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Румен Радев: България ще наложи вето на новия пакет санкции срещу Русия

Румен Радев: България ще наложи вето на новия пакет санкции срещу Русия

18 Юни, 2026 18:28 1 098 82

  • румен радев-
  • русия-
  • санкции

Страната ни винаги защитава своите интереси, особено в енергетиката, подчерта премиерът

Румен Радев: България ще наложи вето на новия пакет санкции срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България ще наложи вето на новия пакет санкции срещу Русия. Страната ни не и съгласна с частта за руската църква. Това заяви премиерът Румен Радев преди редовното заседание на Европейския съвет в Брюксел. По думите му България ще поиска патриарх Кирил да бъде изваден от санкционния пакет, съобщи Нова тв.

Премиерът обаче подчерта, че страната ни няма да възпрепятства общите решения на ЕС за Украйна. „Ще подкрепим процеса по преговорите за присъединяването на Украйна към ЕС”, категоричен е той.

„Украинският президент е заявил желание да е се срещнем и ние ще го направим днес”, обяви Радев.

По негови думи кабинетът му не е съгласен със санкциите, тъй като застрашават икономиката ни. За пример Радев посочи риска за функционирането на „Лукойл”, снабдяването на столичното метро с части и доставката на торове. "Тепърва ще говорим , но ако има съществен риск за оперирането на "Лукойл Нефтохим Бургас - ще искаме и той да бъде изключен от списъка", каза министър-председателят.

Войната в Украйна отдавна излезе извън окопите и се разпростря върху икономиката, енергетиката, спорта, културата, а сега започва да засяга и религиите. Аз мисля, че времето на кръстоносните походи е приключило. България винаги защитава своите интереси, особено в енергетиката. Това заяви премиерът Румен Радев, коментирайки новия 21-ви пакет от санкции на ЕС срещу Русия.

По думите му "няма да допуснем санкции, които да рефлектират негативно върху българската икономика". "Ще разберете днес как ще гласува България, след като обсъдя всички особености с моите колеги", подчерта министър-председателят, който ще участва в срещата на Европейския съвет в Брюксел.

По отношение на руския патриарх Кирил, който попада под новия пакет санкции на ЕС, Радев попита: "Какво послание изпращаме, когато разпростираме санкциите и войната към религията? Даваме ли си сметка докъде води това? Казах ви - времето на кръстоносните походи е свършило. Мен не ме интересува руският патриарх. Мен ме интересува фактът, че той е предстоятел на Руската православна църква, която е източноправославна, както и нашата църква. Интересуват ме всички онези милиони хора, които са част от тази църква", изтъкна премиерът.

Той изтъкна, че това е 21-ият пакет санкции и попита: "По какъв начин тези санкции до момента спряха войната? И по какъв начин те изобщо спомогнаха за мира?".

По отношение на очакваното споразумение за мир между Съединените щати и Иран Радев подчерта, че "ситуацията е много крехка". "Има и трета държава - Израел, която също преследва своите цели и действа, независимо от САЩ. Очаквам да има балансиран подход към този процес на умиротворяване, така че да участват Израел, двете основни страни - САЩ и Иран, и да се намери трайно решение. В момента нещата все още са много нестабилни", посочи той.

Премиерът изрази оптимизъм, че съвсем скоро "цените на горивата, което е важно за гражданите и икономиката, да започнат да спадат във връзка с тенденцията за поевтиняване на суровия петрол на фона на очакваното примирие в Близкия изток".

Министър-председателят коментира и отношенията ни с Република Северна Македония. "За съжаление, политическото ръководство на Република Северна Македония упорито върви срещу интереса на собствените си граждани и срещу тяхната европейска интеграция. Политиката на най-високо ниво там е насаждане на език ан омразата, на липса на толерантност и изопачаване на историята, използвайки я като политически инструмент. Това няма да доведе до нищо добро нито за държавата, нито за отношенията ни", изтъкна той.

