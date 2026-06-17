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Обядът по Черноморието: От цаца за 3 евро до омар за 160 евро

Обядът по Черноморието: От цаца за 3 евро до омар за 160 евро

17 Юни, 2026 08:52 432 15

  • черноморие-
  • обяд-
  • цаца

От туристическия бранш обобщават, че по Черноморието вече има оферти за всеки бюджет

Обядът по Черноморието: От цаца за 3 евро до омар за 160 евро - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С началото на активния летен сезон цените по българското Черноморие отново станаха тема на оживени коментари в социалните мрежи. Туристи публикуват касови бележки и видеа от заведения, а един от последните клипове - за порция калмари за 18 евро в Несебър – събра хиляди гледания и реакции.

Екип на „Здравей, България“ по Нова ТВ провери на място колко струват част от най-търсените летни храни – цаца, калмари, миди, супи и морски дарове. Първата спирка е Бургас и популярните плажни заведения, известни като „капаните“. Там уверяват, че са запазили цените си, за да не изгубят постоянните си клиенти.

„Бирата е 2,10 евро, рибената чорба е 3,20 евро – поскъпнала е само с 10 цента. Цаца, бира и картофки струват 6 евро“, обясни Ани Валекова, управител на плажен капан.

В тези заведения най-търсени класическите летни комбинации – студена напитка, рибена чорба и цаца. Порция риба на плажа в Бургас може да се намери за около 3 евро. Част от туристите признават, че именно по-непретенциозните заведения край морето са предпочитани заради по-достъпните цени. Други обаче вече усещат поскъпването. „Еврото е проблем, цените вървят нагоре“, коментира турист от Великобритания.

Разликите между заведенията обаче са значителни. Докато в бургаски капан рибената чорба е малко над 3 евро, в ресторанти от по-висок клас супа от морски дарове вече се предлага за около 4 евро. В някои плажни барове в Созопол цената на таратор може да достигне 9 евро.

Според клиенти изборът зависи най-вече от възможностите и очакванията на туристите. В Созопол цацата е 12 евро, миди пане са около 15 евро, а тук цацата е 3 евро, мидите - около 4 евро.

За други по-високата цена е оправдана, ако мястото предлага добра атмосфера, обслужване и усещане за почивка. „От спестените пари спомени няма. Хубаво е човек да се отпуска от време на време“, споделя турист.

Следващата спирка е Несебър. Там действително могат да се намерят порции калмари на цени от 11 до 13 евро, а белените скариди достигат почти 17 евро. Въпреки това старият град, древната Месамбрия и статутът му на обект на ЮНЕСКО продължават да привличат много туристи.

„Същото е като миналата година. Бяхме тук и тогава, сега цените ми изглеждат същите. Няма проблем – евро или левове, за нас е едно и също“, казва турист от Чехия.

Украински туристи също посочват, че България остава предпочитана дестинация заради близостта си, но сравняват цените и качеството с други страни в региона. „Ако сравня цените и качеството, Черна гора е по-красива, а цените са сходни“, коментира туристка от Украйна.

Още по на север, в Свети Влас, цените вече зависят изцяло от категорията на заведението и предлаганите продукти. Ирландски туристи например намират България за значително по-достъпна от родината си.

„Цените тук са много добри. При нас цигарите и алкохолът са много скъпи. Кутия цигари у дома струва 16 евро, а тук – около 4 евро“, казва туристка от Ирландия.

В ресторантите от висок клас обаче менюто може да достигне съвсем други стойности. Порция омар например се предлага за около 160 евро, като от заведението обясняват, че доставната цена на специалитета е около 80 евро за брой.

„Опитваме се да отговорим на всякакви желания на клиентите - независимо дали са по-заможни или не. За нас всички гости са еднакво важни“, коментира Николай Иванов, управител на ресторант. От туристическия бранш обобщават, че по Черноморието вече има оферти за всеки бюджет – от цаца и бира за няколко евро до луксозни морски дарове за стотици. А изборът зависи от това какво преживяване търси туристът и колко е готов да плати за него.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вечо

    7 0 Отговор
    Вече и чайките не искат да ходят по нашето говноморие.

    08:54 17.06.2026

  • 2 в кратце

    4 0 Отговор
    Ани Валекова- управителка на плажен капан за хора.ЩРАК-и ти ограбват паричките!

    08:55 17.06.2026

  • 3 Оле майко

    3 0 Отговор
    От цаца до омар - няма какво повече за кажа!!!🤮

    08:56 17.06.2026

  • 4 честен ционист

    4 0 Отговор
    Цаца, таратор и рибена чорба. Менюто е по-зле и като за концлагер.

    08:56 17.06.2026

  • 5 Хахахаха

    3 0 Отговор
    Е тогава не се чудете, защо няма туристи. България няма стандарт, за такива цени.

    08:56 17.06.2026

  • 6 Без име

    2 1 Отговор
    "Туристка от Украйна"... Айде, бе! Не й ли плащаме ние здравните осигуровки?

    Коментиран от #15

    08:58 17.06.2026

  • 7 дедо Флашко

    0 0 Отговор
    Да се хванеш за главата от тая скъпотия! После казват,че в годините на миналия век било по-лошо.

    08:58 17.06.2026

  • 8 Парпърляк

    0 0 Отговор
    Ходете на лайноморието, че в Гърция да е по-спокойно

    08:58 17.06.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    МОГА ВЕДНАГА ДА ИЗБРОЯ ЕДНА ДЕСЯТКА СТРАНИ ВКЛЮЧИТЕЛНО РОДНИТЕ САЩ И КУБА
    КЪДЕТО ВСИЧКО Е ПО ЕВТИНО :)

    Коментиран от #13

    08:58 17.06.2026

  • 10 Пич

    0 0 Отговор
    Вижте снимката! Ей такива са почти всички плажове - нема никой!!! Само на Слънчака се мотаят някакви на достолепна възраст!

    08:59 17.06.2026

  • 11 Цацата е гръбнакът на БГморския туризъм!

    0 0 Отговор
    Кулинарията на българското море се върти изцяло около нещастната аквариумна цаца. Цацата е миниатюрна рибка, която може да се отглежда в аквариум колкото буркан.

    09:00 17.06.2026

  • 12 А ако бяха останали в измамата ЕС

    0 0 Отговор
    щяха да са със стандарта на Хаити

    09:00 17.06.2026

  • 13 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Куба - недей! Но например, в Италия, Испания и Португалия цените са приблизително същите като в България, а някъде и по добри! Но има и много скъпи места, както обаче и тука ги има!

    09:02 17.06.2026

  • 14 Туристическия бранш да се храни и почива

    1 0 Отговор
    На воля при тези цени! Явно живеем в два паралелни свята без допира точка! Доста спокоен сезон ви очаква!

    09:02 17.06.2026

  • 15 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Без име":

    Много от украинците работят за България, за разлика от много от българите, които "за такива пари" не бачкат такава работа.

    09:02 17.06.2026

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