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Даниел Митов: Защитата на руския патриарх Кирил не прави България по-сигурна, по-богата и по-влиятелна

Даниел Митов: Защитата на руския патриарх Кирил не прави България по-сигурна, по-богата и по-влиятелна

19 Юни, 2026 11:25 1 195 109

  • даниел митов-
  • герб-
  • руски патриарх кирил-
  • руски патриарх-
  • кирил-
  • санкции

Днешната българска държава не съществува, за да обслужва исторически митове, независимо откъде идват те, а за да защитава интересите на българските граждани тук и сега, заявиха в декларация от ГЕРБ-СДС

Даниел Митов: Защитата на руския патриарх Кирил не прави България по-сигурна, по-богата и по-влиятелна - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Защитата на руския патриарх Кирил не прави България по-сигурна, по-богата, по-влиятелна, по-конкурентоспособна, не укрепва позициите ни в Европейския съюз, сигурността на Черноморския регион. Единствено създава впечатлението, че в момент, когато Европа се опитва да ограничи инструментите на руското влияние, България е избрала да защитава един от начините за това, се казва в декларация на парламентарната група ГЕРБ-СДС, цитирана от БТА.

Вчера в коментар пред журналисти за новото предложение на Европейската комисия допълнително да бъдат разширени санкциите срещу Русия премиерът Румен Радев посочи, че нашата страна би наложила вето, ако от предложените списъци не отпадне руският патриарх Кирил.

Има моменти, в които политиката започва да подменя понятията. Агресията се представя като желание за мир, зависимостта - като суверенитет, посочи Даниел Митов. Именно такъв момент, по думите му, преживяваме днес в спора около позицията на българското правителство по последния пакет европейски санкции срещу Руската федерация. На пръв поглед спорът е за санкциите срещу руския патриарх, в действителност обаче е за нещо много по-голямо - за начина, по който България разбира своя национален интерес, за мястото ни в Европа, за отношението ни към войната, международното право и собствената ни история.

Позицията на правителството се опитва да представи този въпрос като сблъсък между политика и религия, внушава се, че едва ли не ЕС е решил да санкционира православието и че България е последната преграда пред подобна несправедливост, прочете Митов. И добави, че подобна теза няма нищо общо с действителността, никой не санкционира православната вяра, никой не санкционира руската православна църква като религиозна институция. Никой не поставя под въпрос свободата на вероизповеданията.

Обсъжда се ролята на конкретен човек, който години наред използва огромния обществен и духовен авторитет, за да оправдава войната на Путин срещу Украйна и да придава на тази война нравствена и духовна легитимност, смятат от ГЕРБ-СДС.

Митов припомни, че самият Румен Радев в ролята си на президент преди години е казал, че Кирил е дошъл като духовен водач, а е избрал да си тръгне като политик.

Религиозният авторитет не може да служи като основание за политически имунитет, подчерта Даниел Митов. Още по-интересен е опитът този спор да бъде облечен в исторически аргументи, се отбелязва в декларацията. Беше казано, че руското православие имало принос за освобождението на България и че това следвало да бъде отчетено при формирането на българската позиция.

България помни своята история, почита паметта на загиналите в Руско-турската война. България не страда от историческа амнезия, заяви депутатът. Ако някой иска да превръща освобождението във вечен политически дълг към Русия, трябва да си спомни и друг исторически факт - след освобождението младото българско княжество десетилетия наред изплаща значителни суми на руската империя за издръжката на окупационната администрация и войски, отбеляза Даниел Митов.

Нито една зряла държава не определя международното си поведение според благодарности от XIX век. Ако започнем да правим това, ще трябва да пренапишем цялата европейска история и да върнем международните отношения в епоха, която е отдавна приключила, се казва в декларацията.