Премиерът припомни, че именно България успя да защити позицията си в Европейския съюз с подкрепата на всички държави членки, включително по въпроса за правата на българите в Северна Македония. "Ще направим всичко, което е необходимо, за да защитим българските национални интереси. Когато преди години представлявах България в Съвета на Европейския съюз, бях сам срещу всички. Лидери на държави членки настояваха последователно пред мен Северна Македония да започне незабавно преговори. Успях да убедя всички тези лидери да променят позицията си и да осъзнаят проблемите, свързани с човешките права, така че в преговорната рамка да бъде заложено най-важното - вписването на българите в Конституцията и изпълнението на договореностите", припомни Радев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПБ Много Я !

    22 5 Отговор
    Закярихте !

    Коментиран от #82

    18:30 18.06.2026

  • 2 Генерал Решетников

    33 14 Отговор
    Молодец!

    18:30 18.06.2026

  • 3 Красимир Петров

    32 38 Отговор
    Браво на Радев!

    Коментиран от #15

    18:30 18.06.2026

  • 4 Ганя Путинофила

    48 22 Отговор
    След цели 12 руско-турски войни за Проливите на Босфора, само полуидиот може да си мисли, че са дошли да го асвабаждават заради църните му Очи!

    Коментиран от #72

    18:30 18.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сорос

    14 7 Отговор
    Моите хора от Ппи ДБ не са съгласни с Радев

    18:31 18.06.2026

  • 7 666666666666

    24 14 Отговор
    Кои са твоите интереси бе БОКЛУК.

    Коментиран от #56, #61

    18:31 18.06.2026

  • 8 нема да се пуашите

    26 11 Отговор
    Още в началото на войната Зеленски каза, че само страните активно помагали на Украйна ще получат достъп до възстановяването на Украйна. Вие няма да сте от тях.

    Коментиран от #23, #49, #76

    18:31 18.06.2026

  • 9 коко

    37 16 Отговор
    Досега никой не е видял зелен кон и умен военен! Народе!... Защо си толкова наивен?

    18:32 18.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сталин

    28 39 Отговор
    Най сетне един лидер с топки в България,досега само имахме скопени тикви и прасета

    Коментиран от #21, #31, #37

    18:32 18.06.2026

  • 12 Доналд Тръмп

    26 7 Отговор
    Радев, какво става с Ултиматума, ще махаш ли самолетите от София!

    18:32 18.06.2026

  • 13 Така е

    28 2 Отговор
    Още преди два месеца подобни неща се знаеха.

    Коментиран от #63

    18:32 18.06.2026

  • 14 Колко пъти се ,,опарихме"

    22 16 Отговор
    От санкций! Някой възтанови ли ни загубите от ,, Югоембаргото" Ирак, Либия? А за ковид мерките колко пари ни бяха орязяни за нищо!

    18:33 18.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мунчо, зеленият чорап

    16 8 Отговор
    А един мармот завива рублиии

    18:33 18.06.2026

  • 17 Да играем една игра

    28 14 Отговор
    Познай кремълския агент!
    Познай кой ще окраде народа!
    Познай кой е лъжец и лицемер!
    Познай кой ни набута с боташ!
    Познай кой гледа да бяга от отговорност!

    Коментиран от #29

    18:34 18.06.2026

  • 18 Българин

    10 1 Отговор
    Да видим!

    18:34 18.06.2026

  • 19 Хубаво де ,

    20 12 Отговор
    когато дойде време за парите от Брюксел , да не се тръшкате защо ни ги спират ? Ето затова ще го направят . Честито на олигархията и каунската и некаунската .

    Коментиран от #58

    18:35 18.06.2026

  • 20 Асен Василев дава пресконференция

    14 7 Отговор
    В момента. Говори пред много журналисти че фаширваш държавата и после няма изправяне на крака. Уверява че ще те съдят по всички членове на НПК

    Коментиран от #48, #68

    18:35 18.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 койдазнай

    21 12 Отговор
    Орбан кара по тоя път Унгария 16 години. Резултата е,че унгарците станаха по-бедни от нас. Сега Радев ще ги прави тези номера, докато станем по-бедни от молдовците и осетинците.

