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Българите отлагат първото си дете заради пари

Българите отлагат първото си дете заради пари

18 Юни, 2026 22:44 568 34

  • раждане-
  • първо дете-
  • демография

Адриан Кирилов анализира тенденциите, които карат младите семейства да стават родители на по-късен етап

Българите отлагат първото си дете заради пари - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Част от отговора е, разбира се, че се променя ценностната система на българите като цяло, но пък ние не сме намалили нашето желание да раждаме, тоест нашето биологично желание си се поддържа, особено след определена възраст”, това коментира Адриан Кирилов от мозъчен тръст „Перспектива” по повод статистиката за средната възраст на раждане в България в ефира на предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS.

По думите на Николов след 27-годишна възраст жените все повече се чувстват готови, способни и достатъчно сигурни в себе си като личности да осъществят тази важна стъпка. Той уточни, че отлагането на раждането е модерно и ценностно ориентирано поради различни социално-икономически причини. „Майките все повече искат да се образоват с допълнителни квалификации и висши специализации”, добави Кирилов.

Според експерта икономическата и трудова среда също оказва влияние, тъй като младите са на заетост с обикновен трудов договор, който трудно се съвместява с двегодишно отсъствие по майчинство, а понякога това се счита и за проблем от самия работодател. „Направихме по-скоро изследване по отношение на регионалните дисбаланси, защото например в Сливен 22-годишна възраст е средната възраст за първо раждане, докато в София например тя е близо до 31-годишна възраст”, разкри Адриан Кирилов. Това показва, че в по-големите градове двойките все по-късно решават да пристъпят към тази стъпка.

Друг основен фактор е свързан с формата на съжителство. „61 процента от новородените в последните години, за 2025 година са тези данни, които цитирам, са родени извън брак”, подчерта Кирилов. Според него в тези случаи децата имат различен статут, имуществените отношения в двойката не се уреждат чрез закон, детето се приема чрез припознаване, а не чрез фактическо бащинство, и няма по презумпция статут на наследство.

Николов обясни, че за справяне с проблемите е необходима политика за жилищно настаняване, решаване на казуса с детските градини и създаване на мултидисциплинарни центрове за подкрепа с икономическа, психосоматична и правна насоченост.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Може

    4 3 Отговор
    Би, някои заради пари. Но дори се събират на години, на които не е разумно да имат дете.

    22:51 18.06.2026

  • 2 очеваден социален ефект

    4 2 Отговор
    Италианците правят първото си дете още на 16, заради майчинските и социалните помощи.

    Коментиран от #9

    22:52 18.06.2026

  • 3 Не разбирам смисъла от тази

    12 3 Отговор
    Фалшиво грижовна статия. След като целта на много родители е да изпратят децата си в чужбина.... Ами няма нормален живот в България, как да раждат деца.

    Коментиран от #27

    22:56 18.06.2026

  • 4 Що за глупости

    11 5 Отговор
    Когато страната е в икономическа разруха, защо да раждаш дете? Не е от това да си "модерен" както платеното социолозче твърди.

    22:58 18.06.2026

  • 5 Пецата

    1 3 Отговор
    Чакат щъркела да им го донесе разбираш ли вобще голем смех 🤣

    22:58 18.06.2026

  • 6 Не отлагат,

    5 4 Отговор
    а повечето вече са стерилни.
    Надяват се на ин витро.

    Коментиран от #10

    22:59 18.06.2026

  • 7 ами така е

    8 3 Отговор
    Някои отлагат първото си дете, защото нямат пари,
    Други отлагат първото си ядене за следващия ден по същата причина.
    Този проблем го имат дори работещи хора. Работещи бедни им викат.

    23:00 18.06.2026

  • 8 Аз отложих моите деца за

    8 2 Отговор
    Другия живот тогава ако евентуално има прераждане и не съм се родил в бегето🤣🤣🤣🤣

    23:01 18.06.2026

  • 9 Българските италянци на 16 вече имат

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "очеваден социален ефект":

    Фнуци

    23:03 18.06.2026

  • 10 аха

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "Не отлагат,":

    Тебе те минаха всички и отбеляза , че са стерилни?

    Как ще правиш дете, пич? 300 000 евро една тъпа кутийка струва вече. Дори да ти я подарят, нужен е доход поне 4 000 евро нето, че да имаш дете на средно социално ниво.
    Само крадци и корумпета се въдят. Не е до стерилност, до пари е. Всичко е безумно скъпо и корумпирано на всякъде.

    Коментиран от #14, #15, #16

    23:03 18.06.2026

  • 11 Гост

    6 0 Отговор
    Всичко опира до пари, живеем в континента Европа, цивилизованите и образованите, мислят как ще го отглеждат, това дете. В Африка, са на другия полюс и не мислят толкова задълбочено. Млад човек, ако е изтеглил кредит за апартамент, едни 30%-40% от заплатата му отиват за вноски, такава част от заплатата, е и едно дете. Наемите, същата работа, над 400 евро. Храни, памперси, дрехи, лекари и много други.

