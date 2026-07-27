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Цветан Цветанов: Даниел Вълчев ще е скритото оръжие на ГЕРБ

Цветан Цветанов: Даниел Вълчев ще е скритото оръжие на ГЕРБ

27 Юли, 2026 17:39 1 494 50

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  • президентски избори-
  • даниел вълчев-
  • бойко борисов

Формацията на Бойко Борисов вече не разполага с организационната способност да издигне силна, собствена и обединяваща фигура

Цветан Цветанов: Даниел Вълчев ще е скритото оръжие на ГЕРБ - 1
Снимка: БНР
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Настоящият държавен глава Илияна Йотова, бившият служебен премиер Андрей Гюров, Костадин Костадинов и Даниел Вълчев се очертават като основните фигури в предстоящата битка за президентския пост през есента. Тази политическа прогноза направи лидерът на партия „Републиканци за България“ и бивш вътрешен министър Цветан Цветанов в интервю за Българското национално радио (БНР).

Според Цветанов забавянето на демократичната общност в издигането на обща номинация крие сериозни политически рискове и може да доведе до парадоксален балотаж между Илияна Йотова и лидера на „Възраждане“ Костадин Костадинов. Като опитен политик той отчете с известна ирония факта, че въпреки критично краткото време до старта на кампанията, Андрей Гюров все още не е дал ясен отговор дали ще се включи в надпреварата.

Очакванията на бившия заместник-председател на ГЕРБ са формациите „Прогресивна България“ и БСП да застанат официално и категорично зад кандидатурата на настоящия президент.

В анализа си за ролята на Костадин Костадинов, Цветанов посочи, че лидерът на „Възраждане“ ще капитализира максимално обществените настроения след решението на парламента за разполагане на американски самолети във военната база в Безмер.

"Костадинов е лидер на единствената партия, която има проруски профил - „Възраждане“. Той има и един сериозен популистки вот, който генерира след себе си", коментира председателят на „Републиканци за България“.

По думите му през следващите седмици тази чувствителна тема ще бъде използвана изключително умело за оглавяване на периферна протестна вълна срещу решенията на управляващото мнозинство.

В оценката си за състоянието на бившата си партия, Цветанов е категоричен, че ГЕРБ се намира в неблагоприятна позиция и вероятно ще търси политическо прикрепяне към коалицията ПП-ДБ. Според него формацията на Бойко Борисов вече не разполага с организационната способност да издигне силна, собствена и обединяваща фигура.

"Има коментари, че биха припознали Даниел Вълчев, но ако той не получи подкрепата на ПБ, няма как да мобилизираш електорат зад себе си без подкрепата на политически формации", заяви Цветанов. Той изрази убеденост, че именно Вълчев ще бъде издигнат като скритото оръжие на ГЕРБ и ДПС, а двете структури ще работят целенасочено, за да му осигурят място на балотажа.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цветане,

    32 6 Отговор
    няма и да те чета, защото НИЩО не казваш. Ти си скрита ЛИМОНКА! Толкова неща знаеш за Борисов, но си ТРАЕШ и го ненавиждаш. Седнал да ми говори за Даниел Вълчев като за скрито оръжие на ГЕРБ, Скрлито, защото гроб като ОПГ е закрито. КЪДЕ ВЪОБЩЕ виждаш потенциал в даниелчо? ИЕли, карай лаф да става и да те дават "по телевизора".

    Коментиран от #12

    17:43 27.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    11 16 Отговор
    Моят кандидат е Росен Миленов.Истински патриот!

    17:43 27.07.2026

  • 3 Джoo пaaаацyyуулaaa👋💯👈

    21 18 Отговор
    Мунчо е позор- оставка и затвор!!

    17:43 27.07.2026

  • 4 Не, няма да е

    32 3 Отговор
    Даниел Вълчев късно се е сетил! Този тип политици вече не са актуални!

    17:43 27.07.2026

  • 5 Браво

    17 28 Отговор
    Балотаж за Вълчев и след това да изхвърлим секретарката на Радев от президентството.

    17:43 27.07.2026

  • 6 Няма значение

    29 13 Отговор
    Който и да е кандидата трябва да се гласува масово против баба Илиана.

