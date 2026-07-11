Хотелиери и ресторантьори по Черноморието: Сезонът е труден

Хотелиери и ресторантьори по Южното Черноморие определят туристическия сезон към момента като „труден”. Част от тях отчитат спад на заетост с около 30% спрямо същия период на миналата година.
Трудно начало за летния туристически сезон у нас. По този деликатен начин описват хотелиери началото на сезона по Южното Черноморие, който бележи спад и то не малък. "30%, а може би и повече има", отбелязва Пламен Копчев, председател на Съюза на собствениците в Слънчев бряг, пред NOVA.
Подобна е ситуацията и в заведенията в курорта. "Между 35 и 40% отлив от клиентелата. Оборотът е паднал, което е съвсем нормално", казва Деси Николчева, която е собственик на заведение.
И хотелиери и собственици на заведения са категорични, че причина за малкия брой гости не е Световното първенство по футбол. "Не, не бих казал. Това не е нещо, което се случва за първи път и не е някакво събитие, което не е имало преди, за да говорим, че се отразява по някакъв начин", смята хотелиерът Теодор Пастърмаджиев.
Още повече, че преди началото на сезона всички потенциални чуждестранни гости са били информирани за възможностите да гледат футбол. "Че те ще имат достъп до телевизия, до екрани, които са монтирани в различни помещения, и ще могат да наблюдават всички мачове", пояснява Пламен Копчев.
Първите признаци за труден сезон от бранша са забелязали още в началото на кризата в Близкия Изток, когато скочиха цените на горивата. "От там ние получихме много анулации на английския пазар, на средно-европейския пазар. За по-евтин пакет да си направят гостите минават от ол-инклузив на полупансион", казва Копчев.
Много от тях съкращавали и времето си на престой у нас, въпреки че цените у нас не са завишени драстично. "Самите колеги вдигнаха цените минимално. За тази инфлация, която съществува, ние не сме вдигнали нещо драстично, което да повлияе върху спадането на броя туристи", категоричен е той.
От бранша отчитат, че отражение върху сезона освен икономическата криза като цяло в Европа, дават и редица нерешени проблеми у нас.
Според хотелиера Теодор Пастърмаджиев имаме проблем с имиджа на дестинацията. "Този имидж къде основателно, къде - не, пред европейските ни външни партньори е доста силно нарушен през последните години. Ние така и не успяхме да се възстановим след COVID-пандемията", коментира той.
От бранша отчитат и негативната кампания срещу родния туризъм, която се води в социалните мрежи. "Сега ние виждаме цените по българското черноморие. Има места, където е изключително скъпо, но има изключително достъпни места. И аз мисля, че те трябва да бъдат популяризирани. В Слънчев бряг може да се разходите, да видите, че има места, където например обедното меню е на 4 евро, съвсем достъпна, нормална среда", казва Деси Николчева.
Въпреки трудното начало хотелиери и ресторантьори се надяват, че през юли и август ще наваксат загубите от юни, а равносметките ще правят след сезона. Но са единодушни, че трябва помощ от държавата, но не в пряко финансиране, а в реклама и политики.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 не мога да ви съчуствам!
13:42 11.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 хехе
13:43 11.07.2026
4 Тарикат
13:45 11.07.2026
5 Минувач
Нали след приемане на еврото, нямаше да има затруднения на туристите да смятат цените и щеше да настъпи небивал приток на туристи?!?
Що, така....?
Същото е и с инвестициите - толкова небивал приток, че чак има отлив и Бош си тръгват.
А, дали в тази криза на европейско ниво въобще беше момента за това евро? И с това всеобщо задлъжняване на всички, а ние да се включим в общия спасителен план при нужда? Или пък с лъжливите данни за инфлация и дефицит, заради които сега плащаме със закъснение старите забавени умишлено плащания?
13:46 11.07.2026
6 Глей Кво Хубаво !
Няма Аромати !
13:46 11.07.2026
7 Лоло
13:46 11.07.2026
8 Миризлив пор
13:46 11.07.2026
9 Гост
Апропо, готините места са пълни, празните да се чудят и точат ред сълзи и ред сополи, ммм!
13:47 11.07.2026
10 Мухларов
13:49 11.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Добре върви
13:52 11.07.2026
13 Надпис в хотел на Слънчев Бряг:
Коментиран от #22, #23
13:53 11.07.2026
14 в кратце
13:54 11.07.2026
15 Васил
Коментиран от #30
13:54 11.07.2026
16 Стига сте бучали
13:55 11.07.2026
17 Еврото ви прави неконкурентни
13:55 11.07.2026
18 Стара чанта
Коментиран от #27
13:56 11.07.2026
19 Реклама
- "Не, благодаря!"
13:59 11.07.2026
20 Разкарайте проклетите азиатци
13:59 11.07.2026
21 Последния Софиянец
13:59 11.07.2026
22 👍👍👍
До коментар #13 от "Надпис в хотел на Слънчев Бряг:":Ехаааааа!!!! Много ме накефи!!!!!
13:59 11.07.2026
23 Последния Софиянец
До коментар #13 от "Надпис в хотел на Слънчев Бряг:":Има един дюнер до паметника на Альоша в Бургас излиза годишен отпуск през август.Винаги съм се чудил на акъла им.
14:01 11.07.2026
24 Направо ще го кажа
14:02 11.07.2026
25 ганчо бизнесментя
14:02 11.07.2026
26 Фройд
Но има все още места където наистина е приятно, благодарение на кмета , който не се поддаде на изкушения и където все още става за почивка. Така че там хората си работят.
14:02 11.07.2026
27 Алибегай
До коментар #18 от "Стара чанта":С бакшиша един таратор -10 евро.
14:02 11.07.2026
28 Коцето
14:03 11.07.2026
29 Тома
14:03 11.07.2026
30 те цяла държава
До коментар #15 от "Васил":унищожиха ко прикааш нашенците са уникални некадърници!
14:03 11.07.2026
31 Анонимен
14:04 11.07.2026