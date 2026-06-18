Румен Радев: България ще наложи вето на новия пакет санкции срещу Русия

България ще наложи вето на новия пакет санкции срещу Русия. Страната ни не и съгласна с частта за руската църква. Това заяви премиерът Румен Радев преди редовното заседание на Европейския съвет в Брюксел. По думите му България ще поиска патриарх Кирил да бъде изваден от санкционния пакет, съобщи Нова тв.
Премиерът обаче подчерта, че страната ни няма да възпрепятства общите решения на ЕС за Украйна. „Ще подкрепим процеса по преговорите за присъединяването на Украйна към ЕС”, категоричен е той.
„Украинският президент е заявил желание да е се срещнем и ние ще го направим днес”, обяви Радев.
По негови думи кабинетът му не е съгласен със санкциите, тъй като застрашават икономиката ни. За пример Радев посочи риска за функционирането на „Лукойл”, снабдяването на столичното метро с части и доставката на торове. "Тепърва ще говорим , но ако има съществен риск за оперирането на "Лукойл Нефтохим Бургас - ще искаме и той да бъде изключен от списъка", каза министър-председателят.
Войната в Украйна отдавна излезе извън окопите и се разпростря върху икономиката, енергетиката, спорта, културата, а сега започва да засяга и религиите. Аз мисля, че времето на кръстоносните походи е приключило. България винаги защитава своите интереси, особено в енергетиката. Това заяви премиерът Румен Радев, коментирайки новия 21-ви пакет от санкции на ЕС срещу Русия.
По думите му "няма да допуснем санкции, които да рефлектират негативно върху българската икономика". "Ще разберете днес как ще гласува България, след като обсъдя всички особености с моите колеги", подчерта министър-председателят, който ще участва в срещата на Европейския съвет в Брюксел.
По отношение на руския патриарх Кирил, който попада под новия пакет санкции на ЕС, Радев попита: "Какво послание изпращаме, когато разпростираме санкциите и войната към религията? Даваме ли си сметка докъде води това? Казах ви - времето на кръстоносните походи е свършило. Мен не ме интересува руският патриарх. Мен ме интересува фактът, че той е предстоятел на Руската православна църква, която е източноправославна, както и нашата църква. Интересуват ме всички онези милиони хора, които са част от тази църква", изтъкна премиерът.
Той изтъкна, че това е 21-ият пакет санкции и попита: "По какъв начин тези санкции до момента спряха войната? И по какъв начин те изобщо спомогнаха за мира?".
По отношение на очакваното споразумение за мир между Съединените щати и Иран Радев подчерта, че "ситуацията е много крехка". "Има и трета държава - Израел, която също преследва своите цели и действа, независимо от САЩ. Очаквам да има балансиран подход към този процес на умиротворяване, така че да участват Израел, двете основни страни - САЩ и Иран, и да се намери трайно решение. В момента нещата все още са много нестабилни", посочи той.
Премиерът изрази оптимизъм, че съвсем скоро "цените на горивата, което е важно за гражданите и икономиката, да започнат да спадат във връзка с тенденцията за поевтиняване на суровия петрол на фона на очакваното примирие в Близкия изток".
Министър-председателят коментира и отношенията ни с Република Северна Македония. "За съжаление, политическото ръководство на Република Северна Македония упорито върви срещу интереса на собствените си граждани и срещу тяхната европейска интеграция. Политиката на най-високо ниво там е насаждане на език ан омразата, на липса на толерантност и изопачаване на историята, използвайки я като политически инструмент. Това няма да доведе до нищо добро нито за държавата, нито за отношенията ни", изтъкна той.
Премиерът припомни, че именно България успя да защити позицията си в Европейския съюз с подкрепата на всички държави членки, включително по въпроса за правата на българите в Северна Македония. "Ще направим всичко, което е необходимо, за да защитим българските национални интереси. Когато преди години представлявах България в Съвета на Европейския съюз, бях сам срещу всички. Лидери на държави членки настояваха последователно пред мен Северна Македония да започне незабавно преговори. Успях да убедя всички тези лидери да променят позицията си и да осъзнаят проблемите, свързани с човешките права, така че в преговорната рамка да бъде заложено най-важното - вписването на българите в Конституцията и изпълнението на договореностите", припомни Радев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПБ Много Я !
Коментиран от #82
18:30 18.06.2026
2 Генерал Решетников
18:30 18.06.2026
3 Красимир Петров
Коментиран от #15
18:30 18.06.2026
4 Ганя Путинофила
Коментиран от #72
18:30 18.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сорос
18:31 18.06.2026
7 666666666666
Коментиран от #56, #61
18:31 18.06.2026
8 нема да се пуашите
Коментиран от #23, #49, #76
18:31 18.06.2026
9 коко
18:32 18.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Сталин
Коментиран от #21, #31, #37
18:32 18.06.2026
12 Доналд Тръмп
18:32 18.06.2026
13 Така е
Коментиран от #63
18:32 18.06.2026
14 Колко пъти се ,,опарихме"
18:33 18.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Мунчо, зеленият чорап
18:33 18.06.2026
17 Да играем една игра
Познай кой ще окраде народа!