Днешната българска държава не съществува, за да обслужва исторически митове, независимо откъде идват те, а за да защитава интересите на българските граждани тук и сега. Какъв точно български интерес защитаваме чрез заплахата да блокираме санкционния пакет срещу Руската федерация, ако московският патриарх се окаже в списъка на санкциониране, питат от политическата сила.

Когато става дума за енергийната сигурност, за функционирането на рафинерията в Бургас, за реални икономически рискови последици за българската икономика, спор няма, всяко българско правителство е важно да защитава националните икономически интереси и да настоява за решения, които не вредят на българските граждани и предприятия, посочи Даниел Митов. Именно поради това е трудно, коментира той, да се разбере защо към тези напълно легитимни икономически аргументи се добави специална защита за един от най-разпознаваемите публични защитници на войната на Кремъл. По думите му едно е защита на българската икономика, друго е защита на руската политическа пропаганда.

Независимата външна политика не е дебнене от засада кога да кажеш „не“ на съюзниците си, за да изглеждаш независим. Това е твърде елементарно разбиране за държавност. Суверенитетът е способността ясно да обясниш защо заемаш дадена позиция и как тя защитава интересите на собствената ти държава, посочват от ГЕРБ-СДС. И добавят, че точно тук аргументите на правителството започват да се разпадат.

„Ние от ГЕРБ-СДС вярваме в различен подход. Вярваме, че България трябва да защитава твърдо своите икономически интереси, че трябва да бъде активен участник във формирането на европейските политики. Вярваме и в нещо друго, че българската история не трябва да бъде използвана като инструмент за оправдаване на съвременни геополитически зависимости, че православието не трябва да бъде използвано като политическа пропаганда и че българският национален интерес не може да бъде дефиниран през призмата на това, какво е удобно за Кремъл“, се заявява още в декларацията.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    70 10 Отговор
    Европа воюва с поповете.

    Коментиран от #49

    11:28 19.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    72 7 Отговор
    Великата българска цивилизация на основата на православието и кирилицата се простира от Адриатика до Аляска и само тя пречи на Хазарите да владеят Света.Затова евреинът Митов злобее

    11:30 19.06.2026

  • 3 Туман

    77 8 Отговор
    Унищожителите на България нямат право да издават звуци, ако имаше справедливост отдавна щяха да са в трапа

    Коментиран от #46, #88

    11:31 19.06.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 11 Отговор
    Япончик няма да го закачате

    Коментиран от #97

    11:31 19.06.2026

  • 5 Дойче зеле

    50 5 Отговор
    Що за избиратели избират.... 90% от партиите служат на англосакски и турски интереси

    11:31 19.06.2026

  • 6 След

    59 6 Отговор
    като я ограбихте варварски , чрез безбройни мушенгии , фалшификации , лъжи и напълнихте пеликански гуши , какво да бъде , бе къдрав Дано ?

    Коментиран от #8

    11:32 19.06.2026

  • 7 Пачо

    10 60 Отговор
    Браво, най-после нещо смислено,което чугунените глави няма да го проумеят,а ще започнат пак кремълските опорни,ч трябва вечно да сме признателни на Русия.Тази свобода сме я платили скъпо и прескъпо...

    Коментиран от #13

    11:32 19.06.2026

  • 8 Последния Софиянец

    42 4 Отговор

    До коментар #6 от "След":

    ДанИел от еврейското племе Дан.(Не вярвайте на Данайците!)

    11:34 19.06.2026

  • 9 Анти Паси

    63 6 Отговор
    За безродници като Митов трябва по ритник аут от политиката.

    11:35 19.06.2026

  • 10 православен

    52 9 Отговор
    Ние сме основата на Православието и Кирилицата .Долу ръцете ! Ако трябва ще излезем от ЕС , но трябва да опазим непреходното ! С нами БОГ !

    Коментиран от #59

    11:35 19.06.2026

  • 11 Иван

    58 16 Отговор
    Радев ме изкефи максимално . Как брутално го набута на гнусните еничари и примитивните европидали с това че България е едно православното семейство с Русия .Браво !!!

