Пеевски подаде сигнал срещу Демерджиев в прокуратурата

Сигнал до прокуратурата за проверка на твърдения и действия на вътрешния министър Иван Демерджиев подаде адвокатът на лидера на ДПС Делян Пеевски - Хамид Хамид, съобщиха от пресцентъра на партията.

"Искането за проверката е по повод многобройните медийни изяви на министъра на МВР, в които той говори за извършвани проверки и разследвания срещу лидера на ДПС и ПГ на ДПС, на каквито по закон МВР няма право", посочват оттам.

"Адвокатът посочва, че има информация и настоява за проверка от прокуратурата дали Демерджиев, злоупотребявайки с властта, която му е дадена, заедно с високопоставени служители на полицията са склонявали кметове и бизнесмени да станат “кошаревски” свидетели срещу Пеевски, фабрикувайки “сигнали” и “свидетелства”, за да удовлетворят личните, реваншистки желания на министъра срещу политически опонент", коментират от пресцентъра на ДПС.

"Тече проверка за имуществото на председателя на ДПС Делян Пеевски, като една част от тези проверки е за разходи, които той е направил, или такива, които друг е направил, но той се е възползвал от тях", съобщи преди дни министър Демерджиев и допълни, че има и други политици, които се следят.