    18:35 18.06.2026

  • 23 Чичо Сам

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "нема да се пуашите":

    Ще бъде Там! САМ! А за ,,мивките" потупване по рамото"

    18:36 18.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Фори

    16 5 Отговор
    Радев ще осребри приятелството си с Путин.

    18:36 18.06.2026

  • 26 Чия

    11 3 Отговор
    страна не е съгласна ? На червената олигархия , на милиционерите и военните ( потенциални убийци) , на шумкарските издънки от престъпник нагоре ? Това ли е България и читавите български граждани , които ежедневно се топят и почти една трета са я напуснали и устроили живота си в чужбина ?

    18:36 18.06.2026

  • 27 Браво пут

    18 5 Отговор
    ко селска.Нема да си дълго управник.

    18:37 18.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 За бат

    3 6 Отговор

    До коментар #17 от "Да играем една игра":

    Ти Бойко ли говориш?

    Коментиран от #34

    18:37 18.06.2026

  • 30 да питам

    14 4 Отговор
    Кога ще затворите границите, за да борим демографския проблем? А жителствито кога ще въведете, за да има какво да ядем?

    Коментиран от #74

    18:37 18.06.2026

  • 31 Няма що,

    17 2 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    големи топки , ще му скъсат панталона . А и другото , целият акъл в топките , а в главата пълна с въздух !

    18:37 18.06.2026

  • 32 Дичо

    4 10 Отговор
    Брюксел да събира пари за репарации и да знае ,че Все пак тя се върти.

    18:37 18.06.2026

  • 33 Баба Ванга казала

    22 7 Отговор
    Фатмака няма да свърши добре !

    18:37 18.06.2026

  • 34 Ама , че си глупав

    6 2 Отговор

    До коментар #29 от "За бат":

    Мисли , ще видиш , че не е Бойко !

    Коментиран от #64

    18:39 18.06.2026

  • 35 джо бидона

    3 10 Отговор
    Нато мълчи за ударените натовски мастии в Харков.

    18:39 18.06.2026

  • 36 Тодар Живков

    18 3 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Тов са българските комунисти.

    18:39 18.06.2026

  • 37 Чиба, nocepko !

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    Пак ли търсиш мъжки топки да лижеш бе, Mъpшo ? 🤣🤣🤣
    Ей, нямате начесване цялото ти семейство. Евтини магистрални ypви !

    Коментиран от #53

    18:40 18.06.2026

  • 38 Сила

    9 0 Отговор
    КЛЕПАР ...УШКО

    18:40 18.06.2026

  • 39 Майора

    12 6 Отговор
    Жалко Радев , твоите кръстоносни походи съществуват само в съзнанието ти! Явно се сбъдват думите на ген.Решетников , който казва че ти ще работиш за излизане страната от ЕС и влизане в орбитата на Русия! Не може патриарх Кирил който е пт КГБ да не бъде санкциониран и се видя че и без нефта на Русия можем да съществуваме!Жялок е че не си разбрал че сички санкции са нормални и че диктатора Путинникпга няма дасе съгласи на мир след като иска възстановяване на великата Рус!

    18:41 18.06.2026

  • 40 Дам

    9 3 Отговор
    Само не разбрах какво общо има патриарх Кирил с българската икономика и енергийна политика 🤣 пълен цирк

    18:41 18.06.2026

  • 41 Ддд

    11 1 Отговор
    България сменя Унгария в слугинажът към Рашистан. Путин винаги намира роби да му служат.
    Скоро ЕС ще спре парите от Европа за България.

