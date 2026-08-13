Разследващите проверяват телефоните на всички от групата от убийството в Пловдив. Не е изключено да има нови арести

Днес стана ясно, че разследващите проверяват телефоните на всички замесени в групата. Преглеждат се и видеоклипове, заснети месеци назад. Така че не е изключено да има и нови арестувани още в следващите дни.
А днес решението на състав на Апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване.
Сред мотивите за решението момичетата да останат в ареста е и това, че според разследващите те са свързани с групировки с неонацистки уклон, чиято цел е да извършват престъпления, основани на расов или хомофобски принцип.
Припомняме, че в ареста остават двете момичета, които бяха обвинени заедно с още трима тийнейджъри за жестокото убийство в Пловдив. Момичетата – на 15 и 17 години – обжалваха наложената им мярка „задържане под стража“, но искането беше отхвърлено от Апелативния съд в града. Протест пред сградата съпътстваше заседанието на съдиите. „Не позволявайте институциите да не работят и да ни се подиграват“, казаха протестиращи. Искане за справедливост и подкрепа за семейството на убития Георги беше мотивът стотици хора да дойдат на мирен протест пред съдебната палата преди заседанието по делото.
„Настояваме за справедливост и за правда! А с този остарял НК, който няма никакъв възпиращ ефект в момента, не знам как това ще се случи!“, казва Стоян, съсед на Георги от Кричим. „Погледът ни е вперен в прокуратурата, искаме отговори – защо тези десет лица не са с взети мерки за неотклонение. Изтекоха записи, от които се вижда как хора без взети мерки нанасят удари на беззащитния Георги“, коментира Атанас Бояджиев, организатор на протеста.
Протестиращите запалиха свещичка в памет на убития и се редяха на опашка за подписка, с която поискаха по-строги наказания за малолетни престъпници. Само двете момичета от общо петимата обвинени до момента за убийството обжалваха наложената им мярка „задържане под стража“. Заседанието се гледаше при закрити врата. Защитниците на двете момичета са поискали по-лека мярка – те да останат по домовете си под надзора на техните семейства. Според адвокатите момичетата не са участвали в побоя.
„Лицата, които са извършили деянието, не бяха на 7 август в залата, не са и днес тук“, казва Атанас Милков, адвокат. Прокуратурата обаче твърди обратното и обяви, че са събрани нови доказателства.
„Има доказателства, че девойките са участвали активно в деянието, което са извършили. Признава ли да е нанасяла удари – обяснява действията на групата“, казва Стефани Черешарова, прокурор по делото. Докато съдът заседаваше, протестиращите скандираха под прозорците. След двучасово заседание съдията потвърди мерките на Окръжния съд и остави момичетата в ареста с мотива, че могат да извършат ново престъпление.
„Ако бяха ги пуснали тези момичета, това означава, че утре, вдругиден ще имат нова жертва“, казва Гергана Балабанова, протестиращ. От прокуратурата заявиха, че тече активно разследване и не е изключено да има и нови арестувани.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #27
20:20 13.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Кисело мляко
🤖🔥● ПЕПЕЛ И СВЕТЛИНА
Коментиран от #7, #12
20:23 13.08.2026
4 10 дни и още бавно шават едвам едвам
20:25 13.08.2026
5 Един от русенско
20:25 13.08.2026
6 Децата са бъдещето,но това е Б.Г.
20:25 13.08.2026
7 Чако
До коментар #3 от "Кисело мляко":Нищо не можеш да направиш! Бъди сигурен! Има чадър!
20:34 13.08.2026
8 онова синьокосото
20:37 13.08.2026
9 Горски
20:38 13.08.2026
10 1488
и тогава ще видите какво е ред и дисциплина и как се дава пример на младите
Коментиран от #13
20:45 13.08.2026
11 Демократично
20:49 13.08.2026
12 Никой
До коментар #3 от "Кисело мляко":И кои сте вие?
Коментиран от #16
21:00 13.08.2026
13 Говорит Москва
До коментар #10 от "1488":Мечтите са безплатни. Има пълна свобода на словото
21:02 13.08.2026
14 ШОРТ
21:04 13.08.2026
15 Лионел Андерс Меси 🇦🇷
21:09 13.08.2026
16 Кисело мляко
До коментар #12 от "Никой":Психично нестабилен съм...! Демек БОЛЕН..! Кой пита..?
Коментиран от #18
21:18 13.08.2026
17 Абе, "разследващите"!
Коментиран от #23, #29
21:25 13.08.2026
18 201ва килия
До коментар #16 от "Кисело мляко":Със сигурност си някой от родителите на задържаните. И да знаеш в панделката всяко колетче е от значение!
Коментиран от #21
21:32 13.08.2026
19 Бай Иван
21:41 13.08.2026
20 Мечти
21:46 13.08.2026
21 Кисело мляко
До коментар #18 от "201ва килия":Грешиш , кучето е заровено много по далеч отколкото си мислиш..! Ако можеш да мислиш ..!!
21:53 13.08.2026
22 На чисто
Коментиран от #28
22:25 13.08.2026
23 Американски филм за ловци на педофили
До коментар #17 от "Абе, "разследващите"!":Hard Candy (2005) – Трилър, в който 14-годишно момиче умишлено влиза в капан на по-възрастен фотограф, когото подозира в педофилия, за да обърне ролите и да го подложи на брутален разпит и мъчения.
22:39 13.08.2026
24 Петимата освободени
22:59 13.08.2026
25 Да не дава господ
23:12 13.08.2026
26 Гаменчета продължават да пишат и по
23:52 13.08.2026
27 Идиот
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Медали за садисти??
А на теб медал "Загорял тиган".
00:04 14.08.2026
28 Животът
До коментар #22 от "На чисто":е за човеците,а не за изроди.
00:07 14.08.2026
29 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!
До коментар #17 от "Абе, "разследващите"!":За тази инквизиция Русия ли е виновна,аа?
Ами да я арестуваме..Какво мислиш?
00:14 14.08.2026