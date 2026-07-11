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Хотелиери и ресторантьори по Черноморието: Сезонът е труден

Хотелиери и ресторантьори по Черноморието: Сезонът е труден

11 Юли, 2026 13:39 607 31

  • сезон-
  • туристи-
  • ресторантьори-
  • черноморие

Между 35 и 40% отлив от клиентелата

Хотелиери и ресторантьори по Черноморието: Сезонът е труден - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Хотелиери и ресторантьори по Южното Черноморие определят туристическия сезон към момента като „труден”. Част от тях отчитат спад на заетост с около 30% спрямо същия период на миналата година.

Трудно начало за летния туристически сезон у нас. По този деликатен начин описват хотелиери началото на сезона по Южното Черноморие, който бележи спад и то не малък. "30%, а може би и повече има", отбелязва Пламен Копчев, председател на Съюза на собствениците в Слънчев бряг, пред NOVA.

Подобна е ситуацията и в заведенията в курорта. "Между 35 и 40% отлив от клиентелата. Оборотът е паднал, което е съвсем нормално", казва Деси Николчева, която е собственик на заведение.

И хотелиери и собственици на заведения са категорични, че причина за малкия брой гости не е Световното първенство по футбол. "Не, не бих казал. Това не е нещо, което се случва за първи път и не е някакво събитие, което не е имало преди, за да говорим, че се отразява по някакъв начин", смята хотелиерът Теодор Пастърмаджиев.

Още повече, че преди началото на сезона всички потенциални чуждестранни гости са били информирани за възможностите да гледат футбол. "Че те ще имат достъп до телевизия, до екрани, които са монтирани в различни помещения, и ще могат да наблюдават всички мачове", пояснява Пламен Копчев.

Първите признаци за труден сезон от бранша са забелязали още в началото на кризата в Близкия Изток, когато скочиха цените на горивата. "От там ние получихме много анулации на английския пазар, на средно-европейския пазар. За по-евтин пакет да си направят гостите минават от ол-инклузив на полупансион", казва Копчев.

Много от тях съкращавали и времето си на престой у нас, въпреки че цените у нас не са завишени драстично. "Самите колеги вдигнаха цените минимално. За тази инфлация, която съществува, ние не сме вдигнали нещо драстично, което да повлияе върху спадането на броя туристи", категоричен е той.

От бранша отчитат, че отражение върху сезона освен икономическата криза като цяло в Европа, дават и редица нерешени проблеми у нас.

Според хотелиера Теодор Пастърмаджиев имаме проблем с имиджа на дестинацията. "Този имидж къде основателно, къде - не, пред европейските ни външни партньори е доста силно нарушен през последните години. Ние така и не успяхме да се възстановим след COVID-пандемията", коментира той.

От бранша отчитат и негативната кампания срещу родния туризъм, която се води в социалните мрежи. "Сега ние виждаме цените по българското черноморие. Има места, където е изключително скъпо, но има изключително достъпни места. И аз мисля, че те трябва да бъдат популяризирани. В Слънчев бряг може да се разходите, да видите, че има места, където например обедното меню е на 4 евро, съвсем достъпна, нормална среда", казва Деси Николчева.

Въпреки трудното начало хотелиери и ресторантьори се надяват, че през юли и август ще наваксат загубите от юни, а равносметките ще правят след сезона. Но са единодушни, че трябва помощ от държавата, но не в пряко финансиране, а в реклама и политики.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 не мога да ви съчуствам!

    29 0 Отговор
    Ама никак!

    13:42 11.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хехе

    25 0 Отговор
    И още по-весело ще става при тия цени за които пишат по медиите мераклиите ще ги броят на пръсти.

    13:43 11.07.2026

  • 4 Тарикат

    22 0 Отговор
    Нищо бре , дигнете още малко цените и ще стане още по труден

    13:45 11.07.2026

  • 5 Минувач

    14 2 Отговор
    А, не бе... Що да е труден???
    Нали след приемане на еврото, нямаше да има затруднения на туристите да смятат цените и щеше да настъпи небивал приток на туристи?!?
    Що, така....?
    Същото е и с инвестициите - толкова небивал приток, че чак има отлив и Бош си тръгват.
    А, дали в тази криза на европейско ниво въобще беше момента за това евро? И с това всеобщо задлъжняване на всички, а ние да се включим в общия спасителен план при нужда? Или пък с лъжливите данни за инфлация и дефицит, заради които сега плащаме със закъснение старите забавени умишлено плащания?

    13:46 11.07.2026

  • 6 Глей Кво Хубаво !

    6 0 Отговор
    Няма Миризми !

    Няма Аромати !

    13:46 11.07.2026

  • 7 Лоло

    14 0 Отговор
    То поне нормално обслужване да имаше за тия цени... Особено към сънародника, хотелиерството се държи като най нисък клас хора

    13:46 11.07.2026

  • 8 Миризлив пор

    11 0 Отговор
    При вдигнати спрямо миналата година цени със 70-100% да имат спад с 30% си е добро постижение. Ама да обясняват "то някой вдигнал цените драстично ама има някакви места за 4 евра" не го приемам.

