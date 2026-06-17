Влак прегази 55-годишен мъж в Русе

55-годишен мъж бе прегазен от влак днес следобед в Русе, предаде БНТ.
Инцидентът станал в района на Търговия на едро.
Мъжът е пресичал жп линията на нерегламентирана пътека.
Композицията, която го е блъснала, е била част от влака София – Русе.
Заради инцидента влакът не е успял да тръгне навреме.
Наложило се е пътниците да бъдат извозени с автобус от Централна гара до гара Разпределителна.
Причините за фаталния инцидент се изясняват от органите на реда.
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1 А, може
Коментиран от #2
21:38 17.06.2026
2 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #1 от "А, може":Дали е бил ваксиниран?🦧😪🦧
22:03 17.06.2026