Разследващите проверяват телефоните на всички от групата от убийството в Пловдив. Не е изключено да има нови арести

Днес стана ясно, че разследващите проверяват телефоните на всички замесени в групата. Преглеждат се и видеоклипове, заснети месеци назад. Така че не е изключено да има и нови арестувани още в следващите дни.

А днес решението на състав на Апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване.

Сред мотивите за решението момичетата да останат в ареста е и това, че според разследващите те са свързани с групировки с неонацистки уклон, чиято цел е да извършват престъпления, основани на расов или хомофобски принцип.

Припомняме, че в ареста остават двете момичета, които бяха обвинени заедно с още трима тийнейджъри за жестокото убийство в Пловдив. Момичетата – на 15 и 17 години – обжалваха наложената им мярка „задържане под стража“, но искането беше отхвърлено от Апелативния съд в града. Протест пред сградата съпътстваше заседанието на съдиите. „Не позволявайте институциите да не работят и да ни се подиграват“, казаха протестиращи. Искане за справедливост и подкрепа за семейството на убития Георги беше мотивът стотици хора да дойдат на мирен протест пред съдебната палата преди заседанието по делото.

„Настояваме за справедливост и за правда! А с този остарял НК, който няма никакъв възпиращ ефект в момента, не знам как това ще се случи!“, казва Стоян, съсед на Георги от Кричим. „Погледът ни е вперен в прокуратурата, искаме отговори – защо тези десет лица не са с взети мерки за неотклонение. Изтекоха записи, от които се вижда как хора без взети мерки нанасят удари на беззащитния Георги“, коментира Атанас Бояджиев, организатор на протеста.

Протестиращите запалиха свещичка в памет на убития и се редяха на опашка за подписка, с която поискаха по-строги наказания за малолетни престъпници. Само двете момичета от общо петимата обвинени до момента за убийството обжалваха наложената им мярка „задържане под стража“. Заседанието се гледаше при закрити врата. Защитниците на двете момичета са поискали по-лека мярка – те да останат по домовете си под надзора на техните семейства. Според адвокатите момичетата не са участвали в побоя.

„Лицата, които са извършили деянието, не бяха на 7 август в залата, не са и днес тук“, казва Атанас Милков, адвокат. Прокуратурата обаче твърди обратното и обяви, че са събрани нови доказателства.

„Има доказателства, че девойките са участвали активно в деянието, което са извършили. Признава ли да е нанасяла удари – обяснява действията на групата“, казва Стефани Черешарова, прокурор по делото. Докато съдът заседаваше, протестиращите скандираха под прозорците. След двучасово заседание съдията потвърди мерките на Окръжния съд и остави момичетата в ареста с мотива, че могат да извършат ново престъпление.

„Ако бяха ги пуснали тези момичета, това означава, че утре, вдругиден ще имат нова жертва“, казва Гергана Балабанова, протестиращ. От прокуратурата заявиха, че тече активно разследване и не е изключено да има и нови арестувани.