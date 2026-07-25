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НАП и ГД ГВА удариха нарушители по морето

НАП и ГД ГВА удариха нарушители по морето

25 Юли, 2026 19:18, обновена 25 Юли, 2026 19:20 701 8

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  • черноморие-
  • парасейлинг

Масирани данъчни проверки и извънредни инспекции на опасни водни атракциони бележат разгара на летния сезон по Южното и Северното Черноморие

НАП и ГД ГВА удариха нарушители по морето - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Близо една трета от търговските обекти по Българското Черноморие продължават да работят в нарушение на данъчното законодателство.

От началото на лятната контролна кампания на Националната агенция за приходите (НАП), стартирала на 29 юни, фискалните инспектори са извършили близо 1500 проверки. Резултатът от мащабния фискален филтър е съставянето на 470 акта за установени нарушения.

Паралелно с данъчните, извънредна акция за безопасност вълнува и сектора на плажните развлечения. Екипи на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА) и ИА „Морска администрация“ предприеха внезапни проверки във водните бази, предлагащи екстремната услуга „парасейлинг“, като откриха сериозни технически дефекти и липса на документация.

Данъчните нарушители: Какви схеми разкри НАП?

Според официалните данни, представени в Бургас от директора на дирекция „Комуникации“ в НАП Анна Митова, най-честите нарушения по Черноморието са свързани с укриване на обороти и сивия сектор. Контролните органи отчитат следните системни проблеми:

  • Неиздаване на бележки: Масово се укриват реални плащания или се издават фалшиви, нефискални бонове, наподобяващи касови бележки.
  • Касови несъответствия: Налице са драстични разминавания между физическата наличност в касата и отчетените суми от фискалните апарати.
  • Липса на апарати: Инспекторите са запечатали 14 обекта, в които изобщо е липсвало фискално устройство.
  • Скрит трудов пазар: Най-малко 10 търговци са хванати в пълно нарушение, тъй като не са подали данни в приходната агенция за осигуряване на наетите лица.

Само в Бургас и региона са инспектирани 811 търговски обекта, като в 319 от тях са констатирани нарушения.

Черният списък при „парасейлинг“ атракционите

По разпореждане на Министерството на транспорта и съобщенията, инспекторите по въздухоплаване и морска безопасност извършиха извънреден одит на плажните платформи за парасейлинг. Проверките имат за цел спиране на опасни практики преди настъпването на сериозни инциденти. Установените технически дефекти включват:

  • Компрометирано оборудване: Открит е скъсан колан на рейка и извършен неоторизиран, саморъчен ремонт на едно от съоръженията.
  • Липса на идентификация: Част от използваните системи са без серийни номера и липсват данни за техния производител.
  • Анонимни парашути: Три от проверените летателни съоръжения са оперирали без каквато и да е съпътстваща техническа документация.
  • Изтрити маркировки: Обезопасителните колани са били със заличени или напълно нечетливи знаци за безопасност.

На управителите на водните бази са издадени задължителни предписания. Те разполагат с едноседмичен срок за пълно отстраняване на неизправностите по оборудването и 10 дни за осигуряване на документите на парашутите. При неизпълнение съоръженията ще бъдат спрени от експлоатация.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    5 1 Отговор
    Бат Милене здраствуй нали знаеш кого ште проверяват ...другите са предупредени...нии със жината ша земим по Ена вода че са стопли и тя сложи коритото...

    19:23 25.07.2026

  • 2 Ферментирал Клоун с изтекъл срок

    11 0 Отговор
    Уплаших се!
    Помислих, че са ударили БабаАлино.
    Външната ви министърака ми обеща да не ги закача.

    19:24 25.07.2026

  • 3 обективен

    7 0 Отговор
    Гонка до дупка !! Не стига ,че цените надминаха френската ревиера , а и данъци укриват , а на айуунчетата които дойдоха да работят тук от Азия им дават по 800 евра заплата !

    Коментиран от #4

    19:24 25.07.2026

  • 4 Българин

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "обективен":

    Подписват се на 800, но вземат по 400 и целуват г(ръка) на морските бейове.

    19:26 25.07.2026

  • 5 .....

    7 0 Отговор
    Сигания

    19:28 25.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Въй ййй !

    3 0 Отговор
    И Ще ходиш !

    В тая Цигания !

    На Почивка !

    19:36 25.07.2026

  • 8 Овчар

    6 1 Отговор
    И тези са същите боклуци като предните..! Стрелят по дребните риби да отчитат дейност..!

    19:39 25.07.2026

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