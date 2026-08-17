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Роднини на починал пациент заплашваха медици и потрошиха линейка в Павликени

Роднини на починал пациент заплашваха медици и потрошиха линейка в Павликени

17 Август, 2026 13:06 863 20

  • насилие-
  • медици-
  • павликени

Роднините на пациента влизат в манипулационната на филиала и се държат арогантно с медицинския екип

Роднини на починал пациент заплашваха медици и потрошиха линейка в Павликени - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Роднини на починал мъж агресираха в Спешното отделение на Павликени, съобщиха от полицията.

На 15 август е докаран 53-годишен мъж - с оплакване за гадене и стомашни проблеми с давност от два дни.

Роднините на пациента влизат в манипулационната на филиала и се държат арогантно с медицинския екип.

Мъжът е починал в следствие на остра сърдечносъдова недостатъчност.

При научаване за смъртта на напрежението между роднините на починалия и медицинския екип ескалира.

Отправени са обиди и заплахи към медицинския персонал, нанесени са удари по паркираната пред сградата на спешния център линейка и е счупена чистачка на спешния автомобил.

Разпитани са свидетели и по случая се води разследване.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 kоkорчо 💋🍌

    5 7 Отговор
    ще ядете на чорапа кренвирша ама като от едно време

    хора и... улици...

    13:09 17.08.2026

  • 2 ФАКТ

    6 16 Отговор
    Единственото достойно наказание за многоходовия бакшиш Псулер е да бъде командирован на фронта да спира дроновете на западните си партньори

    Коментиран от #18

    13:10 17.08.2026

  • 3 Някой

    28 0 Отговор
    Кажете нещо за етноса, де. Ние знаем, но е хубаво нещата да се казват докрай.

    13:11 17.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Те се държат арогантно навсякъде

    25 1 Отговор
    Етноса е безкрайно арогантен дори когато отива на пазар в областния град. Те са потресаващо арогантни по принцип абсолютно навсякъде.

    13:13 17.08.2026

  • 6 ъскувлия

    23 0 Отговор
    Тези павликенчани са едни циганя.

    13:15 17.08.2026

  • 7 Има ни пак

    24 0 Отговор
    Това са хора, които ползват държавна помощ и си мислят, че всички са им длъжни. Крайно време е да им се орежат привилегиите и да видят как се изкарват парите.

    Коментиран от #12

    13:17 17.08.2026

  • 8 Това

    18 0 Отговор
    са извънземни с тъмнозелен оттенък.Това е нормално за тези диваци.

    13:17 17.08.2026

  • 9 Анонимен

    11 0 Отговор
    Само 8процента от населението са от превилигированите,ценени от страната и от Европа предпочитан цвят на кожата със силен слънчев загар.Те управляват България ,като чужди футболни агитки ясно посочват реалността.Това сме ний,така поглеж ,дий воле дий...

    Коментиран от #11

    13:18 17.08.2026

  • 10 стари столици

    14 0 Отговор
    Потресаваща арогантност на етносите. Предполагам че може да си намерят майстора в лицето на новодошлите азиатци и те същите на външен вид.

    13:19 17.08.2026

  • 11 Про циганите

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "Анонимен":

    Са най опасни !

    13:20 17.08.2026

  • 12 Интересно как получават помощи

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "Има ни пак":

    Като те трябва да се заработват и трябва всяко лице да има регистрация в бюрото по труда но аз там етноси не съм видял.

    Коментиран от #17

    13:24 17.08.2026

  • 13 Янко

    1 1 Отговор
    Само циганите респектират бялата мафия.Хвала за тях

    13:27 17.08.2026

  • 14 Радев

    3 0 Отговор
    ИЗДАВАМ ЗАПОВЕД ЗА ЗАБРАНА НА ВСИЧКИ ЛИНЕЙКИ ДА ОТГОВАРЯТ НА СИГНАЛИ ОТ МААЛИ И МИГАНСКИ СЕЛА!

    13:31 17.08.2026

  • 15 Лекар

    2 0 Отговор
    На такива им пускам волтова дъга с електрошока и да ги изпращам

    13:32 17.08.2026

  • 16 Българин

    2 0 Отговор
    Закривайте спешните то българи не останаха

    13:33 17.08.2026

  • 17 Има ни пак

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Интересно как получават помощи":

    Помощите им са социални. Независимо дали имат трудов стаж или не. Има и много фалшиви инвалиди. Беден, но лесен начин на живот. Без труд, шефове, напрежение и проблеми. И забележи: всичките такива хора пушат и имат телефони.

    13:35 17.08.2026

  • 18 Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    С или без сирене го искаш?

    13:45 17.08.2026

  • 19 На лилавите, проявили насилие над медици

    1 0 Отговор
    да им бъде отнеман достъпът до здравната система! А, да, и БХЛ да ходят на м....

    13:47 17.08.2026

  • 20 Тачър

    0 0 Отговор
    Спестявайте и инвестирайте умно, за да не живеете близо до роднини на починали пациенти.

    13:49 17.08.2026

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