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Демерджиев за сигнала от Пеевски: Гледам на този сигнал като на медал

Демерджиев за сигнала от Пеевски: Гледам на този сигнал като на медал

18 Юни, 2026 19:51 1 237 18

  • иван демерджиев-
  • делян пеевски-
  • сигнал-
  • прокуратура

Законът вече не е инструмент за преговори, а равен стандарт за всички, заяви вътрешният министър

Демерджиев за сигнала от Пеевски: Гледам на този сигнал като на медал - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Преди малко от медийни публикации разбрах, че Делян Пеевски, е подал сигнал срещу мен в прокуратурата. Честно казано, няма по-добра атестация за работата на МВР от това да получиш оплакване точно от тази посока. Гледам на този сигнал като на медал, защото когато човекът, превърнал се в международен символ на задкулисието, започне да се жали от закона, това е най-сигурното потвърждение, че най-после сме на прав път. Това написа в профила си във фейсбук министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и допълни:

Твърденията за склоняване на свидетели и фабрикуване на сигнали не са просто върхът на политическото лицемерие, а са чиста форма на психологическа пародия. Г-н Пеевски очевидно приписва на настоящото ръководство на МВР собствения си почерк, който години наред беше стандартът на управление в тази държава. Цинично е точно архитектът на модела на зависимостите да говори за “кошаревски” свидетели в момент, в който хората просто започват да губят страха си и да говорят истината. МВР не фабрикува доказателства, МВР просто спря да ги крие. Аз съм юрист и последното, което бих направил, е да ползвам методите на Пеевски!

Иронията е очевидна - държавата диша толкова свободно от опеката на доскорошните си стопани, че дори те са принудени да търсят справедливост по общия ред. Когато архитектите на паралелната власт се редят на опашка пред официалните институции, определено не е атака срещу МВР, а е капитулация пред държавността. С тази реалност ще свикнат всички. В правовата държава всеки е свободен да подава сигнали. Днес подават срещу мен, а утре - хиляди други срещу тях. Законът вече не е инструмент за преговори, а равен стандарт за всички.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    19 1 Отговор
    Понякога има много точни попадения!

    19:55 18.06.2026

  • 2 Ахаааа

    10 9 Отговор
    Почнахте взаимно да си вдигате рейтингите и втърдявате електоратите си...Няма да ви мине номера нито на мунчо ,нито на свинята.....

    Коментиран от #15

    19:58 18.06.2026

  • 3 Шишо Прасето

    14 2 Отговор
    Мама открадна ТОТОТО и ме направи милионерче!
    С помощта на едно милиционерче щях да стана шеф на ДАНС, но станах само политик!

    19:59 18.06.2026

  • 4 БеГемот

    8 1 Отговор
    Дръжте крадеца!

    20:01 18.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Много добре

    16 2 Отговор
    Казано - личи си - човек с ум, култура и морал! Браво, само така!

    20:06 18.06.2026

  • 8 Българин

    13 1 Отговор
    Защо никой не пита прасчо, защо затвори “Химко” Враца и къде отидоха парите? Сега в България се внася карбамид, тор за селското стопанство!

    20:06 18.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 От едно

    1 5 Отговор
    котило сте !

    Коментиран от #14

    20:07 18.06.2026

  • 11 Фейк - либераст

    7 3 Отговор
    Пеевски най-умния български пък и европейски политик! Учените от Оксфордския университет са стигнали до извода, че колкото е по-голям задника, толкова е по-умен собственика! По техни данни такива хора са с повече мастни киселини "Омега-3" , които способстват за развитието на мозъка! А Пеевски и Ивайло Мирчев - диети, та диети!

    20:08 18.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Станимир

    9 2 Отговор
    Докато двамата дебели са на свобода и тяхната партийна номенклатура управлява из страната все едно нищо не сте направили. Само приказки , а в чудо ще се видите ако продължите с хлъзгавите измами като предизборното " Ще живеете по-добре защото ще намалим цените " до сегашната реалност " Ще се стремим и надблюдаваме за да контролираме повишаването на цените " . Дрън -дрън . Кой олигарх съдите и разследвате за това от къде са му милионите ? Кой кмет доказва как е станал милионер с кметска заплата от ДПС-Герб за 8 години на село ? Кога селските бегове феодали ще започнете ? А с цените на тока ,водата и парното направо се приготвяте за ранно -зимно сдаване на поста , а онези двамата само това чакат . Тогава ще го гризнете на два ката . Ние сме свикнали . Вие му мислете , о оядени червенотиквеничковчета.

    20:12 18.06.2026

  • 14 От две

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "От едно":

    От две бригади -отряди на " нас червеното знаме роди ни ". Иначе са си все едни и същи родове комунисти и ДС. Че и олигархията им една и съща. Олигарха изчаква на избори да останат двама и дава и на двамата кеш . Все единия от тях ще му е задължен . Пра стар номер . И после пак на софрата с тези които хубавичко ни приказват дори и лъжи.

    20:16 18.06.2026

  • 15 И все пак!

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ахаааа":

    Не си криви душата!
    Радев е 1000 пъти по-свестен от Пеевски!

    20:16 18.06.2026

  • 16 Браво Демерджиев!

    6 1 Отговор
    Много точен отговор!
    Отговор на достоен,отговорен и умен човек!

    20:18 18.06.2026

  • 17 Обективен

    3 0 Отговор
    Демерджиев, ясно е, че сравнението с това човекоподобно е в твоя полза. Печелиш и откъм интелект, и откъм култура, и откъм образование. Знаеш ли къде губиш? Губиш от това, че изглеждаш (и другите около тебе – също) поплювко! Докато се повъртате и се чудите (ако наистина се чудите) откъде да подхванете цялата престъпна смрад, часовникът ви цъка! Избраха ви, за да ги натикате по затворите. Ако не можете, те ще се върнат и ще натикат вас.

    20:26 18.06.2026

  • 18 "Голям

    2 0 Отговор
    залък хапни, голяма дума не казвай", така че да не се изхвърля. Явно не си е вършил работата професионално.

    20:29 18.06.2026

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