    Коментиран от #21, #25, #51, #60, #96

    11:35 19.06.2026

  • 12 ДанитУ

    30 2 Отговор
    християнин ли е ?

    Коментиран от #16

    11:35 19.06.2026

  • 13 Анонимен

    20 2 Отговор

    До коментар #7 от "Пачо":

    Ама тук откъде излизат разни болни мозъци питам аз

    11:36 19.06.2026

  • 14 ООрана държава

    16 4 Отговор
    Нито обратното. Трябва да сме по неутрални, а не да слугуваме на едни или други

    11:36 19.06.2026

  • 15 Българка

    43 5 Отговор
    Къравата сю -евреинът е против правословието а то е спасило християните НО ТОЗИ ПРОДАЖНИК СИ Е ПРОДАЖНИК!!!

    Коментиран от #19, #52

    11:36 19.06.2026

  • 16 Последния Софиянец

    25 4 Отговор

    До коментар #12 от "ДанитУ":

    ДанИел е ционист от еврейското племе Дан.

    Коментиран от #24

    11:36 19.06.2026

  • 17 Голям

    31 5 Отговор
    Митов,къдравата не се прави на умен.
    Това ме плямпаш много не те прави умен.
    Радвай си вожда

    11:37 19.06.2026

  • 18 Скрий се бе

    31 7 Отговор
    герберастки от......п....адък , както се беше скрил покрай петрохан ската сага!

    11:37 19.06.2026

  • 19 Последния Софиянец

    28 4 Отговор

    До коментар #15 от "Българка":

    Не трябваше да спасяваме дядото и бабата на Митов

    11:37 19.06.2026

  • 20 Ина

    19 3 Отговор
    Що, санкциите да не би да я направиха?

    11:38 19.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 провинциалист

    22 5 Отговор
    "Обсъжда се ролята на конкретен човек, който години наред използва огромния обществен и духовен авторитет, за да оправдава войната на Путин срещу Украйна и да придава на тази война нравствена и духовна легитимност" - т.е. проблемът е, че патриархът изразил мнение. За пореден път изразяването на мнение пречи на съвременнат адемокрация.

    11:38 19.06.2026

  • 23 Ти да видиш

    29 7 Отговор
    Аман от еврейски боклуци работещи срещу България и православието като този боклук!

    Коментиран от #31

    11:38 19.06.2026

  • 24 Пачо

    4 10 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    За Патриарха говориш нали.Така си е истината казваш дори е и сатанисти...

    11:39 19.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Фен

    29 7 Отговор
    Подкрепата за Украйна направи България по-бедна и по-малко безопасна.

    11:39 19.06.2026

  • 28 Ний ша Ва упрайм

    9 5 Отговор
    тоя си е 101% католик

    11:40 19.06.2026

  • 29 Обективно

    26 10 Отговор
    Точно защитата на руския патриарх е правилния път за България проблема са тия дето мислят като тебе.

    Коментиран от #35

    11:40 19.06.2026

  • 30 Агресията

    15 6 Отговор
    На Украйна - и терорът! - се представят за политика за мир!

    Коментиран от #32

    11:40 19.06.2026

  • 31 Анонимен

    8 22 Отговор

    До коментар #23 от "Ти да видиш":

    23 знаеш ли къде се намира църквата изобщо а за Радев да не говорим Защитава руските интереси Оставка е този господин

    11:41 19.06.2026

  • 32 Анонимен

    11 19 Отговор

    До коментар #30 от "Агресията":

    Агресията на платените путинисти тук е видима

    11:41 19.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 стоян георгиев

    13 20 Отговор
    Радев имаше едно хубаво качество мълчеше си за да не се вижда колко е глупав.сеганобаче смени плочата и истината излезе наяве.даже борисов е по умен от тоя старшина.за.няколко месеца такива щуротии наговори че няма на къде.крим наш е най малкото.

