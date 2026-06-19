Даниел Митов: Защитата на руския патриарх Кирил не прави България по-сигурна, по-богата и по-влиятелна

Защитата на руския патриарх Кирил не прави България по-сигурна, по-богата, по-влиятелна, по-конкурентоспособна, не укрепва позициите ни в Европейския съюз, сигурността на Черноморския регион. Единствено създава впечатлението, че в момент, когато Европа се опитва да ограничи инструментите на руското влияние, България е избрала да защитава един от начините за това, се казва в декларация на парламентарната група ГЕРБ-СДС, цитирана от БТА.
Вчера в коментар пред журналисти за новото предложение на Европейската комисия допълнително да бъдат разширени санкциите срещу Русия премиерът Румен Радев посочи, че нашата страна би наложила вето, ако от предложените списъци не отпадне руският патриарх Кирил.
Има моменти, в които политиката започва да подменя понятията. Агресията се представя като желание за мир, зависимостта - като суверенитет, посочи Даниел Митов. Именно такъв момент, по думите му, преживяваме днес в спора около позицията на българското правителство по последния пакет европейски санкции срещу Руската федерация. На пръв поглед спорът е за санкциите срещу руския патриарх, в действителност обаче е за нещо много по-голямо - за начина, по който България разбира своя национален интерес, за мястото ни в Европа, за отношението ни към войната, международното право и собствената ни история.
Позицията на правителството се опитва да представи този въпрос като сблъсък между политика и религия, внушава се, че едва ли не ЕС е решил да санкционира православието и че България е последната преграда пред подобна несправедливост, прочете Митов. И добави, че подобна теза няма нищо общо с действителността, никой не санкционира православната вяра, никой не санкционира руската православна църква като религиозна институция. Никой не поставя под въпрос свободата на вероизповеданията.
Обсъжда се ролята на конкретен човек, който години наред използва огромния обществен и духовен авторитет, за да оправдава войната на Путин срещу Украйна и да придава на тази война нравствена и духовна легитимност, смятат от ГЕРБ-СДС.
Митов припомни, че самият Румен Радев в ролята си на президент преди години е казал, че Кирил е дошъл като духовен водач, а е избрал да си тръгне като политик.
Религиозният авторитет не може да служи като основание за политически имунитет, подчерта Даниел Митов. Още по-интересен е опитът този спор да бъде облечен в исторически аргументи, се отбелязва в декларацията. Беше казано, че руското православие имало принос за освобождението на България и че това следвало да бъде отчетено при формирането на българската позиция.
България помни своята история, почита паметта на загиналите в Руско-турската война. България не страда от историческа амнезия, заяви депутатът. Ако някой иска да превръща освобождението във вечен политически дълг към Русия, трябва да си спомни и друг исторически факт - след освобождението младото българско княжество десетилетия наред изплаща значителни суми на руската империя за издръжката на окупационната администрация и войски, отбеляза Даниел Митов.
Нито една зряла държава не определя международното си поведение според благодарности от XIX век. Ако започнем да правим това, ще трябва да пренапишем цялата европейска история и да върнем международните отношения в епоха, която е отдавна приключила, се казва в декларацията.
Днешната българска държава не съществува, за да обслужва исторически митове, независимо откъде идват те, а за да защитава интересите на българските граждани тук и сега. Какъв точно български интерес защитаваме чрез заплахата да блокираме санкционния пакет срещу Руската федерация, ако московският патриарх се окаже в списъка на санкциониране, питат от политическата сила.
Когато става дума за енергийната сигурност, за функционирането на рафинерията в Бургас, за реални икономически рискови последици за българската икономика, спор няма, всяко българско правителство е важно да защитава националните икономически интереси и да настоява за решения, които не вредят на българските граждани и предприятия, посочи Даниел Митов. Именно поради това е трудно, коментира той, да се разбере защо към тези напълно легитимни икономически аргументи се добави специална защита за един от най-разпознаваемите публични защитници на войната на Кремъл. По думите му едно е защита на българската икономика, друго е защита на руската политическа пропаганда.
Независимата външна политика не е дебнене от засада кога да кажеш „не“ на съюзниците си, за да изглеждаш независим. Това е твърде елементарно разбиране за държавност. Суверенитетът е способността ясно да обясниш защо заемаш дадена позиция и как тя защитава интересите на собствената ти държава, посочват от ГЕРБ-СДС. И добавят, че точно тук аргументите на правителството започват да се разпадат.
