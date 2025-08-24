Фестивал по случай Националния празник на Украйна се организира в София

Фестивалът „Ukrainian FEST“ се организира по случай Националния празник на Украйна, предаде БТА. Той се провежда пред Народния театър „Иван Вазов“ в София и в Градската градина от Интеграционно-образователен център "Украински Вулик" и Столичната община. Събитието започна около 16:00 ч. и ще продължи до 22:00 ч.
На фестивала украинци представят традиционни продукти и изделия от своята родина. Ароматни свещи и сапуни, плюшени играчки, плетени кукли и ръчно изработени бижута са част от нещата, които могат да се видят и закупят. Продукти в цветовете на украинското знаме също присъстват.
Шапки от морска трева и бананова кора са част от творчеството на Ирина Сардарева. Тя разказа за БТА, че живее почти 50 години в България, където я довела любовта към Петър Сардарев. Била е учителка по химия, а по-късно е започнала да изработва шапки. Днес в занаята ѝ помагат съпругът ѝ Петър и синът ѝ Георги. За направата на шапки казва, че това е любов към себе си. Искам да науча българката да обича себе си повече, заяви Сардарева.
На родината си днес тя пожелава мир и любов. Ние сме мирни хора и с българите сме братя, заяви още украинката. Това е истинска генералска шапка, на която сложих украински венец и казвам "Не на войната", каза още тя, показвайки една от шапките си.
От началото на войната вече четвърта година, благодарение на Столичната община, отбелязваме деня, каза за БТА Юлианна Кулюкина, управител на Интеграционно-образователен център "Украински Вулик". Тя е заживяла в България през 2016 г. Важно е да съберем на едно място украинските бежанци и тези, които преди войната са дошли в България, за да покажем нашата култура и нашите традиции, посочи тя. Според нея фестивалът е възможност да се обединят и двата народа - украинският и българският.
Украински музикални песни звучаха на фестивала. Част от събитието са и танцови изпълнения.
От 20:00 до 23:30 днес централната сграда на Столичната община ще бъде осветена в цветовете на украинското знаме, съобщиха от пресцентъра на Общината.
Украинската общност в Пловдив отбеляза днес Деня на независимостта на Украйна. Празникът е национален за страната и е в чест на приемането на Акта за обявяване на независимостта на Украйна, като днес тя бележи 34 години независимост.
Пред община Пловдив се събраха украинци и българи, облечени в дрехи с традиционна бродерия, в цветовете на националния флаг или с други символи на Украйна и България. Празникът беше отбелязан с тържеството "С Украйна в сърцето", а в програмата бяха включени панаир на занаятите, малък концерт и майсторски класове за най-малките.
“От началото на войната всяка година празнуваме независимостта на Украйна тук. България за нас е голям пример как може една свобода да се извоюва. Вие сте като братя за нас”, каза за БТА Наталия Еллис, председател на фондация “Ukraine Support & Renovation”.
По нейни думи в България към момента живеят около 60 хиляди бежанци. От тях 15 хиляди от тях официално работят, а 40 процента са деца. В Пловдивско украинската общност към момента наброява около 10 хиляди души. Според Еллис един от основните проблеми на бежанците са училищата, но в Пловдив те намират подкрепа в лицето на общината, Регионалното управление на образованието (РУО), директори и учители. “Пловдив наистина е най-добрият град за нашите семейства и всяка година все повече деца влизат в училищата, показват добри резултати и се стараят”, каза още Наталия Еллис.
Посланието на този ден според нея е, че свободата е огромна привилегия, за която те сега се борят.
Организатор на събитието за поредна година е фондация “Ukraine Support & Renovation” съвместно с община Пловдив.