    18:41 18.06.2026

  • 42 Ташо

    9 2 Отговор
    Май ще започне падението на резидента Радев

    Коментиран от #57

    18:42 18.06.2026

  • 43 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    Руски агент. Чичо Румен

    18:42 18.06.2026

  • 44 гост

    11 0 Отговор
    Румен Орбанов...в действие.Как може да защитаваш това изчадие Патриатх Кирил,който насърчава убийствата на мирни жители...тази КГБейска издънка...но,се очакваше такова действие..Скоро ще има протести..Карат ли я така няма да изкарат 4 години.

    18:42 18.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 НАРОДЕЕ!

    10 1 Отговор
    Тея ще ФАЛИРАТ ДЪРЖАВАТА!

    18:43 18.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 теглят 4 милиарда

    5 3 Отговор

    До коментар #20 от "Асен Василев дава пресконференция":

    защото България загуби всички безвъзмездни пари по ПВУ. След месец свършва програмата, а страната не е получила и 1/3 от предвидените за България пари. Няма и да ги получи. Защото ВИЕ счупихте държавата. Последните 5 години са загубено време от живота на всеки един пългарин.

    18:43 18.06.2026

  • 49 Някой

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "нема да се пуашите":

    Пич, ние не можем да си възстановим собствената държава толкова години, ква Украйна, кви пет лева.

    18:43 18.06.2026

  • 50 Пламен БУЧИНСКИ

    2 6 Отговор
    Браво господин Премиер

    18:43 18.06.2026

  • 51 Архимандрисандрит Бибиян

    5 0 Отговор
    Ушатия пингвин продължава да бърка Фатмакиа с България.

    18:43 18.06.2026

  • 52 Иииииии

    6 2 Отговор
    Брюксел ще наложи вето на парите за България

    18:44 18.06.2026

  • 53 Сталин

    3 5 Отговор

    До коментар #37 от "Чиба, nocepko !":

    Убитак бегай да папаш папура на идола си Тиквата

    18:44 18.06.2026

  • 54 Горски

    4 6 Отговор
    Защо на заседанието в Брюксел ще присъства Зеленски? Изслушване? Поредното на което ще реве за още помощи? След като Урсула се изтърси в желанието да заяви нещо негативно за Русия как до сега санкциите оказали едва 6% инфлация в Русия, мисля че е безмислено да се правят нови пакети със санкции. Още повече със сегашният където ключова фигура е руският патриарх. И преди някой да ми циври с глупости по негов адрес нека да заявя, че неговото престъпление е как не осъдил вербално Путин. Защото някой хора ги тресе мания как трябва всеки ден да се осъжда Русия за щяло и нещяло. България случи на министър председател.

    18:44 18.06.2026

  • 55 Срам

    6 1 Отговор
    Ни е от теб, копейка, ти не си България. Самозва е на лумпени

    18:45 18.06.2026

  • 56 Как кои

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "666666666666":

    Руските

    Коментиран от #77

    18:45 18.06.2026

  • 57 голем смех

    3 3 Отговор

    До коментар #42 от "Ташо":

    Блажени са верующите, които си мислят че този ще го свалят с протести. Няма да си тръгне бе.

    18:45 18.06.2026

  • 58 Мнение

    2 4 Отговор

    До коментар #19 от "Хубаво де ,":

    Доста повърхностни разсъждения!
    Кой да ни спира парите и за какво???????

    ПЛАНЪТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, КОЙТО БЕШЕ ЗАРАДИ КОВИД, КЪДЕТО УМИШЛЕНО ЗАТВАРЯХА ВСИЧКО, ОЩЕТЯВАЙКИ ИКОНОМИКАТА, ИЗИСКВАЛ ЗАТВАРЯНЕ НА ТЕЦ-ОВЕТЕ, ГОНЕНЕ НА РУСКИЯТ ПАТРИАРХ, А ВЕРОЯТНО И ПОСТАВЯНЕ ВЕРИГИ ОКОЛО ВРАТОВЕТЕ НА БЪЛГАРИТЕ???

