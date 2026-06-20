"Зелена светлина" за България: На крачка от излизане от "сивия списък" за пране на пари

Групата за финансово действие (FATF) – органът, който наблюдава и контролира прането на пари, даде зелена светлина за излизането на България от „сивия списък“, съобщава БНТ.

В решението се казва, че България в значителна степен е изпълнила своя План за действие за изваждане от списъка, който сериозно спъва чуждите инвестиции в страната. Остава една последна проверка на място, която да потвърди, че извършените реформи са необратими.

На заседанието в Париж България беше представена от министъра на правосъдието Николай Найденов. Той увери, че страната ни е изпълнила всички мерки от Плана за действие и има готовност да демонстрира ефективността на извършените реформи. По думите му България ще продължи на всички нива усилията по укрепването на системата за противодействие на прането на пари.