    17:44 27.07.2026

  • 7 хехе

    16 2 Отговор
    Не е лошо ЦВ.ЦВ. да организира молитвени закуски преди изборите та белким гербавите спечелят.

    17:45 27.07.2026

  • 8 в асансьора

    21 4 Отговор
    ЦЦ раздава прогнози, само синоптик още не е бил, но не е толкова късно..

    17:47 27.07.2026

  • 9 Боздуган

    17 1 Отговор
    Цеци, аз мислех, че ти си човека.

    17:47 27.07.2026

  • 10 фен на сидеров

    4 7 Отговор
    жалко за един умен, ерудиран човек от Варна !

    17:48 27.07.2026

  • 11 Овчар

    16 9 Отговор
    Този е единствения политик в България който открадна но с мярка , след което си тръгна..! Ако всички крадяха с мярка може би сега пенсиите щяха да са по високи..!

    Коментиран от #20

    17:48 27.07.2026

  • 12 сенки от миналото

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Цветане,":

    Много неща ЦЦветанов е казвал, все от името на ББорисов, затова в един момент му биха дуспата.

    17:52 27.07.2026

  • 13 Лопата Орешник

    10 9 Отговор
    Тоя па е едно оръжие, не казвай на никого! Всъщност е скритото оръжие на Йотова!! Ако тоя лумпен, където ще остане в историята с разтурена седянка и крайно неуважение към учителите и Понито Гюро са другите основни кандидати, то Йотова има шанс да спечели дори без балотаж! По лесно дори отколкото Радев спечели срещу Леля Цецка! Много е трудно да избереш по нефелни и не харесвани кандидати! И тоя бастун и Гюро имат харизмата на препълнен пепелник и всеки застанал до тях изглежда превъзходен кандидат! Сигурно по неподходящ е само Шомпъла Пеевски!

    17:53 27.07.2026

  • 14 СЛОНА

    12 3 Отговор
    МРЪСЕН И НИЩОЖЕН
    НЯМАШ ДУМАТА!!!

    17:54 27.07.2026

  • 15 Ядосан

    13 1 Отговор
    е на герберите, че предложиха Плевнелиев вместо него, а ето сега има възможност да се самопредложи без спънки.

    Коментиран от #18

    17:56 27.07.2026

  • 16 СЛОНА

    8 1 Отговор
    УЕСТИНГХАОС - ЩЕ БЛЯНУВАШ ЗА РЕАКТОРИ В КОДОЗЛУЙ...
    ДО КАТО СЪМ ЖИВ ...

    17:57 27.07.2026

  • 17 По-добре Кумчовълчев, отколкото Гяуро

    7 5 Отговор
    или Идиотова.

    17:58 27.07.2026

  • 18 СЛОНА

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "Ядосан":

    ОДИ ЦЕЛУВАЙ ПОПА ПО КРЪСТА ДА НЕ ГО ЦЕЛУВАШ СЛОНА ПО ХОБОТА!!!

    17:59 27.07.2026

  • 19 Цвък

    10 0 Отговор
    какъв играе днес?

    Коментиран от #24

    17:59 27.07.2026

  • 20 Само че

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Овчар":

    го изгониха!

    Коментиран от #21

    18:00 27.07.2026

  • 21 СЛОНА

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Само че":

    А НАУЧИЛ ЛИ ЗАЩО!!!
    ПЪРВО НАУЧИ ЗАЩО И ПОСЛЕ ПИШЕТЕ...

    Коментиран от #22

    18:04 27.07.2026

  • 22 Не пикал

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "СЛОНА":

    във фонтан !

    18:06 27.07.2026

  • 23 Кандьо

    6 2 Отговор
    Важното е БСП да не спечили.Даниел ВълчеФ изобщо не е в схемата.

    18:07 27.07.2026

  • 24 Молитеник за закуска

    11 1 Отговор

    До коментар #19 от "Цвък":

    Играе го "републиканец" т.е. натиска се за подлога на Тръмпоча, но няма шанс пред Шиши и Крадев.

    18:08 27.07.2026

  • 25 аз и другите

    5 1 Отговор
    Да вземе и Кобурготски за вице, ще бъде "много добре"!