„Ние от ГЕРБ-СДС вярваме в различен подход. Вярваме, че България трябва да защитава твърдо своите икономически интереси, че трябва да бъде активен участник във формирането на европейските политики. Вярваме и в нещо друго, че българската история не трябва да бъде използвана като инструмент за оправдаване на съвременни геополитически зависимости, че православието не трябва да бъде използвано като политическа пропаганда и че българският национален интерес не може да бъде дефиниран през призмата на това, какво е удобно за Кремъл“, се заявява още в декларацията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гост
Коментиран от #49
11:28 19.06.2026
2 Последния Софиянец
11:30 19.06.2026
3 Туман
Коментиран от #46, #88
11:31 19.06.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #97
11:31 19.06.2026
5 Дойче зеле
11:31 19.06.2026
6 След
Коментиран от #8
11:32 19.06.2026
7 Пачо
Коментиран от #13
11:32 19.06.2026
8 Последния Софиянец
До коментар #6 от "След":ДанИел от еврейското племе Дан.(Не вярвайте на Данайците!)
11:34 19.06.2026
9 Анти Паси
11:35 19.06.2026
10 православен
Коментиран от #59
11:35 19.06.2026
11 Иван
Коментиран от #21, #25, #51, #60, #96
11:35 19.06.2026
12 ДанитУ
Коментиран от #16
11:35 19.06.2026
13 Анонимен
До коментар #7 от "Пачо":Ама тук откъде излизат разни болни мозъци питам аз
11:36 19.06.2026
14 ООрана държава
11:36 19.06.2026
15 Българка
Коментиран от #19, #52
11:36 19.06.2026
16 Последния Софиянец
До коментар #12 от "ДанитУ":ДанИел е ционист от еврейското племе Дан.
Коментиран от #24
11:36 19.06.2026
17 Голям
Това ме плямпаш много не те прави умен.
Радвай си вожда
11:37 19.06.2026
18 Скрий се бе
11:37 19.06.2026
19 Последния Софиянец
До коментар #15 от "Българка":Не трябваше да спасяваме дядото и бабата на Митов
11:37 19.06.2026
20 Ина
11:38 19.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 провинциалист
11:38 19.06.2026
23 Ти да видиш
Коментиран от #31
11:38 19.06.2026
24 Пачо
До коментар #16 от "Последния Софиянец":За Патриарха говориш нали.Така си е истината казваш дори е и сатанисти...
11:39 19.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Фен
11:39 19.06.2026
28 Ний ша Ва упрайм
11:40 19.06.2026
29 Обективно
Коментиран от #35
11:40 19.06.2026
30 Агресията
Коментиран от #32
11:40 19.06.2026
31 Анонимен
До коментар #23 от "Ти да видиш":23 знаеш ли къде се намира църквата изобщо а за Радев да не говорим Защитава руските интереси Оставка е този господин
11:41 19.06.2026
32 Анонимен
До коментар #30 от "Агресията":Агресията на платените путинисти тук е видима
11:41 19.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 стоян георгиев
11:43 19.06.2026
35 Анонимен
До коментар #29 от "Обективно":Руснак защитен от Радев Позорно е поведението на български мин председателОставка
Коментиран от #45
11:43 19.06.2026
36 Аааа
Коментиран от #44
11:43 19.06.2026
37 Анонимен
До коментар #33 от "Марш бе отпадък":33 а ти чийто слуга си явно на убийците
11:44 19.06.2026
38 Не ве, България и ЕС са много
От днес Аз започвам да отброявам дните до Голямата Война в Европа, ни ма интересува нито богатството на България, нито колко е богата ЕС, нито ма интересува Руският Патриарх, нито Папата в Рим, нито ма интересува бюрократите в Брюксел нито ма интересуват некви Военни Съюзи.
Просто всеки един ден ще отброявам
дните до голямата Война в Европа.
Ден Първи.
1.Един ден по малко до Голямата Война в Европа.
11:44 19.06.2026
39 Казанлъшкия
11:44 19.06.2026
40 Ондълираната Сю
11:44 19.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този не е ли оня дето
Щом и той трепери значи всичко е добре
11:45 19.06.2026
43 Ива
11:45 19.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Ти не
До коментар #35 от "Анонимен":Разбра ли че си малцинство и нямаш думата бе
Коментиран от #53
11:45 19.06.2026
46 Ще ще почакай
До коментар #3 от "Туман":Всичко по реда си ще
11:46 19.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 За какво му е история на безродника
11:46 19.06.2026
49 Митов - властелинът на митовете !
До коментар #1 от "гост":Значи не идвало от мито и митнически тарифи ..
