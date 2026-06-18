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Пеевски подаде сигнал срещу Демерджиев в прокуратурата

Пеевски подаде сигнал срещу Демерджиев в прокуратурата

18 Юни, 2026 18:13 1 032 19

  • делян пеевски-
  • иван демерджиев-
  • сигнал-
  • прокуратура

В сигнала се пита дали министърът е злоупотребявал с властта, която му е дадена

Пеевски подаде сигнал срещу Демерджиев в прокуратурата - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Сигнал до прокуратурата за проверка на твърдения и действия на вътрешния министър Иван Демерджиев подаде адвокатът на лидера на ДПС Делян Пеевски - Хамид Хамид, съобщиха от пресцентъра на партията.

"Искането за проверката е по повод многобройните медийни изяви на министъра на МВР, в които той говори за извършвани проверки и разследвания срещу лидера на ДПС и ПГ на ДПС, на каквито по закон МВР няма право", посочват оттам.

"Адвокатът посочва, че има информация и настоява за проверка от прокуратурата дали Демерджиев, злоупотребявайки с властта, която му е дадена, заедно с високопоставени служители на полицията са склонявали кметове и бизнесмени да станат “кошаревски” свидетели срещу Пеевски, фабрикувайки “сигнали” и “свидетелства”, за да удовлетворят личните, реваншистки желания на министъра срещу политически опонент", коментират от пресцентъра на ДПС.

"Тече проверка за имуществото на председателя на ДПС Делян Пеевски, като една част от тези проверки е за разходи, които той е направил, или такива, които друг е направил, но той се е възползвал от тях", съобщи преди дни министър Демерджиев и допълни, че има и други политици, които се следят.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 прасето

    38 2 Отговор
    нямам нищо само един стар опел и няколко милиарда в Дубай.

    18:15 18.06.2026

  • 2 Време

    32 0 Отговор
    Емагнитската с-и-я да влезе в Белене и да върне крадените Народни пари

    Коментиран от #11

    18:20 18.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 маке

    17 1 Отговор
    Я, бИбИТ бИбИТ бил адвокат)))

    18:23 18.06.2026

  • 6 Мдаа

    24 1 Отговор
    Кочината се тресе от страх. В зайчарника се чува само плахо шумолене на люцерна.

    Коментиран от #10

    18:23 18.06.2026

  • 7 шопар ефенди

    18 2 Отговор
    кой се обажда от свинарника
    че фуража му е на привършване

    18:23 18.06.2026

  • 8 Авъ ам са

    6 2 Отговор
    в кукуруза хамид зара хвърли дали калъчка шъ удордиса въй въй ана

    18:23 18.06.2026

  • 9 Ох ! Търбухчо !

    12 2 Отговор
    Чакй ! Чакай !

    Чакай !

    18:24 18.06.2026

  • 10 В зайчарника се чува само плахо шумолене

    15 1 Отговор

    До коментар #6 от "Мдаа":

    на броене на хартийки от чекмеджета

    18:24 18.06.2026

  • 11 От Закуската !

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Време":

    Ще трябва !

    Да пести !

    18:25 18.06.2026

  • 12 Дориана

    12 2 Отговор
    Пеевски и Борисов много си приличат и взаимно се допълват с начина си на риторика и заплахи от типа. Най - добрата защита е нападението. Това не е начина , да се защитава Пеевски чрез заплахи, които няма да уплашат управляващите. Разбира се, че МВР има правомощията и функциите да разследва незаконни доходи , да събира доказателства срещу предполагаеми корумпирани политици и чиновници и да ги предоставя на Прокуратурата. И ако Пеевски си въобразява, че Съд и Прокуратура работят единствено и само за него и са Зависими до такава степен от него, че да работят срещу Народа много греши. Ще го разбере по трудния начин, че неговото време и това на Борисов приключи.

    18:28 18.06.2026

  • 13 Сталин

    9 2 Отговор
    Марш бе прасе ,ако трябва ще се злоупотребява със власт да бъдете вкарани в пандиза заедно с Тиквата

    18:29 18.06.2026

  • 14 Истината

    5 1 Отговор
    Прасето и целия му крадливи и комунистически род трябва да бъдат ликвидирани. Учете се от евреите.

    18:35 18.06.2026

  • 15 ППДБ И ГЕРБ

    1 5 Отговор
    подариха цялата власт на Радев.

    18:35 18.06.2026

  • 16 Анонимен

    2 1 Отговор
    Имунитет означава, че не може да ти се повдигне обвинение в съда, а не че не могат да разследват и проверяват.

    18:41 18.06.2026

  • 17 Абе,тоя Шопар срам няма бе!

    2 1 Отговор
    Отвратителен,гнусен,нагъл дебелак.

    18:44 18.06.2026

  • 18 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    До 2 месеца това нещо трябва да влезе в месокомбинат

    18:45 18.06.2026

  • 19 "АДВОКАТ" ДАМАРДЖИЕВ

    2 2 Отговор
    Е ЕДИН ОТ НАЙ ГОЛЕМИТЕ .................... АДВОКАТИ ШАРЛАТАНИ В БЪЛГАРИЯ ..................."ПАРИТЕ СА ТОЧНИ" .................. ФАКТ !

    18:47 18.06.2026

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