    11:43 19.06.2026

  • 35 Анонимен

    10 23 Отговор

    До коментар #29 от "Обективно":

    Руснак защитен от Радев Позорно е поведението на български мин председателОставка

    Коментиран от #45

    11:43 19.06.2026

  • 36 Аааа

    22 7 Отговор
    Основната цел на гроб вкарване на България в еврозоната я направи ?....Тея трябва да се метнат в един ров и да им се изсипе поне 100 кубика цимент отгоре

    Коментиран от #44

    11:43 19.06.2026

  • 37 Анонимен

    7 2 Отговор

    До коментар #33 от "Марш бе отпадък":

    33 а ти чийто слуга си явно на убийците

    11:44 19.06.2026

  • 38 Не ве, България и ЕС са много

    2 10 Отговор
    богати и так далее...🇪🇺

    От днес Аз започвам да отброявам дните до Голямата Война в Европа, ни ма интересува нито богатството на България, нито колко е богата ЕС, нито ма интересува Руският Патриарх, нито Папата в Рим, нито ма интересува бюрократите в Брюксел нито ма интересуват некви Военни Съюзи.
    Просто всеки един ден ще отброявам
    дните до голямата Война в Европа.
    Ден Първи.
    1.Един ден по малко до Голямата Война в Европа.

    11:44 19.06.2026

  • 39 Казанлъшкия

    12 5 Отговор
    E рейчето Митов .

    11:44 19.06.2026

  • 40 Ондълираната Сю

    12 4 Отговор
    Къдрав, къдрав...Колко да в къдрав?

    11:44 19.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този не е ли оня дето

    17 6 Отговор
    Му викаха къдрав?
    Щом и той трепери значи всичко е добре

    11:45 19.06.2026

  • 43 Ива

    18 5 Отговор
    Защитата на Украйна и подкрепата от страна на България ,както и да имаме за стратегически партньор Израел и САЩ ,не прави страната ни по-сигурна !

    11:45 19.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ти не

    6 3 Отговор

    До коментар #35 от "Анонимен":

    Разбра ли че си малцинство и нямаш думата бе

    Коментиран от #53

    11:45 19.06.2026

  • 46 Ще ще почакай

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Туман":

    Всичко по реда си ще

    11:46 19.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 За какво му е история на безродника

    18 7 Отговор
    Днешната държава България съществува благодарение на православието, вярата е опазила българите през вековете. Но безродникът Митов се кланя на чалми и свастики, "май.... му на православието" както беше казал друг безродник.

    11:46 19.06.2026

  • 49 Митов - властелинът на митовете !

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    Значи не идвало от мито и митнически тарифи ..

    11:46 19.06.2026

  • 50 Когато Голямата Война в Европа започне

    10 4 Отговор
    отидете при Дани Митов и го питайте, Кой е Богат и Кой не е Богат?

    Коментиран от #58

    11:47 19.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Глупости

    9 18 Отговор

    До коментар #15 от "Българка":

    Какво православие е Полковник Гундяев ? Мерси за това православие и как всички се оказахте религиозни в един момент ? КГБ-иста , който освещаваше Орешниците е православен и е вярващ в господ , бягай бе !Това е малоумие , повярвай !

    11:49 19.06.2026

  • 53 Анонимен

    10 2 Отговор

    До коментар #45 от "Ти не":

    45 а ти как разбра това Безделници платени сте а колкото до държавата ни ще е свободна от путинисти диктатори убийци България е в Европа Да си върнем държавата и свободата ни заграбена от царе диктатори

    11:50 19.06.2026

  • 54 Непонятно

    11 2 Отговор
    Как може да си агент и да си патриарх?Това православие го обърхахте с краката нагоре!

    11:50 19.06.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !

