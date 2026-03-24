Жена от Монтана роди деветото си дете в линейка

34-годишна жена от Монтана даде живот на деветото си дете по време на спешен транспорт към болницата. Малкият Матей проплака в събота вечерта в линейката на бърза помощ, минути преди екипът да пристигне в МБАЛ "Д-р Стамен Илиев", предаде NOVA.

Раждането премина без никакви усложнения благодарение на светкавичната и адекватна намеса на медицинския екип. Новороденото момченце е с отлични показатели – тежи 3,260 килограма и е високо 53 сантиметра.

Майката Мариана Маринова споделя, че усетила предстоящото раждане веднага след качването си в специализирания автомобил. Тя е категорична, че професионализмът на медиците е бил решаващ за щастливия изход.

"Докторът ми каза да се държа здраво, защото тръгваме към отделението. Аз отговорих, че няма да мога да издържа и вероятно ще родя в линейката", разказва жената.

Зад успешната интервенция стои огромният опит на фелдшера Сашо Бънков. За своите 34 години стаж в системата на спешната помощ той се е сблъсквал многократно с подобни екстремни ситуации.

"Изродихме бебето съвсем нормално. Раждането мина безпроблемно", коментира Сашо Бънков и допълва скромно, че това е тринайсетото дете, на което помага да поеме първия си дъх в линейка.

За семейството на Мариана това е девето дете, но първото, родено в движение. Тя е майка на две момичета и вече седем момчета.

Въпреки позитивния финал за малкия Матей, случаят извежда на дневен ред важния въпрос за родилната помощ и демографските тенденции в Северозапада. Официалните данни на БТА показват, че през 2025 година в монтанската болница са проплакали 733 бебета. Статистиката обаче крие силно тревожен детайл – броят на малолетните майки под 16-годишна възраст се е удвоил за една година, достигайки 10 процента или 72 непълнолетни родилки.

Същевременно щастливата развръзка в Монтана контрастира рязко с трагични инциденти от близкото минало в други райони на страната. В края на 2024 година бебе почина в линейка между Сандански и Петрич, което повдигна остри въпроси относно организацията на дежурствата и готовността на екипите за израждане в доболнична среда. Опитът на медиците, както доказва монтанският случай, често е единствената граница между живота и смъртта.