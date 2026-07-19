Регионалният министър Иван Шишков закрива дирекция "Обществени поръчки" в МРРБ

Регионалният министър Иван Шишков ще разформирова цялата дирекция "Обществени поръчки" в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, съобщават БНР и в. "Сега".

Дирекцията повече няма да съществува, а функциите ѝ ще бъдат поети от дирекция "Правна".

Общо 39 щата се съкращават в МРРБ, като това съставлява 6% от щатната численост на персонала.

Промените в правилника на регионалното министерство са мотивирани с нуждата от по-добро регламентиране на дейностите на отделни дирекции, както и със заложеното 10% намаляване на разходите за персонал в проектобюджета за 2026 г.

В момента дирекция "Обществени поръчки" на МРРБ е с численост 15 щата. Ведомството не се явява толкова голям възложител на поръчки, макар че под шапката му се разплащат милиарди - и по линия на програма "Развитие на регионите", и по линия на пътищата.

При пътищата възложител е Агенция "Пътна инфраструктура", а при регионалната програма повечето поръчки се обявяват от самите бенефициенти.

В мотивите на предложените промени се посочва, че дирекция "Обществени поръчки" се припокрива като дейност с функциите на дирекция "Правна" и съществуването на две отделни структури само затруднява и забавя съгласуването и работата по процедурите. С цел по-добра организация двете дирекции се сливат в една и вместо 41 щатни бройки за тези функции остават 35, или оптимизация с 6 щатни бройки.

Не е ясно дали този подход - на сливане на дирекция "Правна" и дирекция "Обществени поръчки", ще бъде възприет и от други министерства.

Щатният състав на МРРБ се намалява от 627 на 588 бройки. Орязването в политическия кабинет на министъра е само с един щат - от 13 на 12 бройки, като съветниците в него стават 7 вместо 8. Общата администрация се намалява от 146 на 128 бройки, специализираната - от 443 на 424 бройки.