Познай кой е лъжец и лицемер!
Познай кой ни набута с боташ!
Познай кой гледа да бяга от отговорност!
Коментиран от #29
18:34 18.06.2026
18 Българин
18:34 18.06.2026
19 Хубаво де ,
Коментиран от #58
18:35 18.06.2026
20 Асен Василев дава пресконференция
Коментиран от #48, #68
18:35 18.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 койдазнай
18:35 18.06.2026
23 Чичо Сам
До коментар #8 от "нема да се пуашите":Ще бъде Там! САМ! А за ,,мивките" потупване по рамото"
18:36 18.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Фори
18:36 18.06.2026
26 Чия
18:36 18.06.2026
27 Браво пут
18:37 18.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 За бат
До коментар #17 от "Да играем една игра":Ти Бойко ли говориш?
Коментиран от #34
18:37 18.06.2026
30 да питам
Коментиран от #74
18:37 18.06.2026
31 Няма що,
До коментар #11 от "Сталин":големи топки , ще му скъсат панталона . А и другото , целият акъл в топките , а в главата пълна с въздух !
18:37 18.06.2026
32 Дичо
18:37 18.06.2026
33 Баба Ванга казала
18:37 18.06.2026
34 Ама , че си глупав
До коментар #29 от "За бат":Мисли , ще видиш , че не е Бойко !
Коментиран от #64
18:39 18.06.2026
35 джо бидона
18:39 18.06.2026
36 Тодар Живков
18:39 18.06.2026
37 Чиба, nocepko !
До коментар #11 от "Сталин":Пак ли търсиш мъжки топки да лижеш бе, Mъpшo ? 🤣🤣🤣
Ей, нямате начесване цялото ти семейство. Евтини магистрални ypви !
Коментиран от #53
18:40 18.06.2026
38 Сила
18:40 18.06.2026
39 Майора
18:41 18.06.2026
40 Дам
18:41 18.06.2026
41 Ддд
Скоро ЕС ще спре парите от Европа за България.
18:41 18.06.2026
42 Ташо
Коментиран от #57
18:42 18.06.2026
43 Последния Софиянец
18:42 18.06.2026
44 гост
18:42 18.06.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 НАРОДЕЕ!
18:43 18.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 теглят 4 милиарда
До коментар #20 от "Асен Василев дава пресконференция":защото България загуби всички безвъзмездни пари по ПВУ. След месец свършва програмата, а страната не е получила и 1/3 от предвидените за България пари. Няма и да ги получи. Защото ВИЕ счупихте държавата. Последните 5 години са загубено време от живота на всеки един пългарин.
18:43 18.06.2026
49 Някой
До коментар #8 от "нема да се пуашите":Пич, ние не можем да си възстановим собствената държава толкова години, ква Украйна, кви пет лева.
18:43 18.06.2026
50 Пламен БУЧИНСКИ
18:43 18.06.2026
51 Архимандрисандрит Бибиян
18:43 18.06.2026
52 Иииииии
18:44 18.06.2026
53 Сталин
До коментар #37 от "Чиба, nocepko !":Убитак бегай да папаш папура на идола си Тиквата
18:44 18.06.2026
54 Горски
18:44 18.06.2026
55 Срам
18:45 18.06.2026
56 Как кои
До коментар #7 от "666666666666":Руските
Коментиран от #77
18:45 18.06.2026
57 голем смех
До коментар #42 от "Ташо":Блажени са верующите, които си мислят че този ще го свалят с протести. Няма да си тръгне бе.
18:45 18.06.2026
58 Мнение
До коментар #19 от "Хубаво де ,":Доста повърхностни разсъждения!
Кой да ни спира парите и за какво???????
ПЛАНЪТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, КОЙТО БЕШЕ ЗАРАДИ КОВИД, КЪДЕТО УМИШЛЕНО ЗАТВАРЯХА ВСИЧКО, ОЩЕТЯВАЙКИ ИКОНОМИКАТА, ИЗИСКВАЛ ЗАТВАРЯНЕ НА ТЕЦ-ОВЕТЕ, ГОНЕНЕ НА РУСКИЯТ ПАТРИАРХ, А ВЕРОЯТНО И ПОСТАВЯНЕ ВЕРИГИ ОКОЛО ВРАТОВЕТЕ НА БЪЛГАРИТЕ???
КАКВО ТОЧНО ЩЕЛИ ДА НИ СПИРАТ ОТ БРЮКСЕЛ, КОЕТО ВЕЧЕ ДА НЕ СА ГО СПРЕЛИ?!