11:46 19.06.2026
50 Когато Голямата Война в Европа започне
Коментиран от #58
11:47 19.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Глупости
До коментар #15 от "Българка":Какво православие е Полковник Гундяев ? Мерси за това православие и как всички се оказахте религиозни в един момент ? КГБ-иста , който освещаваше Орешниците е православен и е вярващ в господ , бягай бе !Това е малоумие , повярвай !
11:49 19.06.2026
53 Анонимен
До коментар #45 от "Ти не":45 а ти как разбра това Безделници платени сте а колкото до държавата ни ще е свободна от путинисти диктатори убийци България е в Европа Да си върнем държавата и свободата ни заграбена от царе диктатори
11:50 19.06.2026
54 Непонятно
11:50 19.06.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !
Против санкции срещу патриарх Кирил, но нито дума за атаката срещу Киево-Печерската лавра - една от най-големите светини на православния свят.
Но проблемите тепърва започват.
Ако съберете на едно място действията на архитекта на Балкански поток Владимир Малинов за блокиране на реалния потенциал на Вертикалния газов коридор да измести с неруски руския газ в региона, позицията на министъра на енергетиката по договора с Боташ - според която тарифите едва ли не нямат значение, въпреки че Булгаргаз е в състояние на фактически технически фалит - и намеренията за нова мащабна сделка с Турция, чрез която руски газ да продължи да достига Европа през България, картината става повече от ясна - чака ни цунами и преместване на геополитическите котви на страната.
От днес е в сила забраната за внос на руски газ по тръба по краткосрочни договори, което пряко касае България, тъй като тя е единствената страна, която по тръба получава руски газ.
А историята показва, че подобни процеси рядко започват шумно. Те обикновено започват тихо, стъпка по стъпка, докато един ден обществото се събуди пред свършен факт.
Затова е време за внимание. И за реакция, преди тихият „Булекзит“ да се превърне в официална политика. За протест преди да е станало късно.
Коментиран от #65
11:50 19.06.2026
57 Леле
Коментиран от #62
11:51 19.06.2026
58 Анонимен
До коментар #50 от "Когато Голямата Война в Европа започне":Голямата война отдавна е започнала а ти тичай при своя господар.Аз не желая цар
11:51 19.06.2026
59 Какво
До коментар #10 от "православен":Общо има агент Гундяев с Бог бе .рисльо?
11:51 19.06.2026
60 Кризисен ПиАр
До коментар #11 от "Иван":За по - лесна смилаемост на новите дългове и обедняването .
11:51 19.06.2026
61 Механик
Кое бе, къдрав педроханец? Кое?
11:52 19.06.2026
62 Анонимен
До коментар #57 от "Леле":С насилие няма да е
11:52 19.06.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Венцииии
11:54 19.06.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Айляк
Къде е Къдравата Сю, къде е патриарх Кирил?!
Гербави апаши и неможачи.
11:54 19.06.2026
67 Истината
Да запомним тези партии на морално деградирали индивиди и да не им даваме повече власт.
Тези хора са за затвора, а не за парламента ...
Коментиран от #83
11:55 19.06.2026
68 Левски
11:56 19.06.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Мдаааа
11:59 19.06.2026
71 Троянец
11:59 19.06.2026
72 Ами то
12:00 19.06.2026
73 ДРЪН ДРЪН ТА ПЛЯС..
12:00 19.06.2026
74 Хи хи
12:01 19.06.2026
75 Някой
2. Обслужването на чужди интереси е предателство и по НК се влиза в затвора до 15 години. НК раздел 2 предателство и шпионство членове 98 (насърчаване към военни действия срещу България - и за самолетите на летището), 103 (нанасяне на щети при представяне пред чужда държава или организация - тук може да се издаде книга с такива), 105 (обслужване като агент на чужда държава или организация - от одобрени от посолството, питане за избори тук в посолства, до ходене сряда, петък и понеделник в такова);
3. Минов раздаде на всеки в МВР по 400лв за нова година. После от къде е дефицита! Да вади от собственият си джоб парите и да ги връща;
4. Митов се издъни на избори в Пазарджик с купуваните гласове. А ГЕРБ там бе 6-и със спечелени над 6% от гласовете;
5. Зеленски забрани православната църква в Украйна;
6. На Зеленски хората арестуваха свещеници в Украйна;
7. Тези на Зеленски разменяха с Русия украински свещеници за украински войници. Украинци за украинци.
Никой държавен служител не трябва да обслужва чужди държави. Иначе е предател и в затвора!
12:02 19.06.2026
76 Ама тоя ли патриарх
12:03 19.06.2026
77 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Само примитиви може да измерват вярата и ценностите по изядената храна.