    9 18 Отговор
    Дойде време за плащане на сметката от избора на Румен Радев. И най-трудно ще бъде за гласувалите за него въпреки предупрежденията, че той е руски проект.
    Против санкции срещу патриарх Кирил, но нито дума за атаката срещу Киево-Печерската лавра - една от най-големите светини на православния свят.
    Но проблемите тепърва започват.
    Ако съберете на едно място действията на архитекта на Балкански поток Владимир Малинов за блокиране на реалния потенциал на Вертикалния газов коридор да измести с неруски руския газ в региона, позицията на министъра на енергетиката по договора с Боташ - според която тарифите едва ли не нямат значение, въпреки че Булгаргаз е в състояние на фактически технически фалит - и намеренията за нова мащабна сделка с Турция, чрез която руски газ да продължи да достига Европа през България, картината става повече от ясна - чака ни цунами и преместване на геополитическите котви на страната.
    От днес е в сила забраната за внос на руски газ по тръба по краткосрочни договори, което пряко касае България, тъй като тя е единствената страна, която по тръба получава руски газ.
    А историята показва, че подобни процеси рядко започват шумно. Те обикновено започват тихо, стъпка по стъпка, докато един ден обществото се събуди пред свършен факт.
    Затова е време за внимание. И за реакция, преди тихият „Булекзит“ да се превърне в официална политика. За протест преди да е станало късно.

    Коментиран от #65

    11:50 19.06.2026

  • 57 Леле

    15 6 Отговор
    Как квичят на умряло гербарастииппдбрасти тук ..... харесва ми !

    Коментиран от #62

    11:51 19.06.2026

  • 58 Анонимен

    9 1 Отговор

    До коментар #50 от "Когато Голямата Война в Европа започне":

    Голямата война отдавна е започнала а ти тичай при своя господар.Аз не желая цар

    11:51 19.06.2026

  • 59 Какво

    11 2 Отговор

    До коментар #10 от "православен":

    Общо има агент Гундяев с Бог бе .рисльо?

    11:51 19.06.2026

  • 60 Кризисен ПиАр

    11 1 Отговор

    До коментар #11 от "Иван":

    За по - лесна смилаемост на новите дългове и обедняването .

    11:51 19.06.2026

  • 61 Механик

    18 5 Отговор
    А кое прави България по-сигурна, по-богата и по-щастлива? Новите 3 евро данък на всяка стока която се намира в пакета от тему ли? Или спирането на тракерите? М ? Даването на пари и оръжие за киевската хунта или 5% от БВП за НАТО? М?
    Кое бе, къдрав педроханец? Кое?

    11:52 19.06.2026

  • 62 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #57 от "Леле":

    С насилие няма да е

    11:52 19.06.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Венцииии

    10 1 Отговор
    Венцииии вие двамцата с М.Атанасова няма ли да спрете с платената западно-либерална пропаганда!

    11:54 19.06.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Айляк

    12 5 Отговор
    Къдравата Сю беше се мушнала под кревата, когато се случиха екзекуциите в Петрохан, обаче сега по поръчка "компетентно" се е разпискала във връзка със защитата на патриарх Кирил.
    Къде е Къдравата Сю, къде е патриарх Кирил?!
    Гербави апаши и неможачи.

    11:54 19.06.2026

  • 67 Истината

    14 5 Отговор
    Антицърковните излияния на ГЕРБ, а и на ППДБ са достойни за съжаление.

    Да запомним тези партии на морално деградирали индивиди и да не им даваме повече власт.

    Тези хора са за затвора, а не за парламента ...

    Коментиран от #83

    11:55 19.06.2026

  • 68 Левски

    9 6 Отговор
    Розов г..й. Освобождението исторически мит ли е? Щом и православието пречи на твоите господари, втасахме я. Абсолютни неблагодарници. Сега щеше да си поданик на Ердоган.

    11:56 19.06.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Мдаааа

    9 2 Отговор
    А санкциите ще я направят ли? Опита досега сочи обратното.

