Демерджиев за сигнала от Пеевски: Гледам на този сигнал като на медал

Преди малко от медийни публикации разбрах, че Делян Пеевски, е подал сигнал срещу мен в прокуратурата. Честно казано, няма по-добра атестация за работата на МВР от това да получиш оплакване точно от тази посока. Гледам на този сигнал като на медал, защото когато човекът, превърнал се в международен символ на задкулисието, започне да се жали от закона, това е най-сигурното потвърждение, че най-после сме на прав път. Това написа в профила си във фейсбук министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и допълни:
Твърденията за склоняване на свидетели и фабрикуване на сигнали не са просто върхът на политическото лицемерие, а са чиста форма на психологическа пародия. Г-н Пеевски очевидно приписва на настоящото ръководство на МВР собствения си почерк, който години наред беше стандартът на управление в тази държава. Цинично е точно архитектът на модела на зависимостите да говори за “кошаревски” свидетели в момент, в който хората просто започват да губят страха си и да говорят истината. МВР не фабрикува доказателства, МВР просто спря да ги крие. Аз съм юрист и последното, което бих направил, е да ползвам методите на Пеевски!
Иронията е очевидна - държавата диша толкова свободно от опеката на доскорошните си стопани, че дори те са принудени да търсят справедливост по общия ред. Когато архитектите на паралелната власт се редят на опашка пред официалните институции, определено не е атака срещу МВР, а е капитулация пред държавността. С тази реалност ще свикнат всички. В правовата държава всеки е свободен да подава сигнали. Днес подават срещу мен, а утре - хиляди други срещу тях. Законът вече не е инструмент за преговори, а равен стандарт за всички.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
19:55 18.06.2026
2 Ахаааа
Коментиран от #15
19:58 18.06.2026
3 Шишо Прасето
С помощта на едно милиционерче щях да стана шеф на ДАНС, но станах само политик!
19:59 18.06.2026
4 БеГемот
20:01 18.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Много добре
20:06 18.06.2026
8 Българин
20:06 18.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 От едно
Коментиран от #14
20:07 18.06.2026
11 Фейк - либераст
20:08 18.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Станимир
20:12 18.06.2026
14 От две
До коментар #10 от "От едно":От две бригади -отряди на " нас червеното знаме роди ни ". Иначе са си все едни и същи родове комунисти и ДС. Че и олигархията им една и съща. Олигарха изчаква на избори да останат двама и дава и на двамата кеш . Все единия от тях ще му е задължен . Пра стар номер . И после пак на софрата с тези които хубавичко ни приказват дори и лъжи.
20:16 18.06.2026
15 И все пак!
До коментар #2 от "Ахаааа":Не си криви душата!
Радев е 1000 пъти по-свестен от Пеевски!
20:16 18.06.2026
16 Браво Демерджиев!
Отговор на достоен,отговорен и умен човек!
20:18 18.06.2026
17 Обективен
20:26 18.06.2026
18 "Голям
20:29 18.06.2026