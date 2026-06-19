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Владислав Панев: Проблемът не е просто, че ще се теглят до 3.8 млрд. евро нов дълг. А, че няма никакъв план за реформи

Владислав Панев: Проблемът не е просто, че ще се теглят до 3.8 млрд. евро нов дълг. А, че няма никакъв план за реформи

19 Юни, 2026 10:41 430 25

  • владислав панев-
  • бюджет-
  • дефицит-
  • бюджетен дефицит-
  • реформи-
  • криза-
  • икономика

Междувременно дефицитът по текущата сметка за април достигна 1.2 млрд. евро, с над 50% над миналогодишния. Превръщаме се в държава на дефицитите

Владислав Панев: Проблемът не е просто, че ще се теглят до 3.8 млрд. евро нов дълг. А, че няма никакъв план за реформи - 1
Снимка: БГНЕС
Владислав Панев Владислав Панев финансов анализатор
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Проблемът не е просто, че ще се теглят до 3.8 млрд. евро нов дълг. А, че няма никакъв план за реформи, който да се справи с проблема с прекомерните бюджетни дефицити, както и с неефективността на цели сектори в държавата. Ако някакъв план е обявен сутринта, до вечерта вече е отменен под натиск от лобита.

За това предупреди във "Фейсбук" депутатът от "Демократична България" Владислав Панев.

Междувременно дефицитът по текущата сметка за април достигна 1.2 млрд. евро, с над 50% над миналогодишния. Превръщаме се в държава на дефицитите. Парите, които влизат в страната са основно заеми и те изтичат още същия месец за вносни стоки и туризъм в чужбина. Уж добрата новина, че вече сме четвърти отзад напред по потребление означава и друго - че харчим отвъд чергата си. Защото ако икономиката ти е на дъното, но разходите ти не са, значи си отишъл във фирмата за бързи кредити и теглиш пари. Тоест, не е особен повод за гордост.

Ние сме готови да подкрепяме тежки реформи, което е непривично за опозиция.

Даже го правим, когато такива бъдат обявени. Обаче тъкмо да похвалим кабинета за нещо и той вземе, че се отметне. Повече смелост трябва. Натиск срещу реформи много ясно, че ще има. Но отказът от тях означава повторение на протестите от края на миналата година.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 10 Отговор
    Нарушават конституцията.По време на удължителен бюджет нямат право да теглят нови заеми.

    Коментиран от #20

    10:42 19.06.2026

  • 2 хехе

    8 3 Отговор
    що бе га бяхти в сглобката и Асенка тегли едни 20 милиарда имахте ли планове за реформи.

    Коментиран от #7

    10:43 19.06.2026

  • 3 провинциалист

    6 0 Отговор
    Последните реални реформи бяха 1878-ма и 1944-та. Към момента нищо подобно не се очаква.

    Коментиран от #10

    10:43 19.06.2026

  • 4 Някой

    4 0 Отговор
    Най-безболезненото просто решение е, че всеки нов държавен служител ще получава 15-20% по-малка заплата. Така няма да пипат на вече съществуващите, което ги е страх, а трябва.

    Коментиран от #9

    10:45 19.06.2026

  • 5 Абе

    7 3 Отговор
    докога петроханци ще ни леят акъл?

    Коментиран от #21

    10:46 19.06.2026

  • 6 честен ционист

    6 2 Отговор
    Какви реформи искаш в един потъващ кораб? В момента се купуват спасителни желетки.

    10:46 19.06.2026

  • 7 хехе ! Не хехе !

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    Всяко нещо Си има своята логика !

    И Трява да използваш момента !

    За да увеличиш ! Потенциала си !

    А С Общия !

    Повишаваш !

    И Своя !

    10:48 19.06.2026

  • 8 анонимен

    3 6 Отговор
    Финансистът Асен Василев обяснява бюджета с числа, а политиците като Радев му отговарят с внушения и хипотетични усещания.
    Ако хазната е празна, покажете сметката. Ако държавата е пред фалит, покажете данните. Ако твърденията са верни, те трябва да издържат на проверка.
    Докато Асен Василев говори с таблици и отчети, Румен Радев говори с впечатления. Аз знам на кого вярвам повече - на гениалния финансист Асен Василев, завършил финанси и икотомика в най-престижния университет в Света - Харвардския, в който Румен Расев не може нито да влезе, нито да завърши. Айде всеки да говори за това за което е учил, е завършил, има опит и компетенции!!!! Аман от аматьори изказващи се по всички въпроси!

    10:51 19.06.2026

  • 9 Последния Софиянец

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    Осигуровките са 40 процента от заплатата.

