Владислав Панев: Проблемът не е просто, че ще се теглят до 3.8 млрд. евро нов дълг. А, че няма никакъв план за реформи

Проблемът не е просто, че ще се теглят до 3.8 млрд. евро нов дълг. А, че няма никакъв план за реформи, който да се справи с проблема с прекомерните бюджетни дефицити, както и с неефективността на цели сектори в държавата. Ако някакъв план е обявен сутринта, до вечерта вече е отменен под натиск от лобита.

За това предупреди във "Фейсбук" депутатът от "Демократична България" Владислав Панев.

Междувременно дефицитът по текущата сметка за април достигна 1.2 млрд. евро, с над 50% над миналогодишния. Превръщаме се в държава на дефицитите. Парите, които влизат в страната са основно заеми и те изтичат още същия месец за вносни стоки и туризъм в чужбина. Уж добрата новина, че вече сме четвърти отзад напред по потребление означава и друго - че харчим отвъд чергата си. Защото ако икономиката ти е на дъното, но разходите ти не са, значи си отишъл във фирмата за бързи кредити и теглиш пари. Тоест, не е особен повод за гордост.

Ние сме готови да подкрепяме тежки реформи, което е непривично за опозиция.

Даже го правим, когато такива бъдат обявени. Обаче тъкмо да похвалим кабинета за нещо и той вземе, че се отметне. Повече смелост трябва. Натиск срещу реформи много ясно, че ще има. Но отказът от тях означава повторение на протестите от края на миналата година.