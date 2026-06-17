Влак прегази 55-годишен мъж в Русе

55-годишен мъж бе прегазен от влак днес следобед в Русе, предаде БНТ.

Инцидентът станал в района на Търговия на едро.

Мъжът е пресичал жп линията на нерегламентирана пътека.

Композицията, която го е блъснала, е била част от влака София – Русе.

Заради инцидента влакът не е успял да тръгне навреме.

Наложило се е пътниците да бъдат извозени с автобус от Централна гара до гара Разпределителна.

Причините за фаталния инцидент се изясняват от органите на реда.