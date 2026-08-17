Роднини на починал пациент заплашваха медици и потрошиха линейка в Павликени

Роднини на починал мъж агресираха в Спешното отделение на Павликени, съобщиха от полицията.
На 15 август е докаран 53-годишен мъж - с оплакване за гадене и стомашни проблеми с давност от два дни.
Роднините на пациента влизат в манипулационната на филиала и се държат арогантно с медицинския екип.
Мъжът е починал в следствие на остра сърдечносъдова недостатъчност.
При научаване за смъртта на напрежението между роднините на починалия и медицинския екип ескалира.
Отправени са обиди и заплахи към медицинския персонал, нанесени са удари по паркираната пред сградата на спешния център линейка и е счупена чистачка на спешния автомобил.
Разпитани са свидетели и по случая се води разследване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 kоkорчо 💋🍌
хора и... улици...
13:09 17.08.2026
2 ФАКТ
Коментиран от #18
13:10 17.08.2026
3 Някой
13:11 17.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Те се държат арогантно навсякъде
13:13 17.08.2026
6 ъскувлия
13:15 17.08.2026
7 Има ни пак
Коментиран от #12
13:17 17.08.2026
8 Това
13:17 17.08.2026
9 Анонимен
Коментиран от #11
13:18 17.08.2026
10 стари столици
13:19 17.08.2026
11 Про циганите
До коментар #9 от "Анонимен":Са най опасни !
13:20 17.08.2026
12 Интересно как получават помощи
До коментар #7 от "Има ни пак":Като те трябва да се заработват и трябва всяко лице да има регистрация в бюрото по труда но аз там етноси не съм видял.
Коментиран от #17
13:24 17.08.2026
13 Янко
13:27 17.08.2026
14 Радев
13:31 17.08.2026
15 Лекар
13:32 17.08.2026
16 Българин
13:33 17.08.2026
17 Има ни пак
До коментар #12 от "Интересно как получават помощи":Помощите им са социални. Независимо дали имат трудов стаж или не. Има и много фалшиви инвалиди. Беден, но лесен начин на живот. Без труд, шефове, напрежение и проблеми. И забележи: всичките такива хора пушат и имат телефони.
13:35 17.08.2026
18 Путин
До коментар #2 от "ФАКТ":С или без сирене го искаш?
13:45 17.08.2026
19 На лилавите, проявили насилие над медици
13:47 17.08.2026
20 Тачър
13:49 17.08.2026