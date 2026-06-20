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"Зелена светлина" за България: На крачка от излизане от "сивия списък" за пране на пари

"Зелена светлина" за България: На крачка от излизане от "сивия списък" за пране на пари

20 Юни, 2026 08:25 1 093 26

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  • излизане-
  • условия-
  • изпълнени

Страната ни в значителна степен е изпълнила своя План за действие за изваждане от списъка

"Зелена светлина" за България: На крачка от излизане от "сивия списък" за пране на пари - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Групата за финансово действие (FATF) – органът, който наблюдава и контролира прането на пари, даде зелена светлина за излизането на България от „сивия списък“, съобщава БНТ.

В решението се казва, че България в значителна степен е изпълнила своя План за действие за изваждане от списъка, който сериозно спъва чуждите инвестиции в страната. Остава една последна проверка на място, която да потвърди, че извършените реформи са необратими.

На заседанието в Париж България беше представена от министъра на правосъдието Николай Найденов. Той увери, че страната ни е изпълнила всички мерки от Плана за действие и има готовност да демонстрира ефективността на извършените реформи. По думите му България ще продължи на всички нива усилията по укрепването на системата за противодействие на прането на пари.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    7 1 Отговор
    "съобщава БНТ."

    в преписаната статия от 4 часа сутринта пишеше че са съобщили от Министерството на правосъдието на страницата си във Фейсбук

    на кого да вервам ???

    08:30 20.06.2026

  • 2 Пич

    14 3 Отговор
    Благо Коцев:
    - Хахаха, хахаха....
    Ама че балъци...

    08:31 20.06.2026

  • 3 Магнита

    9 0 Отговор
    Се размагнити😀

    08:39 20.06.2026

  • 4 Какво е това заглавие

    11 2 Отговор
    Нищо не му се разбира.

    08:40 20.06.2026

  • 5 СЕТИЛА СЕ МАРА ДА СЕ ПООБАРА..

    8 0 Отговор
    След дъжд КАЧУЛКА. И ОСТАНА МИ МОЖЕ БИ АМА НА ДАЛИ. ТЕ ХОРАТА СИ ГИ ИЗПРАХА ВЕЧЕ.

    08:42 20.06.2026

  • 6 дедо Флашко

    8 1 Отговор
    Групата за финансово действие (FATF) – органът, който наблюдава и контролира прането на пари,си пере парите в пералня.

    08:47 20.06.2026

  • 7 Факт

    11 1 Отговор
    Да на крачка са но стогодишна

    08:48 20.06.2026

  • 8 раз

    6 1 Отговор
    Каква е температурата на изпраните пари,като ги изваждат от пералнята?

    08:48 20.06.2026

  • 9 Кой да знае

    12 0 Отговор
    Ако хората знаеха че сме в някакъв осив списък щяха още по категорично да отхвърлят предишното управление.

    08:49 20.06.2026

  • 10 Последната крачка е,

    9 0 Отговор
    Тиквата и Шопара в затвора.

    08:53 20.06.2026

  • 11 Жената на катаджията

    9 0 Отговор
    По някога хората не знаят че перат пари щото те са в джоба на якето му.

    08:55 20.06.2026

  • 12 Българските левове съхнеха

    4 0 Отговор
    Обаче за тия не мога да кажа.

    08:58 20.06.2026

  • 13 беге гетото

    6 0 Отговор
    винаги е в някакави съмнителни списъци и класации доказващи пред целия свят престъпното управление вече векове наред...

    09:04 20.06.2026

  • 14 Радев

    4 1 Отговор
    Махнах бойко българоубиеца и прането спря😏

    09:09 20.06.2026

  • 15 Дзак

    7 1 Отговор
    А откъде се взема инфлацията?

    Коментиран от #16

    09:12 20.06.2026

  • 16 облъчена копейка

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "Дзак":

    заради еврото е

    09:12 20.06.2026

  • 17 фАНТОМасс

    8 1 Отговор
    А чекмеджетата с кюлчета и пачки , дето Мата Хари ги снима и ги показа ?

    Коментиран от #18

    09:13 20.06.2026

  • 18 Мата Хари

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "фАНТОМасс":

    Те са само за показване пред хората та се покажа че имам много пари!

    09:24 20.06.2026

  • 19 Гост

    3 1 Отговор
    Гербажиите мълчат като треснати.

    09:24 20.06.2026

  • 20 Бай Ставри

    6 0 Отговор
    Когато видя двете прасета в южното крило тогава ми ги говорете тия ни врели, ни кипели!
    Анадъмно?!?

    09:28 20.06.2026

  • 21 Македонец

    5 1 Отговор
    Българин всъщност е балкански циганин.


    (с) Радой Ралин

    09:31 20.06.2026

  • 22 Тома

    5 0 Отговор
    Много ясно като перачите станаха депутати и партийни вождове и прокуратурата ги изпра.

    09:51 20.06.2026

  • 23 Колбас

    1 0 Отговор
    В България нe перем, а прибираме буркани за зимнина 😂

    09:53 20.06.2026

  • 24 Най-накрая

    3 0 Отговор
    разбраха,че Урсулата е по-корумпирана от нашите.

    09:54 20.06.2026

  • 25 ВИК

    4 0 Отговор
    Прането на пари не е спирало, въпреки закона, защото няма кой да го спазва! Какви са критериите, кои са проверяващите, къде са санкционираните, до кога ще се правим, че имаме икономика “на светло”? Само един пример - какви са тези, които от гаражни офиси раздават пари само срещу лична карта???

    10:08 20.06.2026

  • 26 Специалист

    0 0 Отговор
    Защо до сега не сме уведомявани че сме в сив списък да се поправим.Иначе редовно ни уведомяваха че се е покачил рейтинга на България и инвеститорите чакат на опашка .

    10:33 20.06.2026

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