Скандал в Полша: Сувенири със свастики и образа на Хитлер се продават свободно в Несебър

Продажбата на сувенири с нацистка символика в Стария Несебър отново привлече международно внимание, след като полското издание „Gazeta Wyborcza“ публикува критичен материал, в който поставя въпроса защо подобни предмети продължават да се предлагат свободно в България, съобщи "Нова телевизия".
Статията е написана от полския журналист Анджей Говорски след негова почивка в морския град. По думите му по сергиите и в антикварните магазини могат да бъдат открити чаши с лика на Адолф Хитлер, свастики, значки, запалки, пръстени и други предмети, свързани с нацистка Германия и Третия райх.
Това не е първият подобен случай. Още преди години израелска медия също сигнализира за продажба на сувенири с нацистка символика в Несебър. Проверка на място показа, че и днес в част от антикварните магазини могат да бъдат открити подобни артикули.
Продавачите обаче твърдят, че предметите не се предлагат с пропагандна цел, а като исторически артефакти и колекционерски експонати.
„На няколко езика сме поставили табели, че изложените предмети са свързани с историята на Германия и Втората световна война. Те не се продават с цел пропаганда на фашистка идеология, а са предназначени за колекционери и любители на историята“, обясни Митко Александров, който е продавач в антикварен магазин.
Сред туристите реакциите са разнопосочни. Полският турист Дариус признава, че е останал изненадан от видяното. „За нас в Полша това е абсурдно. Тези символи са свързани с фашизма и Хитлер. Не очаквах да ги видя изложени по този начин“, коментира той.
Въпреки това търговците твърдят, че интерес към подобни предмети има от посетители от различни държави, включително Полша и Израел.
След публикацията в полската медия Община Несебър е разпоредила проверка на всички антикварни магазини, предлагащи подобна стока. Според констативните протоколи на общинските служители предметите са представени като исторически и колекционерски експонати.
Случаят обаче поставя и правни въпроси. Според член 108 от Наказателния кодекс проповядването на нацистка и друга антидемократична идеология е престъпление. Именно затова юристи посочват, че при продажбата и публичното излагане на подобни символи трябва внимателно да се преценява дали става въпрос за историческа експозиция или за действия, които могат да бъдат тълкувани като пропаганда.
Докато част от туристите възприемат изложените предмети като част от историята, други ги определят като неподходящи и дори шокиращи. „Втората световна война донесе огромно страдание. Тези символи събуждат болезнени спомени“, сподели възрастен посетител от чужбина.
Други туристи смятат, че историята трябва да бъде помнена, но се питат дали мястото на подобни предмети е именно върху сергиите по туристическите улици. От Община Несебър не са излезли с официална позиция по казуса и резултатите от проверките.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нормално !
Управлявана !
От Фашисти !
Коментиран от #17
11:23 18.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 1488
ама то поляците са по големи фашисти и от тях
Коментиран от #31
11:23 18.06.2026
4 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #34
11:23 18.06.2026
5 РАШКО
11:23 18.06.2026
6 Спрете с тоя Ваггинин
11:24 18.06.2026
7 Митю
11:25 18.06.2026
8 Лайн Ари
11:26 18.06.2026
9 Ватманяк
11:29 18.06.2026
10 Възpожденец 🇧🇬
Коментиран от #15
11:29 18.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Смешник
11:40 18.06.2026
15 🦁ЩЩД🦁
До коментар #10 от "Възpожденец 🇧🇬":Не е лоша идея и кремчета за мозъчна и една друга сухота - "Кая","Урси" ,"Ленка" и "Сталинка".
11:41 18.06.2026
16 Мазньо
С какво например Сталин е по-различен от Хитлер...освен по мустака?!
11:41 18.06.2026
17 Имаш в предвид-
До коментар #1 от "Нормално !":Борисов и Пеевски,нали...?!
11:42 18.06.2026
18 Чичовото
11:44 18.06.2026
19 АЙДЕ БЕ...?!
Тогава веднага отнемайте най-високото си държавно отличие-ордена-,,Бял орел" ,от Зеленски,защото той кръсти елитен укро батальон-,,УПА"...!
УПА извърши жестокото ,,Волинско клане" ,през ВСВ,над Полският народ...!
11:46 18.06.2026
20 Търсене - предлагане
11:46 18.06.2026
21 Защо ли ?
11:46 18.06.2026
22 АЕН
Коментиран от #29, #30
11:48 18.06.2026
23 Браво Несебър е май красивия град
11:48 18.06.2026
24 Бай онзи
11:48 18.06.2026
25 Някой
Все пак Зеленски преди седмица кръсти военна част на такава фашистка от ВСВ. Където при паднала Полша заграждат села и избиват всички и имали някъде 160 начина за зверски убийства, на които се възмущавал дори Хитлер. Преди охранители по концлагерите на Райха.
Коментиран от #27
11:48 18.06.2026
26 Лопата Орешник
11:49 18.06.2026
27 ТОЧНО ТАКА...!
До коментар #25 от "Някой":В този дух е написан и пост-19...!
11:50 18.06.2026
28 Защото
11:50 18.06.2026
29 Някой
До коментар #22 от "АЕН":В Германия който отрича че е имало нацизъм го вкарваха в затвора. Така трябва и за вас. И да възстановят паметника в София до булевард Адолф Хитлер от 1941г тук. Ей соросоидите и евроатлантиците предатели стигнахте северомакедонците по история.
11:51 18.06.2026
30 Прапуск или не
До коментар #22 от "АЕН":Ционизма къде го класираш?
11:51 18.06.2026
31 Глупости
До коментар #3 от "1488":Украинците нямат нищо общо с Хитлер. Не си чел достатъчна за Втората световна война.
Коментиран от #39
11:52 18.06.2026
32 Амчи то и
11:54 18.06.2026
33 Гост
11:54 18.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Добре но Полша много добре знае че
11:55 18.06.2026
36 НАЛИ СМЕ В ЕС-ТО
11:57 18.06.2026
37 Бойко
Коментиран от #42
11:57 18.06.2026
38 Разбирача
11:57 18.06.2026
39 НАЛИ?!
До коментар #31 от "Глупости":Само дето самите ,,СС",са се учудвали на зверствата на Украинските Бандеровци...!
Четете,бре хора...!
11:57 18.06.2026
40 Хитлер беше прав!
11:58 18.06.2026
41 Всичко това е македонска провокация
11:59 18.06.2026
42 Проб
До коментар #37 от "Бойко":Проблема е че Путин не е фашист
11:59 18.06.2026