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Допълнителни линейки и медицински екипи ще бъдат осигурени по българското Черноморие от 1 август

Допълнителни линейки и медицински екипи ще бъдат осигурени по българското Черноморие от 1 август

26 Юли, 2026 15:15 519 13

  • линейки-
  • медицински екипи-
  • 1 август-
  • черноморие

Мярката е предприета по съвместна инициатива на Министерството на здравеопазването и Министерството на туризма и цели да облекчи натоварването върху спешните центрове в курортите, където през летния сезон броят на хората нараства многократно

Допълнителни линейки и медицински екипи ще бъдат осигурени по българското Черноморие от 1 август - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

От 1 август по българското Черноморие ще бъдат разположени допълнителни екипи на Спешна помощ и още линейки, за да се осигури по-бърза реакция при инциденти и здравословни проблеми през най-натоварения туристически период. Мярката е предприета по съвместна инициатива на Министерството на здравеопазването и Министерството на туризма и цели да облекчи натоварването върху спешните центрове в курортите, където през летния сезон броят на хората нараства многократно, съобщават от Нова телевизия.
Очаква се допълнителните медицински екипи да подобрят достъпа до спешна помощ както за туристите, така и за местните жители, като съкратят времето за реакция при необходимост.

„Грижата за здравето и безопасността на туристите е сред основните приоритети“, заяви министърът на туризма д-р Илин Димитров.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    3 1 Отговор
    С тези храни може и полева болница да се наложи да мъкнат. Но пък за сметка на това цените са екстра. Или пък не?...🤔

    15:22 26.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    След бурята 12 км петролно петно в Бургаският залив.Внимавайте!

    15:23 26.07.2026

  • 3 И защо

    4 0 Отговор
    А купихме 1000 полицейски автомобила
    от модерни по модерни, но не купихме линейки и пожарни....

    Коментиран от #5

    15:38 26.07.2026

  • 4 Къви линейки е 🤣🤣🤣

    5 0 Отговор
    Треват си погребалните да са на брега и да чекат да прибират труповете от морето или на песъка умрели от алкохол и нерви🤣🤣🤣

    15:45 26.07.2026

  • 5 Ми щото с милиционерските коли

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "И защо":

    Се тероризира и г аби населението а с пожарна и линейка се помага и не се граби та затва е така

    15:46 26.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гробар

    1 0 Отговор
    В България медицината е почти унищожена. Благодарение на сините комунета от ДС и техните отрочета.

    16:12 26.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 1488

    2 0 Отговор
    на мутроморието задължително с полицейска охрана по улиците, а по магазините с лекар и адвокат

    16:29 26.07.2026

  • 13 След 1 няма да трябват

    0 0 Отговор
    А сега, кучета ни яли

    16:37 26.07.2026

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