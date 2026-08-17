Роднини на починал пациент заплашваха медици и потрошиха линейка в Павликени

Роднини на починал мъж агресираха в Спешното отделение на Павликени, съобщиха от полицията.

На 15 август е докаран 53-годишен мъж - с оплакване за гадене и стомашни проблеми с давност от два дни.

Роднините на пациента влизат в манипулационната на филиала и се държат арогантно с медицинския екип.

Мъжът е починал в следствие на остра сърдечносъдова недостатъчност.

При научаване за смъртта на напрежението между роднините на починалия и медицинския екип ескалира.

Отправени са обиди и заплахи към медицинския персонал, нанесени са удари по паркираната пред сградата на спешния център линейка и е счупена чистачка на спешния автомобил.

Разпитани са свидетели и по случая се води разследване.