата с мед
в затвора на гости при бай ставри
13:40 19.07.2026
17 бая хорица на хранилка и кьор софра
13:43 19.07.2026