    КАКВО ТОЧНО ЩЕЛИ ДА НИ СПИРАТ ОТ БРЮКСЕЛ, КОЕТО ВЕЧЕ ДА НЕ СА ГО СПРЕЛИ?!
    ТЕГЛИМ МИЛИАРДИ НОВ ДЪЛГ, ЗА ДА ПРАЩАМЕ СОЛИДАРНО НА ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН, КОЙТО ЧАСТ ОТ ПАРИТЕ ВРЪЩА ПОД ФОРМАТА НА РУШВЕТИ КЪМ УРСУЛИТЕ (СПРАВКА БУСОВЕТЕ С ПАЧКИ И КЮЛЧЕТА ЗАЛОВЕНИ В УНГАРИЯ), С ДРУГА ЧАСТ СТРОИ АНКЛАВИ В БЪЛГАРИЯ, КАТО "БАБА-УКРИНО", А ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ПЕНСИОНЕРИ И ХОРАТА В НУЖДА, САМО ОТ ТРИТЕ СРЕДНОТО???!!!
    А НЕЩО ЗА ДЕСЕТКИТЕ МИЛИАРДИ ОТ ВАЛУТНИЯТ БОРД, ДА КАЖЕТЕ???
    КЪДЕ СЕ ИЗПАРИХА???

    КОГАТО АНТИБЪЛГАРИ УПРАВЛЯВАТ БЪЛГАРИЯ, ПОРЕДНАТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА Е ПОЧТИ СИГУРНА!

    18:45 18.06.2026

  • 59 Мунчоооо

    11 2 Отговор
    Кой започна войната ?
    Кой лъжеше месеци наред , че няма да нападат?
    Кой изби хиляди мирни граждани в първите месеци на войната ?
    Кой обяснява , че да убиваш не е грях ?
    Долна подлога !!!!
    Скоро май ще сме на площада !!!!

    18:45 18.06.2026

  • 60 000

    2 8 Отговор
    Реалния разпад на ес е факт отдавна. Центробежните сили вече са неудържими. Ес е разделен на четири групи страни по интереси. Номиналния разпад наближава бързо.

    18:45 18.06.2026

  • 61 бълг. патриот

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "666666666666":

    Нова рокля за Деси Решетникова

    18:45 18.06.2026

  • 62 Началото

    7 0 Отговор
    На края. На тая шашкъния
    Наесен президент, догодина местни избори. И фатмака отива при царя. Справка НДСВ

    18:46 18.06.2026

  • 63 Мнение

    0 5 Отговор

    До коментар #13 от "Така е":

    Става дума за руската православна църква???
    Какво общо има това с Орбан и неговите политики по суверенитет на страната му???

    Румен Радев какво прави?!
    Същото като кирчо, кокорчо, боко и шишо - изпълнява чужди нареждания, за сметка на норода ни!!!

    18:46 18.06.2026

  • 64 Ще е когато видя

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Ама , че си глупав":

    Кюлчета и лилави ,, евраци" в спалнята на Радев!

    18:46 18.06.2026

  • 65 тон за песен

    10 0 Отговор
    Когато па,когато падне Раадев...
    Вреден е ,оставка.!

    18:47 18.06.2026

  • 66 Дориана

    0 5 Отговор
    Чудесно , само твърд подход могат да вразумят и отрезвят Европейските политици. И Тръмп поне няколко пъти им каза, че вървят в грешната посока са конфронтация. Хиляди хора от двете страни загинаха от техните оръжия и накрая войната ще дойде в Европа.заради тяхната политика.

