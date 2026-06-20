Международен фестивал на лавандулата се провежда в Чирпан

Лилавият цвят на лавандулата безспорно е сред най-впечатляващите гледки през следващите дни в района на Чирпан. Причината е Международният фестивал на лавандулата, който се провежда в града и предлага разнообразни събития и активности на няколко локации.

Освен красивите гледки, посетителите могат да се насладят и на различни занимания. По думите на организаторите тази година програмата включва събития на четири различни локации - на лавандуловите полета, на два от площадите в Чирпан и в село Средноградище, пише Нова телевизия.

„Тази година за първи път имаме и хамак парти с лавандулова бира, както и полети с мотоделтапланер в село Рупките. Имаме няколко полета, но тук са основните дейности с прекрасните арт инсталации, където традиционно спират групи туристи“, разказа Таня.

Организаторите отбелязват, че тази година лавандулата цъфти малко по-късно от обичайното, но интересът към фестивала остава голям.

Сред атракциите е и специалната напитка „лаванада“ - домашно приготвена лимонада с лавандула. Приготвянето на напитката отнема само секунди.

„Слагаме лед, лимон и есенция от лавандула, която всъщност прави лимонадата. Есенцията е домашно направена. Добавяме газирана вода и така става нашата лаванада“, показа Божидара.

По думите ѝ напитката се предлага всяка година по време на фестивала и се радва на голям интерес сред посетителите.