Пилотът Николай Калайджиев пред ФАКТИ: С 1000 излитания и кацания записахме България в световната авиационна история

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Българският военен пилот Николай Калайджиев постави шести световен рекорд за Гинес като изпълни 1021 излитания и кацания с полет по кръга за 14 часа и 28 минути. Той летя с малък самолет. На всеки летателен час пилотът почиваше за няколко минути с ледена вана, а самолетът беше технически проверяван и зареждан с гориво. Каква е тръпката от постигнатото… Пред ФАКТИ говори пилотът Николай Калайджиев.

- Г-н Калайджиев, как се роди идеята да атакувате рекорд за 1000 излитания и кацания в рамките на един ден?

- Аз и нашият екип искаме да направим авиационно събитие и световен рекорд, с които отново да мотивираме и вдъхновим подрастващите да вярват в своите умения, да си поставят ясни цели и да знаят, че няма невъзможни неща. Искахме да направим нещо толкова изискващо уменията на летеца, че да изглежда безумно за изпълнение. Също така исках да е нещо, което за първи път в света е дръзнал човек да го изпълни – така се роди идеята да атакувам рекорд за 1000 излитания и кацания в рамките на един ден.

- Какъв е самолетът, с който го направихте? Какво е различното при него?

- Най-обикновен ултралек самолет Fly Synthesis Storch. Колесникът на самолета е нещото, което беше акцентът, а колесникът е най-обикновена на външен вид тръбна конструкция без амортисьори, което още повече изискваше от мен да бъда пределно прецизен и да правя много меки (на наш език мазни) кацания, за да издържи колесникът на самолета.

- Кой беше най-трудният момент по време на рекордния полет и имаше ли миг, в който се усъмнихте, че ще успеете?

- Не, нямало е и миг, в който съм се усъмнил. Ако човек се усъмни, то това е началото на това, че може да не успееш да направиш това, което изпълняваш.



- Каква физическа и психическа подготовка е необходима за подобно изпитание, което продължава повече от 13 часа?

- Физическите тренировки продължиха година и половина, а за психическото състояние си мисля, че човек трябва да си го има в себе си – да е устойчив в такива ситуации.

- Каква роля изигра екипът ви за успешното поставяне на шестия ви световен рекорд на Гинес?

- Световният рекорд не е за мен, той е за цяла България и особено за нашия екип. Може аз да съм изпълнителят, но те са хората, без които това няма как да стане реалност. Искам поименно да благодаря на няколко скъпи за мен хора и мои приятели: Г-н Тодор Иванджиков – мой мениджър и председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия; Десислава и Вълко Пингелови – PR-и и мои мениджъри; Г-н Николай Рашков и г-жа Петя Иванова – кмет и заместник-кмет на община Горна Оряховица, на цялото ръководство, всички работещи в общината и специално на Краси, не знам неговата фамилия; Г-н Кленовски – концесионер, и г-н Търницов – член на съвета на директорите на летище Горна Оряховица, на Георги Димов, Краси и всички работещи на летището; На нашите партньори - K&K Time Studio – Vostok Europe България, ЛУКОЙЛ България и Dynaphos; Г-н Румен Младенов – „Змея”– авиационен техник на самолета и колега пилот; Официалните съдии Таня Обретенова (европейска шампионка по безмоторно летене), Стефан Христов, Емил Калев и Емил Маринчев;

И всички, които дойдоха да ни подкрепят на събитието.

- Казахте, че мечтата ви е космосът. Колко близо сте до реализирането на тази цел и какви са следващите стъпки?

- Представител на корпорацията Space X от Los Angeles специално беше на събитието, за да следи моето изпълнение. Целта е все по-близо, следват интересни неща.



- По време на рекорда използвахте ледени вани между отделните етапи. До каква степен това помогна за възстановяването и концентрацията ви?

- Когато тялото е охладено, всички системи на организма работят по-добре. Охлаждах се, понеже температурата в кабината по обяд беше 38 градуса.



- Кой от всичките ви световни рекорди до момента ви е донесъл най-голямо удовлетворение и защо?

- Този за най-бързо изпълнени 1000 излитания и кацания с 360-градусов завой преди всяко кацане индивидуално със самолет и световния рекорд, в който изпълних 1111 последователни 360-градусови превъртания – 4 часа и 45 минути нонстоп въртене и претоварване.



- Споменахте, че вече планирате седми световен рекорд. Можете ли да кажете каква е целта…

- Целта отново ще е насочена към подрастващите – да мечтаят смело.

- Какво почувствахте в момента на последното кацане, когато осъзнахте, че сте записали името си в историята на авиацията с още един световен рекорд?

- Това, което почувствах първо, е, че направихме нещо, което завинаги записа България в световната авиационна история, защото сме първите, изпълнили 1000 излитания и кацания с 360-градусов завой преди всяко кацане индивидуално със самолет, а може да сме и единствените. Пожелавам на всички ваши читатели да изпитат тази радост, която изпитахме с целия ни екип – това е смисълът на живота.