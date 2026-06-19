Владислав Панев: Проблемът не е просто, че ще се теглят до 3.8 млрд. евро нов дълг. А, че няма никакъв план за реформи

Проблемът не е просто, че ще се теглят до 3.8 млрд. евро нов дълг. А, че няма никакъв план за реформи, който да се справи с проблема с прекомерните бюджетни дефицити, както и с неефективността на цели сектори в държавата. Ако някакъв план е обявен сутринта, до вечерта вече е отменен под натиск от лобита.
За това предупреди във "Фейсбук" депутатът от "Демократична България" Владислав Панев.
Междувременно дефицитът по текущата сметка за април достигна 1.2 млрд. евро, с над 50% над миналогодишния. Превръщаме се в държава на дефицитите. Парите, които влизат в страната са основно заеми и те изтичат още същия месец за вносни стоки и туризъм в чужбина. Уж добрата новина, че вече сме четвърти отзад напред по потребление означава и друго - че харчим отвъд чергата си. Защото ако икономиката ти е на дъното, но разходите ти не са, значи си отишъл във фирмата за бързи кредити и теглиш пари. Тоест, не е особен повод за гордост.
Ние сме готови да подкрепяме тежки реформи, което е непривично за опозиция.
Даже го правим, когато такива бъдат обявени. Обаче тъкмо да похвалим кабинета за нещо и той вземе, че се отметне. Повече смелост трябва. Натиск срещу реформи много ясно, че ще има. Но отказът от тях означава повторение на протестите от края на миналата година.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #20
10:42 19.06.2026
2 хехе
Коментиран от #7
10:43 19.06.2026
3 провинциалист
Коментиран от #10
10:43 19.06.2026
4 Някой
Коментиран от #9
10:45 19.06.2026
5 Абе
Коментиран от #21
10:46 19.06.2026
6 честен ционист
10:46 19.06.2026
7 хехе ! Не хехе !
До коментар #2 от "хехе":Всяко нещо Си има своята логика !
И Трява да използваш момента !
За да увеличиш ! Потенциала си !
А С Общия !
Повишаваш !
И Своя !
10:48 19.06.2026
8 анонимен
Ако хазната е празна, покажете сметката. Ако държавата е пред фалит, покажете данните. Ако твърденията са верни, те трябва да издържат на проверка.
Докато Асен Василев говори с таблици и отчети, Румен Радев говори с впечатления. Аз знам на кого вярвам повече - на гениалния финансист Асен Василев, завършил финанси и икотомика в най-престижния университет в Света - Харвардския, в който Румен Расев не може нито да влезе, нито да завърши. Айде всеки да говори за това за което е учил, е завършил, има опит и компетенции!!!! Аман от аматьори изказващи се по всички въпроси!
10:51 19.06.2026
9 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Някой":Осигуровките са 40 процента от заплатата.
10:53 19.06.2026
10 оня с коня
До коментар #3 от "провинциалист":Така е - 1944г си беше яка реформа чрез която бе Национализирана Обширната Земя и прилежаща техника на Фамилията ми в Добруджа.Дойде обаче 1989г и Друга Реформа ни Реституира Заграбеното макар и не напълно.
10:57 19.06.2026
11 Хо хо
10:58 19.06.2026
12 истината
Когато Асен Василев говори за финансите, той излага конкретни данни и числа. Те могат да бъдат проверени, анализирани и оспорени. Така изглежда нормалният експертен дебат.
Демокрацията не се крепи на това кой говори по-гръмко, а на това кой може да защити тезата си с аргументи. Ако някой смята, че финансовото състояние на държавата е различно, нека покаже данните. Защото числата са най-добрият арбитър в подобни спорове.
България има нужда от повече факти и по-малко политическа драматургия.
10:58 19.06.2026
13 Как пък точно на тебе
Смешник жалък
гладен
10:58 19.06.2026
14 Дориана
10:59 19.06.2026
15 Пепо
10:59 19.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 007 лиценз ту кил
11:00 19.06.2026
18 Дориана
11:02 19.06.2026
19 ПБ-Партия БО(га)ТАШ
P.S.
-ТАТЕ,ТАТЕ, ЗАЩО ТАКА ЛОШО МИРИШЕ НАПОСЛЕДЪК?
-АМИ ЗАЩОТО ТАТИ, р"ум€н" БО(га)ТАШ ОТ НАПЪВАН€ ПРЪ ДНАЛ на КоРА на ОЛИГАР$ИТ€,
А НА €ДИН ПЛОВДИВ$КИ ма $он - г. г. , НАПРАВО МУ ИЗЯЛ "БА ХУ РА" !
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!
11:04 19.06.2026
20 Този щом е последен
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Значи и той е дошъл от диарбекира и взел панелка от бай тодор сега по 2 - 3 х. Евро ако е взел и за децата които са забравили да се върнат от Америка и ги дава под наем
И това ще свърши
Да се знае
11:06 19.06.2026
21 Докато
До коментар #5 от "Абе":ти влеят достатъчно, бе неумнико.
11:08 19.06.2026
22 Тити на Кака
О, минало незабравимо....
😂😂😂
11:09 19.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Още ли не си в затвора
11:10 19.06.2026
25 селски лузър
11:10 19.06.2026