ТЕГЛИМ МИЛИАРДИ НОВ ДЪЛГ, ЗА ДА ПРАЩАМЕ СОЛИДАРНО НА ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН, КОЙТО ЧАСТ ОТ ПАРИТЕ ВРЪЩА ПОД ФОРМАТА НА РУШВЕТИ КЪМ УРСУЛИТЕ (СПРАВКА БУСОВЕТЕ С ПАЧКИ И КЮЛЧЕТА ЗАЛОВЕНИ В УНГАРИЯ), С ДРУГА ЧАСТ СТРОИ АНКЛАВИ В БЪЛГАРИЯ, КАТО "БАБА-УКРИНО", А ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ПЕНСИОНЕРИ И ХОРАТА В НУЖДА, САМО ОТ ТРИТЕ СРЕДНОТО???!!!
А НЕЩО ЗА ДЕСЕТКИТЕ МИЛИАРДИ ОТ ВАЛУТНИЯТ БОРД, ДА КАЖЕТЕ???
КЪДЕ СЕ ИЗПАРИХА???
КОГАТО АНТИБЪЛГАРИ УПРАВЛЯВАТ БЪЛГАРИЯ, ПОРЕДНАТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА Е ПОЧТИ СИГУРНА!
18:45 18.06.2026
59 Мунчоооо
Кой лъжеше месеци наред , че няма да нападат?
Кой изби хиляди мирни граждани в първите месеци на войната ?
Кой обяснява , че да убиваш не е грях ?
Долна подлога !!!!
Скоро май ще сме на площада !!!!
18:45 18.06.2026
60 000
18:45 18.06.2026
61 бълг. патриот
До коментар #7 от "666666666666":Нова рокля за Деси Решетникова
18:45 18.06.2026
62 Началото
Наесен президент, догодина местни избори. И фатмака отива при царя. Справка НДСВ
18:46 18.06.2026
63 Мнение
До коментар #13 от "Така е":Става дума за руската православна църква???
Какво общо има това с Орбан и неговите политики по суверенитет на страната му???
Румен Радев какво прави?!
Същото като кирчо, кокорчо, боко и шишо - изпълнява чужди нареждания, за сметка на норода ни!!!
18:46 18.06.2026
64 Ще е когато видя
До коментар #34 от "Ама , че си глупав":Кюлчета и лилави ,, евраци" в спалнята на Радев!
18:46 18.06.2026
65 тон за песен
Вреден е ,оставка.!
18:47 18.06.2026
66 Дориана
18:48 18.06.2026
67 Началото
Наесен президент, догодина местни избори. И фатмака отива при царя. Справка НДСВ
18:48 18.06.2026
68 Сталин
До коментар #20 от "Асен Василев дава пресконференция":Гледам го кокор Асеня бесен. Ще осъдели Радев на 3 доживотни присъди - за държавна измяна, продаване интересите на страната ,милиардни грабежи ,и фалита на България. Един депутат от ПБ Гечевски отговорил че скоро ще сменят с техни кадри ВСС, ЦИК е вече тяхна и новия главен прокурор също ще е техен и няма кой да ги пипне. Асен Василев отговорил когато хората съвсем бъдат опоскани от мунчовите крадци и не могат си плаща ипотеки и консумативи, изобщо няма да ги интересуват ВСС, прокурор и ЦИК. Излизаме и ви закопчаваме казва Асен.
18:49 18.06.2026
69 Разбрал
18:50 18.06.2026
70 Хасковски каунь
Точка шебеци!
18:50 18.06.2026
71 Антикомуне
Който успял да напусне територията, успял. Другите, чака ги купонна система и режим на тока и водата. Честито!!!
18:51 18.06.2026
72 1111
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":Дори и Освобождението на България да е странично явление от войните за Босфора, пак е Факт - нали? А сега, хамериканците са те надупиили, заради църните ти очета, нали, не е за да те окрадат и да те пратят за пушено мясо срещу Русия, нали? Аве, кой ви събира такива завършени Пергели?
18:51 18.06.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Вие за жителството ли питате
До коментар #30 от "да питам":Страх ви е ,че ще ви върнат по селата ли??!
18:53 18.06.2026
75 доктор коко
18:53 18.06.2026
76 Вале-каро
До коментар #8 от "нема да се пуашите":Много правилно.Колкото участваме във възстановяването на Ирак,толкова ще участваме във възстановяването на Украйна.
18:53 18.06.2026
77 66666
До коментар #56 от "Как кои":РуZките така по добре ли илитерат.
18:53 18.06.2026
78 Политкоректен
18:54 18.06.2026
79 Боци
18:55 18.06.2026
80 смех
18:55 18.06.2026
81 Василеску
18:55 18.06.2026
82 Така де
До коментар #1 от "ПБ Много Я !":Навремето Гундяев така яко наби канчето на нашия, че още му държи влага. Стокхолмски синдром, кво да прайш?
18:56 18.06.2026