Най-голямото опростачване на българския народ бе именно по време на управлението на банкянския примат. Откачалките от ПП-ДБ бяха следствия от пълната деградация.
12:04 19.06.2026
78 Макробиолог
12:04 19.06.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Патриарх Кирил от Шипка
На Шипка не са се казвали Вейсал паша и
Бойко Борисов
12:06 19.06.2026
81 ПО ТОЧНО
12:06 19.06.2026
82 Западът
Коментиран от #87
12:08 19.06.2026
83 Кой ще коленичи
До коментар #67 от "Истината":Нещо си се объркал!Кирил Гудняев е преди всичко агент на КГБ, а както знаем, те отричат Бог! По времето на соца затваряха, ако показваш набожност! Всичко, което показват чорапа и пиги е дъвка за наивниците, дето гласуваха да тях и дето не могат да схванат как ги пързалят, защото вместо мозък имат петолъчка!🤣🤣🤣
12:09 19.06.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Диамантената ръка
12:10 19.06.2026
86 дойде време атлантическата диктатура…
През съветската диктатура поне знаехме всички, които ни командват!
Днес това Политбюро е приватизирано от Е.Маск, Петер Тийле (Пейпал), Ворън Бафет, Блекрок, Ггл, МС, Интел…, и банките!
А ние пак се правим на чуждопоклоници!
Царя е гол!, каза едно дете… Хр. Андерсен
12:10 19.06.2026
87 Дика
До коментар #82 от "Западът":А Изтокът срещу западното християнство и демокрация
Коментиран от #109
12:12 19.06.2026
88 стоян георгиев
До коментар #3 от "Туман":За мен като геи е по хубаво да сме либерална държава. Искаме да лежим по корем и да н е работим
Коментиран от #92
12:12 19.06.2026
89 д-р Бръкнигъзов
12:14 19.06.2026
90 Боа
12:15 19.06.2026
91 Къдравата Сю,
12:17 19.06.2026
92 стоян георгиев
До коментар #88 от "стоян георгиев":В германия дето са либерали се работи в пъти повече от русия.нали разбра в пъти.достатъпноне да видиш един руски работник и един немски или една лада и един мерцедес.най смешното е че в бг алкохолиците и просяците се имат за по работни от либералите да речем в норвегия или швеция...
12:17 19.06.2026
93 НЯМА ПАТРИАРХ КИРИЛ
РУСКАТА ЦЪРКВА Е ПРЕВЗЕТА
ОТ КГБ.
12:20 19.06.2026
94 По принцип е прав
12:20 19.06.2026
95 вътрешен човек
Министър-председателят радев в случая не прави нищо повече от това да възстанови историческата справедливост и Божията правда, защото това е въпрос от висш духовен порядък.
Коментиран от #99
12:21 19.06.2026
96 РАДЕВ
До коментар #11 от "Иван":ГУНДЯЕВ ТАКА МУ Е
НАБИЛ
КАНЧЕТО.
ГОДИНИ МИНАХА
И ОЩЕ МУ ДРЪНЧИ.
12:22 19.06.2026
97 О, нетазумний юр..
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Поради шо се срамиш да се наречеш българин и християнин..?
12:23 19.06.2026
98 Маринов
Православието трябва да се защитава, но ти си промит и не те интерисува. Кинтите са ти важни, не духовността.
12:23 19.06.2026
99 РУСКИТЕ СВЕЩЕНИЦИ
До коментар #95 от "вътрешен човек":СА АГЕНТИ И ШПИОНИ.
ИЗГОНВАНЕТО БЕШЕ НАЙ МАЛКОТО
КОЕТО ТРЯБВАШЕ ДА СЕ НАПРАВИ
12:23 19.06.2026
100 Искрено и лично
12:26 19.06.2026
101 Абсурдистан
12:27 19.06.2026
102 Искрено и лично
12:28 19.06.2026
103 Павел Пенев
12:31 19.06.2026
104 Православен християнин
12:32 19.06.2026
105 Знае нещо,ние не
12:33 19.06.2026
106 Тази мека китка Къдравата Сю
12:34 19.06.2026
107 Ушеви
12:36 19.06.2026
108 СПРАВЕДЛИВ
12:37 19.06.2026
109 Недоучен
До коментар #87 от "Дика":Папата е самообявил се кардинал.
Католицизма е анатемосан на Великобритания православен събор в Цариград.като Антигуа религия.
За католичка Исус е върховен вожд, за православният той е учител.
Никой не е отменял анатемата.
12:39 19.06.2026