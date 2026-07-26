Допълнителни линейки и медицински екипи ще бъдат осигурени по българското Черноморие от 1 август

От 1 август по българското Черноморие ще бъдат разположени допълнителни екипи на Спешна помощ и още линейки, за да се осигури по-бърза реакция при инциденти и здравословни проблеми през най-натоварения туристически период. Мярката е предприета по съвместна инициатива на Министерството на здравеопазването и Министерството на туризма и цели да облекчи натоварването върху спешните центрове в курортите, където през летния сезон броят на хората нараства многократно, съобщават от Нова телевизия.
Очаква се допълнителните медицински екипи да подобрят достъпа до спешна помощ както за туристите, така и за местните жители, като съкратят времето за реакция при необходимост.
„Грижата за здравето и безопасността на туристите е сред основните приоритети“, заяви министърът на туризма д-р Илин Димитров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
15:22 26.07.2026
2 Последния Софиянец
15:23 26.07.2026
3 И защо
от модерни по модерни, но не купихме линейки и пожарни....
Коментиран от #5
15:38 26.07.2026
4 Къви линейки е 🤣🤣🤣
15:45 26.07.2026
5 Ми щото с милиционерските коли
До коментар #3 от "И защо":Се тероризира и г аби населението а с пожарна и линейка се помага и не се граби та затва е така
15:46 26.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Гробар
16:12 26.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 1488
16:29 26.07.2026
13 След 1 няма да трябват
16:37 26.07.2026