    18:48 18.06.2026

  • 67 Началото

    7 0 Отговор
    На края. На тая шашкъния
    Наесен президент, догодина местни избори. И фатмака отива при царя. Справка НДСВ

    18:48 18.06.2026

  • 68 Сталин

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Асен Василев дава пресконференция":

    Гледам го кокор Асеня бесен. Ще осъдели Радев на 3 доживотни присъди - за държавна измяна, продаване интересите на страната ,милиардни грабежи ,и фалита на България. Един депутат от ПБ Гечевски отговорил че скоро ще сменят с техни кадри ВСС, ЦИК е вече тяхна и новия главен прокурор също ще е техен и няма кой да ги пипне. Асен Василев отговорил когато хората съвсем бъдат опоскани от мунчовите крадци и не могат си плаща ипотеки и консумативи, изобщо няма да ги интересуват ВСС, прокурор и ЦИК. Излизаме и ви закопчаваме казва Асен.

    18:49 18.06.2026

  • 69 Разбрал

    2 0 Отговор
    Всъщност, това беше целта на цялата операция - да активират Радев на мястото на Орбан за прокарване на руските геополитически интереси в Европа. Лошото е, че България отново ще бъде вкарана в политически и икономически зависимости от Москва, което ще забави развитието и интеграцията й в Европа и ще я компрометира пред европейските и атлантическите партньори!

    18:50 18.06.2026

  • 70 Хасковски каунь

    2 1 Отговор
    Така иска повечето от половината от българите.
    Точка шебеци!

    18:50 18.06.2026

  • 71 Антикомуне

    2 1 Отговор
    Опааа, новия Орбан в действие. Очаквайте спиране на парите от ЕС, инфлация и последвала хиперинфлация, защото в България нищо не се произвежда, а се чака на парите от ЕС. Русофилите ще реват, че ето до какво ни докара демокрацията и ще искат да върнат Диктатурата на Пролетариата, Ленин ски съботния, Манифестациите в прослава на Вожда.
    Който успял да напусне територията, успял. Другите, чака ги купонна система и режим на тока и водата. Честито!!!

    18:51 18.06.2026

  • 72 1111

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    Дори и Освобождението на България да е странично явление от войните за Босфора, пак е Факт - нали? А сега, хамериканците са те надупиили, заради църните ти очета, нали, не е за да те окрадат и да те пратят за пушено мясо срещу Русия, нали? Аве, кой ви събира такива завършени Пергели?

    18:51 18.06.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Вие за жителството ли питате

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "да питам":

    Страх ви е ,че ще ви върнат по селата ли??!

    18:53 18.06.2026

  • 75 доктор коко

    2 0 Отговор
    За кухоглавие няма лекарство.

    18:53 18.06.2026

  • 76 Вале-каро

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "нема да се пуашите":

    Много правилно.Колкото участваме във възстановяването на Ирак,толкова ще участваме във възстановяването на Украйна.

    18:53 18.06.2026

  • 77 66666

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Как кои":

    РуZките така по добре ли илитерат.

    18:53 18.06.2026

  • 78 Политкоректен

    1 2 Отговор
    Това вече е мъжка приказка.

    18:54 18.06.2026

  • 79 Боци

    1 0 Отговор
    Интересно как българина пропусна какво се случи в Унгария с един такъв подобен на Радев. И най вече докъде беше докарана Унгария. Късмет на всички, асвабаждението ви ще дойде по скоро от колкото очаквате. Говоря за напускане на евро зоната и после ЕС. Нали не бъркам?

    18:55 18.06.2026

  • 80 смех

    0 1 Отговор
    усеща се, че в най-скоро време фатмака ще взима еднопосочен билет за Мацква защото ще му отеснее Софето

    18:55 18.06.2026

  • 81 Василеску

    0 0 Отговор
    Абсолютно подкрепям. И не само аз. Това трябва да се знае, а не да се крие и изкривява (от доста медии - а Нова телевизия направо газ пи...) - че мнозинството българи, и то тези, които гледат националния интерес и интересите на нормалните хора подкрепят Радев за такива стъпки.

    18:55 18.06.2026

  • 82 Така де

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ПБ Много Я !":

    Навремето Гундяев така яко наби канчето на нашия, че още му държи влага. Стокхолмски синдром, кво да прайш?

    18:56 18.06.2026

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