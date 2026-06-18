Румен Радев: България ще наложи вето на новия пакет санкции срещу Русия

България ще наложи вето на новия пакет санкции срещу Русия. Страната ни не и съгласна с частта за руската църква. Това заяви премиерът Румен Радев преди редовното заседание на Европейския съвет в Брюксел. По думите му България ще поиска патриарх Кирил да бъде изваден от санкционния пакет, съобщи Нова тв.

Премиерът обаче подчерта, че страната ни няма да възпрепятства общите решения на ЕС за Украйна. „Ще подкрепим процеса по преговорите за присъединяването на Украйна към ЕС”, категоричен е той.

„Украинският президент е заявил желание да е се срещнем и ние ще го направим днес”, обяви Радев.

По негови думи кабинетът му не е съгласен със санкциите, тъй като застрашават икономиката ни. За пример Радев посочи риска за функционирането на „Лукойл”, снабдяването на столичното метро с части и доставката на торове. "Тепърва ще говорим , но ако има съществен риск за оперирането на "Лукойл Нефтохим Бургас - ще искаме и той да бъде изключен от списъка", каза министър-председателят.

Войната в Украйна отдавна излезе извън окопите и се разпростря върху икономиката, енергетиката, спорта, културата, а сега започва да засяга и религиите. Аз мисля, че времето на кръстоносните походи е приключило. България винаги защитава своите интереси, особено в енергетиката. Това заяви премиерът Румен Радев, коментирайки новия 21-ви пакет от санкции на ЕС срещу Русия.

По думите му "няма да допуснем санкции, които да рефлектират негативно върху българската икономика". "Ще разберете днес как ще гласува България, след като обсъдя всички особености с моите колеги", подчерта министър-председателят, който ще участва в срещата на Европейския съвет в Брюксел.

По отношение на руския патриарх Кирил, който попада под новия пакет санкции на ЕС, Радев попита: "Какво послание изпращаме, когато разпростираме санкциите и войната към религията? Даваме ли си сметка докъде води това? Казах ви - времето на кръстоносните походи е свършило. Мен не ме интересува руският патриарх. Мен ме интересува фактът, че той е предстоятел на Руската православна църква, която е източноправославна, както и нашата църква. Интересуват ме всички онези милиони хора, които са част от тази църква", изтъкна премиерът.

Той изтъкна, че това е 21-ият пакет санкции и попита: "По какъв начин тези санкции до момента спряха войната? И по какъв начин те изобщо спомогнаха за мира?".

По отношение на очакваното споразумение за мир между Съединените щати и Иран Радев подчерта, че "ситуацията е много крехка". "Има и трета държава - Израел, която също преследва своите цели и действа, независимо от САЩ. Очаквам да има балансиран подход към този процес на умиротворяване, така че да участват Израел, двете основни страни - САЩ и Иран, и да се намери трайно решение. В момента нещата все още са много нестабилни", посочи той.

Премиерът изрази оптимизъм, че съвсем скоро "цените на горивата, което е важно за гражданите и икономиката, да започнат да спадат във връзка с тенденцията за поевтиняване на суровия петрол на фона на очакваното примирие в Близкия изток".

Министър-председателят коментира и отношенията ни с Република Северна Македония. "За съжаление, политическото ръководство на Република Северна Македония упорито върви срещу интереса на собствените си граждани и срещу тяхната европейска интеграция. Политиката на най-високо ниво там е насаждане на език ан омразата, на липса на толерантност и изопачаване на историята, използвайки я като политически инструмент. Това няма да доведе до нищо добро нито за държавата, нито за отношенията ни", изтъкна той.

Премиерът припомни, че именно България успя да защити позицията си в Европейския съюз с подкрепата на всички държави членки, включително по въпроса за правата на българите в Северна Македония. "Ще направим всичко, което е необходимо, за да защитим българските национални интереси. Когато преди години представлявах България в Съвета на Европейския съюз, бях сам срещу всички. Лидери на държави членки настояваха последователно пред мен Северна Македония да започне незабавно преговори. Успях да убедя всички тези лидери да променят позицията си и да осъзнаят проблемите, свързани с човешките права, така че в преговорната рамка да бъде заложено най-важното - вписването на българите в Конституцията и изпълнението на договореностите", припомни Радев.