    11:59 19.06.2026

  • 71 Троянец

    9 3 Отговор
    Некадърник-марш да правиш компания на Тошко Африкански и Балабана!На другите избори сте-ИСТОРИЯ и то най-лошата!

    11:59 19.06.2026

  • 72 Ами то

    6 0 Отговор
    Ако България беше бедна, щяхте да продавате дънки и сутиени на битака.

    12:00 19.06.2026

  • 73 ДРЪН ДРЪН ТА ПЛЯС..

    1 0 Отговор
    Почакай и ще видиш. Нефт газ бол.

    12:00 19.06.2026

  • 74 Хи хи

    8 4 Отговор
    Ако не ти харесва-чемадан, вакзал, Кийййййф, фронт, да се бориш с Путин !!! маленкия зеля откога ви чака да се биете на фронта !!

    12:01 19.06.2026

  • 75 Някой

    11 2 Отговор
    1. Не е работа на никой управляващ да се занимава с чужди държави, без значение дали Русия, Украйна, САЩ, Иран, Израел, Газа, Ливан или други. Всички в парламента са се клели, да се ръководят само от интереса на народа (на България) - клетва от конституцията;
    2. Обслужването на чужди интереси е предателство и по НК се влиза в затвора до 15 години. НК раздел 2 предателство и шпионство членове 98 (насърчаване към военни действия срещу България - и за самолетите на летището), 103 (нанасяне на щети при представяне пред чужда държава или организация - тук може да се издаде книга с такива), 105 (обслужване като агент на чужда държава или организация - от одобрени от посолството, питане за избори тук в посолства, до ходене сряда, петък и понеделник в такова);
    3. Минов раздаде на всеки в МВР по 400лв за нова година. После от къде е дефицита! Да вади от собственият си джоб парите и да ги връща;
    4. Митов се издъни на избори в Пазарджик с купуваните гласове. А ГЕРБ там бе 6-и със спечелени над 6% от гласовете;
    5. Зеленски забрани православната църква в Украйна;
    6. На Зеленски хората арестуваха свещеници в Украйна;
    7. Тези на Зеленски разменяха с Русия украински свещеници за украински войници. Украинци за украинци.
    Никой държавен служител не трябва да обслужва чужди държави. Иначе е предател и в затвора!

    12:02 19.06.2026

  • 76 Ама тоя ли патриарх

    7 6 Отговор
    дето тук се разпореждаше и се караше като че ли му е бащиния?

    12:03 19.06.2026

  • 77 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    10 2 Отговор
    Има ценности, които са много по-големи и по-важни от това, с което ще напълниш тоалетната чиния.

    Само примитиви може да измерват вярата и ценностите по изядената храна.

    Най-голямото опростачване на българския народ бе именно по време на управлението на банкянския примат. Откачалките от ПП-ДБ бяха следствия от пълната деградация.

    12:04 19.06.2026

  • 78 Макробиолог

    9 3 Отговор
    20 години плонжове и слугинаж,кражби и схеми,дългове.....да бяхте помълчали поне година,от кумова срама.

    12:04 19.06.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Патриарх Кирил от Шипка

    8 3 Отговор
    Вие ни дадохте писмеността. а ние ви се отблагодарихме като ви освободихме от Турско робство.
    На Шипка не са се казвали Вейсал паша и
    Бойко Борисов

    12:06 19.06.2026

  • 81 ПО ТОЧНО

    7 1 Отговор
    КЪДРАВАТА ДА МЪЛЧИ

    12:06 19.06.2026

  • 82 Западът

    6 2 Отговор
    Винаги се е борил срещу Източното православие

    Коментиран от #87

    12:08 19.06.2026

  • 83 Кой ще коленичи

    1 4 Отговор

    До коментар #67 от "Истината":

    Нещо си се объркал!Кирил Гудняев е преди всичко агент на КГБ, а както знаем, те отричат Бог! По времето на соца затваряха, ако показваш набожност! Всичко, което показват чорапа и пиги е дъвка за наивниците, дето гласуваха да тях и дето не могат да схванат как ги пързалят, защото вместо мозък имат петолъчка!🤣🤣🤣

    12:09 19.06.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Диамантената ръка

    2 5 Отговор
    Шушляка Радев сигурно е разбрал, че кгб патриарха е станал член на управителния съвет на Лукойл, нищо не разбирате вий от бензин, международна политика и защита на суверенитет и национален интерес...

