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Скандал в Полша: Сувенири със свастики и образа на Хитлер се продават свободно в Несебър

Скандал в Полша: Сувенири със свастики и образа на Хитлер се продават свободно в Несебър

18 Юни, 2026 11:18 1 267 42

  • несебър-
  • свастики-
  • хитлер-
  • нацизъм-
  • полша-
  • скандал

Това не е първият подобен случай. Още преди години израелска медия също сигнализира за продажба на сувенири с нацистка символика в града

Скандал в Полша: Сувенири със свастики и образа на Хитлер се продават свободно в Несебър - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Продажбата на сувенири с нацистка символика в Стария Несебър отново привлече международно внимание, след като полското издание „Gazeta Wyborcza“ публикува критичен материал, в който поставя въпроса защо подобни предмети продължават да се предлагат свободно в България, съобщи "Нова телевизия".

Статията е написана от полския журналист Анджей Говорски след негова почивка в морския град. По думите му по сергиите и в антикварните магазини могат да бъдат открити чаши с лика на Адолф Хитлер, свастики, значки, запалки, пръстени и други предмети, свързани с нацистка Германия и Третия райх.

Това не е първият подобен случай. Още преди години израелска медия също сигнализира за продажба на сувенири с нацистка символика в Несебър. Проверка на място показа, че и днес в част от антикварните магазини могат да бъдат открити подобни артикули.

Продавачите обаче твърдят, че предметите не се предлагат с пропагандна цел, а като исторически артефакти и колекционерски експонати.

„На няколко езика сме поставили табели, че изложените предмети са свързани с историята на Германия и Втората световна война. Те не се продават с цел пропаганда на фашистка идеология, а са предназначени за колекционери и любители на историята“, обясни Митко Александров, който е продавач в антикварен магазин.

Сред туристите реакциите са разнопосочни. Полският турист Дариус признава, че е останал изненадан от видяното. „За нас в Полша това е абсурдно. Тези символи са свързани с фашизма и Хитлер. Не очаквах да ги видя изложени по този начин“, коментира той.

Въпреки това търговците твърдят, че интерес към подобни предмети има от посетители от различни държави, включително Полша и Израел.

След публикацията в полската медия Община Несебър е разпоредила проверка на всички антикварни магазини, предлагащи подобна стока. Според констативните протоколи на общинските служители предметите са представени като исторически и колекционерски експонати.

Случаят обаче поставя и правни въпроси. Според член 108 от Наказателния кодекс проповядването на нацистка и друга антидемократична идеология е престъпление. Именно затова юристи посочват, че при продажбата и публичното излагане на подобни символи трябва внимателно да се преценява дали става въпрос за историческа експозиция или за действия, които могат да бъдат тълкувани като пропаганда.

Докато част от туристите възприемат изложените предмети като част от историята, други ги определят като неподходящи и дори шокиращи. „Втората световна война донесе огромно страдание. Тези символи събуждат болезнени спомени“, сподели възрастен посетител от чужбина.

Други туристи смятат, че историята трябва да бъде помнена, но се питат дали мястото на подобни предмети е именно върху сергиите по туристическите улици. От Община Несебър не са излезли с официална позиция по казуса и резултатите от проверките.


Несебър / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нормално !

    16 24 Отговор
    България е Фашистка Държава !

    Управлявана !

    От Фашисти !

    Коментиран от #17

    11:23 18.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 1488

    31 6 Отговор
    все пак украинците трябва да се чувстват у дома
    ама то поляците са по големи фашисти и от тях

    Коментиран от #31

    11:23 18.06.2026

  • 4 Архимандрисандрит Бибиян

    5 7 Отговор
    Татароменгяните кои за постояно живеят у Несебър и Сланчако това тръсят ,шо им е близко,понятно и задушевно,те затова търговците това продават.

    Коментиран от #34

    11:23 18.06.2026

  • 5 РАШКО

    22 2 Отговор
    А еврейски може, че те са избили доста повече хора?!

    11:23 18.06.2026

  • 6 Спрете с тоя Ваггинин

    11 1 Отговор
    Айде спрете с рекламата на Ваггинин - какво казал, къде пръднаал. Няма да го захаресваме като ни го натрапвате тоя!