    10:53 19.06.2026

  • 10 оня с коня

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "провинциалист":

    Така е - 1944г си беше яка реформа чрез която бе Национализирана Обширната Земя и прилежаща техника на Фамилията ми в Добруджа.Дойде обаче 1989г и Друга Реформа ни Реституира Заграбеното макар и не напълно.

    10:57 19.06.2026

  • 11 Хо хо

    1 3 Отговор
    Нямало реформи на реформите на Кокорчо. Нали вие забъркахте тези публично-финансови го-вна. Съборихте добре работещото правителство на Желязков сега чекайте на открита пусия некой да ви чуе.

    10:58 19.06.2026

  • 12 истината

    3 4 Отговор
    Най-лесното нещо в политиката е да кажеш: „Държавата е пред катастрофа.“ Най-трудното е да докажеш това с факти.
    Когато Асен Василев говори за финансите, той излага конкретни данни и числа. Те могат да бъдат проверени, анализирани и оспорени. Така изглежда нормалният експертен дебат.
    Демокрацията не се крепи на това кой говори по-гръмко, а на това кой може да защити тезата си с аргументи. Ако някой смята, че финансовото състояние на държавата е различно, нека покаже данните. Защото числата са най-добрият арбитър в подобни спорове.
    България има нужда от повече факти и по-малко политическа драматургия.

    10:58 19.06.2026

  • 13 Как пък точно на тебе

    1 1 Отговор
    Са пропуснали да ти кажат
    Смешник жалък
    гладен

    10:58 19.06.2026

  • 14 Дориана

    0 2 Отговор
    Поредния провален политик реши, че може да говори в ефир срещу грешния човек и неговото правителство, което е единственото досега с бързи контрамерки срещу корупцията, мафията и зависимите институции. И да, ще тегли кредит след като Борисов и ППДБ се надпреварваха да вземат от държавния бюджет , да отлагат плащания за обществени поръчки завишавайки ги многократно . Да не говорим за кражбите на Евросредства чрез различни схеми.

    10:59 19.06.2026

  • 15 Пепо

    0 0 Отговор
    45 години гонехме да стигнем хоризонта,днес живота не преминава в очакване на обещаните промени.Не,нищо няма да дочакаме,защото живота ни премина като дим в комина.За жалост.Дори Ванга не се обажда от там където е,как е,има ли хоризонти,промени и незаконно строителство.

    10:59 19.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 007 лиценз ту кил

    0 0 Отговор
    Но има Петрохан.

    11:00 19.06.2026

  • 18 Дориана

    0 0 Отговор
    Някои политици от политическа завист сънуват и бленуват провала на Новото правителство още от първия ден без да си дават сметка , че вредят по този начин на цялото общество. Това показва безсилие и страх.от разкриване на техните корупционни схеми.

    11:02 19.06.2026

  • 19 ПБ-Партия БО(га)ТАШ

    1 1 Отговор
    АМА КАК ДА НЯМА ПЛАН ЗА Д€Й$ТВИ€ : В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ И ПО-Б€ДА, ПО-Б€ДА!
    P.S.
    -ТАТЕ,ТАТЕ, ЗАЩО ТАКА ЛОШО МИРИШЕ НАПОСЛЕДЪК?
    -АМИ ЗАЩОТО ТАТИ, р"ум€н" БО(га)ТАШ ОТ НАПЪВАН€ ПРЪ ДНАЛ на КоРА на ОЛИГАР$ИТ€,
    А НА €ДИН ПЛОВДИВ$КИ ма $он - г. г. , НАПРАВО МУ ИЗЯЛ "БА ХУ РА" !

    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!

    11:04 19.06.2026

  • 20 Този щом е последен

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Значи и той е дошъл от диарбекира и взел панелка от бай тодор сега по 2 - 3 х. Евро ако е взел и за децата които са забравили да се върнат от Америка и ги дава под наем
    И това ще свърши
    Да се знае

    11:06 19.06.2026

  • 21 Докато

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Абе":

    ти влеят достатъчно, бе неумнико.

    11:08 19.06.2026

  • 22 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Ееееееехххххх, а какви планове за реформи осъществи геният на Дебили-България, г-н Панев......най-реформаторското време на родината ни, въведоха се окачените капачки на бутилките с напитки...сътвори се схемата, по която сарафовците станаха почти несменяеми....колегите от ПП вдигнаха ППетроханската книжовна школа, после планираха и построиха Баба Коцко Ламаалино...
    О, минало незабравимо....

    😂😂😂

    11:09 19.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Още ли не си в затвора

    0 0 Отговор
    Петрохански

    11:10 19.06.2026

  • 25 селски лузър

    0 0 Отговор
    Един милиард ще отиде само да махнем всякакви фуражки, които са на заплата и пенсия едновременно. Трябва да им платим обезщетение.

    11:10 19.06.2026

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