    18:13 27.07.2026

  • 26 Мнение

    16 0 Отговор
    Цветанов не е само много знае за ББ, той е създател на системата за подслушване, специализираните прокуратура и съд, участник в престъпленията, корупцията и преследванията на хора. Не забравяйте за цецомобили. Той сега се появява като вода ненапита и раздава мненията си. Но страната не забравя героите си.

    18:17 27.07.2026

  • 27 Като се кандидатира русофила Малинов

    4 7 Отговор
    Ще отнесе всички на куп. И Йотова, и Гюров, и Даниел Вълчев ..... За Николай Симеонов Малинов говоря !

    18:22 27.07.2026

  • 28 койдазнай

    3 4 Отговор
    Даниел Вълчев е само и единствено от ДПС. Но Бойко ще го подкрепи, и така ще блокира възможността да има единна кандидатура срещу йотова. Това означава, че Бойко се е разбрал с Радев и си е осигурил спокойствието и старините.

    18:28 27.07.2026

  • 29 Тоя

    10 1 Отговор
    като Черна станция току се изока ! Омазан до уши и за 1000 години зад решетките ! Както всички бивши и настоящи около Бою !

    18:30 27.07.2026

  • 30 нннн

    2 4 Отговор
    Гласуванията показват, че в парламента има две политически сили: Възраждане и неформална коалиция на останалите. Логично е на балотажа да са Костадинов и някой от останалите кандидати.

    18:38 27.07.2026

  • 31 военен неможач

    3 4 Отговор
    То е ясно, че няма да е Костадинов, но поне да е Даниел Вълчев, че Гюровци и Йотовки ще са втора плевня.

    18:39 27.07.2026

  • 32 ежко

    8 1 Отговор
    Абе Цветанов,какво става с вашите републиканци?На избори не се явяваш, но ръсиш акъл на поразия.Що така?

    Коментиран от #38, #40

    18:39 27.07.2026

  • 33 Цвете

    3 5 Отговор
    ТОВА ИСТИНА ЛИ Е? КОСТАДИНОВ ( КОПЕЙКИН) " ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРИЯ? ТАКАВА ПОДИГРАВКА.СЪЩОТО СЕ ОТНАСЯ И ЗА ДРУГИТЕ ДВЕ ВИДИМОНЕВИДИМИ ЛИЦА????? ОСВЕН ГЮРОВ, КОЙТО ДОКАЗА, ЧЕ БЪЛГАРИЯ ИМА БЪДЕЩЕ И САМО ЗА ДВА МЕСЕЦА ПОСТИГНА С НЕГОВИЯТ ЕКИП ТОВА, КОЕТО ЗА 35 ГОДИНИ, НИКОЙ НЕ Е НАПРАВИЛ ЗА СЪЖАЛЕНИЕ. КОРУПЦИЯТА ТОЛКОВА МНОГО СЕ Е ВПИЛА, ЧЕ И ПАРИТЕ ИМ НЯМА ДА СТИГНАТ, ЗА ДА КУПЯТ ИЗБИРАТЕЛИТЕ ,КОИТО ГИ НЕНАВИЖДАТ БЕЗПЛАТНО.

    18:40 27.07.2026

  • 34 А БЕ ТЪПАК , ВЪЛЧЕВ СОПОЛА СИ НЕ ФЪРГА

    5 1 Отговор
    НА ГЕРБ , ВИЖ ТИ БИ СЕ ВЪРНАЛ , АМА НЕ СМЕЕШ ,ДА НЕ ИДЕШ ЗАЕДНО С ТИКВАТА В ЕДНА КИЛИЯ !

    18:42 27.07.2026

  • 35 Много Вълчевци

    3 0 Отговор
    А Р. Овчаровци нет

    18:43 27.07.2026

  • 36 Чанкетеее

    3 0 Отговор
    Тук мА загуби. При тоз дръгльо гладувахме, така, че точно него няма да го гласуваме.