    11:24 18.06.2026

  • 7 Митю

    16 2 Отговор
    Никой не обръщаше внимание. Само поляците нещо си мърмориха. А на съседната сергия с дървените членове?

    11:25 18.06.2026

  • 8 Лайн Ари

    15 2 Отговор
    Значи зелената гнида може постоянно да е в сайтовете , а марки с Адолф не може ? Защо , каква е разликата ?

    11:26 18.06.2026

  • 9 Ватманяк

    8 0 Отговор
    Предлагам вместо тях фигурки на Зеленски, Путин, Нетаняху и много Урсули. Може и рибки - попчета и Кая

    11:29 18.06.2026

  • 10 Възpожденец 🇧🇬

    10 16 Отговор
    Още по лошо, има сувенири с образите на yбиеца на най много християни през 20 век- Сталин, yбиеца на най много християни през 21 век - Путлер, yбийците на интелигенцията на България - Тошу roBeдото !

    Коментиран от #15

    11:29 18.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Смешник

    5 1 Отговор
    Е как няма да се продават като доскоро фашиски елементи поддържащи фашистката хунта в Киев управляваха страната а и укронацистите налазиха страната и си правят каквото искат

    11:40 18.06.2026

  • 15 🦁ЩЩД🦁

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Не е лоша идея и кремчета за мозъчна и една друга сухота - "Кая","Урси" ,"Ленка" и "Сталинка".

    11:41 18.06.2026

  • 16 Мазньо

    4 1 Отговор
    Ми,да купуват петолъчки тогава.Те нали са разрешени...
    С какво например Сталин е по-различен от Хитлер...освен по мустака?!

    11:41 18.06.2026

  • 17 Имаш в предвид-

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нормално !":

    Борисов и Пеевски,нали...?!

    11:42 18.06.2026

  • 18 Чичовото

    4 0 Отговор
    В Стария Несебър преди седмица се чувствах, като в аутлет център на най-известните марки. Кво ли не видях от Адидас до Хермес...всичко оргинално! Данъчните съм сигурен, че ще ги проверят на 29 септември, когато всички затворят поради липса на продажби. Там за НАП видно е забранено да влиза...и някой двупосочно прави пари от това.

    11:44 18.06.2026

  • 19 АЙДЕ БЕ...?!

    6 1 Отговор
    ,,За нас в Полша това е абсурдно..."
    Тогава веднага отнемайте най-високото си държавно отличие-ордена-,,Бял орел" ,от Зеленски,защото той кръсти елитен укро батальон-,,УПА"...!
    УПА извърши жестокото ,,Волинско клане" ,през ВСВ,над Полският народ...!

    11:46 18.06.2026

  • 20 Търсене - предлагане

    5 1 Отговор
    Там се натресоха много бандеровци, а както поляците добре знаят, те са крайни фашисти!

    11:46 18.06.2026

  • 21 Защо ли ?

    2 0 Отговор
    Ми защото сме фашисти ей на за това !

    11:46 18.06.2026

  • 22 АЕН

    3 3 Отговор
    Така. Според чл. 108 проповядване на нацистка и ДРУГА антидемократична идеология е престъпление. Тогава трябва да бъдат санкционирани всякакви типове които възхваляват комунизма, путиняците, а също и иранските ислямисти. Паметникът МОЧА е престъпен. Бузлуджа - също. Качването на снимки и речи на Путин във ФБ и Инстаграм е престъпно.

    Коментиран от #29, #30

    11:48 18.06.2026

  • 23 Браво Несебър е май красивия град

    7 0 Отговор
    Тези украшения ги продават бандерите .

    11:48 18.06.2026

  • 24 Бай онзи

    3 0 Отговор
    Има един клип в който германски журналист показва какво се продава в Киев.Показа лична карта на Хитлер.

    11:48 18.06.2026

  • 25 Някой

    3 0 Отговор
    Може дошли тук бандеровци да разпродават колекции.
    Все пак Зеленски преди седмица кръсти военна част на такава фашистка от ВСВ. Където при паднала Полша заграждат села и избиват всички и имали някъде 160 начина за зверски убийства, на които се възмущавал дори Хитлер. Преди охранители по концлагерите на Райха.

