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Министърът на транспорта: Извършват се одити в БДЖ, НКЖИ и "Български пощи"

Министърът на транспорта: Извършват се одити в БДЖ, НКЖИ и "Български пощи"

18 Юни, 2026 04:48, обновена 18 Юни, 2026 03:51 545 1

  • министър на транспорта-
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Георги Пеев представи основните приоритети в работата на екипа си и отговори на въпроси на народните представители

Министърът на транспорта: Извършват се одити в БДЖ, НКЖИ и "Български пощи" - 1
Снимка: МТС
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Железопътният транспорт е нашата ахилесова пета, заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев по време на първия блицконтрол в транспортна комисия.

Той представи основните приоритети в работата на екипа си и отговори на въпроси на народните представители.

По думите на министъра железопътният транспорт остава най-сериозното предизвикателство пред системата. В момента се извършват одити в БДЖ, НКЖИ и „Български пощи“, като след приключването им ще бъдат представени конкретни данни и мерки.

Възложена е проверка на договора с новия частен железопътен превозвач, отговори Пеев на въпрос на депутат.

„България е безспорен лидер в аеронавигационното обслужване и е сред първите три държави в Европа в този сектор. Не така стоят нещата в останалите направления на транспорта и съобщенията. Иронията е, че българското въздушно пространство е вратата към Европа, а жп транспортът е тапата“, обясни транспортният министър.

Георги Пеев посочи, че задълженията на „Български пощи“ възлизат на близо 135 млн. евро и подчерта необходимостта от преструктуриране и реформи в дружеството. По думите му, предвид важната социална функция на пощенския оператор, не се предвижда закриване на пощенски станции.

Министърът подчерта, че сред основните приоритети на Министерството на транспорта и съобщенията е навременното изпълнение на проектите по Плана за възстановяване и устойчивост, включително проекта за широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на стойност близо 200 млн. евро.

По отношение на развитието на регионалните летища министърът отбеляза, че се подготвят нови концесионни анализи, които ще очертаят възможностите за инвестиции и развитие на летищната инфраструктура в страната.


България
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