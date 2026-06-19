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Времето днес, прогноза за петък, 19 юни: Слънчево, с изолирани следобедни превалявания и гръмотевици в Западна България

Времето днес, прогноза за петък, 19 юни: Слънчево, с изолирани следобедни превалявания и гръмотевици в Западна България

19 Юни, 2026 04:22, обновена 19 Юни, 2026 04:27 399 2

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Максималните температури ще са между 26° и 31°, на морския бряг - между 23° и 25°

Времето днес, прогноза за петък, 19 юни: Слънчево, с изолирани следобедни превалявания и гръмотевици в Западна България - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Все по-горещо ще бъде в близките дни, особено през новата седмица, когато максималните температури в почти цялата страна, с изключение на Черноморието, ще бъдат над 30°.

Днес се очакват стойности между 26° и 31°, на морския бряг - между 23° и 25°. Ще бъде слънчево, с изолирани следобеднт превалявания и гръмотевици в Западна България.

Ще духа слаб, в Източна България - умерен североизточен вятър. И по Черноморието вятърът ще е слаб до умерен, но с посока от изток-североизток.

Ще бъде слънчево, с повече облаци през втората половина на деня.

Температура на морската вода е от 18° по северното крайбрежие до 23° по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

И в планините, след слънчевото начало на деня, в следобените часове ще има валежи и гръмотевици, главно в масивите от западната половина на страната.

Гореща въздушна маса е обхванала Западна и Централна Европа.

Пиренеите и Апенините. Най-високи спрямо климатичните норми са температурите във Франция, Нидерландия, Германия, както и в повечето райони от Швейцария, Австрия и Чехия.

През почивните дни ще бъде слънчево, с много малка вероятност за изолирани следобедни превалявания.

В понеделник температурите още ще се повишават и максималните ще бъдат между 31° и 36°, по-ниски по Черноморието.

Горещо ще остане и във вторник,но отново се очакват валежи и гръмотевична дейност, главно над Западна и Централна България. Има опасност и от градушки.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 майкя ви фгъзъДаЕБА

    0 0 Отговор
    з съм Козлодуй.
    Свобода или Смърт,
    много съм дърт, много съм дърт.
    69 години спя и ям ряпа,
    и чакам момента да скоча в трапа.
    Аз съм от Лом и съм говедо,
    но се представям за козлодуйско чедо.
    Радиацията мен не може да ме хване,
    душата ми от памперса,
    често се храни.
    Правя си аз ножки редовно,
    и всички ми викат че съм гоовнюю.
    Най-добрият аз съм в сайта,
    мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
    Много обичам аз да досаждам,
    и на Стамаат на члена да се угаждам.
    Кара ме той като трудовашка каруца,
    целия ми диференциал, горко скрибуца.
    Много ви моля не ми се сърдете,
    искам всички дружно да ме нaебeте....,!

    Коментиран от #2

    04:43 19.06.2026

  • 2 град КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "майкя ви фгъзъДаЕБА":

    много си точен приятел

    само там ги ръъгай

    04:43 19.06.2026

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