    Коментиран от #27

    11:48 18.06.2026

  • 26 Лопата Орешник

    2 0 Отговор
    Е има антикварни магазини, там има кво ли не! Медали с лика на Сталин, Ленин, Адолф , други исторически личности! Знаете как е , не са оригинални, но и цените им не са като за оригинални! Всичко това по един или друг начин е историята и тя се е случила! Ако някой не ги купуваше, нямаше да ги има! Няма как да оставим в един антикварен магазин само политкоректни стоки! Няма как да изтрием историята! Поляците да одят на почивка в Русия ако не им харесва Несебър! То и без туй като ги издръстят 50 евро за таратор с мастика повече няма да дойдат! Но в случая преиграват! И в 404 има предмети с лика на Бандера! Ама там помагаме и даваме , нали? Лицемерието край няма! Мисля , че след покраинците, поляците са най кофти!

    11:49 18.06.2026

  • 27 ТОЧНО ТАКА...!

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Някой":

    В този дух е написан и пост-19...!

    11:50 18.06.2026

  • 28 Защото

    1 2 Отговор
    В България има фенове на Хитлер и на Путлер. Много са.

    11:50 18.06.2026

  • 29 Някой

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "АЕН":

    В Германия който отрича че е имало нацизъм го вкарваха в затвора. Така трябва и за вас. И да възстановят паметника в София до булевард Адолф Хитлер от 1941г тук. Ей соросоидите и евроатлантиците предатели стигнахте северомакедонците по история.

    11:51 18.06.2026

  • 30 Прапуск или не

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "АЕН":

    Ционизма къде го класираш?

    11:51 18.06.2026

  • 31 Глупости

    0 4 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    Украинците нямат нищо общо с Хитлер. Не си чел достатъчна за Втората световна война.

    Коментиран от #39

    11:52 18.06.2026

  • 32 Амчи то и

    1 1 Отговор
    чаши с лика на Путин и на зеления се продават свободно...

    11:54 18.06.2026

  • 33 Гост

    0 1 Отговор
    Браво скапаните еврей не разбраха че трябва да благодарят мустачко че имат държава браво на продавача.

    11:54 18.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Добре но Полша много добре знае че

    1 1 Отговор
    Нацисти са бандеровците и те продават такива сувенири а на българите е забранено да са против украинците.

    11:55 18.06.2026

  • 36 НАЛИ СМЕ В ЕС-ТО

    0 0 Отговор
    ЕС-то възражда фашизма, нацизма, бандеризма.

    11:57 18.06.2026

  • 37 Бойко

    1 0 Отговор
    То и на Путин сувенири се продават свободно - какъв е проблемът?

    Коментиран от #42

    11:57 18.06.2026

  • 38 Разбирача

    0 0 Отговор
    ... Но в музея всеки примерен нацист по душа може да им се любува на воля... Иначе е забранено да си ги купуваш .... айде по - сериозно, моля!

    11:57 18.06.2026

  • 39 НАЛИ?!

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Глупости":

    Само дето самите ,,СС",са се учудвали на зверствата на Украинските Бандеровци...!
    Четете,бре хора...!

    11:57 18.06.2026

  • 40 Хитлер беше прав!

    1 0 Отговор
    Евреите са в основата на всички войни през последните 300 години. От 100 години Русия, се управлява само от евреи. Войната в Украйна, е война между Хабат-Русия и Хабад-Украйна, защото не можаха да се разберат на световния еврейски съвет в Ситито през 2013-та. Когато евреите водят войни - те ги водят с пушечното месо на "гоите". Винаги е било така и винаги ще бъде, докато ги има!

    11:58 18.06.2026

  • 41 Всичко това е македонска провокация

    0 0 Отговор
    Дългата ръка на Коминтерна работи и с един куршум удря два три заека. Тези схвастики ги продават бандерите а макета преписват това на българите а всъщност са украинците , кой печели ?

    11:59 18.06.2026

  • 42 Проб

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Бойко":

    Проблема е че Путин не е фашист

    11:59 18.06.2026

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