Фестивал по случай Националния празник на Украйна се организира в София

Фестивал по случай Националния празник на Украйна се организира в София

24 Август, 2025 19:33, обновена 24 Август, 2025 19:06 726 44

Сградата на общината ще светне в цветовете на украинското знаме

Фестивал по случай Националния празник на Украйна се организира в София - 1
Снимка: Фейсбук
БТА БТА

Фестивалът „Ukrainian FEST“ се организира по случай Националния празник на Украйна, предаде БТА. Той се провежда пред Народния театър „Иван Вазов“ в София и в Градската градина от Интеграционно-образователен център "Украински Вулик" и Столичната община. Събитието започна около 16:00 ч. и ще продължи до 22:00 ч.

На фестивала украинци представят традиционни продукти и изделия от своята родина. Ароматни свещи и сапуни, плюшени играчки, плетени кукли и ръчно изработени бижута са част от нещата, които могат да се видят и закупят. Продукти в цветовете на украинското знаме също присъстват.

Шапки от морска трева и бананова кора са част от творчеството на Ирина Сардарева. Тя разказа за БТА, че живее почти 50 години в България, където я довела любовта към Петър Сардарев. Била е учителка по химия, а по-късно е започнала да изработва шапки. Днес в занаята ѝ помагат съпругът ѝ Петър и синът ѝ Георги. За направата на шапки казва, че това е любов към себе си. Искам да науча българката да обича себе си повече, заяви Сардарева.

На родината си днес тя пожелава мир и любов. Ние сме мирни хора и с българите сме братя, заяви още украинката. Това е истинска генералска шапка, на която сложих украински венец и казвам "Не на войната", каза още тя, показвайки една от шапките си.

От началото на войната вече четвърта година, благодарение на Столичната община, отбелязваме деня, каза за БТА Юлианна Кулюкина, управител на Интеграционно-образователен център "Украински Вулик". Тя е заживяла в България през 2016 г. Важно е да съберем на едно място украинските бежанци и тези, които преди войната са дошли в България, за да покажем нашата култура и нашите традиции, посочи тя. Според нея фестивалът е възможност да се обединят и двата народа - украинският и българският.

Украински музикални песни звучаха на фестивала. Част от събитието са и танцови изпълнения.

От 20:00 до 23:30 днес централната сграда на Столичната община ще бъде осветена в цветовете на украинското знаме, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Украинската общност в Пловдив отбеляза днес Деня на независимостта на Украйна. Празникът е национален за страната и е в чест на приемането на Акта за обявяване на независимостта на Украйна, като днес тя бележи 34 години независимост.

Пред община Пловдив се събраха украинци и българи, облечени в дрехи с традиционна бродерия, в цветовете на националния флаг или с други символи на Украйна и България. Празникът беше отбелязан с тържеството "С Украйна в сърцето", а в програмата бяха включени панаир на занаятите, малък концерт и майсторски класове за най-малките.

“От началото на войната всяка година празнуваме независимостта на Украйна тук. България за нас е голям пример как може една свобода да се извоюва. Вие сте като братя за нас”, каза за БТА Наталия Еллис, председател на фондация “Ukraine Support & Renovation”.

По нейни думи в България към момента живеят около 60 хиляди бежанци. От тях 15 хиляди от тях официално работят, а 40 процента са деца. В Пловдивско украинската общност към момента наброява около 10 хиляди души. Според Еллис един от основните проблеми на бежанците са училищата, но в Пловдив те намират подкрепа в лицето на общината, Регионалното управление на образованието (РУО), директори и учители. “Пловдив наистина е най-добрият град за нашите семейства и всяка година все повече деца влизат в училищата, показват добри резултати и се стараят”, каза още Наталия Еллис.

Посланието на този ден според нея е, че свободата е огромна привилегия, за която те сега се борят.

Организатор на събитието за поредна година е фондация “Ukraine Support & Renovation” съвместно с община Пловдив.


  • 1 Свинчо

    52 7 Отговор
    Пак некво извращение с укровския парцал и некъф измислен празник на неква държава без минало и бъдеще

    18:44 24.08.2025

  • 2 Град Козлодуй

    43 6 Отговор
    Срам и позор за българската нация

    18:47 24.08.2025

  • 3 Ние, българите

    37 10 Отговор
    мразим украинците!

    Коментиран от #9, #17

    18:47 24.08.2025

  • 4 пешо

    46 6 Отговор
    стигате с тая украйна , в плевен умират от безводие вие ни занимавате с укрите

    Коментиран от #32

    18:47 24.08.2025

  • 5 Тома

    30 6 Отговор
    Помним Одеса

    18:47 24.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 име

    28 5 Отговор
    Е, къв е тоя празник на бандеристан без масово разтреляни евреи, поляци и т.н.?!

    18:48 24.08.2025

  • 8 Опааа

    31 5 Отговор
    Ужас! Фестивал,светлини на сградата на СО…ужас! Срам! Позор!

    18:48 24.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 БгТопИдиот🇧🇬

    23 5 Отговор

    До коментар #9 от "Ганя Путинофила":

    Бая си се назобал с евреоАтлантически екс кременти.

    Вкусно е нали?

    18:51 24.08.2025

  • 13 Дрът русофил

    5 18 Отговор

    До коментар #9 от "Ганя Путинофила":

    Путин им докара 100 000 рускини с украински паспорти от Одеса, русофилите пак са недоволни!
    Сбъркано племе!

