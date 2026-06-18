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Важните новини във ФАКТИ на 18.06.2026 г.

Важните новини във ФАКТИ на 18.06.2026 г.

18 Юни, 2026 23:17 354 6

  • румен радев-
  • блокада-
  • раждане-
  • скопие-
  • делян пеевски-
  • димитър стоянов-
  • георги пеев-
  • иван демерджиев-
  • депутати

Страната ни винаги защитава своите интереси, особено в енергетиката, подчерта премиерът

Важните новини във ФАКТИ на 18.06.2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Румен Радев: България ще наложи вето на новия пакет санкции срещу Русия

България ще наложи вето на новия пакет санкции срещу Русия. Страната ни не и съгласна с частта за руската църква. Това заяви премиерът Румен Радев преди редовното заседание на Европейския съвет в Брюксел. По думите му България ще поиска патриарх Кирил да бъде изваден от санкционния пакет, съобщи Нова тв.

Отменят планираната блокада на три гранични пункта с РСМ

Насроченият за неделя протест с планирана блокада на три гранични пункта между България и Република Северна Македония (ГКПП) „Гюешево-Деве баир“, „Станке Лисичково-Делчево“ и „Златарево-Ново село“ засега се отменя. Това каза Виктор Стоянов, председател на фондация „Македония“, цитиран от БНТ. Решението е взето след проведени разговори с представители на Министерството на външните работи, както и с българския посланик в Скопие.

Българите отлагат първото си дете заради пари

„Част от отговора е, разбира се, че се променя ценностната система на българите като цяло, но пък ние не сме намалили нашето желание да раждаме, тоест нашето биологично желание си се поддържа, особено след определена възраст”, това коментира Адриан Кирилов от мозъчен тръст „Перспектива” по повод статистиката за средната възраст на раждане в България в ефира на предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS.

Българският посланик в Скопие призова да не се блокират граничните пунктове

Посолството на България в Скопие призова да не се допуска блокиране на граничните пунктове и пътищата между България и Северна Македония. Това се посочва в публикация на официалната страница на дипломатическата мисия във фейсбук, подписана от българския посланик в Северна Македония Желязко Радуков.

Пеевски подаде сигнал срещу Демерджиев в прокуратурата

Сигнал до прокуратурата за проверка на твърдения и действия на вътрешния министър Иван Демерджиев подаде адвокатът на лидера на ДПС Делян Пеевски - Хамид Хамид, съобщиха от пресцентъра на партията.

Димитър Стоянов в Брюксел: България ще продължи да изпълнява ангажиментите си към НАТО

„Новото правителство на България ще продължи да изпълнява ангажиментите си към НАТО чрез активен, реалистичен и конструктивен подход по всички дейности и направления на работа“, заяви министър Димитър Стоянов на срещата на министрите на отбраната на страните членки на НАТО в Брюксел, съобщиха от пресцентъра на Министерство на отбраната.

Транспортният министър: Климатиците на немските вагони не работят над 35 градуса, а сме поръчали още 91

НКЖИ е сключила договори за 765 млн. евро без да има парите да плати за проектите. Това обяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев по време на брифинг.

Демерджиев за напускането на Кандев: Каза,че иска да отиде в частния сектор и да си плати ипотеката

Пред "Дневен ред" вътрешният министър Иван Демерджиев разкри причината за напускането на Георги Кандев от системата на МВР и поста му главен секретар, съобщават от "Фокус". Според новият МВР шеф причините са икономически и политически, като не става въпрос за натиск.

Депутатите приеха новия дълг от 3,8 млрд. евро

Депутатите приеха вдигането на тавана за външния дълг. Той ще е в размер на до 3,8 милиарда евро. Промените бяха приети със 136 гласа „за”. „Против” гласуваха един народен представител от „Прогресивна България”, 21 от „Демократична България”, 13 от „Продължаваме Промяната” и 9 от „Възраждане”. „Въздържал се” гласуваха всички от ГЕРБ-СДС.


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  • 1 Анонимен

    5 0 Отговор
    Оставка на господарят Оставка и към Русия

    Коментиран от #6

    23:20 18.06.2026

  • 2 Хайде размърдайте се

    4 0 Отговор
    Инвестиции има ли има ли?Богатите държави обикаляш ли?

    23:29 18.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

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