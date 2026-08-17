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Част от Зеления ринг на София оживява още през септември

Част от Зеления ринг на София оживява още през септември

17 Август, 2026 13:20 613 1

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Подготовката за Европейското първенство по волейбол дава начало на първите реални трансформации по трасето на бъдещия линеен парк

Част от Зеления ринг на София оживява още през септември - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Първите видими промени по трасето на „Зелен ринг София“ започват през септември. В навечерието на Европейското първенство по волейбол част от бъдещата отсечка „Изток“ при бул. „Цариградско шосе“ ще бъде преобразена, за да осигури по-удобен и безопасен пешеходен достъп до „Арена 8888 София“.

Предстои разчистване и подготовка на трасето, изграждане на временна пешеходна алея и ново осветление. Железопътният тунел под бул. „Цариградско шосе“ ще бъде почистен, обновен и осветен, а от локалното платно на булеварда ще бъде изграден нов пешеходен достъп със стълби към трасето на Зеления ринг.

Така голямото спортно събитие се превръща и в повод да бъде направена първата реална стъпка към връщането на едно изоставено градско пространство на хората. Трансформацията по трасето ще улесни придвижването пеша между градския транспорт, локалното платно на бул. „Цариградско шосе“, бъдещия Зелен ринг и спортната зала.

Част от подобренията са планирани така, че да останат за дългосрочно ползване. Такъв ще е новият пешеходен достъп към Зеления ринг от локалното платно на бул. „Цариградско шосе“, до х-л East Plaza — чрез стълби. Той не влиза в обхвата на техническия проект за проектиране на отсечката от Ринга и ще остане достъпен за гражданите и гостите на града и след приключването на първенството.

Инициативата се реализира в партньорство с East Plaza Hotel Sofia, който ще подкрепи облагородяването на пространството.

От изоставено трасе към ново градско пространство

„Зелен ринг София“ е един от мащабните стратегически проекти на Столична община за преобразяване на близо 30 км изоставени и слабо използвани терени около широкия център на София в свързана система от зелени градски пространства за ходене пеша, колоездене, спорт, отдих, игра и култура.

Идеята е Рингът да свърже големите паркове на София, съществуващата велосипедна мрежа и множество спортни, културни и образователни обекти. Трасето преминава през 30 гъсто населени квартала, а близо 250 000 софиянци ще имат пряк достъп до новото зелено пространство.

Целта е да се създаде нов тип градска среда – линеен парк, който свързва квартали и хора и дава възможност ежедневното придвижване в София да става по-лесно пеша или с велосипед като шанс за екологичен и здравословен начин на живот.


София / България
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  • 1 инж. Калинов

    1 0 Отговор
    Никакъв „Зелен ринг София“ няма да има. Държавата (НКЖИ) отдавна раздаде цялото старото ж.п. трасе на мутри, които от своя страна изградиха огромен нов катун, простиращ се от тунела под „Цариградско шосе“ та чак до някогашния прелез на ул. „Стоян Михайловски“.

    13:37 17.08.2026

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