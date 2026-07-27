Цветан Цветанов: Даниел Вълчев ще е скритото оръжие на ГЕРБ

Настоящият държавен глава Илияна Йотова, бившият служебен премиер Андрей Гюров, Костадин Костадинов и Даниел Вълчев се очертават като основните фигури в предстоящата битка за президентския пост през есента. Тази политическа прогноза направи лидерът на партия „Републиканци за България“ и бивш вътрешен министър Цветан Цветанов в интервю за Българското национално радио (БНР).

Според Цветанов забавянето на демократичната общност в издигането на обща номинация крие сериозни политически рискове и може да доведе до парадоксален балотаж между Илияна Йотова и лидера на „Възраждане“ Костадин Костадинов. Като опитен политик той отчете с известна ирония факта, че въпреки критично краткото време до старта на кампанията, Андрей Гюров все още не е дал ясен отговор дали ще се включи в надпреварата.

Очакванията на бившия заместник-председател на ГЕРБ са формациите „Прогресивна България“ и БСП да застанат официално и категорично зад кандидатурата на настоящия президент.

В анализа си за ролята на Костадин Костадинов, Цветанов посочи, че лидерът на „Възраждане“ ще капитализира максимално обществените настроения след решението на парламента за разполагане на американски самолети във военната база в Безмер.

"Костадинов е лидер на единствената партия, която има проруски профил - „Възраждане“. Той има и един сериозен популистки вот, който генерира след себе си", коментира председателят на „Републиканци за България“.

По думите му през следващите седмици тази чувствителна тема ще бъде използвана изключително умело за оглавяване на периферна протестна вълна срещу решенията на управляващото мнозинство.

В оценката си за състоянието на бившата си партия, Цветанов е категоричен, че ГЕРБ се намира в неблагоприятна позиция и вероятно ще търси политическо прикрепяне към коалицията ПП-ДБ. Според него формацията на Бойко Борисов вече не разполага с организационната способност да издигне силна, собствена и обединяваща фигура.

"Има коментари, че биха припознали Даниел Вълчев, но ако той не получи подкрепата на ПБ, няма как да мобилизираш електорат зад себе си без подкрепата на политически формации", заяви Цветанов. Той изрази убеденост, че именно Вълчев ще бъде издигнат като скритото оръжие на ГЕРБ и ДПС, а двете структури ще работят целенасочено, за да му осигурят място на балотажа.