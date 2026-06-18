Българите отлагат първото си дете заради пари

„Част от отговора е, разбира се, че се променя ценностната система на българите като цяло, но пък ние не сме намалили нашето желание да раждаме, тоест нашето биологично желание си се поддържа, особено след определена възраст”, това коментира Адриан Кирилов от мозъчен тръст „Перспектива” по повод статистиката за средната възраст на раждане в България в ефира на предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS.
По думите на Николов след 27-годишна възраст жените все повече се чувстват готови, способни и достатъчно сигурни в себе си като личности да осъществят тази важна стъпка. Той уточни, че отлагането на раждането е модерно и ценностно ориентирано поради различни социално-икономически причини. „Майките все повече искат да се образоват с допълнителни квалификации и висши специализации”, добави Кирилов.
Според експерта икономическата и трудова среда също оказва влияние, тъй като младите са на заетост с обикновен трудов договор, който трудно се съвместява с двегодишно отсъствие по майчинство, а понякога това се счита и за проблем от самия работодател. „Направихме по-скоро изследване по отношение на регионалните дисбаланси, защото например в Сливен 22-годишна възраст е средната възраст за първо раждане, докато в София например тя е близо до 31-годишна възраст”, разкри Адриан Кирилов. Това показва, че в по-големите градове двойките все по-късно решават да пристъпят към тази стъпка.
Друг основен фактор е свързан с формата на съжителство. „61 процента от новородените в последните години, за 2025 година са тези данни, които цитирам, са родени извън брак”, подчерта Кирилов. Според него в тези случаи децата имат различен статут, имуществените отношения в двойката не се уреждат чрез закон, детето се приема чрез припознаване, а не чрез фактическо бащинство, и няма по презумпция статут на наследство.
Николов обясни, че за справяне с проблемите е необходима политика за жилищно настаняване, решаване на казуса с детските градини и създаване на мултидисциплинарни центрове за подкрепа с икономическа, психосоматична и правна насоченост.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Може
22:51 18.06.2026
2 очеваден социален ефект
Коментиран от #9
22:52 18.06.2026
3 Не разбирам смисъла от тази
Коментиран от #27
22:56 18.06.2026
4 Що за глупости
22:58 18.06.2026
5 Пецата
22:58 18.06.2026
6 Не отлагат,
Надяват се на ин витро.
Коментиран от #10
22:59 18.06.2026
7 ами така е
Други отлагат първото си ядене за следващия ден по същата причина.
Този проблем го имат дори работещи хора. Работещи бедни им викат.
23:00 18.06.2026
8 Аз отложих моите деца за
23:01 18.06.2026
9 Българските италянци на 16 вече имат
До коментар #2 от "очеваден социален ефект":Фнуци
23:03 18.06.2026
10 аха
До коментар #6 от "Не отлагат,":Тебе те минаха всички и отбеляза , че са стерилни?
Как ще правиш дете, пич? 300 000 евро една тъпа кутийка струва вече. Дори да ти я подарят, нужен е доход поне 4 000 евро нето, че да имаш дете на средно социално ниво.
Само крадци и корумпета се въдят. Не е до стерилност, до пари е. Всичко е безумно скъпо и корумпирано на всякъде.
Коментиран от #14, #15, #16
23:03 18.06.2026
11 Гост
23:09 18.06.2026
12 ?????
Всичко опира до кинти.
По времето на комунизма майчинството беше три години и запазена заплата която получаваш три години.
Как е сега?
Да не говорим че в Унгария кихат не лоши кинти за второ и трето дете.
Както междувпрочем и в Русия.
Тук как е?
23:10 18.06.2026
13 каква статистика само
23:11 18.06.2026
14 Не ме мисли
До коментар #10 от "аха":Аз се отчетох без проблем. Нито пари са ми липсвали,нито фертилност.
Коментиран от #23
23:13 18.06.2026
15 не си прав
До коментар #10 от "аха":имам много познати които немогат да направят опитват вече година две и не става има много стерилни доверили се на модерни лекарства…
Коментиран от #26, #29
23:14 18.06.2026
16 ДОЛАВЯМ
До коментар #10 от "аха":Някаква импотентност в теб???
Коментиран от #30
23:20 18.06.2026
17 Но все пак всяка двойка иска дете
23:22 18.06.2026
18 Мариус путкински
23:24 18.06.2026
19 Обичайте се и бог помага
23:25 18.06.2026
20 Лекар
23:25 18.06.2026
21 Програмист
23:26 18.06.2026
22 Хахахаха😂😂😂😂
23:26 18.06.2026
23 то е ясно
До коментар #14 от "Не ме мисли":че си се отчел преди много време, дядка.
Нямаш връзка със съвремието.
Коментиран от #28, #33
23:30 18.06.2026
24 Деца тук нееееее!
23:30 18.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 прав съм
До коментар #15 от "не си прав":И данните го доказват:
Бюрократите правят много повече деца, защото имат кинти и привилегии. Същото с бенефициенти на бюджетна хранилка. Данните са недвусмислени. А кого ти лично и конкретно познаваш няма грам значение за статистиката. Дори да не лъжеш, което няма как да го проверим.
23:32 18.06.2026
27 Емигрант
До коментар #3 от "Не разбирам смисъла от тази":То в чужбина вече е по зле от България навсякъде са пълчищата на мордор
23:32 18.06.2026
28 На теб
До коментар #23 от "то е ясно":какво ли ти е съвремието,като нямаш връзка с мозъка си?
Коментиран от #32
23:34 18.06.2026
29 Лекар
До коментар #15 от "не си прав":Ваксани ли са.. да гледат филма пластик детокс и ще имат
23:35 18.06.2026
30 хммм
До коментар #16 от "ДОЛАВЯМ":Интересна атака. Какво ти бръкна в трибуквието мнението ми? Позицията ми очевидно е вп родкрепа на младите хора които могат и искат да имат деца.
Гузен ми изглеждаш.
От колко бюджета крадеш, мутро?
23:38 18.06.2026
31 Трябва да си
23:40 18.06.2026
32 дай аргумент
До коментар #28 от "На теб":за твърдението си, склерозо.
23:41 18.06.2026
33 Дядка ти
До коментар #23 от "то е ясно":не го мисли.
Мисли за теб,че е жалко,заради липса на пари да отлагаш правенето на деца.
23:41 18.06.2026
34 безотговорни
23:41 18.06.2026