    13:46 11.07.2026

  • 9 Гост

    12 0 Отговор
    Пълни аматьори!!! Туризма е такъв какъвто Вие го правите!!!
    Апропо, готините места са пълни, празните да се чудят и точат ред сълзи и ред сополи, ммм!

    13:47 11.07.2026

  • 10 Мухларов

    13 0 Отговор
    Да теглиш 10 милиарда евро нов заем, за да подпомогнем Алибегов!

    13:49 11.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Добре върви

    6 0 Отговор
    Ако мога щях да вдигна цените тройно,не ми дреме.Няма да има кой да ме напосуие,обаче.

    13:52 11.07.2026

  • 13 Надпис в хотел на Слънчев Бряг:

    8 0 Отговор
    Хотелът няма да работи през юли и август. На почивка сме в Гърция.

    Коментиран от #22, #23

    13:53 11.07.2026

  • 14 в кратце

    8 1 Отговор
    Труден ще е сезонът. След като ни натресоха еврото и цените скочиха до небето,така ще е.

    13:54 11.07.2026

  • 15 Васил

    7 0 Отговор
    Ами нормално таратор по 8 евро кафе по 7,50 кой луд ще плаща такива цени даже западняците при такива цени ще си отидат на Испания Франция и Гърция даже и Турция. Самата алчност на хотелиерите ресторантьорите сами убиха бизнеса това е нагледен пример как може да се съсипе един отрасъл.

    Коментиран от #30

    13:54 11.07.2026

  • 16 Стига сте бучали

    5 0 Отговор
    Ревльовци .Намалете си цените.Никва жалост към тия алчни печалбати

    13:55 11.07.2026

  • 17 Еврото ви прави неконкурентни

    4 1 Отговор
    Разберете го това. Лева пазеше бизнеса. Защо ? Защото цените бяха по ниски и бедните германци все пак идваха но сега защо да се блъскат до тука. За по богати туристи качество няма. Освен това наели сте чужденци !!! Но никой не ги иска. Особено българските туристи не искат азиатци .

    13:55 11.07.2026

  • 18 Стара чанта

    3 0 Отговор
    Ами пишете колко беше таратора при вас, че не се сещам ?

    Коментиран от #27

    13:56 11.07.2026

  • 19 Реклама

    4 0 Отговор
    Специално за разходки из Черноморието са пуснати фланелки с надпис:
    - "Не, благодаря!"

    13:59 11.07.2026

  • 20 Разкарайте проклетите азиатци

    3 0 Отговор
    Обучете българи да работят по морето. Дайте нормални цени а не чак толкова високи. Дръжте се любезно и не крадете от курортистите. Спрете катастрофите по пътищата. Как може разрешената скорост да е 140 км. час ? Поне да намалите скоростта не са нужни пари а ум и разум.

    13:59 11.07.2026

  • 21 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    На предишни Световни първенства по футбол в заведенията по морето нямаше свободно място.Прожектираха мачовете направо върху стени на къщи.

    13:59 11.07.2026

  • 22 👍👍👍

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Надпис в хотел на Слънчев Бряг:":

    Ехаааааа!!!! Много ме накефи!!!!!

    13:59 11.07.2026

  • 23 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Надпис в хотел на Слънчев Бряг:":

    Има един дюнер до паметника на Альоша в Бургас излиза годишен отпуск през август.Винаги съм се чудил на акъла им.

    14:01 11.07.2026

  • 24 Направо ще го кажа

    0 0 Отговор
    Ръководството е много слабо и неподготвено. И спорта и културата и финансите земеделието нищо не става . Здравеопазването е под всяка мярка.

    14:02 11.07.2026

  • 25 ганчо бизнесментя

    0 0 Отговор
    ИСКАМ ПАРИ!!!

    14:02 11.07.2026

  • 26 Фройд

    1 0 Отговор
    Няма такова нещо , труден сезон . Сами сте си виновни . Заградихте и построихте де що имаше празно място. Човек няма къде да си паркира колата , всичко е чадър и парцалки , и всевъзможни миризми. Е кой луд ще дойде да се блъска , да се нерви на " резервирани" паркинги с бутилка от вода , да плаща за услуга , която даже не струва половината . Свършиха балъците.

    Но има все още места където наистина е приятно, благодарение на кмета , който не се поддаде на изкушения и където все още става за почивка. Така че там хората си работят.

    14:02 11.07.2026

  • 27 Алибегай

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Стара чанта":

    С бакшиша един таратор -10 евро.

    14:02 11.07.2026

  • 28 Коцето

    0 0 Отговор
    Това е добро "през юли и август ще наваксат загубите". Удри!

    14:03 11.07.2026

  • 29 Тома

    1 0 Отговор
    Ама няма такова нещо.Ние направихме цените 1 към 10 за да нямаме загуба.

    14:03 11.07.2026

  • 30 те цяла държава

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Васил":

    унищожиха ко прикааш нашенците са уникални некадърници!

    14:03 11.07.2026

  • 31 Анонимен

    1 0 Отговор
    А въвеждането на еврото трябваше да ви облекчи. Време е да се приеме реалността на пазара, и стига вече данъчни облекчения, все едно държавата ще умре без свръх-туризъм.

    14:04 11.07.2026

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