Цветан Цветанов: Даниел Вълчев ще е скритото оръжие на ГЕРБ

Настоящият държавен глава Илияна Йотова, бившият служебен премиер Андрей Гюров, Костадин Костадинов и Даниел Вълчев се очертават като основните фигури в предстоящата битка за президентския пост през есента. Тази политическа прогноза направи лидерът на партия „Републиканци за България“ и бивш вътрешен министър Цветан Цветанов в интервю за Българското национално радио (БНР).
Според Цветанов забавянето на демократичната общност в издигането на обща номинация крие сериозни политически рискове и може да доведе до парадоксален балотаж между Илияна Йотова и лидера на „Възраждане“ Костадин Костадинов. Като опитен политик той отчете с известна ирония факта, че въпреки критично краткото време до старта на кампанията, Андрей Гюров все още не е дал ясен отговор дали ще се включи в надпреварата.
Очакванията на бившия заместник-председател на ГЕРБ са формациите „Прогресивна България“ и БСП да застанат официално и категорично зад кандидатурата на настоящия президент.
В анализа си за ролята на Костадин Костадинов, Цветанов посочи, че лидерът на „Възраждане“ ще капитализира максимално обществените настроения след решението на парламента за разполагане на американски самолети във военната база в Безмер.
"Костадинов е лидер на единствената партия, която има проруски профил - „Възраждане“. Той има и един сериозен популистки вот, който генерира след себе си", коментира председателят на „Републиканци за България“.
По думите му през следващите седмици тази чувствителна тема ще бъде използвана изключително умело за оглавяване на периферна протестна вълна срещу решенията на управляващото мнозинство.
В оценката си за състоянието на бившата си партия, Цветанов е категоричен, че ГЕРБ се намира в неблагоприятна позиция и вероятно ще търси политическо прикрепяне към коалицията ПП-ДБ. Според него формацията на Бойко Борисов вече не разполага с организационната способност да издигне силна, собствена и обединяваща фигура.
"Има коментари, че биха припознали Даниел Вълчев, но ако той не получи подкрепата на ПБ, няма как да мобилизираш електорат зад себе си без подкрепата на политически формации", заяви Цветанов. Той изрази убеденост, че именно Вълчев ще бъде издигнат като скритото оръжие на ГЕРБ и ДПС, а двете структури ще работят целенасочено, за да му осигурят място на балотажа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цветане,
Коментиран от #12
17:43 27.07.2026
2 Последния Софиянец
17:43 27.07.2026
3 Джoo пaaаацyyуулaaa👋💯👈
17:43 27.07.2026
4 Не, няма да е
17:43 27.07.2026
5 Браво
17:43 27.07.2026
6 Няма значение
17:44 27.07.2026
7 хехе
17:45 27.07.2026
8 в асансьора
17:47 27.07.2026
9 Боздуган
17:47 27.07.2026
10 фен на сидеров
17:48 27.07.2026
11 Овчар
Коментиран от #20
17:48 27.07.2026
12 сенки от миналото
До коментар #1 от "Цветане,":Много неща ЦЦветанов е казвал, все от името на ББорисов, затова в един момент му биха дуспата.
17:52 27.07.2026
13 Лопата Орешник
17:53 27.07.2026
14 СЛОНА
НЯМАШ ДУМАТА!!!
17:54 27.07.2026
15 Ядосан
Коментиран от #18
17:56 27.07.2026
16 СЛОНА
ДО КАТО СЪМ ЖИВ ...
17:57 27.07.2026
17 По-добре Кумчовълчев, отколкото Гяуро
17:58 27.07.2026
18 СЛОНА
До коментар #15 от "Ядосан":ОДИ ЦЕЛУВАЙ ПОПА ПО КРЪСТА ДА НЕ ГО ЦЕЛУВАШ СЛОНА ПО ХОБОТА!!!
17:59 27.07.2026
19 Цвък
Коментиран от #24
17:59 27.07.2026
20 Само че
До коментар #11 от "Овчар":го изгониха!
Коментиран от #21
18:00 27.07.2026
21 СЛОНА
До коментар #20 от "Само че":А НАУЧИЛ ЛИ ЗАЩО!!!
ПЪРВО НАУЧИ ЗАЩО И ПОСЛЕ ПИШЕТЕ...
Коментиран от #22
18:04 27.07.2026
22 Не пикал
До коментар #21 от "СЛОНА":във фонтан !
18:06 27.07.2026
23 Кандьо
18:07 27.07.2026
24 Молитеник за закуска
До коментар #19 от "Цвък":Играе го "републиканец" т.е. натиска се за подлога на Тръмпоча, но няма шанс пред Шиши и Крадев.
18:08 27.07.2026
25 аз и другите
18:13 27.07.2026
26 Мнение
18:17 27.07.2026
27 Като се кандидатира русофила Малинов
18:22 27.07.2026
28 койдазнай
18:28 27.07.2026
29 Тоя
18:30 27.07.2026
30 нннн
18:38 27.07.2026
31 военен неможач
18:39 27.07.2026
32 ежко
Коментиран от #38, #40
18:39 27.07.2026
33 Цвете
18:40 27.07.2026
34 А БЕ ТЪПАК , ВЪЛЧЕВ СОПОЛА СИ НЕ ФЪРГА
18:42 27.07.2026
35 Много Вълчевци
18:43 27.07.2026
36 Чанкетеее
18:43 27.07.2026
37 Цвете
18:44 27.07.2026
38 Цвъ Цвъ
До коментар #32 от "ежко":На всеки Цвет Цвет
18:44 27.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Помакът ,
До коментар #32 от "ежко":човек от Родопите , успял в Америка и милионер , когото привлече за "републиканците" , го прецени за няколко месеца и каза чао !
18:46 27.07.2026
41 Махони
18:51 27.07.2026
42 само питам
18:53 27.07.2026
43 На курниците
18:54 27.07.2026
44 БЛАГОДАРСКО НА ЦВЪКО ЧЕ СЕ ЯВИ ДНЕС
19:01 27.07.2026
45 Бай. Танас
АШКОЛСУН, МАШАЛАА, АФЕРИМ. ТУРЕТЕ. И. ДОГАН. ЗА. ВИЦЕ.
19:05 27.07.2026
46 ЦЕЦО АКО МИ БЕШЕ НАБЛИЗО МОЖЕХ ДА ГО
19:07 27.07.2026
47 задкулисието
19:14 27.07.2026
48 13 - и прогресивен наглец
19:18 27.07.2026
49 Мюмю
19:18 27.07.2026
50 идиоти вън
19:29 27.07.2026