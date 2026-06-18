Пеевски подаде сигнал срещу Демерджиев в прокуратурата

Сигнал до прокуратурата за проверка на твърдения и действия на вътрешния министър Иван Демерджиев подаде адвокатът на лидера на ДПС Делян Пеевски - Хамид Хамид, съобщиха от пресцентъра на партията.
"Искането за проверката е по повод многобройните медийни изяви на министъра на МВР, в които той говори за извършвани проверки и разследвания срещу лидера на ДПС и ПГ на ДПС, на каквито по закон МВР няма право", посочват оттам.
"Адвокатът посочва, че има информация и настоява за проверка от прокуратурата дали Демерджиев, злоупотребявайки с властта, която му е дадена, заедно с високопоставени служители на полицията са склонявали кметове и бизнесмени да станат “кошаревски” свидетели срещу Пеевски, фабрикувайки “сигнали” и “свидетелства”, за да удовлетворят личните, реваншистки желания на министъра срещу политически опонент", коментират от пресцентъра на ДПС.
"Тече проверка за имуществото на председателя на ДПС Делян Пеевски, като една част от тези проверки е за разходи, които той е направил, или такива, които друг е направил, но той се е възползвал от тях", съобщи преди дни министър Демерджиев и допълни, че има и други политици, които се следят.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 прасето
18:15 18.06.2026
2 Време
Коментиран от #11
18:20 18.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 маке
18:23 18.06.2026
6 Мдаа
Коментиран от #10
18:23 18.06.2026
7 шопар ефенди
че фуража му е на привършване
18:23 18.06.2026
8 Авъ ам са
18:23 18.06.2026
9 Ох ! Търбухчо !
Чакай !
18:24 18.06.2026
10 В зайчарника се чува само плахо шумолене
До коментар #6 от "Мдаа":на броене на хартийки от чекмеджета
18:24 18.06.2026
11 От Закуската !
До коментар #2 от "Време":Ще трябва !
Да пести !
18:25 18.06.2026
12 Дориана
18:28 18.06.2026
13 Сталин
18:29 18.06.2026
14 Истината
18:35 18.06.2026
15 ППДБ И ГЕРБ
18:35 18.06.2026
16 Анонимен
18:41 18.06.2026
17 Абе,тоя Шопар срам няма бе!
18:44 18.06.2026
18 Хасковски каунь
18:45 18.06.2026
19 "АДВОКАТ" ДАМАРДЖИЕВ
18:47 18.06.2026