    18:52 24.08.2025

  • 14 пламен

    4 23 Отговор
    Слава на Украйна

    18:53 24.08.2025

  • 15 нещата, които могат да се видят

    3 14 Отговор
    и закупят от всеки русофоборсук и цъкач на копейки
    вместо да се тупат по гърдите че са им братя

    18:54 24.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Вие -

    6 5 Отговор

    До коментар #3 от "Ние, българите":

    От Маскуда, не сте ли... цветни ???

    18:54 24.08.2025

  • 18 На фестивала голи ли ше търчат🤣

    8 3 Отговор
    И ше колат руснаци🤣🤣🤣🤣☺️

    18:55 24.08.2025

  • 19 Николов

    23 2 Отговор
    Сигурно,много български деца са извън детските градини и заведения,защото българските продажници,отвориха широко вратите за децата на фашистка Украйна.

    18:55 24.08.2025

  • 20 Зеления съм

    15 2 Отговор
    Елате на празненството и ше раздавам бело с черпака и ше има и за вкъщи🤣🤣🤣🤣

    18:56 24.08.2025

  • 21 павлик

    21 3 Отговор
    Очакваме да покажете как ТЕ празнуват националния празник на България.Интересно ще бъде когато се обърни палачинката на къде ще си обърнете задните части,близачи проклети.

    18:56 24.08.2025

  • 22 Дебилно племе

    19 2 Отговор
    Мъжете им умират в окопите за НАТО,а тия празнуват с чужда пита

    18:56 24.08.2025

  • 23 Светослав

    21 1 Отговор
    Нямам думи!Грам ред за боевете на Шипка,сега цяла статия!;ние си забравихме историята!!

    Коментиран от #25

    18:57 24.08.2025

  • 24 М.И.Житурко

    11 1 Отговор
    Ами,нека да празнуваме подобаващо!Три дни всенародни празненства!

    18:59 24.08.2025

  • 25 Шипка я защитаваха украинци!

    2 17 Отговор

    До коментар #23 от "Светослав":

    Там са изписани украински имена по плочите!

    Коментиран от #36, #39

    19:02 24.08.2025

  • 26 Ами,да

    13 1 Отговор
    Празнуват двумилионния заземен украинец.

    Коментиран от #31

    19:03 24.08.2025

  • 27 Сатана Z

    14 1 Отговор
    Украинците продават децата си за органи а Кличко взима по хубавите за своите публични домове в Киев а тия укри празнуват .Сбъркани нацистки мозъци

    19:03 24.08.2025

  • 28 заре шопо

    14 1 Отговор
    украинските к0рви ще пускат ли без пари8465

    Коментиран от #35

    19:03 24.08.2025

  • 29 Точен

    11 1 Отговор
    Знамето било жълто-синьо, защото имат синини от руски бой и жълти ухания от страха, че пак ще ги дънят...

    19:04 24.08.2025

  • 30 вуйчо Ваню

    11 1 Отговор
    Е,и кой плаща музиката?Кой е спонсора по новому?Защото безплатни неща няма.

    19:05 24.08.2025

  • 31 Ехаа

    9 1 Отговор

    До коментар #26 от "Ами,да":

    И почти два милиона украински вдовици.

    19:05 24.08.2025

  • 32 селяк

    10 2 Отговор

    До коментар #4 от "пешо":

    Кога ша проумеете най накрая, че България не е от значение?? Украйна , Израел Миздраел това е важно, но не и България

    19:06 24.08.2025

  • 33 Пецо

    11 1 Отговор
    А Българските празници дали са честват във Велика Украйна да попитам скромно язе от село

    19:07 24.08.2025

  • 34 Тиква

    14 1 Отговор
    Изгаряха Българско знаме в осраина,горяха хора,а нашите плазмодоиди- Нацюги със тях, Гниди.

    19:13 24.08.2025

  • 35 ами то

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "заре шопо":

    Без пари и мама на тати не дава!

    19:17 24.08.2025

  • 36 Да да

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Шипка я защитаваха украинци!":

    На Шипка беха украинците от трети украински фронт против вермахта.

    19:17 24.08.2025

  • 37 1111

    4 1 Отговор
    Ако има тоалетна хартия в жълто и синьо бих си купил на едро...

    19:26 24.08.2025

  • 38 Хинин

    3 1 Отговор
    Предатели !!!

    19:32 24.08.2025

  • 39 1111

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Шипка я защитаваха украинци!":

    Стига си плещил глупости, бе папагал! Защо лъжеш? Брянск, например е в Русия!

    19:32 24.08.2025

  • 40 Честит национален празник,

    1 0 Отговор
    Украйна! България е с вас! ✌️

    19:41 24.08.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Вале-каро

    0 1 Отговор
    Просто питам.Защо не празнувахме ,тези на САЩ, Франция и други, а трябва да празнуваме на Украйна.Истината е една ,ПРОПАГАНДА.Организирано от Путин.

    Коментиран от #44

    19:43 24.08.2025

  • 43 Да живее свободна Украйна!

    1 0 Отговор
    В ЕВРОПА И НАТО!

    19:44 24.08.2025

  • 44 Понеже сега Украйна

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Вале-каро":

    води война срещу рашисткия агресор, за това отбелязваме националния празник на Защитниците на Европа!
    Да живее Украйна! 🇺🇦

    19:46 24.08.2025