    23:09 18.06.2026

  • 12 ?????

    6 2 Отговор
    Уф.
    Всичко опира до кинти.
    По времето на комунизма майчинството беше три години и запазена заплата която получаваш три години.
    Как е сега?
    Да не говорим че в Унгария кихат не лоши кинти за второ и трето дете.
    Както междувпрочем и в Русия.
    Тук как е?

    23:10 18.06.2026

  • 13 каква статистика само

    4 1 Отговор
    а циганите правят първото си дете за пари…

    23:11 18.06.2026

  • 14 Не ме мисли

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "аха":

    Аз се отчетох без проблем. Нито пари са ми липсвали,нито фертилност.

    Коментиран от #23

    23:13 18.06.2026

  • 15 не си прав

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "аха":

    имам много познати които немогат да направят опитват вече година две и не става има много стерилни доверили се на модерни лекарства…

    Коментиран от #26, #29

    23:14 18.06.2026

  • 16 ДОЛАВЯМ

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "аха":

    Някаква импотентност в теб???

    Коментиран от #30

    23:20 18.06.2026

  • 17 Но все пак всяка двойка иска дете

    2 0 Отговор
    Кога кога ражда първо дете. Внимание. Трябва да се поощрява раждането на второто дете за да има устройствост на населението. Безсмислено е поощряването на трето четвърто и пето дете защото такова поощряване се отнася до малцинствата но не ми е ясно каква е ползата от самоцелно раждане на непълноценни индивиди.

    23:22 18.06.2026

  • 18 Мариус путкински

    0 2 Отговор
    Ако прочетеш този коментар да ти умрат децата

    23:24 18.06.2026

  • 19 Обичайте се и бог помага

    3 1 Отговор
    Деца се правят с любов.За пари се правят маймуни.

    23:25 18.06.2026

  • 20 Лекар

    1 1 Отговор
    280 хиляди българи са ялови,впрочем..

    23:25 18.06.2026

  • 21 Програмист

    1 1 Отговор
    Аз си купих сурогатна жена и спестих половин милион от разводи и тн😏😏🤑🤑🥰🤩🤩

    23:26 18.06.2026

  • 22 Хахахаха😂😂😂😂

    2 1 Отговор
    Много се радвам, че Радев го заби отзаДи на педофилите, без лубриканти!😂😂😂😂😂😂🤩🤩🤩🤩🤩

    23:26 18.06.2026

  • 23 то е ясно

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Не ме мисли":

    че си се отчел преди много време, дядка.
    Нямаш връзка със съвремието.

    Коментиран от #28, #33

    23:30 18.06.2026

  • 24 Деца тук нееееее!

    4 0 Отговор
    Трябват им свежи роби, данъкоплатци и мръвка за глоби в глобите на глобите.Тук не дават, тука само лапат.Направо ме е яд, че и едно дете направих в тоз жабурнясал канал Европата.

    23:30 18.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 прав съм

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "не си прав":

    И данните го доказват:
    Бюрократите правят много повече деца, защото имат кинти и привилегии. Същото с бенефициенти на бюджетна хранилка. Данните са недвусмислени. А кого ти лично и конкретно познаваш няма грам значение за статистиката. Дори да не лъжеш, което няма как да го проверим.

    23:32 18.06.2026

  • 27 Емигрант

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Не разбирам смисъла от тази":

    То в чужбина вече е по зле от България навсякъде са пълчищата на мордор

    23:32 18.06.2026

  • 28 На теб

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "то е ясно":

    какво ли ти е съвремието,като нямаш връзка с мозъка си?

    Коментиран от #32

    23:34 18.06.2026

  • 29 Лекар

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "не си прав":

    Ваксани ли са.. да гледат филма пластик детокс и ще имат

    23:35 18.06.2026

  • 30 хммм

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "ДОЛАВЯМ":

    Интересна атака. Какво ти бръкна в трибуквието мнението ми? Позицията ми очевидно е вп родкрепа на младите хора които могат и искат да имат деца.
    Гузен ми изглеждаш.
    От колко бюджета крадеш, мутро?

    23:38 18.06.2026

  • 31 Трябва да си

    0 0 Отговор
    Садист и мазохист едновременно, за да направиш дете в съвременния свят. Особено в България.

    23:40 18.06.2026

  • 32 дай аргумент

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "На теб":

    за твърдението си, склерозо.

    23:41 18.06.2026

  • 33 Дядка ти

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "то е ясно":

    не го мисли.
    Мисли за теб,че е жалко,заради липса на пари да отлагаш правенето на деца.

    23:41 18.06.2026

  • 34 безотговорни

    0 0 Отговор
    61% от родените са извънбрачни, защото "мъжете" решиха, че може и така, за да им е лесно. Адът е пълен с такива охлюви, които подкопаха морала, заради изгода.🔥🔥😈

    23:41 18.06.2026

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