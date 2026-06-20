"Зелена светлина" за България: На крачка от излизане от "сивия списък" за пране на пари

Групата за финансово действие (FATF) – органът, който наблюдава и контролира прането на пари, даде зелена светлина за излизането на България от „сивия списък“, съобщава БНТ.
В решението се казва, че България в значителна степен е изпълнила своя План за действие за изваждане от списъка, който сериозно спъва чуждите инвестиции в страната. Остава една последна проверка на място, която да потвърди, че извършените реформи са необратими.
На заседанието в Париж България беше представена от министъра на правосъдието Николай Найденов. Той увери, че страната ни е изпълнила всички мерки от Плана за действие и има готовност да демонстрира ефективността на извършените реформи. По думите му България ще продължи на всички нива усилията по укрепването на системата за противодействие на прането на пари.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
в преписаната статия от 4 часа сутринта пишеше че са съобщили от Министерството на правосъдието на страницата си във Фейсбук
на кого да вервам ???
08:30 20.06.2026
2 Пич
- Хахаха, хахаха....
Ама че балъци...
08:31 20.06.2026
3 Магнита
08:39 20.06.2026
4 Какво е това заглавие
08:40 20.06.2026
5 СЕТИЛА СЕ МАРА ДА СЕ ПООБАРА..
08:42 20.06.2026
6 дедо Флашко
08:47 20.06.2026
7 Факт
08:48 20.06.2026
8 раз
08:48 20.06.2026
9 Кой да знае
08:49 20.06.2026
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09:09 20.06.2026
15 Дзак
Коментиран от #16
09:12 20.06.2026
16 облъчена копейка
До коментар #15 от "Дзак":заради еврото е
09:12 20.06.2026
17 фАНТОМасс
Коментиран от #18
09:13 20.06.2026
18 Мата Хари
До коментар #17 от "фАНТОМасс":Те са само за показване пред хората та се покажа че имам много пари!
09:24 20.06.2026
19 Гост
09:24 20.06.2026
20 Бай Ставри
Анадъмно?!?
09:28 20.06.2026
21 Македонец
(с) Радой Ралин
09:31 20.06.2026
22 Тома
09:51 20.06.2026
23 Колбас
09:53 20.06.2026
24 Най-накрая
09:54 20.06.2026
25 ВИК
10:08 20.06.2026
26 Специалист
10:33 20.06.2026