    12:10 19.06.2026

  • 86 дойде време атлантическата диктатура…

    4 2 Отговор
    …да се нарича свободна! От Мадлейн Олбрайт (която е спасена от сръбско семейство в кралска Югославия от депортация) още обяви, че Щатите са незгрешни, тяхното оръжие добро, тяхните военни недосегаеми!
    През съветската диктатура поне знаехме всички, които ни командват!

    Днес това Политбюро е приватизирано от Е.Маск, Петер Тийле (Пейпал), Ворън Бафет, Блекрок, Ггл, МС, Интел…, и банките!
    А ние пак се правим на чуждопоклоници!

    Царя е гол!, каза едно дете… Хр. Андерсен

    12:10 19.06.2026

  • 87 Дика

    2 2 Отговор

    До коментар #82 от "Западът":

    А Изтокът срещу западното християнство и демокрация

    Коментиран от #109

    12:12 19.06.2026

  • 88 стоян георгиев

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Туман":

    За мен като геи е по хубаво да сме либерална държава. Искаме да лежим по корем и да н е работим

    Коментиран от #92

    12:12 19.06.2026

  • 89 д-р Бръкнигъзов

    2 2 Отговор
    този днес не си е сменил прашките май от бързане към залата....

    12:14 19.06.2026

  • 90 Боа

    1 1 Отговор
    До къде сме стигнали?По тази логика на Този плъх всеки по света ще ни каже,че и нашата история на Бългаия е мит!

    12:15 19.06.2026

  • 91 Къдравата Сю,

    3 1 Отговор
    Беше най голямия майтап като министър,и то на МВР.Егати държавата.

    12:17 19.06.2026

  • 92 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #88 от "стоян георгиев":

    В германия дето са либерали се работи в пъти повече от русия.нали разбра в пъти.достатъпноне да видиш един руски работник и един немски или една лада и един мерцедес.най смешното е че в бг алкохолиците и просяците се имат за по работни от либералите да речем в норвегия или швеция...

    12:17 19.06.2026

  • 93 НЯМА ПАТРИАРХ КИРИЛ

    5 1 Отговор
    Има КГБ АГЕНТ ГУНДЯЕВ .

    РУСКАТА ЦЪРКВА Е ПРЕВЗЕТА
    ОТ КГБ.

    12:20 19.06.2026

  • 94 По принцип е прав

    1 1 Отговор
    Но да каже истината за случая от Петрохан и Околчица. Провален бивш министър на вътрешните работи.

    12:20 19.06.2026

  • 95 вътрешен човек

    7 2 Отговор
    Нашите две църкви са „наследници на славянска духовна традиция, датираща от делото на св. братя Кирил и Методий, както и изключителната роля на българските мисионери за християнското просвещение на Киевска Рус“, както писа патриарх Кирил, помним делата на отец Киприян, няма да изоставим и нашите братя българи в Украйна, но няма как да приемем снкции срещу духовно лице от такъв ранг. Изгонването на свещенници от Руската православна църква, беше позорен акт на българската държава, извършен без никакви доказателства за вина. Бях в храма в село Шипка и знам и чух, какво мисли този човек - Кирил. Позор за тези, които му наложиха тези тежки санкции.
    Министър-председателят радев в случая не прави нищо повече от това да възстанови историческата справедливост и Божията правда, защото това е въпрос от висш духовен порядък.