    18:43 27.07.2026

  • 37 Цвете

    2 1 Отговор
    ТОВА ИСТИНА ЛИ Е? КОСТАДИНОВ ( КОПЕЙКИН) " ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРИЯ? ТАКАВА ПОДИГРАВКА.СЪЩОТО СЕ ОТНАСЯ И ЗА ДРУГИТЕ ДВЕ ВИДИМОНЕВИДИМИ ЛИЦА????? ОСВЕН ГЮРОВ, КОЙТО ДОКАЗА, ЧЕ БЪЛГАРИЯ ИМА БЪДЕЩЕ И САМО ЗА ДВА МЕСЕЦА ПОСТИГНА С НЕГОВИЯТ ЕКИП ТОВА, КОЕТО ЗА 35 ГОДИНИ, НИКОЙ НЕ Е НАПРАВИЛ ЗА СЪЖАЛЕНИЕ. КОРУПЦИЯТА ТОЛКОВА МНОГО СЕ Е ВПИЛА, ЧЕ И ПАРИТЕ ИМ НЯМА ДА СТИГНАТ, ЗА ДА КУПЯТ ИЗБИРАТЕЛИТЕ ,КОИТО ГИ НЕНАВИЖДАТ БЕЗПЛАТНО.

    18:44 27.07.2026

  • 38 Цвъ Цвъ

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "ежко":

    На всеки Цвет Цвет

    18:44 27.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Помакът ,

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "ежко":

    човек от Родопите , успял в Америка и милионер , когото привлече за "републиканците" , го прецени за няколко месеца и каза чао !

    18:46 27.07.2026

  • 41 Махони

    1 0 Отговор
    Доста слаби прогнози. Според мен скритото оръжие на ГЕРБ е Цветанка Ризова.

    18:51 27.07.2026

  • 42 само питам

    2 1 Отговор
    тоя кои беше че вече не го помня

    18:53 27.07.2026

  • 43 На курниците

    2 0 Отговор
    тоя им стана "ключов" лаладжия

    18:54 27.07.2026

  • 44 БЛАГОДАРСКО НА ЦВЪКО ЧЕ СЕ ЯВИ ДНЕС

    2 0 Отговор
    И МИШ ПОМОГНА МОМЕНТАЛНО СЪС ЗАПЕКА ! ТОЙ ВИНАГИ МИ Е ПОМАГАЛ ЕЖЕДНЕВНО , ТОЯ БОКЛУК И КРАДЕЦ !

    19:01 27.07.2026

  • 45 Бай. Танас

    3 0 Отговор
    ЦАРСКИЯТ. ВЕЛМОЖА. ДАНИЕЛ. ВЪЛЧЕВ
    АШКОЛСУН, МАШАЛАА, АФЕРИМ. ТУРЕТЕ. И. ДОГАН. ЗА. ВИЦЕ.

    19:05 27.07.2026

  • 46 ЦЕЦО АКО МИ БЕШЕ НАБЛИЗО МОЖЕХ ДА ГО

    2 0 Отговор
    НАХРАНЯ ОБИЛНО С АРОМАТНИ ТОПЛИ ТРОЙКА КЕБАПЧЕТА ПО 200 ГРАМА ПАРЛАКА !

    19:07 27.07.2026

  • 47 задкулисието

    2 0 Отговор
    активира цвъки!

    19:14 27.07.2026

  • 48 13 - и прогресивен наглец

    1 0 Отговор
    Лопата си ти бе, нищожество, ти си лопата и сам ще се изринеш! Гюро ще казваш на кобургския лакей Даниел Вълчев и долен царедворец, който 4 години близа задн---а на комарджията от Мадрид, та после пък стана и "професор"! Комарджията Симо Горския прави и "професори"! А ти бе, нищожество номер 13, ти нещо да кажеш за тесните вързки на кобургското нищожество Даниел Вълчевия с такива знакови олигарси и чиста проба престъпници и бандити, като Емил Кюлев, когото впрочем гръмнаха! Те гръмнаха и други ортаци на Вълчевия царедворец! А, и да ти обадя, лакей 13 - и на мадридския комарджия, българският народ няма да гласува червената Йотова, дето мъжът й е алкохолик, но го държат в "Пирогов", а тя е само сугиня на Фатмака, няма да гласуват и за царедвореца и ортак на Емил Кюлев - Вълчевия мерзавец!

    19:18 27.07.2026

  • 49 Мюмю

    3 0 Отговор
    а, Ц. Апартамента! отдавна не сме го виждали! търси си да изработи 8-мия апартамент

    19:18 27.07.2026

  • 50 идиоти вън

    0 0 Отговор
    Цецо е скрито оръжие на глупоста!!!

    19:29 27.07.2026

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