    Коментиран от #99

    12:21 19.06.2026

  • 96 РАДЕВ

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Иван":

    ГУНДЯЕВ ТАКА МУ Е
    НАБИЛ
    КАНЧЕТО.
    ГОДИНИ МИНАХА
    И ОЩЕ МУ ДРЪНЧИ.

    12:22 19.06.2026

  • 97 О, нетазумний юр..

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Поради шо се срамиш да се наречеш българин и християнин..?

    12:23 19.06.2026

  • 98 Маринов

    6 2 Отговор
    Като ви гледам как защитавате българските икономически интереси, свят да ти се завие. Купихте самолети само за парад. Вкарахте Уестингхаус в Козлодуй за два пъти повече разходи. Спряхте АЕЦ белене, че щяло да имаме много ток. Пък и руски съоръжения... Пък магистралите ги правихте два пъти по скъпи от тия в ЕС. Пък... да изброявам ли още? Пък я кажи как Пашата изнасяше КЕШа на твоя шеф? И къде го внасяше? Че и кабинет в МС имаше.
    Православието трябва да се защитава, но ти си промит и не те интерисува. Кинтите са ти важни, не духовността.

    12:23 19.06.2026

  • 99 РУСКИТЕ СВЕЩЕНИЦИ

    2 3 Отговор

    До коментар #95 от "вътрешен човек":

    СА АГЕНТИ И ШПИОНИ.

    ИЗГОНВАНЕТО БЕШЕ НАЙ МАЛКОТО
    КОЕТО ТРЯБВАШЕ ДА СЕ НАПРАВИ

    12:23 19.06.2026

  • 100 Искрено и лично

    4 2 Отговор
    За мен е обидно твърдението на муннчо, че руснаците са ми семейство. Нито са ми семейство, нито са ми братушки. И като съм българка, не значи по презумпция, че съм православна. Нямам нищо общо с никоя религия и не ме вълнуват изобщо. Апо лицемерен, хлъзгав и високоинтелигентен държавник не сме имали никога. Колко трябва да си комплексиран, та да ти допада това същество окаяно?!?!

    12:26 19.06.2026

  • 101 Абсурдистан

    2 1 Отговор
    Няма как мамника да подкрепи санкции срещу шефа си.

    12:27 19.06.2026

  • 102 Искрено и лично

    2 0 Отговор
    Нискоинтелигентен, естествено.

    12:28 19.06.2026

  • 103 Павел Пенев

    5 0 Отговор
    Откакто партията на Даниел Митов ни набута в евро зоната с фалшиви данни за бюджета, ние станахме много богати и Радев не може да направи нищо повече. Какъв негодник е този?

    12:31 19.06.2026

  • 104 Православен християнин

    2 0 Отговор
    Така трябва, да се отстояват интересите на народа, а не прищявките Брюкселските военнолюбци

    12:32 19.06.2026

  • 105 Знае нещо,ние не

    0 0 Отговор
    Патриарх знае нещо.Румен знае че той знае

    12:33 19.06.2026

  • 106 Тази мека китка Къдравата Сю

    1 0 Отговор
    да обясни кога сме били по-малко сигурни, богати и влиятелни от сега

    12:34 19.06.2026

  • 107 Ушеви

    0 0 Отговор
    Сигурността идва от повишените заплати на

    12:36 19.06.2026

  • 108 СПРАВЕДЛИВ

    1 0 Отговор
    ммитов е БЕЗНРАВСТЕН КРЕТЕН

    12:37 19.06.2026

  • 109 Недоучен

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Дика":

    Папата е самообявил се кардинал.
    Католицизма е анатемосан на Великобритания православен събор в Цариград.като Антигуа религия.
    За католичка Исус е върховен вожд, за православният той е учител.
    Никой не е отменял анатемата.

    12:39 19.06.2026

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